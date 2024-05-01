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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Катанзаро
 
Прерван
Венеция

Ход матча

5'
Понтиссо Симоне
(Сунас Димитрис)
1:0
14'
1:1
Идзес Джей
(Похьянпало Йоэль)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
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Катанзаро
Ничья
Венеция
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1
Фулиньяти
Андреа
33
Оливери
Андреа
72
Вероли
Давиде
4
Антонини
Матиас
14
Сконьямилло
Стефано
24
Сунас
Димитрис
10
Петриччоне
Якопо
20
Понтиссо
Симоне
27
Вандепутте
Яри
9
Йемелло
Пьетро
70
Амброзино
Джузеппе
1
Йоронен
Йессе
4
Идзес
Джей
30
Свобода
Михаэль
33
Сверко
Марин
7
Дзампано
Франческо
24
Лелла
Нунцио
8
Тессманн
Таннер
6
Бузио
Джанлука
19
Бьярксон
Бьярки
Стейнн
20
Похьянпало
Йоэль
10
Пьерини
Николас
Катанзаро
4-4-2
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Катанзаро
Венеция

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 13 0.37
Бьяши Томмазо 10 0.29
Вандепутте Яри 9 (1) 0.26
Сунас Димитрис 3 0.09
Амброзино Джузеппе 3 0.09
Верна Лука 3 0.09
Антонини Матиас 3 0.09
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.06
Понтиссо Симоне 2 0.06
Помпетти Марко 1 0.03
Бригенти Николо 1 0.03
Бриньола Энрико 1 0.03
Гион Андреа 1 0.03
Шитум Марио 0 0
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Петриччоне Якопо 0 0
Вероли Давиде 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 20 (4) 0.57
Гюткьяр Кристиан 11 (1) 0.31
Бузио Джанлука 7 0.2
Тессманн Таннер 6 0.17
Пьерини Николас 5 0.14
Альтаре Джорджо 4 0.11
Йонсен Деннис 3 0.09
Бьярксон Бьярки Стейнн 3 0.09
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.06
Дзампано Франческо 1 0.03
Оливьери Марко 1 0.03
Идзес Джей 1 0.03
Дембеле Али 1 0.03
Кандела Антонио 0 0
Свобода Михаэль 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Лелла Нунцио 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 12 0
Бригенти Николо 9 1
Вандепутте Яри 6 0
Вероли Давиде 6 0
Шитум Марио 5 0
Сунас Димитрис 4 0
Бьяши Томмазо 4 0
Петриччоне Якопо 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Помпетти Марко 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Амброзино Джузеппе 3 0
Д'Андреа Лука 3 0
Йемелло Пьетро 2 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Понтиссо Симоне 2 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Антонини Матиас 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сверко Марин 7 0
Альтаре Джорджо 7 0
Тессманн Таннер 7 0
Дзампано Франческо 5 1
Йонсен Деннис 5 0
Кандела Антонио 5 0
Бузио Джанлука 4 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Оливьери Марко 1 1
Яяло Мато 2 0
Похьянпало Йоэль 2 0
Лелла Нунцио 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Пьерини Николас 1 0
Идзес Джей 1 0
Бертинато Бруно 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Венеция
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
11% (2)
67% (12)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

9
6
Катанзаро
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Венеция
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

24
34
Катанзаро
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
31% (11)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
Венеция
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (6)
49% (17)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
20% (7)
46% (16)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

33
40

Голы по времени матча

Забито

27
25
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
6
22%
1
4%
1-15
6
22%
5
20%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
7
26%
3
12%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
4
15%
12
48%
76-90

Пропущено

26
16
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
2
8%
1
6%
1-15
6
23%
4
25%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
7
27%
4
25%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
6
23%
4
25%
76-90

Забито

25
40
17 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
22 Не забивали 17
3
12%
4
10%
1-15
4
16%
7
18%
16-30
10
40%
8
20%
31-45
3
12%
9
23%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
3
12%
7
18%
76-90

Пропущено

21
23
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
5
24%
4
17%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
2
10%
6
26%
61-75
5
24%
4
17%
76-90

Забито

52
65
30 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 38
23 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
9
17%
5
8%
1-15
10
19%
12
18%
16-30
11
21%
10
15%
31-45
10
19%
12
18%
46-60
5
10%
7
11%
61-75
7
13%
19
29%
29%
76-90

