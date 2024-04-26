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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Алмейда Нуно
Порту
 
Позже
Спортинг Л
Порту
Спортинг Л

История личных встреч

Порту
Спортинг Л

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.3%
17.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

56%
44%
0 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед

48 матчей

41.7%
25%
33.3%
20 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

20.8%
52.1%
27.1%
10 побед 25 ничьих 13 побед

Второй тайм

43.8%
29.2%
27%
21 победа 14 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
1:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
2:1
К
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
К
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
К
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
КЛ
4:1
К
1:1
ПЛ
1:2
С
0:2
К
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

1.68
0.81

Среднее время на гол

53
111

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.19
0.95

Среднее время на гол

75
94

Всего голов

68
42

Голов в среднем за матч

1.42
0.88

Тотал матчей

2.5
40
Больше 83%
Меньше 17%
8
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
21
Больше 44%
Меньше 56%
27
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

63
102

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 11 (2) 0.37
Галено Вандерсон 8 (1) 0.27
Консейсау Франсишку 4 0.13
Венделл Боргес 4 0.13
Тареми Мехди 4 (1) 0.13
Мартинес Антонио III 4 0.13
Пепе VI 3 0.1
Варела Алан 2 0.07
Эуштакиу Стивен 2 0.07
Мариу Жоау III 2 0.07
Нико Гонсалес 2 0.07
Маркано Иван 2 0.07
Кардозу Фабиу 1 0.03
Лодер Дэнни 1 0.03
Пепе Кеплер 1 0.03
Зе Педро 1 0.03
Хайме Иван 1 0.03
Занузи Зайду 1 0.03
Санчес Хорхе 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 24 (4) 0.8
Паулинью Жуан 12 0.4
Педру Гонсалвеш 11 0.37
Тринкан Франсишку 8 0.27
Катамо Джени 5 0.17
Сантуш Нуну II 4 0.13
Эдвардс Маркус 4 0.13
Коатес Себастьян 4 0.13
Юлманд Мортен 3 0.1
Браганса Даниэл 3 0.1
Морита Хидемаса 2 0.07
Диоманде Усман 2 0.07
Куарежма Эдуарду 1 0.03
Инасиу Гонсалу 1 0.03
Матеус Рейс 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 9 1
Венделл Боргес 8 1
Пепе Кеплер 4 2
Кардозу Фабиу 4 2
Нико Гонсалес 7 0
Варела Алан 7 0
Карму Давид 5 1
Эванилсон 5 1
Пепе VI 4 1
Мариу Жоау III 5 0
Галено Вандерсон 4 0
Отавио Эдмилсон 3 0
Консейсау Сержиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Кошта Диогу 0 1
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 10 0
Инасиу Гонсалу 6 1
Диоманде Усман 6 1
Коатес Себастьян 6 0
Эсгаю Рикарду 5 0
Сантуш Нуну II 5 0
Эдвардс Маркус 4 0
Педру Гонсалвеш 4 0
Нету Луиш 3 0
Сент-Жюст Йерри 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Матеус Рейс 2 0
Браганса Даниэл 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Катамо Джени 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Тринкан Франсишку 1 0

Результаты матчей

Порту
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

4
7
Порту
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Спортинг Л
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (11)
27% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

22
49
Порту
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Спортинг Л
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

26
56

Голы по времени матча

Забито

32
35
12 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
17 Не забивали 15
7
22%
5
14%
1-15
2
6%
6
17%
16-30
3
9%
9
26%
31-45
7
22%
5
14%
46-60
4
13%
3
9%
61-75
9
28%
7
20%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 10
1
11%
2
12%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
4
44%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
11%
4
24%
61-75
2
22%
4
24%
76-90

Забито

24
49
12 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 13
18 Не забивали 15
3
13%
8
16%
1-15
3
13%
7
14%
16-30
6
25%
7
14%
31-45
4
17%
8
16%
46-60
2
8%
8
16%
61-75
6
25%
11
22%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
5
36%
5
38%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
1
7%
2
15%
76-90

