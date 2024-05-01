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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Зюйдтироль
4:3
Конец матча
Тернана
0'
1:0
9' Гол
Одогву Рафаэль
13' Желтая карточка
Simone Davi
1:1
23' Гол
Перейро Гастон
27' Желтая карточка
Болока Габриэл
1:2
33' Гол
Луперини Грегорио
45' Желтая карточка
Куртич Ясмин
2:2
51' Гол
Казираги Даниэль
57' Желтая карточка
Витали Томмазо
60' Вторая желтая карточка
Болока Габриэл
64' Желтая карточка
Казираги Даниэль
2:3
67' Гол
Луперини Грегорио
70' Желтая карточка
Перейро Гастон
3:3
75' Пенальти
Казираги Даниэль
4:3
85' Гол
Эль-Кауакиби Хамза
90'+8
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
2
Скалья
Филиппо
55
Мазиелло
Андреа
79
Молина
Сальваторе
4
Арригони
Томмазо
27
Куртич
Ясмин
24
Simone
Davi
21
Тайт
Фабиан
90
Одогву
Рафаэль
17
Казираги
Даниэль
18
Витали
Томмазо
5
Болока
Габриэл
6
Далле
Мура
Кристиан
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
71
Луперини
Грегорио
72
Аматуччи
Лоренцо
8
Де
Бур
Кес
28
Ди
Стефано
Филиппо
10
Перейро
Гастон
9
Раймондо
Антонио
Зюйдтироль
3-4-3
Тернана
3-5-2

История личных встреч

Зюйдтироль
Тернана

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
0:1
СB
0:0
СC
1:1
СC
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
112

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 16 (11) 0.44
Одогву Рафаэль 7 0.19
Тайт Фабиан 4 0.11
Silvio Merkaj 4 0.11
Emanuele Pecorino 4 0.11
Киерво Риккардо 2 0.06
Мазиелло Андреа 2 0.06
Куртич Ясмин 1 0.03
Раути Никола 1 0.03
Эль-Кауакиби Хамза 1 0.03
Винетот Кевин 1 0.03
Simone Davi 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Джорджини Андреа 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 9 0.25
Перейро Гастон 5 0.14
Ди Стефано Филиппо 5 0.14
Касасола Тиаго 4 0.11
Луперини Грегорио 4 0.11
Диаките Салим 3 0.08
Lorenzo Lucchesi 2 0.06
Соренсен Фредерик 2 0.06
Фалетти Сесар 1 (1) 0.03
Пююхтя Никлас 1 0.03
Дионизи Федерико 1 0.03
Фавилли Андреа 1 0.03
Челли Алессандро III 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Карбони Франко 1 0.03
Де Бур Кес 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Фатиканти Джакомо 0 0
Фавазули Костантино 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 9 1
Simone Davi 10 0
Арригони Томмазо 7 0
Казираги Даниэль 7 0
Тайт Фабиан 7 0
Одогву Рафаэль 4 0
Петерс Дауда 4 0
Раути Никола 4 0
Каньяно Андреа 4 0
Emanuele Pecorino 4 0
Silvio Merkaj 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Скалья Филиппо 3 0
Куртич Ясмин 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Ровер Маттео 2 0
Чиско Андреа 2 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Бро Жереми 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Малламо Алессандро 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Raphael Kofler 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 8 0
Де Бур Кес 6 1
Луперини Грегорио 7 0
Диаките Салим 7 0
Фалетти Сесар 6 0
Lorenzo Lucchesi 5 0
Капуано Марко 3 1
Фавилли Андреа 3 1
Яннарилли Энтони 4 0
Перейро Гастон 4 0
Касасола Тиаго 4 0
Карбони Франко 4 0
Раймондо Антонио 4 0
Болока Габриэл 2 1
Дионизи Федерико 3 0
Челли Алессандро III 3 0
Пююхтя Никлас 3 0
Ди Стефано Филиппо 3 0
Аматуччи Лоренцо 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Соренсен Фредерик 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Маргинеан Юлиус 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Витали Томмазо 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Тернана
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

7
14
Зюйдтироль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Тернана
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

16
13
Зюйдтироль
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (8)
53% (19)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
Тернана
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (7)
56% (20)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
33% (12)
36% (13)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

23
27

Голы по времени матча

Забито

23
27
5 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
25 Не забивали 22
2
9%
4
15%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
2
9%
3
11%
31-45
5
22%
3
11%
46-60
3
13%
8
30%
30%
61-75
10
43%
7
26%
76-90

Пропущено

20
33
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
3
15%
5
15%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
5
25%
6
18%
31-45
3
15%
5
15%
46-60
3
15%
1
3%
61-75
5
25%
12
36%
76-90

Забито

21
16
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 26
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
19%
1
6%
31-45
6
29%
4
25%
46-60
4
19%
4
25%
61-75
4
19%
3
19%
76-90

Пропущено

25
15
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
16%
2
13%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
4
16%
1
7%
46-60
6
24%
3
20%
61-75
5
20%
4
27%
76-90

