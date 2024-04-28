Догнал мяч у лицевой линии Инасиу и навесил в центр, но сфера свалилась с ноги и в полете покинула пределы поля.

Ворвался в штрафную соперника на скорости Эванилсон и с острого угла пробил в ближнюю девятку, но точности ему не хватило.

В центре поля получил по ногам Пепе в борьбе против Инасиу. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Долго кружат у чужой штрафной гости, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

С левого фланга Гонсалвеш навесил на дальнюю штангу, но вышел из ворот Кошта и не позволил пробить головой Паулинью.

Отобрал мяч Консейсау на фланге и прострелил в центр на Галено, но Диоманде в подкате вынес на угловой.

С угла поля навесил Пепе на линию вратарской, но здесь головой Коатес вынес сферу далеко в центр поля.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Эванилсон. Потребуется ему медицинская помощь.

Убежал по флангу на скорости Тринкан и прострелил вдоль ворот, но на выходе этот пас перехватил Кошта.

В контратаку убегал по флангу Консейсау после заброса от Галено, но вернулся в оборону Диоманде и отобрал мяч в силовой борьбе.

Забрасывал по левой бровке Инасиу на ход Гонсалвешу, но того опередил Фернандеш и в чистом подкате вынес сферу в аут.

С центра поля дальний заброс исполнял Коатес в штрафную на ход Катамо, но тому добраться до мяча помешал Венделл.

Мягко забросил в штрафную Гонсалвеш на ход Брагансе, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.

Зе забросил с центра поля в штрафную на ход Галено, но тот упал на газон в борьбе с защитником. Судья не стал останавливать игру.

Инасиу подключился к атаке своей команды по флангу и навесил в центр штрафной, но здесь Зе вынес сферу в центр поля.

24' В своей штрафной Диоманде заехал рукой по лицу Эванилсону, выбивая мяч. Судья не углядел нарушение правил.

23' Получил по ногам Пепе в центре поля в борьбе против Брагансы. Штрафной удар исполнять будут "драконы".

22' Мягко забросил в штрафную Гонсалвеш на ход Паулинью, но того опередил Зе и вынес сферу в центр поля.

21' Варела вырезал в штрафную соперника, куда ворвался Пепе и с разворота пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.

20' Ворвался с правого фланга Консейсау в штрафную на скорости, но напоролся на Диоманде, который отобрал сферу в подкате.

19' Отобрал мяч на фланге Браганса, сместился к линии штрафной и пробил по воротам, но сфера оказалась в руках Кошты.

18' С углового Гонсалвеш навесил на ближнюю штангу, где головой в падении пробил Паулинью немного выше перекладины.

17' Отдавал пас по флангу Гонсалес на ход Галено, но того опередил Катамо и вынес сферу головой за пределы поля.

16' С угла поля навес исполнял Тринкан на дальнюю штангу, где пробил по воротам Гонсалвеш, но крайне неточно.