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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Кремонезе
2:1
Конец матча
Пиза
0'
6' Желтая карточка
Лочошвили Лука
1:0
13' Пенальти
Чофани Даниэль
43' Желтая карточка
Коллоколо Микеле
1:1
48' Гол
Д'Аллесандро Марко
84' Желтая карточка
Канестрелли Симоне
2:1
85' Гол
Кода Массимо
86' Желтая карточка
Караччоло Антонио
89' Желтая карточка
Майер Жан
90'+8
21
Саро
Джанлука
26
Антов
Валентин
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
98
Дзанимачча
Лука
8
Коллоколо
Микеле
19
Кастаньетти
Микеле
10
Буонаюто
Кристиан
33
Квальята
Джакомо
7
Фалетти
Сесар
9
Чофани
Даниэль
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
20
Беруатто
Пьетро
8
Марин
Мариус
19
Эштевеш
Томаш
77
Д'Аллесандро
Марко
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
32
Морео
Стефано
Кремонезе
3-5-1-1
Пиза
4-2-3-1

История личных встреч

Кремонезе
Пиза

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

СB
0:0
СB
3:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:1
СB
3:4
СB
4:1
К
3:3

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
0.5

Среднее время на гол

40
180

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.13
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
65

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 15 (3) 0.42
Кастаньетти Микеле 4 0.11
Коллоколо Микеле 4 0.11
Пикель Шарль 3 0.08
Раванелли Лука 3 0.08
Васкес Франко 2 0.06
Дзанимачча Лука 2 0.06
Гильоне Паоло 2 0.06
Окереке Давид 2 0.06
Йонсен Деннис 2 0.06
Серникола Леонардо 1 0.03
Тсаджут Франк 1 0.03
Антов Валентин 1 0.03
Бьянкетти Маттео 1 0.03
Фалетти Сесар 1 0.03
Абрего Гонсало 1 0.03
Чофани Даниэль 1 (1) 0.03
Квальята Джакомо 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 10 (3) 0.28
Бонфанти Николас 4 0.11
Морео Стефано 3 0.08
Млакар Ян 3 0.08
Барбьери Томмазо 3 0.08
Трамони Маттео 3 0.08
Канестрелли Симоне 3 0.08
Д'Аллесандро Марко 2 0.06
Калабрези Артуро 2 0.06
Марин Мариус 2 0.06
Трамони Лисандру 2 0.06
Торрегросса Эрнесто 2 (2) 0.06
Караччоло Антонио 2 0.06
Alesandro Arena 2 0.06
Беруатто Пьетро 1 0.03
Велозу Мигель 1 0.03
Эштевеш Томаш 1 0.03
Мазуччи Гаэтано 1 0.03
Пиччинини Габриэле 1 0.03
Туре Идрисса 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 9 0
Антов Валентин 7 1
Васкес Франко 8 0
Пикель Шарль 8 0
Майер Жан 7 0
Лочошвили Лука 5 1
Кастаньетти Микеле 6 0
Коллоколо Микеле 6 0
Раванелли Лука 4 1
Квальята Джакомо 3 1
Йонсен Деннис 1 2
Окереке Давид 4 0
Серникола Леонардо 2 1
Дзанимачча Лука 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Кода Массимо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 12 1
Канестрелли Симоне 11 0
Барбьери Томмазо 7 1
Эштевеш Томаш 8 0
Караччоло Антонио 7 0
Калабрези Артуро 5 1
Леверб Максим 5 1
Николас Андраде 6 0
Трамони Лисандру 6 0
Валоти Матиа 4 1
Херманнссон Хьёртур 3 1
Велозу Мигель 4 0
Морео Стефано 4 0
Беруатто Пьетро 4 0
Пиччинини Габриэле 4 0
Д'Аллесандро Марко 3 0
Туре Идрисса 3 0
Alesandro Arena 3 0
Надь Адам 1 1
Мазуччи Гаэтано 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Млакар Ян 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Пиза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
12
Кремонезе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Пиза
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

19
22
Кремонезе
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (10)
53% (19)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
42% (15)
39% (14)
Пиза
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (13)
36% (13)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
39% (14)
39% (14)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

28
34

Голы по времени матча

Забито

24
21
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
4
17%
3
14%
1-15
6
25%
2
10%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
4
17%
6
29%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
5
21%
6
29%
76-90

Пропущено

14
24
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
4
17%
1-15
3
21%
2
8%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
4
29%
4
17%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
3
21%
8
33%
76-90

Забито

22
28
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
2
9%
2
7%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
6
27%
6
21%
61-75
6
27%
10
36%
76-90

Пропущено

17
25
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
3
18%
6
24%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
1
6%
5
20%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
5
29%
29%
8
32%
76-90

