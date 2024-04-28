Тур: 31. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Главный судья: Оливейра Мануэл
Ход матча
34'
23
Алвару
Педру
13
Бассо
Жоау
79
Пина
Вагнер
7
Виниций
33
Маркеш
Жоао
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
15
Риччели
28
Юссуф
Зейду
11
Аранда
Оскар
10
Шикинью
29
Кадис
Хондер
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Алвару ПедруЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
-
79 Пина ВагнерПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ВиницийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Коста МишелПолузащитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гитан РафикНападающий
-
20 Карлос ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарПолузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Фонсека ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эшторил
Фамаликан
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.4
0.7
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
64
128
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|9 (1)
|0.29
|Кассиано Диас
|7 (1)
|0.23
|Гомес Родриго II
|5
|0.16
|Маркеш Жоао
|5
|0.16
|Гитан Рафик
|5
|0.16
|Холсгров Джордан
|2
|0.06
|Араужу Тьягу
|2
|0.06
|Тавареш Эриберту
|2
|0.06
|Парра Рауль
|1
|0.03
|Фернандеш Матеуш
|1
|0.03
|Мангала Эльяким
|1
|0.03
|Бассо Жоау
|1
|0.03
|Виниций
|1
|0.03
|Карлос Жоао III
|1
|0.03
|Витал Бернардо
|1
|0.03
|Гарсия Фабрисиу
|1
|0.03
|Волней
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|15 (3)
|0.48
|Шикинью
|5
|0.16
|Са Гуштаву
|2
|0.06
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.06
|Фонсека Тео
|2
|0.06
|Моура Франсишку
|1
|0.03
|Винисиос Маркос
|1
|0.03
|Риччели
|1
|0.03
|Де Хас Юстин
|1
|0.03
|Аранда Оскар
|1
|0.03
|Данхо Флориан
|1
|0.03
|Родригеш Афонсу
|1
|0.03
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Юссуф Зейду
|0
|0
|Соареш Филипе
|0
|0
|Топич Мирко
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркеш Жоао
|8
|0
|Алвару Педру
|6
|1
|Холсгров Джордан
|6
|1
|Витал Бернардо
|5
|1
|Гомес Родриго II
|5
|1
|Фернандеш Матеуш
|6
|0
|Карне Марсело
|3
|1
|Тавареш Эриберту
|4
|0
|Карлос Жоао III
|4
|0
|Волней
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Мангала Эльяким
|3
|0
|Маркес Алехандро
|3
|0
|Пина Вагнер
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Бассо Жоау
|2
|0
|Ндиайе Мор
|2
|0
|Виниций
|2
|0
|Вашку Сеабра
|2
|0
|Фигейра Даниэль
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шикинью
|8
|1
|Кадис Хондер
|8
|1
|Юссуф Зейду
|8
|1
|Риччели
|5
|2
|Сантос Натан
|7
|0
|Де Хас Юстин
|5
|1
|Ассунсао Густаво
|5
|1
|Отавио Эдмилсон
|6
|0
|Моура Франсишку
|6
|0
|Топич Мирко
|6
|0
|Михай Энеа
|5
|0
|Са Гуштаву
|5
|0
|Кастро Пабло
|3
|1
|Агиррегабириа Мартин
|4
|0
|Родригес Хосе Луис
|2
|1
|Соуза Жоау Педру
|1
|1
|Жуниор Луис
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Злобин Иван
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Фамаликан
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
11
Эшторил
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Фамаликан
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
25
9
Упущенные победы
8
16
Эшторил
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
Фамаликан
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
15
27
Голы по времени матча
Забито
24
17
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
4
17%
4
24%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
2
8%
4
24%
31-45
6
25%
2
12%
46-60
6
25%
3
18%
61-75
5
21%
2
12%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
3
18%
1
6%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
5
29%
29%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
24%
5
29%
29%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90
Забито
24
18
6 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
5
21%
2
11%
46-60
6
25%
4
22%
61-75
7
29%
29%
2
11%
76-90
Пропущено
32
19
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
13%
5
26%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
8
25%
2
11%
31-45
8
25%
2
11%
46-60
2
6%
3
16%
61-75
6
19%
5
26%
76-90
Забито
48
35
13 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 14
4 Не забивали 10
7
15%
6
17%
1-15
4
8%
5
14%
16-30
2
4%
9
26%
31-45
11
23%
4
11%
46-60
12
25%
7
20%
61-75
12
25%
4
11%
76-90
Пропущено
49
36
25 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 23
7
14%
6
17%
1-15
6
12%
2
6%
16-30
12
24%
7
19%
31-45
9
18%
3
8%
46-60
6
12%
8
22%
61-75
9
18%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0
Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1
Фамаликан
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2
Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0
Результаты матчей
Эшторил
Фамаликан
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 53%
0
4 раза 13%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
2
9 раз 30%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
510
510
312
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
96
510
69
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
2010
1020
1119
624
228
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|2
|2
|87 - 27
|80
|2.
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|71 - 25
|76
|3.
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|55 - 24
|62
|4.
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 44
|62
|5.
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|46 - 32
|60
|6.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|32 - 34
|46
|7.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 42
|45
|8.
|0:1 Заявка
|31
|8
|12
|11
|33 - 39
|36
|9.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|33 - 44
|35
|10.
|1:0 Заявка
|31
|9
|6
|16
|46 - 52
|33
|11.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|39 - 50
|32
|12.
|Заявка
|31
|5
|17
|9
|33 - 39
|32
|13.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|39 - 44
|31
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 57
|30
|15.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|32 - 46
|29
|16.
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|34 - 66
|28
|17.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|31 - 65
|23
|18.
|Заявка
|31
|4
|10
|17
|30 - 63
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|51 - 11
|45
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|43 - 7
|44
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|1:0 Заявка
|16
|8
|1
|7
|25 - 17
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|11.
|0:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 29
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|21 - 33
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|36 - 16
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 18
|32
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 28
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 17
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|15 - 17
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|9.
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 20
|15
|10.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 37
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 31
|11
|14.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 28
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|17.
|Заявка
|16
|0
|10
|6
|11 - 21
|10
|18.
|1:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|24 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|11
Прогнозы на матч Эшторил 1:0 Фамаликан
Исход игры
Эшторил
58.9% (66)
Ничья
32.1% (36)
Фамаликан
8.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
27.03% (30)
Меньше
72.97% (81)
Обе команды забьют
Да
57.66% (64)
Нет
42.34% (47)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
35.7% (40)
1:1 Ничья
30.4% (34)
2:1 Эшторил
17.9% (20)
1:2 Фамаликан
7.1% (8)
2:0 Эшторил
4.5% (5)
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