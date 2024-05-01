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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Лекко
0:1
Конец матча
Сампдория
0'
57' Желтая карточка
Риччи Матео
62' Желтая карточка
Дельи Инноченти Дуччо
73' Красная карточка
Лепоре Франко
0:1
81' Гол
Де Лука Мануэль
89' Желтая карточка
Крочата Джованни
90'+5
1
Мельграти
Рикардо
32
Лепоре
Франко
2
Цельяк
Ведран
6
Бьянкони
Алессандро
17
Alessandro
Caporale
27
Ионице
Артур
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
8
Серсанти
Алессандро
14
Париджини
Витторио
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
1
Станкович
Филип
46
Giovanni
Leoni
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
40
Стоянович
Петар
28
Йепес
Жерар
8
Риччи
Матео
14
Касами
Пайтим
29
Мурру
Никола
19
Альварес
Агустин
10
Верре
Валерио
Лекко
4-3-3
Сампдория
3-5-2

История личных встреч

Лекко
Сампдория

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 8 0.22
Новакович Андрия 6 0.17
Лепоре Франко 4 (3) 0.11
Ионице Артур 4 0.11
Крочата Джованни 2 0.06
Alessandro Caporale 1 0.03
Ди Стефано Лоренцо 1 0.03
Серсанти Алессандро 1 0.03
Лемменс Матс 1 0.03
Эусепи Умберто 1 0.03
Бьянкони Алессандро 1 0.03
Mattia Tordini 1 0.03
Ерарди Марио 0 0
Джудичи Лука 0 0
Дельи Инноченти Дуччо 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 10 (2) 0.28
Борини Фабио 6 (3) 0.17
Эспозито Себастьяно 5 0.14
Касами Пайтим 5 0.14
Депаоли Фабио 4 0.11
Педрола Эстанис 3 0.08
Дарбо Эбрима 2 0.06
Гонсалес Факундо 2 0.06
Simone Giordano 2 0.06
Даниэле Гиларди 2 0.06
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.06
Верре Валерио 1 0.03
Стоянович Петар 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Бенедетти Леонардо 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Giovanni Leoni 1 0.03
Йепес Жерар 0 0
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Риччи Матео 0 0
Баррека Антонио 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серсанти Алессандро 12 1
Крочата Джованни 12 0
Лемменс Матс 7 1
Дельи Инноченти Дуччо 7 0
Лепоре Франко 5 1
Гульелмотти Давиде 5 0
Alessandro Caporale 5 0
Цельяк Ведран 3 1
Марроне Лука 4 0
Новакович Андрия 4 0
Ионице Артур 3 0
Париджини Витторио 3 0
Бьянкони Алессандро 3 0
Джорджио Галли 3 0
Mattia Tordini 3 0
Ерарди Марио 2 0
Баттистини Маттео 2 0
Бузо Николо 2 0
Ламанна Эугенио 1 0
Эусепи Умберто 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Лунетта Габриэль 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Фриджерио Марко 1 0
Ди Стефано Лоренцо 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Депаоли Фабио 10 0
Гонсалес Факундо 10 0
Верре Валерио 9 0
Стоянович Петар 8 0
Йепес Жерар 7 0
Даниэле Гиларди 7 0
Ла Гумина Антонино 4 1
Борини Фабио 5 0
Эспозито Себастьяно 5 0
Касами Пайтим 3 1
Мурру Никола 4 0
Педрола Эстанис 4 0
Simone Giordano 2 1
Риччи Матео 3 0
Баррека Антонио 3 0
Виейра Ронни 3 0
Дарбо Эбрима 3 0
Пирло Андреа 1 1
Бенедетти Леонардо 1 1
Феррари Алекс 2 0
Де Лука Мануэль 2 0
Giovanni Leoni 2 0
Конти Андреа 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Панада Симоне 1 0
Conti Francesco 1 0

Результаты матчей

Лекко
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сампдория
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

9
10
Лекко
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Сампдория
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

30
17

Упущенные победы

8
18
Лекко
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (11)
36% (13)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
33% (12)
28% (10)
Сампдория
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

33
22

Упущенные победы

17
28

Голы по времени матча

Забито

16
25
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
26 Не забивали 21
0
0%
2
8%
1-15
3
19%
6
24%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
3
19%
5
20%
46-60
3
19%
5
20%
61-75
4
25%
5
20%
76-90

Пропущено

32
24
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
4
13%
1
4%
1-15
3
9%
4
17%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
10
31%
5
21%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
6
19%
7
29%
29%
76-90

Забито

15
24
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 11
26 Не забивали 21
2
13%
2
8%
1-15
5
33%
2
8%
16-30
2
13%
6
25%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
20%
8
33%
76-90

Пропущено

36
25
14 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
4
11%
4
16%
1-15
7
19%
2
8%
16-30
3
8%
4
16%
31-45
6
17%
4
16%
46-60
7
19%
4
16%
61-75
9
25%
7
28%
76-90

