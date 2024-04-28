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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Оливейра Мануэл
Эшторил
1:0
Конец матча
Фамаликан
0'
1:0
34' Гол
Гомес Родриго
38' Желтая карточка
Armando Evangelista
61' Желтая карточка
Сантос Натан
87' Желтая карточка
Юссуф Зейду
90'+7

Ход матча

34'
Гомес Родриго
(Фернандеш Матеуш)
1:0
38'
 
Armando Evangelista
59'
 
Лииматта Отсо
Аранда Оскар
61'
 
Сантос Натан
67'
 
Винисиос Маркос
Сантос Натан
67'
 
Соареш Филипе
Топич Мирко
78'
Кассиано Диас
Гарсия Фабрисиу
 
78'
Гитан Рафик
Маркес Алехандро
 
82'
 
Араухо Перейра
Шикинью
87'
 
Юссуф Зейду
90'
Тавареш Эриберту
Маркеш Жоао
 
90'
Ндиайе Мор
Фернандеш Матеуш
 
Прогнозы 112
Эшторил 58.9% (66)
X 32.1% (36)
Фамаликан 8.9% (10)
Все прогнозы
31
Карне
Марсело
23
Алвару
Педру
13
Бассо
Жоау
3
Витал
Бернардо
79
Пина
Вагнер
82
Фернандеш
Матеуш
7
Виниций
21
Гомес
Родриго
II
98
Гарсия
Фабрисиу
11
Кассиано
Диас
33
Маркеш
Жоао
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
15
Риччели
4
Михай
Энеа
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
7
Родригес
Хосе
Луис
11
Аранда
Оскар
10
Шикинью
29
Кадис
Хондер
Эшторил
3-4-3
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Эшторил
Фамаликан

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КЛ
1:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
2:0
К
0:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.4
0.7

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

64
128

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 9 (1) 0.29
Кассиано Диас 7 (1) 0.23
Гомес Родриго II 6 0.19
Маркеш Жоао 5 0.16
Гитан Рафик 5 0.16
Холсгров Джордан 2 0.06
Араужу Тьягу 2 0.06
Тавареш Эриберту 2 0.06
Фернандеш Матеуш 1 0.03
Парра Рауль 1 0.03
Мангала Эльяким 1 0.03
Бассо Жоау 1 0.03
Виниций 1 0.03
Карлос Жоао III 1 0.03
Витал Бернардо 1 0.03
Гарсия Фабрисиу 1 0.03
Волней 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 15 (3) 0.48
Шикинью 5 0.16
Са Гуштаву 2 0.06
Отавио Эдмилсон 2 0.06
Фонсека Тео 2 0.06
Моура Франсишку 1 0.03
Винисиос Маркос 1 0.03
Риччели 1 0.03
Де Хас Юстин 1 0.03
Аранда Оскар 1 0.03
Данхо Флориан 1 0.03
Родригеш Афонсу 1 0.03
Родригес Хосе Луис 0 0
Юссуф Зейду 0 0
Соареш Филипе 0 0
Топич Мирко 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркеш Жоао 8 0
Алвару Педру 6 1
Холсгров Джордан 6 1
Витал Бернардо 5 1
Гомес Родриго II 5 1
Фернандеш Матеуш 6 0
Карне Марсело 3 1
Тавареш Эриберту 4 0
Карлос Жоао III 4 0
Волней 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Мангала Эльяким 3 0
Маркес Алехандро 3 0
Пина Вагнер 3 0
Кассиано Диас 2 0
Бассо Жоау 2 0
Ндиайе Мор 2 0
Виниций 2 0
Вашку Сеабра 2 0
Фигейра Даниэль 1 0
Парра Рауль 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 9 1
Шикинью 8 1
Кадис Хондер 8 1
Риччели 5 2
Сантос Натан 8 0
Де Хас Юстин 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Отавио Эдмилсон 6 0
Моура Франсишку 6 0
Топич Мирко 6 0
Михай Энеа 5 0
Са Гуштаву 5 0
Кастро Пабло 3 1
Агиррегабириа Мартин 4 0
Родригес Хосе Луис 2 1
Соуза Жоау Педру 1 1
Жуниор Луис 2 0
Соареш Филипе 2 0
Аранда Оскар 2 0
Злобин Иван 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Armando Evangelista 1 0

Результаты матчей

Эшторил
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Фамаликан
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
11
Эшторил
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Фамаликан
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

8
16
Эшторил
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Фамаликан
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

