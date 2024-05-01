Тур: 36. Стадион: Джованни Цини.
0'
6' Желтая карточкаЛочошвили Лука
1:0
13' ПенальтиЧофани Даниэль
43' Желтая карточкаКоллоколо Микеле
1:1
48' ГолД'Аллесандро Марко
84' Желтая карточкаКанестрелли Симоне
2:1
85' ГолКода Массимо
86' Желтая карточкаКараччоло Антонио
89' Желтая карточкаМайер Жан
90'+8
Ход матча
13'
1:0
43'
48'
85'
2:1
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
379 Количество передач 487
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
История личных встреч
Кремонезе
Пиза
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
0.5
Среднее время на гол
40
180
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.13
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
65
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|15 (3)
|0.42
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.11
|Коллоколо Микеле
|4
|0.11
|Пикель Шарль
|3
|0.08
|Раванелли Лука
|3
|0.08
|Васкес Франко
|2
|0.06
|Дзанимачча Лука
|2
|0.06
|Гильоне Паоло
|2
|0.06
|Окереке Давид
|2
|0.06
|Йонсен Деннис
|2
|0.06
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|Тсаджут Франк
|1
|0.03
|Антов Валентин
|1
|0.03
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|Фалетти Сесар
|1
|0.03
|Абрего Гонсало
|1
|0.03
|Чофани Даниэль
|1 (1)
|0.03
|Квальята Джакомо
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|10 (3)
|0.28
|Бонфанти Николас
|4
|0.11
|Морео Стефано
|3
|0.08
|Млакар Ян
|3
|0.08
|Барбьери Томмазо
|3
|0.08
|Трамони Маттео
|3
|0.08
|Канестрелли Симоне
|3
|0.08
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0.06
|Калабрези Артуро
|2
|0.06
|Марин Мариус
|2
|0.06
|Трамони Лисандру
|2
|0.06
|Торрегросса Эрнесто
|2 (2)
|0.06
|Караччоло Антонио
|2
|0.06
|Alesandro Arena
|2
|0.06
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Велозу Мигель
|1
|0.03
|Эштевеш Томаш
|1
|0.03
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.03
|Туре Идрисса
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|9
|0
|Антов Валентин
|7
|1
|Васкес Франко
|8
|0
|Пикель Шарль
|8
|0
|Майер Жан
|7
|0
|Лочошвили Лука
|5
|1
|Кастаньетти Микеле
|6
|0
|Коллоколо Микеле
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Йонсен Деннис
|1
|2
|Окереке Давид
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|12
|1
|Канестрелли Симоне
|11
|0
|Барбьери Томмазо
|7
|1
|Эштевеш Томаш
|8
|0
|Караччоло Антонио
|7
|0
|Калабрези Артуро
|5
|1
|Леверб Максим
|5
|1
|Николас Андраде
|6
|0
|Трамони Лисандру
|6
|0
|Валоти Матиа
|4
|1
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Велозу Мигель
|4
|0
|Морео Стефано
|4
|0
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Пиза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
12
Кремонезе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Пиза
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
19
22
Кремонезе
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (10)
53% (19)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
42% (15)
39% (14)
Пиза
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (13)
36% (13)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
39% (14)
39% (14)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
28
34
Голы по времени матча
Забито
24
21
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
4
17%
3
14%
1-15
6
25%
2
10%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
4
17%
6
29%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
5
21%
6
29%
76-90
Пропущено
14
24
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
4
17%
1-15
3
21%
2
8%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
4
29%
4
17%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
3
21%
8
33%
76-90
Забито
22
28
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
2
9%
2
7%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
6
27%
6
21%
61-75
6
27%
10
36%
76-90
Пропущено
17
25
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
3
18%
6
24%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
1
6%
5
20%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
5
29%
29%
8
32%
76-90
Забито
46
49
21 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 33
23 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
6
13%
5
10%
1-15
9
20%
5
10%
16-30
6
13%
6
12%
31-45
6
13%
9
18%
46-60
8
17%
8
16%
61-75
11
24%
16
33%
76-90
Пропущено
31
49
12 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 27
3
10%
10
20%
1-15
6
19%
4
8%
16-30
3
10%
8
16%
31-45
7
23%
5
10%
46-60
4
13%
6
12%
61-75
8
26%
16
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2
Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0
Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1
Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0
Результаты матчей
Кремонезе
Пиза
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
7 раз 19%
1:2
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
2
10 раз 28%
0
9 раз 25%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
18 раз 50%
2
10 раз 28%
0
5 раз 14%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
171
612
810
216
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
810
513
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
279
Больше Меньше
315
1422
1323
432
333
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|21
|10
|4
|63 - 32
|73
|2.
