Тур: 36. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
0'
Ход матча
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
28
Йепес
Жерар
29
Мурру
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Malgrati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Лекко
Сампдория
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|8
|0.22
|Новакович Андрия
|6
|0.17
|Лепоре Франко
|4 (3)
|0.11
|Ионице Артур
|4
|0.11
|Крочата Джованни
|2
|0.06
|Alessandro Caporale
|1
|0.03
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.03
|Серсанти Алессандро
|1
|0.03
|Лемменс Матс
|1
|0.03
|Эусепи Умберто
|1
|0.03
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.03
|Mattia Tordini
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|9 (2)
|0.25
|Борини Фабио
|6 (3)
|0.17
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.14
|Касами Пайтим
|5
|0.14
|Депаоли Фабио
|4
|0.11
|Педрола Эстанис
|3
|0.08
|Дарбо Эбрима
|2
|0.06
|Гонсалес Факундо
|2
|0.06
|Simone Giordano
|2
|0.06
|Даниэле Гиларди
|2
|0.06
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.06
|Верре Валерио
|1
|0.03
|Стоянович Петар
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Giovanni Leoni
|1
|0.03
|Йепес Жерар
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серсанти Алессандро
|12
|1
|Крочата Джованни
|11
|0
|Лемменс Матс
|7
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|6
|0
|Лепоре Франко
|5
|0
|Гульелмотти Давиде
|5
|0
|Alessandro Caporale
|5
|0
|Цельяк Ведран
|3
|1
|Марроне Лука
|4
|0
|Новакович Андрия
|4
|0
|Ионице Артур
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Джорджио Галли
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ламанна Эугенио
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Депаоли Фабио
|10
|0
|Гонсалес Факундо
|10
|0
|Верре Валерио
|9
|0
|Стоянович Петар
|8
|0
|Йепес Жерар
|7
|0
|Даниэле Гиларди
|7
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Борини Фабио
|5
|0
|Эспозито Себастьяно
|5
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Мурру Никола
|4
|0
|Педрола Эстанис
|4
|0
|Simone Giordano
|2
|1
|Баррека Антонио
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Дарбо Эбрима
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Giovanni Leoni
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Conti Francesco
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сампдория
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
9
10
Лекко
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Сампдория
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
30
17
Упущенные победы
8
18
Лекко
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
34% (12)
26% (9)
Сампдория
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
33
22
Упущенные победы
17
28
Голы по времени матча
Забито
16
24
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
25 Не забивали 21
0
0%
2
8%
1-15
3
19%
6
25%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
3
19%
5
21%
46-60
3
19%
5
21%
61-75
4
25%
4
17%
76-90
Пропущено
31
24
11 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
4
13%
1
4%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
10
32%
5
21%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
5
16%
7
29%
29%
76-90
Забито
15
24
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 11
25 Не забивали 20
2
13%
2
8%
1-15
5
33%
2
8%
16-30
2
13%
6
25%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
20%
8
33%
76-90
Пропущено
36
25
14 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
4
11%
4
16%
1-15
7
19%
2
8%
16-30
3
8%
4
16%
31-45
6
17%
4
16%
46-60
7
19%
4
16%
61-75
9
25%
7
28%
76-90
Забито
31
48
15 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 20
15 Не забивали 6
2
6%
4
8%
1-15
8
26%
8
17%
16-30
5
16%
8
17%
31-45
4
13%
7
15%
46-60
5
16%
9
19%
61-75
7
23%
12
25%
76-90
Пропущено
67
49
25 В 1-м тайме 19
42 Во 2-м тайме 30
22 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 29
8
12%
5
10%
1-15
10
15%
6
12%
16-30
7
10%
8
16%
31-45
16
24%
9
18%
46-60
12
18%
7
14%
61-75
14
21%
14
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Парма - Лекко 4:0 Лекко - Венеция 1:2 Лекко - Реджана 1:0 Специя - Лекко 1:1
Лекко - Читтаделла 1:1 Асколи - Лекко 4:1 Лекко - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0
Сампдория
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2
Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0
Результаты матчей
Лекко
Сампдория
Точный счет
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:2
8 раз 23%
1:1
6 раз 17%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 40%
1
13 раз 37%
2
5 раз 14%
3
3 раза 9%
1
14 раз 40%
2
12 раз 34%
0
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лекко
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
153
413
711
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
143
414
89
117
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2114
Больше Меньше
296
827
1520
332
332
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|36
|21
|11
|4
|63 - 32
|74
|2.
