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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Алмейда Нуно
Порту
1:0
Первый тайм: 40'
Спортинг Л
0'
1:0
7' Гол
Эванилсон

Ход матча

7'
Эванилсон
(Пепе VI)
1:0
Прогнозы 124
Порту 46% (57)
X 38.7% (48)
Спортинг Л 15.3% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Спортинг Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
52
Фернандеш
Мартим
97
Зе
Педро
31
Отавио
Эдмилсон
18
Венделл
Боргес
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
12
Израэль
Франко
3
Сент-Жюст
Йерри
4
Коатес
Себастьян
26
Диоманде
Усман
21
Катамо
Джени
42
Юлманд
Мортен
23
Браганса
Даниэл
25
Инасиу
Гонсалу
17
Тринкан
Франсишку
20
Паулинью
Жуан
8
Педру
Гонсалвеш
Порту
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Порту
Спортинг Л

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.3%
17.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

56%
44%
0 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед

48 матчей

41.7%
25%
33.3%
20 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

20.8%
52.1%
27.1%
10 побед 25 ничьих 13 побед

Второй тайм

43.8%
29.2%
27%
21 победа 14 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
1:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
2:1
К
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
К
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
К
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
КЛ
4:1
К
1:1
ПЛ
1:2
С
0:2
К
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

1.68
0.81

Среднее время на гол

53
111

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.19
0.95

Среднее время на гол

75
94

Всего голов

68
42

Голов в среднем за матч

1.42
0.88

Тотал матчей

2.5
40
Больше 83%
Меньше 17%
8
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
21
Больше 44%
Меньше 56%
27
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

63
102

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 12 (2) 0.39
Галено Вандерсон 8 (1) 0.26
Консейсау Франсишку 4 0.13
Венделл Боргес 4 0.13
Тареми Мехди 4 (1) 0.13
Мартинес Антонио III 4 0.13
Пепе VI 3 0.1
Варела Алан 2 0.06
Эуштакиу Стивен 2 0.06
Мариу Жоау III 2 0.06
Нико Гонсалес 2 0.06
Маркано Иван 2 0.06
Кардозу Фабиу 1 0.03
Лодер Дэнни 1 0.03
Пепе Кеплер 1 0.03
Зе Педро 1 0.03
Хайме Иван 1 0.03
Занузи Зайду 1 0.03
Санчес Хорхе 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 24 (4) 0.77
Паулинью Жуан 12 0.39
Педру Гонсалвеш 11 0.35
Тринкан Франсишку 8 0.26
Катамо Джени 5 0.16
Сантуш Нуну II 4 0.13
Эдвардс Маркус 4 0.13
Коатес Себастьян 4 0.13
Юлманд Мортен 3 0.1
Браганса Даниэл 3 0.1
Морита Хидемаса 2 0.06
Диоманде Усман 2 0.06
Куарежма Эдуарду 1 0.03
Инасиу Гонсалу 1 0.03
Матеус Рейс 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 9 1
Венделл Боргес 8 1
Пепе Кеплер 4 2
Кардозу Фабиу 4 2
Нико Гонсалес 7 0
Варела Алан 7 0
Карму Давид 5 1
Эванилсон 5 1
Пепе VI 4 1
Мариу Жоау III 5 0
Галено Вандерсон 4 0
Отавио Эдмилсон 3 0
Консейсау Сержиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Кошта Диогу 0 1
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 10 0
Инасиу Гонсалу 6 1
Диоманде Усман 6 1
Коатес Себастьян 6 0
Эсгаю Рикарду 5 0
Сантуш Нуну II 5 0
Эдвардс Маркус 4 0
Педру Гонсалвеш 4 0
Нету Луиш 3 0
Сент-Жюст Йерри 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Матеус Рейс 2 0
Браганса Даниэл 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Катамо Джени 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Тринкан Франсишку 1 0

Результаты матчей

Порту
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

4
7
Порту
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Спортинг Л
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (11)
27% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

22
49
Порту
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Спортинг Л
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

26
56

Голы по времени матча

Забито

32
35
12 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
17 Не забивали 15
7
22%
5
14%
1-15
2
6%
6
17%
16-30
3
9%
9
26%
31-45
7
22%
5
14%
46-60
4
13%
3
9%
61-75
9
28%
7
20%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 10
1
11%
2
12%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
4
44%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
11%
4
24%
61-75
2
22%
4
24%
76-90

