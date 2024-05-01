  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Бари
1:1
Конец матча
Парма
0'
6' Желтая карточка
Кулибали Войо
0:1
50' Гол
Бонни Анж-Йоан
1:1
68' Гол
Ди Чезаре Валерио
70' Желтая карточка
Эстевес Науэль
90'+4
38
Писсардо
Марко
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
14
Лулич
Карло
4
Майта
Маттиа
91
Каллон
Яя
49
Араму
Маттиа
20
Сибилли
Джузеппе
9
Насти
Марко
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
39
Чиркати
Алессандро
26
Кулибали
Войо
8
Эстевес
Науэль
27
Эрнани
Азеведо
21
Партипило
Антони
10
Бернабе
Адриан
28
Михэйлэ
Валентин
13
Бонни
Анж-Йоан
Бари
4-2-3-1
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Бари
Парма

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

СB
2:1
К
0:3
СB
4:0
К
1:0
СB
2:2
СB
1:0
СB
0:0
К
2:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СB
0:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Среднее время на гол

63
78

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.21
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

74
90

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 10 (3) 0.28
Насти Марко 5 0.14
Пушкаш Георге 4 (1) 0.11
Ди Чезаре Валерио 3 0.08
Куцупиас Илиас 2 0.06
Дьяв Давиде 2 0.06
Эджума Малком 2 0.06
Риччи Джакомо 1 0.03
Дорваль Мехди 1 0.03
Викари Франческо 1 0.03
Ismail Achik 1 0.03
Пучино Раффаэле 1 0.03
Бенали Ахмед 1 0.03
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.03
Майта Маттиа 0 0
Моракьоли Грегорио 0 0
Каллон Яя 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Лулич Карло 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 11 (2) 0.31
Бенедычак Адриан 10 (6) 0.28
Бернабе Адриан 8 0.22
Михэйлэ Валентин 5 0.14
Бонни Анж-Йоан 4 0.11
Шарпантье Габриэль 4 0.11
Эрнани Азеведо 3 0.08
Партипило Антони 3 0.08
Эстевес Науэль 3 0.08
Чолак Антонио-Мирко 3 0.08
Дель Прато Энрико 2 0.06
Сиприен Вилан 2 0.06
Камара Дрисса 2 0.06
Чиркати Алессандро 1 0.03
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Чичисола Леандро 0 0
Осорио Йордан 0 0
Бегич Тьяс 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 16 1
Бенали Ахмед 10 0
Сибилли Джузеппе 10 0
Насти Марко 9 0
Викари Франческо 7 0
Риччи Джакомо 7 0
Майта Маттиа 4 1
Акампора Дженнаро 5 0
Менез Жереми 2 1
Белломо Никола 2 1
Майелло Раффаэле 3 0
Пучино Раффаэле 3 0
Матино Эммануэле 3 0
Бренно 3 0
Дорваль Мехди 3 0
Дьяв Давиде 2 0
Эджума Малком 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Каллон Яя 2 0
Ismail Achik 2 0
Лулич Карло 1 0
Гиебр Абдул 1 0
Моракьоли Грегорио 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чиркати Алессандро 7 0
Эстевес Науэль 6 0
Бернабе Адриан 6 0
Эрнани Азеведо 4 1
Кулибали Войо 4 1
Камара Дрисса 5 0
Бонни Анж-Йоан 5 0
Болог Ботонд 3 1
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Бенедычак Адриан 4 0
Чичисола Леандро 3 0
Партипило Антони 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Сиприен Вилан 2 0
Осорио Йордан 2 0
Шарпантье Габриэль 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Чолак Антонио-Мирко 1 0
Ман Деннис 1 0

Результаты матчей

Бари
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Парма
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
39% (7)
61% (11)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

10
6
Бари
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Парма
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

19
2

Упущенные победы

13
32
Бари
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (11)
47% (17)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
42% (15)
17% (6)
Парма
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (12)
42% (15)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
50% (18)
36% (13)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

23
38

Голы по времени матча

Забито

20
29
7 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
23 Не забивали 23
2
10%
6
21%
1-15
3
15%
6
21%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
4
20%
5
17%
46-60
5
25%
4
14%
61-75
4
20%
3
10%
76-90

Пропущено

18
19
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 12
1
6%
2
11%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
2
11%
5
26%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
8
44%
3
16%
76-90

Забито

17
32
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
24 Не забивали 21
2
12%
7
22%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
4
24%
3
9%
31-45
4
24%
6
19%
46-60
1
6%
2
6%
61-75
5
29%
29%
11
34%
76-90

Пропущено

28
17
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
8
29%
3
18%
1-15
1
4%
4
24%
16-30
2
7%
3
18%
31-45
3
11%
3
18%
46-60
5
18%
1
6%
61-75
9
32%
3
18%
76-90

