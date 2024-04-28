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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Оливейра Мануэл
Эшторил
1:0
Первый тайм: 45+'
Фамаликан
0'
1:0
34' Гол
Гомес Родриго
39' Желтая карточка
Armando Evangelista

Ход матча

34'
Гомес Родриго
(Фернандеш Матеуш)
1:0
39'
 
Armando Evangelista
Прогнозы 112
Эшторил 58.9% (66)
X 32.1% (36)
Фамаликан 8.9% (10)
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Эшторил
Ничья
Фамаликан
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Все Коэффициенты
31
Карне
Марсело
23
Алвару
Педру
13
Бассо
Жоау
3
Витал
Бернардо
79
Пина
Вагнер
82
Фернандеш
Матеуш
7
Виниций
21
Гомес
Родриго
II
98
Гарсия
Фабрисиу
11
Кассиано
Диас
33
Маркеш
Жоао
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
15
Риччели
4
Михай
Энеа
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
7
Родригес
Хосе
Луис
11
Аранда
Оскар
10
Шикинью
29
Кадис
Хондер
Эшторил
3-4-3
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Эшторил
Фамаликан

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КЛ
1:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
2:0
К
0:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.4
0.7

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

64
128

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 9 (1) 0.29
Кассиано Диас 7 (1) 0.23
Гомес Родриго II 5 0.16
Маркеш Жоао 5 0.16
Гитан Рафик 5 0.16
Холсгров Джордан 2 0.06
Араужу Тьягу 2 0.06
Тавареш Эриберту 2 0.06
Парра Рауль 1 0.03
Фернандеш Матеуш 1 0.03
Мангала Эльяким 1 0.03
Бассо Жоау 1 0.03
Виниций 1 0.03
Карлос Жоао III 1 0.03
Витал Бернардо 1 0.03
Гарсия Фабрисиу 1 0.03
Волней 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 15 (3) 0.48
Шикинью 5 0.16
Са Гуштаву 2 0.06
Отавио Эдмилсон 2 0.06
Фонсека Тео 2 0.06
Моура Франсишку 1 0.03
Винисиос Маркос 1 0.03
Риччели 1 0.03
Де Хас Юстин 1 0.03
Аранда Оскар 1 0.03
Данхо Флориан 1 0.03
Родригеш Афонсу 1 0.03
Родригес Хосе Луис 0 0
Юссуф Зейду 0 0
Соареш Филипе 0 0
Топич Мирко 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркеш Жоао 8 0
Алвару Педру 6 1
Холсгров Джордан 6 1
Витал Бернардо 5 1
Гомес Родриго II 5 1
Фернандеш Матеуш 6 0
Карне Марсело 3 1
Тавареш Эриберту 4 0
Карлос Жоао III 4 0
Волней 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Мангала Эльяким 3 0
Маркес Алехандро 3 0
Пина Вагнер 3 0
Кассиано Диас 2 0
Бассо Жоау 2 0
Ндиайе Мор 2 0
Виниций 2 0
Вашку Сеабра 2 0
Фигейра Даниэль 1 0
Парра Рауль 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шикинью 8 1
Кадис Хондер 8 1
Юссуф Зейду 8 1
Риччели 5 2
Сантос Натан 7 0
Де Хас Юстин 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Отавио Эдмилсон 6 0
Моура Франсишку 6 0
Топич Мирко 6 0
Михай Энеа 5 0
Са Гуштаву 5 0
Кастро Пабло 3 1
Агиррегабириа Мартин 4 0
Родригес Хосе Луис 2 1
Соуза Жоау Педру 1 1
Жуниор Луис 2 0
Соареш Филипе 2 0
Аранда Оскар 2 0
Злобин Иван 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Родригеш Афонсу 1 0

Результаты матчей

Эшторил
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Фамаликан
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
11
Эшторил
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Фамаликан
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

8
16
Эшторил
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
Фамаликан
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

15
27

Голы по времени матча

Забито

24
17
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
4
17%
4
24%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
2
8%
4
24%
31-45
6
25%
2
12%
46-60
6
25%
3
18%
61-75
5
21%
2
12%
76-90