Забито

24
49
12 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 13
18 Не забивали 15
3
13%
8
16%
1-15
3
13%
7
14%
16-30
6
25%
7
14%
31-45
4
17%
8
16%
46-60
2
8%
8
16%
61-75
6
25%
11
22%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
5
36%
5
38%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
1
7%
2
15%
76-90

Забито

56
84
24 В 1-м тайме 42
32 Во 2-м тайме 42
19 Забивали первыми 25
5 Не забивали 0
10
18%
13
15%
1-15
5
9%
13
15%
16-30
9
16%
16
19%
31-45
11
20%
13
15%
46-60
6
11%
11
13%
61-75
15
27%
18
21%
76-90

Пропущено

23
30
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 18
3
13%
3
10%
1-15
4
17%
1
3%
16-30
5
22%
8
27%
31-45
5
22%
7
23%
46-60
3
13%
5
17%
61-75
3
13%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2
Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1 Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1
Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0

Результаты матчей

Порту
Спортинг Л

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
5
2 раза 13%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
1
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
10 раз 33%
3
10 раз 33%
1
4 раза 13%
5
3 раза 10%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Порту
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
1.5
14
1
4
11
2.5
10
5
3
12
3.5
4
11
2
13
4.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
1.5
12
3
3
12
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
18
12
1.5
26
4
7
23
2.5
16
14
3
27
3.5
6
24
2
28
4.5
5
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:1 Заявка 31 26 2 3 87 - 28 80
2.
Бенфика
 Заявка 31 24 4 3 71 - 25 76
3.
Порту
 1:0 Заявка 31 20 5 6 56 - 24 65
4.
Брага
 Заявка 31 19 5 7 64 - 44 62
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 31 18 6 7 46 - 32 60
6.
Морейренсе
 Заявка 31 13 7 11 32 - 34 46
7.
Арока
 Заявка 31 13 6 12 53 - 42 45
8.
Фамаликан
 Заявка 31 8 12 11 33 - 39 36
9.
Каса Пия
 Заявка 31 9 8 14 33 - 44 35
10.
Эшторил
 Заявка 31 9 6 16 46 - 52 33
11.
Жил Висенте
 Заявка 31 8 8 15 39 - 50 32
12.
Риу Аве
 Заявка 31 5 17 9 33 - 39 32
13.
Фаренсе
 Заявка 30 8 7 15 39 - 44 31
14.
Боавишта
 Заявка 31 7 9 15 35 - 57 30
15.
Эштрела
 Заявка 30 6 11 13 32 - 46 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 31 7 7 17 34 - 66 28
17.
Шавиш
 Заявка 31 5 8 18 31 - 65 23
18.
Визела
 Заявка 31 4 10 17 30 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:1 Заявка 15 15 0 0 51 - 11 45
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Порту
 1:0 Заявка 16 11 3 2 32 - 10 36
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Эшторил
 Заявка 16 8 1 7 25 - 17 25
7.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 Заявка 15 5 4 6 20 - 18 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
15.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
16.
Портимоненсе
 Заявка 16 3 5 8 16 - 29 14
17.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:1 Заявка 16 11 2 3 36 - 17 35
2.
Бенфика
 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
3.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
4.
Порту
 1:0 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 7 4 4 17 - 17 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фамаликан
 Заявка 16 3 6 7 15 - 20 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 2 9 18 - 37 14
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Визела
 Заявка 15 2 5 8 14 - 31 11
14.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 24 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Фаренсе Фалькао Клаудио 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    С угла поля навесил Пепе на линию вратарской, но здесь головой Коатес вынес сферу далеко в центр поля.
  • Угловой
    38'
    Отобрал мяч Консейсау на фланге и прострелил в центр на Галено, но Диоманде в подкате вынес на угловой.
  • 37'
    С левого фланга Гонсалвеш навесил на дальнюю штангу, но вышел из ворот Кошта и не позволил пробить головой Паулинью.
  • 36'
    Долго кружат у чужой штрафной гости, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 35'
    В центре поля получил по ногам Пепе в борьбе против Инасиу. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • Опасный момент
    34'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Эванилсон и с острого угла пробил в ближнюю девятку, но точности ему не хватило.
  • 33'
    Догнал мяч у лицевой линии Инасиу и навесил в центр, но сфера свалилась с ноги и в полете покинула пределы поля.
  • 32'
    Инасиу подключился к атаке своей команды по флангу и навесил в центр штрафной, но здесь Зе вынес сферу в центр поля.
  • 31'
