Тур: 31. Стадион: Драгау. Главный судья: Алмейда Нуно
Позже
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Главный тренер: Консейсау Сержиу
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Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
История личных встреч
Порту
Спортинг Л
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.3%
17.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед
25 матчей
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
56%
44%
0 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед
48 матчей
41.7%
25%
33.3%
20 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
20.8%
52.1%
27.1%
10 побед 25 ничьих 13 побед
Второй тайм
43.8%
29.2%
27%
21 победа 14 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
1.68
0.81
Среднее время на гол
53
111
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.19
0.95
Среднее время на гол
75
94
Всего голов
68
42
Голов в среднем за матч
1.42
0.88
Тотал матчей
2.5
40
Больше 83%
Меньше 17%
8
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
21
Больше 44%
Меньше 56%
27
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
63
102
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|11 (2)
|0.37
|Галено Вандерсон
|8 (1)
|0.27
|Консейсау Франсишку
|4
|0.13
|Венделл Боргес
|4
|0.13
|Тареми Мехди
|4 (1)
|0.13
|Мартинес Антонио III
|4
|0.13
|Пепе VI
|3
|0.1
|Варела Алан
|2
|0.07
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.07
|Мариу Жоау III
|2
|0.07
|Нико Гонсалес
|2
|0.07
|Маркано Иван
|2
|0.07
|Кардозу Фабиу
|1
|0.03
|Лодер Дэнни
|1
|0.03
|Пепе Кеплер
|1
|0.03
|Зе Педро
|1
|0.03
|Хайме Иван
|1
|0.03
|Занузи Зайду
|1
|0.03
|Санчес Хорхе
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|24 (4)
|0.8
|Паулинью Жуан
|12
|0.4
|Педру Гонсалвеш
|11
|0.37
|Тринкан Франсишку
|8
|0.27
|Катамо Джени
|5
|0.17
|Сантуш Нуну II
|4
|0.13
|Эдвардс Маркус
|4
|0.13
|Коатес Себастьян
|4
|0.13
|Юлманд Мортен
|3
|0.1
|Браганса Даниэл
|3
|0.1
|Морита Хидемаса
|2
|0.07
|Диоманде Усман
|2
|0.07
|Куарежма Эдуарду
|1
|0.03
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.03
|Матеус Рейс
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|9
|1
|Венделл Боргес
|8
|1
|Пепе Кеплер
|4
|2
|Кардозу Фабиу
|4
|2
|Нико Гонсалес
|7
|0
|Варела Алан
|7
|0
|Карму Давид
|5
|1
|Эванилсон
|5
|1
|Пепе VI
|4
|1
|Мариу Жоау III
|5
|0
|Галено Вандерсон
|4
|0
|Отавио Эдмилсон
|3
|0
|Консейсау Сержиу
|3
|0
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Кошта Диогу
|0
|1
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|10
|0
|Инасиу Гонсалу
|6
|1
|Диоманде Усман
|6
|1
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Эсгаю Рикарду
|5
|0
|Сантуш Нуну II
|5
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Педру Гонсалвеш
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Сент-Жюст Йерри
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Матеус Рейс
|2
|0
|Браганса Даниэл
|2
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Катамо Джени
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Паулинью Жуан
|1
|0
|Тринкан Франсишку
|1
|0
Результаты матчей
Порту
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
4
7
Порту
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Спортинг Л
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (11)
27% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
22
49
Порту
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Спортинг Л
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
26
56
Голы по времени матча
Забито
32
35
12 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
17 Не забивали 15
7
22%
5
14%
1-15
2
6%
6
17%
16-30
3
9%
9
26%
31-45
7
22%
5
14%
46-60
4
13%
3
9%
61-75
9
28%
7
20%
76-90
Пропущено
9
17
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 10
1
11%
2
12%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
4
44%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
11%
4
24%
61-75
2
22%
4
24%
76-90
Забито
24
49
12 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 13
18 Не забивали 15
3
13%
8
16%
1-15
3
13%
7
14%
16-30
6
25%
7
14%
31-45
4
17%
8
16%
46-60
2
8%
8
16%
61-75
6
25%
11
22%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
5
36%
5
38%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
1
7%
2
15%
76-90
Забито
56
84
24 В 1-м тайме 42
32 Во 2-м тайме 42
19 Забивали первыми 25
5 Не забивали 0
10
18%
13
15%
1-15
5
9%
13
15%
16-30
9
16%
16
19%
31-45
11
20%
13
15%
46-60
6
11%
11
13%
61-75
15
27%
18
21%
76-90
Пропущено
23
30
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 18
3
13%
3
10%
1-15
4
17%
1
3%
16-30
5
22%
8
27%
31-45
5
22%
7
23%
46-60
3
13%
5
17%
61-75
3
13%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2
Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1 Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1
Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0
Результаты матчей
Порту
Спортинг Л
Точный счет
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
5
2 раза 13%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
8
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 37%
1
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
10 раз 33%
3
10 раз 33%
1
4 раза 13%
5
3 раза 10%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Порту
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
96
141
411
105
312
411
213
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
123
312
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
1812
264
723
1614
327
624
228
525
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|2
|2
|87 - 27
|80
|2.
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|68 - 24
|73
|3.
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|55 - 24
|62
|4.
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|63 - 41
|62
|5.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|45 - 32
|57
|6.
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|51 - 40
|44
|7.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|30 - 34
|43
|8.
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|33 - 38
|36
|9.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|30 - 43
|32
|10.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|39 - 44
|31
|11.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|37 - 48
|31
|12.
|Заявка
|30
|5
|16
|9
|32 - 38
|31
|13.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|45 - 52
|30
|14.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|35 - 56
|30
|15.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|32 - 46
|29
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|34 - 64
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|30 - 62
|23
|18.
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|29 - 62
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|51 - 11
|45
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|40 - 6
|41
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 20
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|21 - 33
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|7 - 16
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|36 - 16
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 18
|32
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 25
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 17
|25
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|26 - 17
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 37
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 31
|11
|14.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 28
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|10 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|24 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Нето Анжело
|11
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|11
Прогнозы на матч Порту - Спортинг Л
Исход игры
Порту
45% (18)
Ничья
40% (16)
Спортинг Л
15% (6)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (26)
Меньше
33.33% (13)
Обе команды забьют
Да
94.87% (37)
Нет
5.13% (2)
Популярный счёт
2:1 Порту
35% (14)
1:1 Ничья
27.5% (11)
1:2 Спортинг Л
12.5% (5)
2:2 Ничья
12.5% (5)
1:0 Порту
5% (2)
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