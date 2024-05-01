Тур: 36. Стадион: Сан Никола.
0'
6' Желтая карточкаКулибали Войо
0:1
50' ГолБонни Анж-Йоан
1:1
68' ГолДи Чезаре Валерио
70' Желтая карточкаЭстевес Науэль
90'+4
Ход матча
50'
68'
70'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
325 Количество передач 446
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
14
Лулич
Карло
91
Каллон
Яя
49
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
-
49 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 БренноВратарь
- Защитник
-
19 Гиебр АбдулЗащитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Ismail Achik
-
-
-
Главный тренер: Федерико Джамполо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Бари
Парма
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Среднее время на гол
63
78
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.21
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
74
90
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|10 (3)
|0.28
|Насти Марко
|5
|0.14
|Пушкаш Георге
|4 (1)
|0.11
|Ди Чезаре Валерио
|3
|0.08
|Куцупиас Илиас
|2
|0.06
|Дьяв Давиде
|2
|0.06
|Эджума Малком
|2
|0.06
|Риччи Джакомо
|1
|0.03
|Дорваль Мехди
|1
|0.03
|Викари Франческо
|1
|0.03
|Ismail Achik
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|0
|0
|Моракьоли Грегорио
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Лулич Карло
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|11 (2)
|0.31
|Бенедычак Адриан
|10 (6)
|0.28
|Бернабе Адриан
|8
|0.22
|Михэйлэ Валентин
|5
|0.14
|Бонни Анж-Йоан
|4
|0.11
|Шарпантье Габриэль
|4
|0.11
|Эрнани Азеведо
|3
|0.08
|Партипило Антони
|3
|0.08
|Эстевес Науэль
|3
|0.08
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.08
|Дель Прато Энрико
|2
|0.06
|Сиприен Вилан
|2
|0.06
|Камара Дрисса
|2
|0.06
|Чиркати Алессандро
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Чичисола Леандро
|0
|0
|Осорио Йордан
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|16
|1
|Бенали Ахмед
|10
|0
|Сибилли Джузеппе
|10
|0
|Насти Марко
|9
|0
|Викари Франческо
|7
|0
|Риччи Джакомо
|7
|0
|Майта Маттиа
|4
|1
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Белломо Никола
|2
|1
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Пучино Раффаэле
|3
|0
|Матино Эммануэле
|3
|0
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Гиебр Абдул
|1
|0
|Моракьоли Грегорио
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чиркати Алессандро
|7
|0
|Эстевес Науэль
|6
|0
|Бернабе Адриан
|6
|0
|Эрнани Азеведо
|4
|1
|Кулибали Войо
|4
|1
|Камара Дрисса
|5
|0
|Бонни Анж-Йоан
|5
|0
|Болог Ботонд
|3
|1
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Бенедычак Адриан
|4
|0
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Партипило Антони
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Сиприен Вилан
|2
|0
|Осорио Йордан
|2
|0
|Шарпантье Габриэль
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Бари
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Парма
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
39% (7)
61% (11)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
10
6
Бари
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Парма
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
19
2
Упущенные победы
13
32
Бари
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (11)
47% (17)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
42% (15)
17% (6)
Парма
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (12)
42% (15)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
50% (18)
36% (13)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
23
38
Голы по времени матча
Забито
20
29
7 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
23 Не забивали 23
2
10%
6
21%
1-15
3
15%
6
21%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
4
20%
5
17%
46-60
5
25%
4
14%
61-75
4
20%
3
10%
76-90
Пропущено
18
19
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 12
1
6%
2
11%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
2
11%
5
26%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
8
44%
3
16%
76-90
Забито
17
32
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
24 Не забивали 21
2
12%
7
22%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
4
24%
3
9%
31-45
4
24%
6
19%
46-60
1
6%
2
6%
61-75
5
29%
29%
11
34%
76-90
Пропущено
28
17
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
8
29%
3
18%
1-15
1
4%
4
24%
16-30
2
7%
3
18%
31-45
3
11%
3
18%
46-60
5
18%
1
6%
61-75
9
32%
3
18%
76-90
Забито
37
61
14 В 1-м тайме 30
23 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 22
11 Не забивали 8
4
11%
13
21%
1-15
4
11%
9
15%
16-30
6
16%
8
13%
31-45
8
22%
11
18%
46-60
6
16%
6
10%
61-75
9
24%
14
23%
76-90
Пропущено
46
36
17 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 10
30 Не пропускали 24
9
20%
5
14%
1-15
4
9%
7
19%
16-30
4
9%
5
14%
31-45
5
11%
8
22%
46-60
7
15%
5
14%
61-75
17
37%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2
Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1
Парма
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0
Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3
Результаты матчей
Бари
Парма
Точный счет
1:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
10 раз 28%
1:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 50%
0
11 раз 31%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
2
15 раз 42%
1
7 раз 19%
0
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бари
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
162
414
126
216
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
144
315
117
117
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2511
Больше Меньше
306
729
2313
333
828
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|17 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (5)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|15 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|14