Тур: 31. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман. Зрители: 1810 Главный судья: Перейра Клаудиу
0:2
Конец матча
0'
16' Undefined phrase: football_event_Айяс Матеус
58' Желтая карточкаКампос Луан
67' Undefined phrase: football_event_Алемао
0:1
76' ГолМаракас
90' Желтая карточкаRui Borges
90' Желтая карточкаКамачу Жоау
90' Желтая карточкаСильва Фабиано
90' Желтая карточкаКошта Гонсалу
0:2
90' ГолКамачу Жоау
91' Желтая карточкаРамос Рубен
90'+8
Ход матча
16'
58'
67'
76'
0:1
82'
90'
90'
90'
90'
90'
90'
0:2
91'
43
Алемао
33
Формига
Игор
25
Нонока
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
28
Кампос
Луан
22
Кайо
Секко
26
Маракас
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
-
33 Формига ИгорПолузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Варела ХелиоПолузащитник
-
28 Кампос ЛуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Защитник
-
27 ГугаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Кайо СеккоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Портимоненсе
Морейренсе
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
0.75
Среднее время на гол
65
120
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.69
1.25
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
53
72
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|8 (4)
|0.26
|Варела Хелио
|5
|0.16
|Каррильо Рони
|4
|0.13
|Энрике Педро VI
|3 (1)
|0.1
|Джаспер Силвестер
|2
|0.06
|Релвас Филипе
|2
|0.06
|Алемао
|2
|0.06
|Денер Клементе
|1
|0.03
|Гуга
|1
|0.03
|Перейра Илдеберту
|1
|0.03
|Формига Игор
|1
|0.03
|Фукуи Тайчи
|1
|0.03
|Tamble Monteiro
|1
|0.03
|Кассама Мидана
|1
|0.03
|Кампос Луан
|1
|0.03
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.19
|Де Соуза Силва Мадсон
|5
|0.16
|Камачу Жоау
|4
|0.13
|Алан Осорио
|3
|0.1
|Маракас
|3
|0.1
|Марсело Феррейра
|2
|0.06
|Айяс Матеус
|2
|0.06
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.03
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.03
|Сильва Фабиано
|1
|0.03
|Апарисио Педро
|1
|0.03
|Каштру Андре
|1
|0.03
|Инфанде Эрнани
|1
|0.03
|Франко Гонсало
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
|Кайо Секко
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлинос
|10
|0
|Денер Клементе
|10
|0
|Энрике Педро VI
|8
|1
|Алемао
|7
|0
|Нонока
|7
|0
|Кошта Гонсалу
|5
|1
|Варела Хелио
|6
|0
|Гуга
|5
|0
|Формига Игор
|4
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Сержиу Паулу
|3
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Каррильо Рони
|1
|1
|Кассама Мидана
|1
|1
|Перейра Илдеберту
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Кампос Луан
|2
|0
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Накамура Косукэ
|1
|0
|Мартинш Родригу
|1
|0
|Tamble Monteiro
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|9
|0
|Франко Гонсало
|7
|0
|Маракас
|5
|1
|Антониссе Джереми
|4
|1
|Алан Осорио
|5
|0
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Рамос Рубен
|5
|0
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Марсело Феррейра
|4
|0
|Камачу Жоау
|3
|0
|Пинто Денис
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Винисиус Алессандро
|2
|0
|Rui Borges
|1
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Морейренсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
13
1
Портимоненсе
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Морейренсе
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
27
12
Упущенные победы
17
13
Портимоненсе
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Морейренсе
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
28
14
Упущенные победы
30
14
Голы по времени матча
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 23
3
18%
2
13%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
3
18%
6
40%
76-90
Пропущено
28
17
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
5
18%
3
18%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
6
21%
2
12%
46-60
3
11%
5
29%
29%
61-75
7
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
21
17
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
4
19%
2
12%
1-15
3
14%
5
29%
29%
16-30
4
19%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
8
38%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
34
17
8 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 7
3
9%
1
6%
1-15
4
12%
4
24%
16-30
1
3%
4
24%
31-45
12
35%
2
12%
46-60
4
12%
3
18%
61-75
10
29%
29%
3
18%
76-90
Забито
38
32
19 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 17
10 Не забивали 12
7
18%
4
13%
1-15
5
13%
8
25%
16-30
7
18%
5
16%
31-45
2
5%
2
6%
46-60
6
16%
2
6%
61-75
11
29%
11
34%
76-90
Пропущено
62
34
20 В 1-м тайме 14
42 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 16
8
13%
4
12%
1-15
8
13%
5
15%
16-30
4
6%
5
15%
31-45
18
29%
29%
4
12%
46-60
7
11%
8
24%
61-75
17
27%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Шавиш - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Брага 3:5
Эшторил - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Портимоненсе - Визела 0:0 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4
Морейренсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0
Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1
Результаты матчей
Портимоненсе
Морейренсе
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
1:4
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 26%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
12 раз 39%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
114
313
312
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
88
69
412
312
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
1912
922
724
427
328
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|2
|2
|87 - 27
|80
|2.
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|71 - 25
|76
|3.
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|55 - 24
|62
|4.
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 44
|62
|5.
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|46 - 32
|60
|6.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|32 - 34
|46
|7.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 42
|45
|8.
|0:1 Заявка
|31
|8
|12
|11
|33 - 39
|36
|9.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|33 - 44
|35
|10.
|1:0 Заявка
|31
|9
|6
|16
|46 - 52
|33
|11.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|39 - 50
|32
|12.
|Заявка
|31
|5
|17
|9
|33 - 39
|32
|13.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|39 - 44
|31
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 57
|30
|15.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|32 - 46
|29
|16.
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|34 - 66
|28
|17.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|31 - 65
|23
|18.
|Заявка
|31
|4
|10
|17
|30 - 63
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|51 - 11
|45
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|43 - 7
|44
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|1:0 Заявка
|16
|8
|1
|7
|25 - 17
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|11.
|0:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 29
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|21 - 33
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|36 - 16
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 18
|32
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 28
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 17
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|15 - 17
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|9.
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 20
|15
|10.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 37
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 31
|11
|14.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 28
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|17.
|Заявка
|16
|0
|10
|6
|11 - 21
|10
|18.
|1:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|24 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|11
Прогнозы на матч Портимоненсе 0:2 Морейренсе
Исход игры
Портимоненсе
37.5% (42)
Ничья
44.6% (50)
Морейренсе
17.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
30.63% (34)
Меньше
69.37% (77)
Обе команды забьют
Да
72.07% (80)
Нет
27.93% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.1% (46)
1:0 Портимоненсе
21.4% (24)
2:1 Портимоненсе
15.2% (17)
1:2 Морейренсе
12.5% (14)
0:1 Морейренсе
2.7% (3)
0:2 Морейренсе
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!