Пропущено

47
39
22 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 23
5
11%
4
10%
1-15
9
19%
7
18%
16-30
8
17%
6
15%
31-45
10
21%
7
18%
46-60
4
9%
7
18%
61-75
11
23%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2
Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0
Венеция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Венеция - Кремонезе 2:1 Лекко - Венеция 1:2 Венеция - Брешия 2:0 Асколи - Венеция 0:0
Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3

Результаты матчей

Катанзаро
Венеция

Точный счет

2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%

Точный счет

1:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 37%
0
8 раз 23%
1
8 раз 23%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
14 раз 40%
3
8 раз 23%
1
7 раз 20%
0
5 раз 14%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
7
1.5
14
4
4
13
2.5
5
13
1
16
3.5
1
17
1
16
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
12
5
9
9
1.5
9
8
2
16
2.5
4
13
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
30
5
19
16
1.5
23
12
6
29
2.5
9
26
2
33
3.5
1
34
1
34
4.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 35 21 10 4 63 - 32 73
2.
Комо
 0:0 36 20 9 7 55 - 38 69
3.
Венеция
 35 20 7 8 65 - 41 67
4.
Кремонезе
 36 18 9 9 46 - 31 63
5.
Катанзаро
 35 16 9 10 56 - 45 57
6.
Палермо
 0:1 36 14 10 12 59 - 51 52
7.
Сампдория
 35 13 9 13 48 - 49 48
8.
Брешия
 35 11 14 10 38 - 35 47
9.
Читтаделла
 0:0 36 11 13 12 38 - 41 46
10.
Козенца
 1:0 36 11 12 13 44 - 39 45
11.
Пиза
 36 11 12 13 48 - 50 45
12.
Модена
 35 9 16 10 38 - 44 43
13.
Реджана
 35 9 16 10 36 - 43 43
14.
Зюйдтироль
 1:2 36 11 10 15 41 - 44 43
15.
Тернана
 2:1 36 10 10 16 40 - 47 40
16.
Специя
 1:0 36 8 16 12 32 - 46 40
17.
Асколи
 0:1 36 8 13 15 34 - 39 37
18.
Бари
 35 7 15 13 34 - 47 36
19.
ФералпиСало
 35 8 8 19 41 - 60 32
20.
Лекко
 35 6 8 21 32 - 66 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 18 12 3 3 39 - 24 39
2.
Парма
 18 11 6 1 33 - 16 39
3.
Комо
 0:0 18 11 5 2 29 - 17 38
4.
Кремонезе
 18 8 5 5 23 - 15 29
5.
Катанзаро
 17 8 4 5 31 - 24 28
6.
Палермо
 0:1 18 8 3 7 31 - 25 27
7.
Читтаделла
 0:0 18 7 5 6 24 - 21 26
8.
Брешия
 18 6 8 4 20 - 16 26
9.
Пиза
 18 6 7 5 28 - 25 25
10.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
11.
Зюйдтироль
 1:2 18 6 5 7 20 - 19 23
12.
Модена
 18 6 5 7 19 - 21 23
13.
Специя
 1:0 18 5 8 5 16 - 16 23
14.
Сампдория
 18 6 4 8 24 - 25 22
15.
Козенца
 1:0 18 5 6 7 27 - 23 21
16.
Асколи
 0:1 18 4 8 6 17 - 15 20
17.
Тернана
 2:1 18 4 7 7 15 - 16 19
18.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
19.
Лекко
 17 4 2 11 17 - 30 14
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 18 10 4 4 23 - 16 34
3.
Комо
 0:0 18 9 4 5 26 - 21 31
4.
Катанзаро
 18 8 5 5 25 - 21 29
5.
Венеция
 17 8 4 5 26 - 17 28
6.
Реджана
 18 7 6 5 22 - 20 27
7.
Сампдория
 17 7 5 5 24 - 24 26
8.
Палермо
 0:1 18 6 7 5 28 - 26 25
9.
Козенца
 1:0 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Тернана
 2:1 18 6 3 9 25 - 31 21
12.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
13.
Зюйдтироль
 1:2 18 5 5 8 21 - 25 20
14.
Пиза
 18 5 5 8 20 - 25 20
15.
Читтаделла
 0:0 18 4 8 6 14 - 20 20
16.
ФералпиСало
 18 5 4 9 18 - 29 19
17.
Асколи
 0:1 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Специя
 1:0 18 3 8 7 16 - 30 17
19.
Бари
 18 2 7 9 16 - 29 13
20.
Лекко
 18 2 6 10 15 - 36 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 17 (3)
Палермо Брунори Маттео 16 (5)
Кремонезе Кода Массимо 15 (2)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 14
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Катанзаро
Ничья
Венеция
3.45
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3.60
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