15
27

Голы по времени матча

Забито

25
17
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 22
4
16%
4
24%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
3
12%
4
24%
31-45
6
24%
2
12%
46-60
6
24%
3
18%
61-75
5
20%
2
12%
76-90

Пропущено

17
18
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
3
18%
1
6%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
6
33%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
24%
5
28%
61-75
3
18%
5
28%
76-90

Забито

24
18
6 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
5
21%
2
11%
46-60
6
25%
4
22%
61-75
7
29%
29%
2
11%
76-90

Пропущено

32
19
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
13%
5
26%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
8
25%
2
11%
31-45
8
25%
2
11%
46-60
2
6%
3
16%
61-75
6
19%
5
26%
76-90

Забито

49
35
14 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 14
4 Не забивали 11
7
14%
6
17%
1-15
4
8%
5
14%
16-30
3
6%
9
26%
31-45
11
22%
4
11%
46-60
12
24%
7
20%
61-75
12
24%
4
11%
76-90

Пропущено

49
37
25 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 24
7
14%
6
16%
1-15
6
12%
2
5%
16-30
12
24%
8
22%
31-45
9
18%
3
8%
46-60
6
12%
8
22%
61-75
9
18%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0
Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1
Фамаликан
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2
Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0

Результаты матчей

Эшторил
Фамаликан

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:3
3 раза 19%
4:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
7 раз 44%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 55%
0
4 раза 13%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
0
11 раз 35%
1
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
4
5
11
1.5
5
10
3
13
2.5
2
13
3
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
7
5
10
1.5
6
10
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
20
11
10
21
1.5
11
20
6
25
2.5
2
29
3
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:1 Заявка 31 26 2 3 87 - 28 80
2.
Бенфика
 Заявка 31 24 4 3 71 - 25 76
3.
Порту
 1:0 Заявка 31 20 5 6 56 - 24 65
4.
Брага
 Заявка 31 19 5 7 64 - 44 62
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 31 18 6 7 46 - 32 60
6.
Морейренсе
 Заявка 31 13 7 11 32 - 34 46
7.
Арока
 Заявка 31 13 6 12 53 - 42 45
8.
Фамаликан
 Заявка 31 8 12 11 33 - 39 36
9.
Каса Пия
 Заявка 31 9 8 14 33 - 44 35
10.
Эшторил
 Заявка 31 9 6 16 46 - 52 33
11.
Жил Висенте
 Заявка 31 8 8 15 39 - 50 32
12.
Риу Аве
 Заявка 31 5 17 9 33 - 39 32
13.
Фаренсе
 Заявка 30 8 7 15 39 - 44 31
14.
Боавишта
 Заявка 31 7 9 15 35 - 57 30
15.
Эштрела
 Заявка 30 6 11 13 32 - 46 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 31 7 7 17 34 - 66 28
17.
Шавиш
 Заявка 31 5 8 18 31 - 65 23
18.
Визела
 Заявка 31 4 10 17 30 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:1 Заявка 15 15 0 0 51 - 11 45
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Порту
 1:0 Заявка 16 11 3 2 32 - 10 36
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Эшторил
 Заявка 16 8 1 7 25 - 17 25
7.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 Заявка 15 5 4 6 20 - 18 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
15.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
16.
Портимоненсе
 Заявка 16 3 5 8 16 - 29 14
17.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:1 Заявка 16 11 2 3 36 - 17 35
2.
Бенфика
 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
3.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
4.
Порту
 1:0 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 7 4 4 17 - 17 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фамаликан
 Заявка 16 3 6 7 15 - 20 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 2 9 18 - 37 14
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Визела
 Заявка 15 2 5 8 14 - 31 11
14.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 24 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Фаренсе Фалькао Клаудио 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Рефери не любит споров - именно за это Armando Evangelista сейчас получил желтую
  • 34'
    Фернандеш Матеуш сделал результативную передачу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 34'
      Г О О О О Л - Гомес Родриго II правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 112
    Эшторил 58.9% (66)
    X 32.1% (36)
    Фамаликан 8.9% (10)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Эшторил 1:0 Фамаликан онлайн

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    Прогнозы на матч Эшторил 1:0 Фамаликан

    Исход игры
    Эшторил
    58.9% (66)
    Ничья
    32.1% (36)
    Фамаликан
    8.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.03% (30)
    Меньше
    72.97% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    57.66% (64)
    Нет
    42.34% (47)
    Популярный счёт
    1:0 Эшторил
    35.7% (40)
    1:1 Ничья
    30.4% (34)
    2:1 Эшторил
    17.9% (20)
    1:2 Фамаликан
    7.1% (8)
    2:0 Эшторил
    4.5% (5)
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