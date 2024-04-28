Тур: 31. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман. Главный судья: Перейра Клаудиу
0:0
Первый тайм: 9'
0'
33
Формига
Игор
43
Алемао
11
Карлинос
25
Нонока
28
Кампос
Луан
77
Варела
Хелио
22
Кайо
Секко
26
Маракас
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Формига ИгорЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
-
28 Кампос ЛуанНападающий
- Нападающий
-
77 Варела ХелиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Защитник
-
27 ГугаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Кайо СеккоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Портимоненсе
Морейренсе
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
0.75
Среднее время на гол
65
120
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.69
1.25
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
53
72
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|8 (4)
|0.27
|Варела Хелио
|5
|0.17
|Каррильо Рони
|4
|0.13
|Энрике Педро VI
|3 (1)
|0.1
|Джаспер Силвестер
|2
|0.07
|Релвас Филипе
|2
|0.07
|Алемао
|2
|0.07
|Денер Клементе
|1
|0.03
|Гуга
|1
|0.03
|Перейра Илдеберту
|1
|0.03
|Формига Игор
|1
|0.03
|Фукуи Тайчи
|1
|0.03
|Tamble Monteiro
|1
|0.03
|Кассама Мидана
|1
|0.03
|Кампос Луан
|1
|0.03
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.2
|Де Соуза Силва Мадсон
|5
|0.17
|Алан Осорио
|3
|0.1
|Камачу Жоау
|3
|0.1
|Марсело Феррейра
|2
|0.07
|Айяс Матеус
|2
|0.07
|Маракас
|2
|0.07
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.03
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.03
|Сильва Фабиано
|1
|0.03
|Апарисио Педро
|1
|0.03
|Каштру Андре
|1
|0.03
|Инфанде Эрнани
|1
|0.03
|Франко Гонсало
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлинос
|10
|0
|Денер Клементе
|10
|0
|Энрике Педро VI
|8
|1
|Алемао
|7
|0
|Нонока
|7
|0
|Варела Хелио
|6
|0
|Кошта Гонсалу
|4
|1
|Гуга
|5
|0
|Формига Игор
|4
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Сержиу Паулу
|3
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Каррильо Рони
|1
|1
|Кассама Мидана
|1
|1
|Перейра Илдеберту
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Накамура Косукэ
|1
|0
|Мартинш Родригу
|1
|0
|Tamble Monteiro
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|9
|0
|Франко Гонсало
|7
|0
|Маракас
|5
|1
|Антониссе Джереми
|4
|1
|Алан Осорио
|5
|0
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Сильва Фабиано
|4
|0
|Марсело Феррейра
|4
|0
|Рамос Рубен
|4
|0
|Пинто Денис
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Камачу Жоау
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Винисиус Алессандро
|2
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Морейренсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
13
1
Портимоненсе
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Морейренсе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
27
12
Упущенные победы
17
13
Портимоненсе
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Морейренсе
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
28
14
Упущенные победы
30
14
Голы по времени матча
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 23
3
18%
2
15%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
3
18%
4
31%
76-90
Пропущено
26
17
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
5
19%
3
18%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
6
23%
2
12%
46-60
3
12%
5
29%
29%
61-75
5
19%
5
29%
29%
76-90
Забито
21
17
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
4
19%
2
12%
1-15
3
14%
5
29%
29%
16-30
4
19%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
8
38%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
34
17
8 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 7
3
9%
1
6%
1-15
4
12%
4
24%
16-30
1
3%
4
24%
31-45
12
35%
2
12%
46-60
4
12%
3
18%
61-75
10
29%
29%
3
18%
76-90
Забито
38
30
19 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 16
9 Не забивали 12
7
18%
4
13%
1-15
5
13%
8
27%
16-30
7
18%
5
17%
31-45
2
5%
2
7%
46-60
6
16%
2
7%
61-75
11
29%
9
30%
76-90
Пропущено
60
34
20 В 1-м тайме 14
40 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 16
8
13%
4
12%
1-15
8
13%
5
15%
16-30
4
7%
5
15%
31-45
18
30%
4
12%
46-60
7
12%
8
24%
61-75
15
25%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Шавиш - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Брага 3:5
Эшторил - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Портимоненсе - Визела 0:0 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4
Морейренсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0
Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1
Результаты матчей
Портимоненсе
Морейренсе
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 27%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
12 раз 40%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
312
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
78
69
312
312
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
1812
921
624
426
327
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|2
|2
|87 - 27
|80
|2.
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|71 - 25
|76
|3.
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|55 - 24
|62
|4.
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 44
|62
|5.
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|46 - 32
|60
|6.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 42
|45
|7.
|0:0 Заявка
|31
|12
|8
|11
|30 - 34
|44
|8.
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|33 - 38
|36
|9.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|33 - 44
|35
|10.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|39 - 50
|32
|11.
|Заявка
|31
|5
|17
|9
|33 - 39
|32
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|39 - 44
|31
|13.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|45 - 52
|30
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 57
|30
|15.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|32 - 46
|29
|16.
|0:0 Заявка
|31
|7
|8
|16
|34 - 64
|29
|17.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|31 - 65
|23
|18.
|Заявка
|31
|4
|10
|17
|30 - 63
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|51 - 11
|45
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|43 - 7
|44
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|8.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 27
|18
|15.
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 27
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|21 - 33
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|36 - 16
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 18
|32
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 28
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 17
|25
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|7.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 37
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 31
|11
|14.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 28
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|17.
|Заявка
|16
|0
|10
|6
|11 - 21
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|24 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|11
Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Морейренсе
Исход игры
Портимоненсе
37.8% (42)
Ничья
44.1% (49)
Морейренсе
18% (20)
Тотал 2.5
Больше
30% (33)
Меньше
70% (77)
Обе команды забьют
Да
71.82% (79)
Нет
28.18% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.4% (46)
1:0 Портимоненсе
21.6% (24)
2:1 Портимоненсе
15.3% (17)
1:2 Морейренсе
12.6% (14)
0:1 Морейренсе
2.7% (3)
0:2 Морейренсе
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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