Забито

37
61
14 В 1-м тайме 30
23 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 22
11 Не забивали 8
4
11%
13
21%
1-15
4
11%
9
15%
16-30
6
16%
8
13%
31-45
8
22%
11
18%
46-60
6
16%
6
10%
61-75
9
24%
14
23%
76-90

Пропущено

46
36
17 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 10
30 Не пропускали 24
9
20%
5
14%
1-15
4
9%
7
19%
16-30
4
9%
5
14%
31-45
5
11%
8
22%
46-60
7
15%
5
14%
61-75
17
37%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2
Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1
Парма
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0
Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3

Результаты матчей

Бари
Парма

Точный счет

1:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
10 раз 28%
1:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 50%
0
11 раз 31%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
2
15 раз 42%
1
7 раз 19%
0
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бари
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
16
2
4
14
1.5
12
6
2
16
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
14
4
3
15
1.5
11
7
1
17
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
11
0.5
Больше Меньше
30
6
7
29
1.5
23
13
3
33
2.5
8
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 36 21 11 4 64 - 33 74
2.
Комо
 36 21 8 7 57 - 39 71
3.
Венеция
 36 20 7 9 66 - 43 67
4.
Кремонезе
 36 18 9 9 46 - 31 63
5.
Катанзаро
 36 17 9 10 58 - 46 60
6.
Палермо
 36 14 10 12 59 - 51 52
7.
Сампдория
 36 14 9 13 49 - 49 51
8.
Брешия
 36 11 15 10 40 - 37 48
9.
Зюйдтироль
 36 12 10 14 44 - 45 46
10.
Реджана
 36 10 16 10 37 - 43 46
11.
Козенца
 36 11 12 13 44 - 39 45
12.
Пиза
 36 11 12 13 48 - 50 45
13.
Читтаделла
 36 11 12 13 39 - 43 45
14.
Модена
 36 9 16 11 38 - 45 43
15.
Специя
 36 8 16 12 32 - 46 40
16.
Тернана
 36 9 10 17 41 - 50 37
17.
Асколи
 36 8 13 15 34 - 39 37
18.
Бари
 36 7 16 13 35 - 48 37
19.
ФералпиСало
 36 8 9 19 43 - 62 33
20.
Лекко
 36 6 8 22 32 - 67 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 18 12 4 2 31 - 18 40
2.
Венеция
 18 12 3 3 39 - 24 39
3.
Парма
 18 11 6 1 33 - 16 39
4.
Катанзаро
 18 9 4 5 33 - 25 31
5.
Кремонезе
 18 8 5 5 23 - 15 29
6.
Палермо
 18 8 3 7 31 - 25 27
7.
Читтаделла
 18 7 5 6 24 - 21 26
8.
Зюйдтироль
 18 7 5 6 23 - 20 26
9.
Брешия
 18 6 8 4 20 - 16 26
10.
Пиза
 18 6 7 5 28 - 25 25
11.
Бари
 18 5 9 4 19 - 19 24
12.
Модена
 18 6 5 7 19 - 21 23
13.
Специя
 18 5 8 5 16 - 16 23
14.
Сампдория
 18 6 4 8 24 - 25 22
15.
Козенца
 18 5 6 7 27 - 23 21
16.
Асколи
 18 4 8 6 17 - 15 20
17.
Тернана
 18 4 7 7 15 - 16 19
18.
Реджана
 18 3 10 5 15 - 23 19
19.
Лекко
 18 4 2 12 17 - 31 14
20.
ФералпиСало
 18 3 5 10 25 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 10 5 3 31 - 17 35
2.
Кремонезе
 18 10 4 4 23 - 16 34
3.
Комо
 18 9 4 5 26 - 21 31
4.
Катанзаро
 18 8 5 5 25 - 21 29
5.
Сампдория
 18 8 5 5 25 - 24 29
6.
Венеция
 18 8 4 6 27 - 19 28
7.
Реджана
 18 7 6 5 22 - 20 27
8.
Палермо
 18 6 7 5 28 - 26 25
9.
Козенца
 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Брешия
 18 5 7 6 20 - 21 22
11.
Зюйдтироль
 18 5 5 8 21 - 25 20
12.
Пиза
 18 5 5 8 20 - 25 20
13.
Модена
 18 3 11 4 19 - 24 20
14.
ФералпиСало
 18 5 4 9 18 - 29 19
15.
Читтаделла
 18 4 7 7 15 - 22 19
16.
Тернана
 18 5 3 10 26 - 34 18
17.
Асколи
 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Специя
 18 3 8 7 16 - 30 17
19.
Бари
 18 2 7 9 16 - 29 13
20.
Лекко
 18 2 6 10 15 - 36 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 17 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (6)
Палермо Брунори Маттео 16 (5)
Катанзаро Йемелло Пьетро 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 14
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 6'
      Кулибали Войо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бари 1:1 Парма онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный