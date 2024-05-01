Тур: 36. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
0'
57' Желтая карточкаРиччи Матео
62' Желтая карточкаДельи Инноченти Дуччо
73' Красная карточкаЛепоре Франко
0:1
81' ГолДе Лука Мануэль
89' Желтая карточкаКрочата Джованни
90'+5
Ход матча
57'
73'
81'
0:1
89'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
434 Количество передач 448
-
49 Владение мячом, % 51
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
28
Йепес
Жерар
29
Мурру
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Malgrati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Лекко
Сампдория
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|8
|0.22
|Новакович Андрия
|6
|0.17
|Лепоре Франко
|4 (3)
|0.11
|Ионице Артур
|4
|0.11
|Крочата Джованни
|2
|0.06
|Alessandro Caporale
|1
|0.03
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.03
|Серсанти Алессандро
|1
|0.03
|Лемменс Матс
|1
|0.03
|Эусепи Умберто
|1
|0.03
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.03
|Mattia Tordini
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|10 (2)
|0.28
|Борини Фабио
|6 (3)
|0.17
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.14
|Касами Пайтим
|5
|0.14
|Депаоли Фабио
|4
|0.11
|Педрола Эстанис
|3
|0.08
|Дарбо Эбрима
|2
|0.06
|Гонсалес Факундо
|2
|0.06
|Simone Giordano
|2
|0.06
|Даниэле Гиларди
|2
|0.06
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.06
|Верре Валерио
|1
|0.03
|Стоянович Петар
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Giovanni Leoni
|1
|0.03
|Йепес Жерар
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серсанти Алессандро
|12
|1
|Крочата Джованни
|12
|0
|Лемменс Матс
|7
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|7
|0
|Лепоре Франко
|5
|1
|Гульелмотти Давиде
|5
|0
|Alessandro Caporale
|5
|0
|Цельяк Ведран
|3
|1
|Марроне Лука
|4
|0
|Новакович Андрия
|4
|0
|Ионице Артур
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Джорджио Галли
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ламанна Эугенио
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Депаоли Фабио
|10
|0
|Гонсалес Факундо
|10
|0
|Верре Валерио
|9
|0
|Стоянович Петар
|8
|0
|Йепес Жерар
|7
|0
|Даниэле Гиларди
|7
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Борини Фабио
|5
|0
|Эспозито Себастьяно
|5
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Мурру Никола
|4
|0
|Педрола Эстанис
|4
|0
|Simone Giordano
|2
|1
|Риччи Матео
|3
|0
|Баррека Антонио
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Дарбо Эбрима
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Giovanni Leoni
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Conti Francesco
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сампдория
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
9
10
Лекко
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Сампдория
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
30
17
Упущенные победы
8
18
Лекко
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (11)
36% (13)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
33% (12)
28% (10)
Сампдория
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
33
22
Упущенные победы
17
28
Голы по времени матча
Забито
16
25
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
26 Не забивали 21
0
0%
2
8%
1-15
3
19%
6
24%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
3
19%
5
20%
46-60
3
19%
5
20%
61-75
4
25%
5
20%
76-90
Пропущено
32
24
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
4
13%
1
4%
1-15
3
9%
4
17%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
10
31%
5
21%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
6
19%
7
29%
29%
76-90
Забито
15
24
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 11
26 Не забивали 21
2
13%
2
8%
1-15
5
33%
2
8%
16-30
2
13%
6
25%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
20%
8
33%
76-90
Пропущено
36
25
14 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
4
11%
4
16%
1-15
7
19%
2
8%
16-30
3
8%
4
16%
31-45
6
17%
4
16%
46-60
7
19%
4
16%
61-75
9
25%
7
28%
76-90
Забито
31
49
15 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 21
16 Не забивали 6
2
6%
4
8%
1-15
8
26%
8
16%
16-30
5
16%
8
16%
31-45
4
13%
7
14%
46-60
5
16%
9
18%
61-75
7
23%
13
27%
76-90
Пропущено
68
49
25 В 1-м тайме 19
43 Во 2-м тайме 30
23 Пропускали первыми 14
30 Не пропускали 29
8
12%
5
10%
1-15
10
15%
6
12%
16-30
7
10%
8
16%
31-45
16
24%
9
18%
46-60
12
18%
7
14%
61-75
15
22%
14
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Парма - Лекко 4:0 Лекко - Венеция 1:2 Лекко - Реджана 1:0 Специя - Лекко 1:1
Лекко - Читтаделла 1:1 Асколи - Лекко 4:1 Лекко - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0
Сампдория
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2
Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0
Результаты матчей
Лекко
Сампдория
Точный счет
0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:2
8 раз 22%
1:1
6 раз 17%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 42%
1
13 раз 36%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
1
15 раз 42%
2
12 раз 33%
0
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лекко
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
153
414
711
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
153
414
810
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2115
Больше Меньше
306
828
1521
333
333
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|17 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (5)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|15 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|14