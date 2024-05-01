Тур: 36. Стадион: Марко Друсо.
4:3
Конец матча
0'
1:0
9' ГолОдогву Рафаэль
13' Желтая карточкаSimone Davi
1:1
23' ГолПерейро Гастон
27' Желтая карточкаБолока Габриэл
1:2
33' ГолЛуперини Грегорио
45' Желтая карточкаКуртич Ясмин
2:2
51' ГолКазираги Даниэль
57' Желтая карточкаВитали Томмазо
60' Вторая желтая карточкаБолока Габриэл
64' Желтая карточкаКазираги Даниэль
2:3
67' ГолЛуперини Грегорио
70' Желтая карточкаПерейро Гастон
3:3
75' ПенальтиКазираги Даниэль
4:3
85' ГолЭль-Кауакиби Хамза
90'+8
Ход матча
9'
1:0
13'
23'
1:1
27'
33'
45'
51'
2:2
57'
60'
64'
67'
70'
75'
3:3
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
526 Количество передач 257
-
67 Владение мячом, % 33
27
Куртич
Ясмин
24
Simone
Davi
21
Тайт
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
24 Simone DaviПолузащитник
-
21 Тайт ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Раути НиколаНападающий
-
-
18 Ровер Маттео
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Франчи ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Зюйдтироль
Тернана
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
112
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|16 (11)
|0.44
|Одогву Рафаэль
|7
|0.19
|Тайт Фабиан
|4
|0.11
|Silvio Merkaj
|4
|0.11
|Emanuele Pecorino
|4
|0.11
|Киерво Риккардо
|2
|0.06
|Мазиелло Андреа
|2
|0.06
|Куртич Ясмин
|1
|0.03
|Раути Никола
|1
|0.03
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0.03
|Винетот Кевин
|1
|0.03
|Simone Davi
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|9
|0.25
|Перейро Гастон
|5
|0.14
|Ди Стефано Филиппо
|5
|0.14
|Касасола Тиаго
|4
|0.11
|Луперини Грегорио
|4
|0.11
|Диаките Салим
|3
|0.08
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.06
|Соренсен Фредерик
|2
|0.06
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.03
|Пююхтя Никлас
|1
|0.03
|Дионизи Федерико
|1
|0.03
|Фавилли Андреа
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Карбони Франко
|1
|0.03
|Де Бур Кес
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фатиканти Джакомо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|9
|1
|Simone Davi
|10
|0
|Арригони Томмазо
|7
|0
|Казираги Даниэль
|7
|0
|Тайт Фабиан
|7
|0
|Одогву Рафаэль
|4
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Раути Никола
|4
|0
|Каньяно Андреа
|4
|0
|Emanuele Pecorino
|4
|0
|Silvio Merkaj
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Скалья Филиппо
|3
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Ровер Маттео
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Малламо Алессандро
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Де Бур Кес
|6
|1
|Луперини Грегорио
|7
|0
|Диаките Салим
|7
|0
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Lorenzo Lucchesi
|5
|0
|Капуано Марко
|3
|1
|Фавилли Андреа
|3
|1
|Яннарилли Энтони
|4
|0
|Перейро Гастон
|4
|0
|Касасола Тиаго
|4
|0
|Карбони Франко
|4
|0
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Болока Габриэл
|2
|1
|Дионизи Федерико
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Пююхтя Никлас
|3
|0
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0
|Аматуччи Лоренцо
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Маргинеан Юлиус
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Витали Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Тернана
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
7
14
Зюйдтироль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Тернана
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
16
13
Зюйдтироль
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (8)
53% (19)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
Тернана
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (7)
56% (20)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
33% (12)
36% (13)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
23
27
Голы по времени матча
Забито
23
27
5 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
25 Не забивали 22
2
9%
4
15%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
2
9%
3
11%
31-45
5
22%
3
11%
46-60
3
13%
8
30%
30%
61-75
10
43%
7
26%
76-90
Пропущено
20
33
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
3
15%
5
15%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
5
25%
6
18%
31-45
3
15%
5
15%
46-60
3
15%
1
3%
61-75
5
25%
12
36%
76-90
Забито
21
16
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 26
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
19%
1
6%
31-45
6
29%
4
25%
46-60
4
19%
4
25%
61-75
4
19%
3
19%
76-90
Пропущено
25
15
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
16%
2
13%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
4
16%
1
7%
46-60
6
24%
3
20%
61-75
5
20%
4
27%
76-90
Забито
44
43
12 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 13
11 Не забивали 12
4
9%
6
14%
1-15
2
5%
4
9%
16-30
6
14%
4
9%
31-45
11
25%
7
16%
46-60
7
16%
12
28%
61-75
14
32%
10
23%
76-90
Пропущено
45
48
19 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 29
7
16%
7
15%
1-15
5
11%
6
13%
16-30
7
16%
9
19%
31-45
7
16%
6
13%
46-60
9
20%
4
8%
61-75
10
22%
16
33%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0
Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1
Тернана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тернана - Асколи 0:1 Брешия - Тернана 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Тернана - Модена 0:0
Сампдория - Тернана 4:1 Тернана - Козенца 1:0 Пиза - Тернана 1:0 Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1
Результаты матчей
Зюйдтироль
Тернана
Точный счет
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 42%
0
10 раз 28%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
1
13 раз 36%
0
12 раз 33%
3
6 раз 17%
2
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
108
612
315
513
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
144
513
810
117
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
2412
1125
1125
630
630
135
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|17 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (5)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|15 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|14