Забито

46
49
21 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 33
23 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
6
13%
5
10%
1-15
9
20%
5
10%
16-30
6
13%
6
12%
31-45
6
13%
9
18%
46-60
8
17%
8
16%
61-75
11
24%
16
33%
76-90

Пропущено

31
49
12 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 27
3
10%
10
20%
1-15
6
19%
4
8%
16-30
3
10%
8
16%
31-45
7
23%
5
10%
46-60
4
13%
6
12%
61-75
8
26%
16
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2
Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0
Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1
Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0

Результаты матчей

Кремонезе
Пиза

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
7 раз 19%
1:2
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
2
10 раз 28%
0
9 раз 25%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
18 раз 50%
2
10 раз 28%
0
5 раз 14%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
17
1
6
12
1.5
8
10
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
8
10
1.5
5
13
2
16
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
9
0.5
Больше Меньше
31
5
14
22
1.5
13
23
4
32
2.5
3
33
1
35
3.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 35 21 10 4 63 - 32 73
2.
Комо
 0:0 36 20 9 7 55 - 38 69
3.
Венеция
 35 20 7 8 65 - 41 67
4.
Кремонезе
 36 18 9 9 46 - 31 63
5.
Катанзаро
 35 16 9 10 56 - 45 57
6.
Палермо
 0:1 36 14 10 12 59 - 51 52
7.
Сампдория
 35 13 9 13 48 - 49 48
8.
Брешия
 35 11 14 10 38 - 35 47
9.
Читтаделла
 0:0 36 11 13 12 38 - 41 46
10.
Козенца
 1:0 36 11 12 13 44 - 39 45
11.
Пиза
 36 11 12 13 48 - 50 45
12.
Модена
 35 9 16 10 38 - 44 43
13.
Реджана
 35 9 16 10 36 - 43 43
14.
Зюйдтироль
 1:2 36 11 10 15 41 - 44 43
15.
Тернана
 2:1 36 10 10 16 40 - 47 40
16.
Специя
 1:0 36 8 16 12 32 - 46 40
17.
Асколи
 0:1 36 8 13 15 34 - 39 37
18.
Бари
 35 7 15 13 34 - 47 36
19.
ФералпиСало
 35 8 8 19 41 - 60 32
20.
Лекко
 35 6 8 21 32 - 66 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 18 12 3 3 39 - 24 39
2.
Парма
 18 11 6 1 33 - 16 39
3.
Комо
 0:0 18 11 5 2 29 - 17 38
4.
Кремонезе
 18 8 5 5 23 - 15 29
5.
Катанзаро
 17 8 4 5 31 - 24 28
6.
Палермо
 0:1 18 8 3 7 31 - 25 27
7.
Читтаделла
 0:0 18 7 5 6 24 - 21 26
8.
Брешия
 18 6 8 4 20 - 16 26
9.
Пиза
 18 6 7 5 28 - 25 25
10.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
11.
Зюйдтироль
 1:2 18 6 5 7 20 - 19 23
12.
Модена
 18 6 5 7 19 - 21 23
13.
Специя
 1:0 18 5 8 5 16 - 16 23
14.
Сампдория
 18 6 4 8 24 - 25 22
15.
Козенца
 1:0 18 5 6 7 27 - 23 21
16.
Асколи
 0:1 18 4 8 6 17 - 15 20
17.
Тернана
 2:1 18 4 7 7 15 - 16 19
18.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
19.
Лекко
 17 4 2 11 17 - 30 14
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 18 10 4 4 23 - 16 34
3.
Комо
 0:0 18 9 4 5 26 - 21 31
4.
Катанзаро
 18 8 5 5 25 - 21 29
5.
Венеция
 17 8 4 5 26 - 17 28
6.
Реджана
 18 7 6 5 22 - 20 27
7.
Сампдория
 17 7 5 5 24 - 24 26
8.
Палермо
 0:1 18 6 7 5 28 - 26 25
9.
Козенца
 1:0 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Тернана
 2:1 18 6 3 9 25 - 31 21
12.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
13.
Зюйдтироль
 1:2 18 5 5 8 21 - 25 20
14.
Пиза
 18 5 5 8 20 - 25 20
15.
Читтаделла
 0:0 18 4 8 6 14 - 20 20
16.
ФералпиСало
 18 5 4 9 18 - 29 19
17.
Асколи
 0:1 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Специя
 1:0 18 3 8 7 16 - 30 17
19.
Бари
 18 2 7 9 16 - 29 13
20.
Лекко
 18 2 6 10 15 - 36 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 17 (3)
Палермо Брунори Маттео 16 (5)
Кремонезе Кода Массимо 15 (2)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 14
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Калабрези Артуро уходит с поля. Томмазо Барбьери выходит вместо него
    • 46'
      Млакар Ян уходит с поля. Алессандро Арена выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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