    Зе забросил с центра поля в штрафную на ход Галено, но тот упал на газон в борьбе с защитником. Судья не стал останавливать игру.
  • 30'
    Мягко забросил в штрафную Гонсалвеш на ход Брагансе, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.
  • 29'
    С центра поля дальний заброс исполнял Коатес в штрафную на ход Катамо, но тому добраться до мяча помешал Венделл.
  • 28'
    Забрасывал по левой бровке Инасиу на ход Гонсалвешу, но того опередил Фернандеш и в чистом подкате вынес сферу в аут.
  • 27'
    В контратаку убегал по флангу Консейсау после заброса от Галено, но вернулся в оборону Диоманде и отобрал мяч в силовой борьбе.
  • 26'
    Убежал по флангу на скорости Тринкан и прострелил вдоль ворот, но на выходе этот пас перехватил Кошта.
  • 25'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Эванилсон. Потребуется ему медицинская помощь.
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    • 24'
      В своей штрафной Диоманде заехал рукой по лицу Эванилсону, выбивая мяч. Судья не углядел нарушение правил.
    • 23'
      Получил по ногам Пепе в центре поля в борьбе против Брагансы. Штрафной удар исполнять будут "драконы".
    • 22'
      Мягко забросил в штрафную Гонсалвеш на ход Паулинью, но того опередил Зе и вынес сферу в центр поля.
    • 21'
      Варела вырезал в штрафную соперника, куда ворвался Пепе и с разворота пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.
    • 20'
      Ворвался с правого фланга Консейсау в штрафную на скорости, но напоролся на Диоманде, который отобрал сферу в подкате.
    • 19'
      Отобрал мяч на фланге Браганса, сместился к линии штрафной и пробил по воротам, но сфера оказалась в руках Кошты.
    • 18'
      С углового Гонсалвеш навесил на ближнюю штангу, где головой в падении пробил Паулинью немного выше перекладины.
    • 17'
      Отдавал пас по флангу Гонсалес на ход Галено, но того опередил Катамо и вынес сферу головой за пределы поля.
    • 16'
      С угла поля навес исполнял Тринкан на дальнюю штангу, где пробил по воротам Гонсалвеш, но крайне неточно.
    • Угловой
      15'
      Ушел от соперника на скорости Катамо и навесил в центр, но здесь выиграл верх Отавио и вынес сферу на угловой.
    • 14'
      Отдавал пас в штрафную Юлманд на ход Тринкану, но тот проиграл борьбу за мяч Зе и не смог пробить по воротам.
    • 13'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Паулиньо на ход Гонсалвешу, но того опередил Зе и вынес сферу головой в аут.
    • 12'
      Зацепился за мяч Гонсалес в чужой штрафной и сбросил поперек на Консейсау, но тот с ходу пробил крайне неточно.
    • 11'
      Забросил по флангу Венделл на ход Галено, но тот в силовой борьбе против Сент-Жюста нарушил правила.
    • Опасный момент
      10'
      Сместился на скорости с левого фланга Госалвеш и пробил с линии штрафной, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Эванилсон! Быстро открыли счет в матче хозяева. Ошибся Израэль, выбив мяч на ногу Консейсау, который отдал в центр на Гонсалеса, а тот забросил в штрафную, где Эванилсон легко переиграл голкипера, пробив в ближний нижний угол.
    • 8'
      Сместился с левого фланга в центр Галено и пробил в дальний угол, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
    • 7'
      Отдавал пас теперь уже Тринкан на ход Катамо, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу за боковую линию.
    • 6'
      С правого фланга забросил Катамо на ход Тринкану, но того опередил Отавио и вынес сферу за пределы поля.
    • 5'
      Отдавал пас в штрафную Варела на ход Эванилсону, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
    • 4'
      В центре поля Венделл руками уложил на газон Тринкана. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Спортинга".
    • 3'
      С центра поля забросил Гонсалес на правый фланг, куда забегал Консейсау, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-белых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Спортинга"!
    • Первый тайм
    • 7'
      Пепе VI сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Эванилсон забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 1:0 Спортинг Л

    Исход игры
    Порту
    46% (57)
    Ничья
    38.7% (48)
    Спортинг Л
    15.3% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.04% (65)
    Меньше
    41.96% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    89.29% (100)
    Нет
    10.71% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Порту
    29.8% (37)
    1:1 Ничья
    29% (36)
    1:2 Спортинг Л
    10.5% (13)
    2:2 Ничья
    6.5% (8)
    1:0 Порту
    5.6% (7)
    3:2 Порту
    3.2% (4)
    2:3 Спортинг Л
    1.6% (2)
    0:1 Спортинг Л
    1.6% (2)
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