Тур: 36. Стадион: Марко Друсо.
1:2
Второй тайм: 49'
0'
1:0
9' ГолОдогву Рафаэль
13' Желтая карточкаSimone Davi
1:1
23' ГолПерейро Гастон
27' Желтая карточкаБолока Габриэл
1:2
33' ГолЛуперини Грегорио
45' Желтая карточкаКуртич Ясмин
Ход матча
9'
1:0
13'
23'
1:1
27'
33'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
27
Куртич
Ясмин
24
Simone
Davi
21
Тайт
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
24 Simone DaviПолузащитник
-
21 Тайт ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Раути НиколаНападающий
-
-
18 Ровер Маттео
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Франчи ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Зюйдтироль
Тернана
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
112
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|14 (10)
|0.39
|Одогву Рафаэль
|7
|0.19
|Тайт Фабиан
|4
|0.11
|Silvio Merkaj
|4
|0.11
|Emanuele Pecorino
|4
|0.11
|Киерво Риккардо
|2
|0.06
|Мазиелло Андреа
|2
|0.06
|Куртич Ясмин
|1
|0.03
|Раути Никола
|1
|0.03
|Винетот Кевин
|1
|0.03
|Simone Davi
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|9
|0.25
|Перейро Гастон
|5
|0.14
|Ди Стефано Филиппо
|5
|0.14
|Касасола Тиаго
|4
|0.11
|Луперини Грегорио
|3
|0.08
|Диаките Салим
|3
|0.08
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.06
|Соренсен Фредерик
|2
|0.06
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.03
|Пююхтя Никлас
|1
|0.03
|Дионизи Федерико
|1
|0.03
|Фавилли Андреа
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Карбони Франко
|1
|0.03
|Де Бур Кес
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фатиканти Джакомо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|9
|1
|Simone Davi
|10
|0
|Арригони Томмазо
|7
|0
|Тайт Фабиан
|7
|0
|Казираги Даниэль
|6
|0
|Одогву Рафаэль
|4
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Раути Никола
|4
|0
|Каньяно Андреа
|4
|0
|Emanuele Pecorino
|4
|0
|Silvio Merkaj
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Скалья Филиппо
|3
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Ровер Маттео
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Малламо Алессандро
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Де Бур Кес
|6
|1
|Луперини Грегорио
|7
|0
|Диаките Салим
|7
|0
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Lorenzo Lucchesi
|5
|0
|Капуано Марко
|3
|1
|Фавилли Андреа
|3
|1
|Яннарилли Энтони
|4
|0
|Касасола Тиаго
|4
|0
|Карбони Франко
|4
|0
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Дионизи Федерико
|3
|0
|Перейро Гастон
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Пююхтя Никлас
|3
|0
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0
|Аматуччи Лоренцо
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Маргинеан Юлиус
|2
|0
|Болока Габриэл
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Тернана
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
7
11
Зюйдтироль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Тернана
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
16
13
Зюйдтироль
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (8)
54% (19)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)
Тернана
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (6)
57% (20)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
23
24
Голы по времени матча
Забито
19
24
4 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
25 Не забивали 22
1
5%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
4
21%
3
13%
46-60
2
11%
7
29%
29%
61-75
9
47%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
17
29
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
3
18%
4
14%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
4
24%
6
21%
31-45
3
18%
4
14%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
11
38%
76-90
Забито
21
16
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 25
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
19%
1
6%
31-45
6
29%
4
25%
46-60
4
19%
4
25%
61-75
4
19%
3
19%
76-90
Пропущено
25
15
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
16%
2
13%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
4
16%
1
7%
46-60
6
24%
3
20%
61-75
5
20%
4
27%
76-90
Забито
40
40
11 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 13
11 Не забивали 12
3
8%
6
15%
1-15
2
5%
3
8%
16-30
6
15%
3
8%
31-45
10
25%
7
18%
46-60
6
15%
11
28%
61-75
13
33%
10
25%
76-90
Пропущено
42
44
17 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 28
7
17%
6
14%
1-15
4
10%
6
14%
16-30
6
14%
9
20%
31-45
7
17%
5
11%
46-60
8
19%
3
7%
61-75
10
24%
15
34%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0
Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1
Тернана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тернана - Асколи 0:1 Брешия - Тернана 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Тернана - Модена 0:0
Сампдория - Тернана 4:1 Тернана - Козенца 1:0 Пиза - Тернана 1:0 Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1
Результаты матчей
Зюйдтироль
Тернана
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
0
10 раз 29%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
1
13 раз 37%
0
12 раз 34%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
108
512
315
413
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
134
513
710
117
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
2312
1025
1025
530
530
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|21
|10
|4
|63 - 32
|73
|2.