Пропущено

17
17
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
3
18%
1
6%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
5
29%
29%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
24%
5
29%
29%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90

Забито

24
18
6 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
5
21%
2
11%
46-60
6
25%
4
22%
61-75
7
29%
29%
2
11%
76-90

Пропущено

32
19
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
13%
5
26%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
8
25%
2
11%
31-45
8
25%
2
11%
46-60
2
6%
3
16%
61-75
6
19%
5
26%
76-90

Забито

48
35
13 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 14
4 Не забивали 10
7
15%
6
17%
1-15
4
8%
5
14%
16-30
2
4%
9
26%
31-45
11
23%
4
11%
46-60
12
25%
7
20%
61-75
12
25%
4
11%
76-90

Пропущено

49
36
25 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 23
7
14%
6
17%
1-15
6
12%
2
6%
16-30
12
24%
7
19%
31-45
9
18%
3
8%
46-60
6
12%
8
22%
61-75
9
18%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0
Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1
Фамаликан
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2
Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0

Результаты матчей

Эшторил
Фамаликан

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 53%
0
4 раза 13%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
2
9 раз 30%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
5
10
3
12
2.5
2
13
3
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
6
9
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
20
10
10
20
1.5
11
19
6
24
2.5
2
28
3
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 30 26 2 2 87 - 27 80
2.
Бенфика
 Заявка 31 24 4 3 71 - 25 76
3.
Порту
 Заявка 30 19 5 6 55 - 24 62
4.
Брага
 Заявка 31 19 5 7 64 - 44 62
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 31 18 6 7 46 - 32 60
6.
Морейренсе
 Заявка 31 13 7 11 32 - 34 46
7.
Арока
 Заявка 31 13 6 12 53 - 42 45
8.
Фамаликан
 0:1 Заявка 31 8 12 11 33 - 39 36
9.
Каса Пия
 Заявка 31 9 8 14 33 - 44 35
10.
Эшторил
 1:0 Заявка 31 9 6 16 46 - 52 33
11.
Жил Висенте
 Заявка 31 8 8 15 39 - 50 32
12.
Риу Аве
 Заявка 31 5 17 9 33 - 39 32
13.
Фаренсе
 Заявка 30 8 7 15 39 - 44 31
14.
Боавишта
 Заявка 31 7 9 15 35 - 57 30
15.
Эштрела
 Заявка 30 6 11 13 32 - 46 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 31 7 7 17 34 - 66 28
17.
Шавиш
 Заявка 31 5 8 18 31 - 65 23
18.
Визела
 Заявка 31 4 10 17 30 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 15 0 0 51 - 11 45
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Эшторил
 1:0 Заявка 16 8 1 7 25 - 17 25
7.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
11.
Фамаликан
 0:1 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 Заявка 15 5 4 6 20 - 18 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
15.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
16.
Портимоненсе
 Заявка 16 3 5 8 16 - 29 14
17.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 11 2 2 36 - 16 35
2.
Бенфика
 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
3.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
4.
Порту
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 7 4 4 17 - 17 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фамаликан
 0:1 Заявка 16 3 6 7 15 - 20 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 2 9 18 - 37 14
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Визела
 Заявка 15 2 5 8 14 - 31 11
14.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 1:0 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 24 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Фаренсе Фалькао Клаудио 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Рефери не любит споров - именно за это Armando Evangelista сейчас получил желтую
  • 34'
    Фернандеш Матеуш сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Гомес Родриго II правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 112
Эшторил 58.9% (66)
X 32.1% (36)
Фамаликан 8.9% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Фамаликан
2.45
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4.30
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9.49
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Где смотреть матч Эшторил 1:0 Фамаликан онлайн

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Прогнозы на матч Эшторил 1:0 Фамаликан

Исход игры
Эшторил
58.9% (66)
Ничья
32.1% (36)
Фамаликан
8.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
27.03% (30)
Меньше
72.97% (81)
Обе команды забьют
Да
57.66% (64)
Нет
42.34% (47)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
35.7% (40)
1:1 Ничья
30.4% (34)
2:1 Эшторил
17.9% (20)
1:2 Фамаликан
7.1% (8)
2:0 Эшторил
4.5% (5)
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