Забито

31
49
15 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 21
16 Не забивали 6
2
6%
4
8%
1-15
8
26%
8
16%
16-30
5
16%
8
16%
31-45
4
13%
7
14%
46-60
5
16%
9
18%
61-75
7
23%
13
27%
76-90

Пропущено

68
49
25 В 1-м тайме 19
43 Во 2-м тайме 30
23 Пропускали первыми 14
30 Не пропускали 29
8
12%
5
10%
1-15
10
15%
6
12%
16-30
7
10%
8
16%
31-45
16
24%
9
18%
46-60
12
18%
7
14%
61-75
15
22%
14
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Парма - Лекко 4:0 Лекко - Венеция 1:2 Лекко - Реджана 1:0 Специя - Лекко 1:1
Лекко - Читтаделла 1:1 Асколи - Лекко 4:1 Лекко - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0
Сампдория
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2
Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0

Результаты матчей

Лекко
Сампдория

Точный счет

0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:2
8 раз 22%
1:1
6 раз 17%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 42%
1
13 раз 36%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
1
15 раз 42%
2
12 раз 33%
0
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лекко
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
3
4
14
1.5
7
11
2
16
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
15
3
4
14
1.5
8
10
1
17
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
15
0.5
Больше Меньше
30
6
8
28
1.5
15
21
3
33
2.5
3
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 36 21 11 4 64 - 33 74
2.
Комо
 36 21 8 7 57 - 39 71
3.
Венеция
 36 20 7 9 66 - 43 67
4.
Кремонезе
 36 18 9 9 46 - 31 63
5.
Катанзаро
 36 17 9 10 58 - 46 60
6.
Палермо
 36 14 10 12 59 - 51 52
7.
Сампдория
 36 14 9 13 49 - 49 51
8.
Брешия
 36 11 15 10 40 - 37 48
9.
Зюйдтироль
 36 12 10 14 44 - 45 46
10.
Реджана
 36 10 16 10 37 - 43 46
11.
Козенца
 36 11 12 13 44 - 39 45
12.
Пиза
 36 11 12 13 48 - 50 45
13.
Читтаделла
 36 11 12 13 39 - 43 45
14.
Модена
 36 9 16 11 38 - 45 43
15.
Специя
 36 8 16 12 32 - 46 40
16.
Тернана
 36 9 10 17 41 - 50 37
17.
Асколи
 36 8 13 15 34 - 39 37
18.
Бари
 36 7 16 13 35 - 48 37
19.
ФералпиСало
 36 8 9 19 43 - 62 33
20.
Лекко
 36 6 8 22 32 - 67 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 18 12 4 2 31 - 18 40
2.
Венеция
 18 12 3 3 39 - 24 39
3.
Парма
 18 11 6 1 33 - 16 39
4.
Катанзаро
 18 9 4 5 33 - 25 31
5.
Кремонезе
 18 8 5 5 23 - 15 29
6.
Палермо
 18 8 3 7 31 - 25 27
7.
Читтаделла
 18 7 5 6 24 - 21 26
8.
Зюйдтироль
 18 7 5 6 23 - 20 26
9.
Брешия
 18 6 8 4 20 - 16 26
10.
Пиза
 18 6 7 5 28 - 25 25
11.
Бари
 18 5 9 4 19 - 19 24
12.
Модена
 18 6 5 7 19 - 21 23
13.
Специя
 18 5 8 5 16 - 16 23
14.
Сампдория
 18 6 4 8 24 - 25 22
15.
Козенца
 18 5 6 7 27 - 23 21
16.
Асколи
 18 4 8 6 17 - 15 20
17.
Тернана
 18 4 7 7 15 - 16 19
18.
Реджана
 18 3 10 5 15 - 23 19
19.
Лекко
 18 4 2 12 17 - 31 14
20.
ФералпиСало
 18 3 5 10 25 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 10 5 3 31 - 17 35
2.
Кремонезе
 18 10 4 4 23 - 16 34
3.
Комо
 18 9 4 5 26 - 21 31
4.
Катанзаро
 18 8 5 5 25 - 21 29
5.
Сампдория
 18 8 5 5 25 - 24 29
6.
Венеция
 18 8 4 6 27 - 19 28
7.
Реджана
 18 7 6 5 22 - 20 27
8.
Палермо
 18 6 7 5 28 - 26 25
9.
Козенца
 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Брешия
 18 5 7 6 20 - 21 22
11.
Зюйдтироль
 18 5 5 8 21 - 25 20
12.
Пиза
 18 5 5 8 20 - 25 20
13.
Модена
 18 3 11 4 19 - 24 20
14.
ФералпиСало
 18 5 4 9 18 - 29 19
15.
Читтаделла
 18 4 7 7 15 - 22 19
16.
Тернана
 18 5 3 10 26 - 34 18
17.
Асколи
 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Специя
 18 3 8 7 16 - 30 17
19.
Бари
 18 2 7 9 16 - 29 13
20.
Лекко
 18 2 6 10 15 - 36 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 17 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (6)
Палермо Брунори Маттео 16 (5)
Катанзаро Йемелло Пьетро 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 14
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Где смотреть матч Лекко 0:1 Сампдория онлайн

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