|0:0
|36
|20
|9
|7
|55 - 38
|69
|3.
|35
|20
|7
|8
|65 - 41
|67
|4.
|36
|18
|9
|9
|46 - 31
|63
|5.
|35
|16
|9
|10
|56 - 45
|57
|6.
|0:1
|36
|14
|10
|12
|59 - 51
|52
|7.
|35
|13
|9
|13
|48 - 49
|48
|8.
|35
|11
|14
|10
|38 - 35
|47
|9.
|0:0
|36
|11
|13
|12
|38 - 41
|46
|10.
|1:0
|36
|11
|12
|13
|44 - 39
|45
|11.
|36
|11
|12
|13
|48 - 50
|45
|12.
|35
|9
|16
|10
|38 - 44
|43
|13.
|35
|9
|16
|10
|36 - 43
|43
|14.
|1:2
|36
|11
|10
|15
|41 - 44
|43
|15.
|2:1
|36
|10
|10
|16
|40 - 47
|40
|16.
|1:0
|36
|8
|16
|12
|32 - 46
|40
|17.
|0:1
|36
|8
|13
|15
|34 - 39
|37
|18.
|35
|7
|15
|13
|34 - 47
|36
|19.
|35
|8
|8
|19
|41 - 60
|32
|20.
|35
|6
|8
|21
|32 - 66
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|3
|3
|39 - 24
|39
|2.
|18
|11
|6
|1
|33 - 16
|39
|3.
|0:0
|18
|11
|5
|2
|29 - 17
|38
|4.
|18
|8
|5
|5
|23 - 15
|29
|5.
|17
|8
|4
|5
|31 - 24
|28
|6.
|0:1
|18
|8
|3
|7
|31 - 25
|27
|7.
|0:0
|18
|7
|5
|6
|24 - 21
|26
|8.
|18
|6
|8
|4
|20 - 16
|26
|9.
|18
|6
|7
|5
|28 - 25
|25
|10.
|17
|5
|8
|4
|18 - 18
|23
|11.
|1:2
|18
|6
|5
|7
|20 - 19
|23
|12.
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|13.
|1:0
|18
|5
|8
|5
|16 - 16
|23
|14.
|18
|6
|4
|8
|24 - 25
|22
|15.
|1:0
|18
|5
|6
|7
|27 - 23
|21
|16.
|0:1
|18
|4
|8
|6
|17 - 15
|20
|17.
|2:1
|18
|4
|7
|7
|15 - 16
|19
|18.
|17
|2
|10
|5
|14 - 23
|16
|19.
|17
|4
|2
|11
|17 - 30
|14
|20.
|17
|3
|4
|10
|23 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|34
|2.
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|3.
|0:0
|18
|9
|4
|5
|26 - 21
|31
|4.
|18
|8
|5
|5
|25 - 21
|29
|5.
|17
|8
|4
|5
|26 - 17
|28
|6.
|18
|7
|6
|5
|22 - 20
|27
|7.
|17
|7
|5
|5
|24 - 24
|26
|8.
|0:1
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|9.
|1:0
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|10.
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|11.
|2:1
|18
|6
|3
|9
|25 - 31
|21
|12.
|17
|3
|11
|3
|19 - 23
|20
|13.
|1:2
|18
|5
|5
|8
|21 - 25
|20
|14.
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|15.
|0:0
|18
|4
|8
|6
|14 - 20
|20
|16.
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|0:1
|18
|4
|5
|9
|17 - 24
|17
|18.
|1:0
|18
|3
|8
|7
|16 - 30
|17
|19.
|18
|2
|7
|9
|16 - 29
|13
|20.
|18
|2
|6
|10
|15 - 36
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|17 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|15 (2)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|14