Забито

44
43
12 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 13
11 Не забивали 12
4
9%
6
14%
1-15
2
5%
4
9%
16-30
6
14%
4
9%
31-45
11
25%
7
16%
46-60
7
16%
12
28%
61-75
14
32%
10
23%
76-90

Пропущено

45
48
19 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 29
7
16%
7
15%
1-15
5
11%
6
13%
16-30
7
16%
9
19%
31-45
7
16%
6
13%
46-60
9
20%
4
8%
61-75
10
22%
16
33%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0
Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1
Тернана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тернана - Асколи 0:1 Брешия - Тернана 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Тернана - Модена 0:0
Сампдория - Тернана 4:1 Тернана - Козенца 1:0 Пиза - Тернана 1:0 Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1

Результаты матчей

Зюйдтироль
Тернана

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 42%
0
10 раз 28%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
1
13 раз 36%
0
12 раз 33%
3
6 раз 17%
2
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
10
8
6
12
1.5
3
15
5
13
2.5
2
16
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
4
5
13
1.5
8
10
1
17
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
10
0.5
Больше Меньше
24
12
11
25
1.5
11
25
6
30
2.5
6
30
1
35
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 36 21 11 4 64 - 33 74
2.
Комо
 36 21 8 7 57 - 39 71
3.
Венеция
 36 20 7 9 66 - 43 67
4.
Кремонезе
 36 18 9 9 46 - 31 63
5.
Катанзаро
 36 17 9 10 58 - 46 60
6.
Палермо
 36 14 10 12 59 - 51 52
7.
Сампдория
 36 14 9 13 49 - 49 51
8.
Брешия
 36 11 15 10 40 - 37 48
9.
Зюйдтироль
 36 12 10 14 44 - 45 46
10.
Реджана
 36 10 16 10 37 - 43 46
11.
Козенца
 36 11 12 13 44 - 39 45
12.
Пиза
 36 11 12 13 48 - 50 45
13.
Читтаделла
 36 11 12 13 39 - 43 45
14.
Модена
 36 9 16 11 38 - 45 43
15.
Специя
 36 8 16 12 32 - 46 40
16.
Тернана
 36 9 10 17 41 - 50 37
17.
Асколи
 36 8 13 15 34 - 39 37
18.
Бари
 36 7 16 13 35 - 48 37
19.
ФералпиСало
 36 8 9 19 43 - 62 33
20.
Лекко
 36 6 8 22 32 - 67 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 18 12 4 2 31 - 18 40
2.
Венеция
 18 12 3 3 39 - 24 39
3.
Парма
 18 11 6 1 33 - 16 39
4.
Катанзаро
 18 9 4 5 33 - 25 31
5.
Кремонезе
 18 8 5 5 23 - 15 29
6.
Палермо
 18 8 3 7 31 - 25 27
7.
Читтаделла
 18 7 5 6 24 - 21 26
8.
Зюйдтироль
 18 7 5 6 23 - 20 26
9.
Брешия
 18 6 8 4 20 - 16 26
10.
Пиза
 18 6 7 5 28 - 25 25
11.
Бари
 18 5 9 4 19 - 19 24
12.
Модена
 18 6 5 7 19 - 21 23
13.
Специя
 18 5 8 5 16 - 16 23
14.
Сампдория
 18 6 4 8 24 - 25 22
15.
Козенца
 18 5 6 7 27 - 23 21
16.
Асколи
 18 4 8 6 17 - 15 20
17.
Тернана
 18 4 7 7 15 - 16 19
18.
Реджана
 18 3 10 5 15 - 23 19
19.
Лекко
 18 4 2 12 17 - 31 14
20.
ФералпиСало
 18 3 5 10 25 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 10 5 3 31 - 17 35
2.
Кремонезе
 18 10 4 4 23 - 16 34
3.
Комо
 18 9 4 5 26 - 21 31
4.
Катанзаро
 18 8 5 5 25 - 21 29
5.
Сампдория
 18 8 5 5 25 - 24 29
6.
Венеция
 18 8 4 6 27 - 19 28
7.
Реджана
 18 7 6 5 22 - 20 27
8.
Палермо
 18 6 7 5 28 - 26 25
9.
Козенца
 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Брешия
 18 5 7 6 20 - 21 22
11.
Зюйдтироль
 18 5 5 8 21 - 25 20
12.
Пиза
 18 5 5 8 20 - 25 20
13.
Модена
 18 3 11 4 19 - 24 20
14.
ФералпиСало
 18 5 4 9 18 - 29 19
15.
Читтаделла
 18 4 7 7 15 - 22 19
16.
Тернана
 18 5 3 10 26 - 34 18
17.
Асколи
 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Специя
 18 3 8 7 16 - 30 17
19.
Бари
 18 2 7 9 16 - 29 13
20.
Лекко
 18 2 6 10 15 - 36 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 17 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (6)
Палермо Брунори Маттео 16 (5)
Катанзаро Йемелло Пьетро 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 14
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