Забито

56
84
24 В 1-м тайме 42
32 Во 2-м тайме 42
19 Забивали первыми 25
5 Не забивали 0
10
18%
13
15%
1-15
5
9%
13
15%
16-30
9
16%
16
19%
31-45
11
20%
13
15%
46-60
6
11%
11
13%
61-75
15
27%
18
21%
76-90

Пропущено

23
30
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 18
3
13%
3
10%
1-15
4
17%
1
3%
16-30
5
22%
8
27%
31-45
5
22%
7
23%
46-60
3
13%
5
17%
61-75
3
13%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2
Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1 Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1
Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0

Результаты матчей

Порту
Спортинг Л

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
5
2 раза 13%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
1
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
10 раз 33%
3
10 раз 33%
1
4 раза 13%
5
3 раза 10%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Порту
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
1.5
14
1
4
11
2.5
10
5
3
12
3.5
4
11
2
13
4.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
1.5
12
3
3
12
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
18
12
1.5
26
4
7
23
2.5
16
14
3
27
3.5
6
24
2
28
4.5
5
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 30 26 2 2 87 - 27 80
2.
Бенфика
 Заявка 30 23 4 3 68 - 24 73
3.
Порту
 Заявка 30 19 5 6 55 - 24 62
4.
Брага
 Заявка 30 19 5 6 63 - 41 62
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 30 17 6 7 45 - 32 57
6.
Арока
 Заявка 30 13 5 12 51 - 40 44
7.
Морейренсе
 Заявка 30 12 7 11 30 - 34 43
8.
Фамаликан
 Заявка 30 8 12 10 33 - 38 36
9.
Каса Пия
 Заявка 30 8 8 14 30 - 43 32
10.
Фаренсе
 Заявка 30 8 7 15 39 - 44 31
11.
Жил Висенте
 Заявка 30 8 7 15 37 - 48 31
12.
Риу Аве
 Заявка 30 5 16 9 32 - 38 31
13.
Эшторил
 Заявка 30 8 6 16 45 - 52 30
14.
Боавишта
 Заявка 30 7 9 14 35 - 56 30
15.
Эштрела
 Заявка 30 6 11 13 32 - 46 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 30 7 7 16 34 - 64 28
17.
Шавиш
 Заявка 30 5 8 17 30 - 62 23
18.
Визела
 Заявка 30 4 9 17 29 - 62 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 15 0 0 51 - 11 45
2.
Бенфика
 Заявка 15 13 2 0 40 - 6 41
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 Заявка 15 5 4 6 20 - 18 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
16.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
17.
Каса Пия
 Заявка 15 2 5 8 7 - 16 11
18.
Визела
 Заявка 15 2 4 9 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 11 2 2 36 - 16 35
2.
Бенфика
 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
3.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 34 - 25 32
4.
Порту
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 7 4 4 17 - 17 25
6.
Арока
 Заявка 15 6 3 6 26 - 17 21
7.
Морейренсе
 Заявка 15 6 3 6 13 - 17 21
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 2 9 18 - 37 14
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
13.
Визела
 Заявка 15 2 5 8 14 - 31 11
14.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 15 2 4 9 9 - 29 10
17.
Риу Аве
 Заявка 15 0 9 6 10 - 20 9
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 24 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Фамаликан Кадис Хондер 15
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Нето Анжело 11
Фаренсе Фалькао Клаудио 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Спортинг Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2024, осталось 2 дня 15 часов 5 минут.

    Главный судья: Алмейда Нуно

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    • Прогнозы 40
    Порту 45% (18)
    X 40% (16)
    Спортинг Л 15% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Спортинг Л
    2.62
    3.44
    3.40
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Порту - Спортинг Л

    Исход игры
    Порту
    45% (18)
    Ничья
    40% (16)
    Спортинг Л
    15% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (26)
    Меньше
    33.33% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    94.87% (37)
    Нет
    5.13% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Порту
    35% (14)
    1:1 Ничья
    27.5% (11)
    1:2 Спортинг Л
    12.5% (5)
    2:2 Ничья
    12.5% (5)
    1:0 Порту
    5% (2)
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