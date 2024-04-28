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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Перейра Клаудиу
Портимоненсе
0:0
Первый тайм: 9'
Морейренсе
0'
Прогнозы 112
Портимоненсе 37.5% (42)
X 44.6% (50)
Морейренсе 17.9% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Морейренсе
2.75
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3.35
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3.30
Все Коэффициенты
32
Накамура
Косукэ
33
Формига
Игор
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
8
Фукуи
Тайчи
11
Карлинос
25
Нонока
28
Кампос
Луан
9
Tamble
Monteiro
77
Варела
Хелио
22
Кайо
Секко
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
80
Офори
Лоуренс
8
Каштру
Андре
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
7
Айяс
Матеус
9
Нлаво
Луис
Портимоненсе
4-3-3
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Портимоненсе
Морейренсе

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:3
ПЛ
1:1
ПВЛ
3:0
ПВЛ
1:1
ГЛ
1:2
ГЛ
2:0
КЛ
2:3

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.75

Среднее время на гол

65
120

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.69
1.25

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

53
72

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 8 (4) 0.27
Варела Хелио 5 0.17
Каррильо Рони 4 0.13
Энрике Педро VI 3 (1) 0.1
Джаспер Силвестер 2 0.07
Релвас Филипе 2 0.07
Алемао 2 0.07
Денер Клементе 1 0.03
Гуга 1 0.03
Перейра Илдеберту 1 0.03
Формига Игор 1 0.03
Фукуи Тайчи 1 0.03
Tamble Monteiro 1 0.03
Кассама Мидана 1 0.03
Кампос Луан 1 0.03
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.2
Де Соуза Силва Мадсон 5 0.17
Алан Осорио 3 0.1
Камачу Жоау 3 0.1
Марсело Феррейра 2 0.07
Айяс Матеус 2 0.07
Маракас 2 0.07
Кодисанг Кобамело 1 0.03
Фримпонг Годфрид 1 0.03
Сильва Фабиано 1 0.03
Апарисио Педро 1 0.03
Каштру Андре 1 0.03
Инфанде Эрнани 1 0.03
Франко Гонсало 0 0
Пинто Денис 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Амадор Педру 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлинос 10 0
Денер Клементе 10 0
Энрике Педро VI 8 1
Алемао 7 0
Нонока 7 0
Варела Хелио 6 0
Кошта Гонсалу 4 1
Гуга 5 0
Формига Игор 4 0
Релвас Филипе 4 0
Сержиу Паулу 3 0
Аморим Рилдо 3 0
Каррильо Рони 1 1
Кассама Мидана 1 1
Перейра Илдеберту 2 0
Сек Мустафа 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Накамура Косукэ 1 0
Мартинш Родригу 1 0
Tamble Monteiro 1 0
Кампос Луан 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 9 0
Франко Гонсало 7 0
Маракас 5 1
Антониссе Джереми 4 1
Алан Осорио 5 0
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Сильва Фабиано 4 0
Марсело Феррейра 4 0
Рамос Рубен 4 0
Пинто Денис 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 2 0
Камачу Жоау 2 0
Понк Карлуш 2 0
Винисиус Алессандро 2 0
Каштру Андре 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Кевин Оливейра 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Морейренсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

13
1
Портимоненсе
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Морейренсе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

27
12

Упущенные победы

17
13
Портимоненсе
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Морейренсе
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

28
14

Упущенные победы

30
14

Голы по времени матча

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 23
3
18%
2
15%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
3
18%
4
31%
76-90

Пропущено

26
17
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
5
19%
3
18%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
6
23%
2
12%
46-60
3
12%
5
29%
29%
61-75
5
19%
5
29%
29%
76-90

Забито

21
17
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
4
19%
2
12%
1-15
3
14%
5
29%
29%
16-30
4
19%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
8
38%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

34
17
8 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 7
3
9%
1
6%
1-15
4
12%
4
24%
16-30
1
3%
4
24%
31-45
12
35%
2
12%
46-60
4
12%
3
18%
61-75
10
29%
29%
3
18%
76-90

Забито

38
30
19 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 16
9 Не забивали 12
7
18%
4
13%
1-15
5
13%
8
27%
16-30
7
18%
5
17%
31-45
2
5%
2
7%
46-60
6
16%
2
7%
61-75
11
29%
9
30%
76-90

Пропущено

60
34
20 В 1-м тайме 14
40 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 16
8
13%
4
12%
1-15
8
13%
5
15%
16-30
4
7%
5
15%
31-45
18
30%
4
12%
46-60
7
12%
8
24%
61-75
15
25%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Шавиш - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Брага 3:5
Эшторил - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Портимоненсе - Визела 0:0 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4
Морейренсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0
Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1

Результаты матчей

Портимоненсе
Морейренсе

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 27%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
12 раз 40%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
3
12
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
7
8
6
9
1.5
3
12
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
18
12
9
21
1.5
6
24
4
26
2.5
3
27
1
29
3.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 30 26 2 2 87 - 27 80
2.
Бенфика
 Заявка 31 24 4 3 71 - 25 76
3.
Порту
 Заявка 30 19 5 6 55 - 24 62
4.
Брага
 Заявка 31 19 5 7 64 - 44 62
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 31 18 6 7 46 - 32 60
6.
Арока
 Заявка 31 13 6 12 53 - 42 45
7.
Морейренсе
 0:0 Заявка 31 12 8 11 30 - 34 44
8.
Фамаликан
 Заявка 30 8 12 10 33 - 38 36
9.
Каса Пия
 Заявка 31 9 8 14 33 - 44 35
10.
Жил Висенте
 Заявка 31 8 8 15 39 - 50 32
11.
Риу Аве
 Заявка 31 5 17 9 33 - 39 32
12.
Фаренсе
 Заявка 30 8 7 15 39 - 44 31
13.
Эшторил
 Заявка 30 8 6 16 45 - 52 30
14.
Боавишта
 Заявка 31 7 9 15 35 - 57 30
15.
Эштрела
 Заявка 30 6 11 13 32 - 46 29
16.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 31 7 8 16 34 - 64 29
17.
Шавиш
 Заявка 31 5 8 18 31 - 65 23
18.
Визела
 Заявка 31 4 10 17 30 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 15 0 0 51 - 11 45
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
8.
Морейренсе
 0:0 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 Заявка 15 5 4 6 20 - 18 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
15.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 16 3 6 7 16 - 27 15
16.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
17.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 11 2 2 36 - 16 35
2.
Бенфика
 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
3.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
4.
Порту
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 7 4 4 17 - 17 25
6.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
7.
Морейренсе
 0:0 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 15 4 2 9 18 - 37 14
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Визела
 Заявка 15 2 5 8 14 - 31 11
14.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 24 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Фаренсе Фалькао Клаудио 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 112
Портимоненсе 37.5% (42)
X 44.6% (50)
Морейренсе 17.9% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Морейренсе
2.75
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3.35
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3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Портимоненсе 0:0 Морейренсе онлайн

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Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Морейренсе

Исход игры
Портимоненсе
37.8% (42)
Ничья
44.1% (49)
Морейренсе
18% (20)
Тотал 2.5
Больше
30% (33)
Меньше
70% (77)
Обе команды забьют
Да
71.82% (79)
Нет
28.18% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.4% (46)
1:0 Портимоненсе
21.6% (24)
2:1 Портимоненсе
15.3% (17)
1:2 Морейренсе
12.6% (14)
0:1 Морейренсе
2.7% (3)
0:2 Морейренсе
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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