|0:0
|36
|20
|9
|7
|55 - 38
|69
|3.
|35
|20
|7
|8
|65 - 41
|67
|4.
|36
|18
|9
|9
|46 - 31
|63
|5.
|35
|16
|9
|10
|56 - 45
|57
|6.
|0:1
|36
|14
|10
|12
|59 - 51
|52
|7.
|35
|13
|9
|13
|48 - 49
|48
|8.
|35
|11
|14
|10
|38 - 35
|47
|9.
|0:0
|36
|11
|13
|12
|38 - 41
|46
|10.
|1:0
|36
|11
|12
|13
|44 - 39
|45
|11.
|36
|11
|12
|13
|48 - 50
|45
|12.
|35
|9
|16
|10
|38 - 44
|43
|13.
|35
|9
|16
|10
|36 - 43
|43
|14.
|1:2
|36
|11
|10
|15
|41 - 44
|43
|15.
|2:1
|36
|10
|10
|16
|40 - 47
|40
|16.
|1:0
|36
|8
|16
|12
|32 - 46
|40
|17.
|0:1
|36
|8
|13
|15
|34 - 39
|37
|18.
|35
|7
|15
|13
|34 - 47
|36
|19.
|35
|8
|8
|19
|41 - 60
|32
|20.
|35
|6
|8
|21
|32 - 66
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|3
|3
|39 - 24
|39
|2.
|18
|11
|6
|1
|33 - 16
|39
|3.
|0:0
|18
|11
|5
|2
|29 - 17
|38
|4.
|18
|8
|5
|5
|23 - 15
|29
|5.
|17
|8
|4
|5
|31 - 24
|28
|6.
|0:1
|18
|8
|3
|7
|31 - 25
|27
|7.
|0:0
|18
|7
|5
|6
|24 - 21
|26
|8.
|18
|6
|8
|4
|20 - 16
|26
|9.
|18
|6
|7
|5
|28 - 25
|25
|10.
|17
|5
|8
|4
|18 - 18
|23
|11.
|1:2
|18
|6
|5
|7
|20 - 19
|23
|12.
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|13.
|1:0
|18
|5
|8
|5
|16 - 16
|23
|14.
|18
|6
|4
|8
|24 - 25
|22
|15.
|1:0
|18
|5
|6
|7
|27 - 23
|21
|16.
|0:1
|18
|4
|8
|6
|17 - 15
|20
|17.
|2:1
|18
|4
|7
|7
|15 - 16
|19
|18.
|17
|2
|10
|5
|14 - 23
|16
|19.
|17
|4
|2
|11
|17 - 30
|14
|20.
|17
|3
|4
|10
|23 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|34
|2.
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|3.
|0:0
|18
|9
|4
|5
|26 - 21
|31
|4.
|18
|8
|5
|5
|25 - 21
|29
|5.
|17
|8
|4
|5
|26 - 17
|28
|6.
|18
|7
|6
|5
|22 - 20
|27
|7.
|17
|7
|5
|5
|24 - 24
|26
|8.
|0:1
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|9.
|1:0
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|10.
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|11.
|2:1
|18
|6
|3
|9
|25 - 31
|21
|12.
|17
|3
|11
|3
|19 - 23
|20
|13.
|1:2
|18
|5
|5
|8
|21 - 25
|20
|14.
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|15.
|0:0
|18
|4
|8
|6
|14 - 20
|20
|16.
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|0:1
|18
|4
|5
|9
|17 - 24
|17
|18.
|1:0
|18
|3
|8
|7
|16 - 30
|17
|19.
|18
|2
|7
|9
|16 - 29
|13
|20.
|18
|2
|6
|10
|15 - 36
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|17 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|15 (2)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|14