|36
|21
|8
|7
|57 - 39
|71
|3.
|36
|20
|7
|9
|66 - 43
|67
|4.
|36
|18
|9
|9
|46 - 31
|63
|5.
|36
|17
|9
|10
|58 - 46
|60
|6.
|36
|14
|10
|12
|59 - 51
|52
|7.
|0:0
|36
|13
|10
|13
|48 - 49
|49
|8.
|2:2
|36
|11
|15
|10
|40 - 37
|48
|9.
|36
|12
|10
|14
|44 - 45
|46
|10.
|36
|11
|12
|13
|44 - 39
|45
|11.
|36
|11
|12
|13
|48 - 50
|45
|12.
|36
|11
|12
|13
|39 - 43
|45
|13.
|0:0
|36
|9
|17
|10
|38 - 44
|44
|14.
|0:0
|36
|9
|17
|10
|36 - 43
|44
|15.
|36
|8
|16
|12
|32 - 46
|40
|16.
|36
|9
|10
|17
|41 - 50
|37
|17.
|36
|8
|13
|15
|34 - 39
|37
|18.
|0:0
|36
|7
|16
|13
|34 - 47
|37
|19.
|2:2
|36
|8
|9
|19
|43 - 62
|33
|20.
|0:0
|36
|6
|9
|21
|32 - 66
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|4
|2
|31 - 18
|40
|2.
|18
|12
|3
|3
|39 - 24
|39
|3.
|0:0
|18
|11
|6
|1
|33 - 16
|39
|4.
|18
|9
|4
|5
|33 - 25
|31
|5.
|18
|8
|5
|5
|23 - 15
|29
|6.
|18
|8
|3
|7
|31 - 25
|27
|7.
|18
|7
|5
|6
|23 - 20
|26
|8.
|18
|7
|5
|6
|24 - 21
|26
|9.
|2:2
|18
|6
|8
|4
|20 - 16
|26
|10.
|18
|6
|7
|5
|28 - 25
|25
|11.
|0:0
|18
|5
|9
|4
|18 - 18
|24
|12.
|0:0
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|13.
|18
|5
|8
|5
|16 - 16
|23
|14.
|0:0
|18
|6
|4
|8
|24 - 25
|22
|15.
|18
|5
|6
|7
|27 - 23
|21
|16.
|18
|4
|8
|6
|17 - 15
|20
|17.
|18
|4
|7
|7
|15 - 16
|19
|18.
|0:0
|18
|2
|11
|5
|14 - 23
|17
|19.
|0:0
|18
|4
|3
|11
|17 - 30
|15
|20.
|2:2
|18
|3
|5
|10
|25 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|10
|5
|3
|30 - 16
|35
|2.
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|3.
|18
|9
|4
|5
|26 - 21
|31
|4.
|18
|8
|5
|5
|25 - 21
|29
|5.
|18
|8
|4
|6
|27 - 19
|28
|6.
|0:0
|18
|7
|6
|5
|22 - 20
|27
|7.
|0:0
|18
|7
|6
|5
|24 - 24
|27
|8.
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|9.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|10.
|2:2
|18
|5
|7
|6
|20 - 21
|22
|11.
|0:0
|18
|3
|12
|3
|19 - 23
|21
|12.
|18
|5
|5
|8
|21 - 25
|20
|13.
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|14.
|2:2
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|15.
|18
|4
|7
|7
|15 - 22
|19
|16.
|18
|5
|3
|10
|26 - 34
|18
|17.
|18
|4
|5
|9
|17 - 24
|17
|18.
|18
|3
|8
|7
|16 - 30
|17
|19.
|0:0
|18
|2
|7
|9
|16 - 29
|13
|20.
|0:0
|18
|2
|6
|10
|15 - 36
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|17 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (5)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|15 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|14