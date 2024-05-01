Тур: 36. Стадион: Альберто Пиччи.
Ход матча
16'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
37
Матею
Алеш
14
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
97 Ягелло ФилипНападающий
-
-
80 Rachid Kouda
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Траоре ШакаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
История личных встреч
Специя
Палермо
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.33
Среднее время на гол
64
270
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
80
120
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|7 (3)
|0.19
|Моро Лука
|4 (1)
|0.11
|Христов Петко
|3
|0.08
|Ди Серио Джузеппе
|3
|0.08
|Rachid Kouda
|2
|0.06
|Реца Аркадиуш
|2
|0.06
|Эспозито Франческо
|2
|0.06
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.03
|Виньяли Лука
|1
|0.03
|Ягелло Филип
|1
|0.03
|Матею Алеш
|1
|0.03
|Мюль Лукас
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Гелашвили Ива
|1
|0.03
|Бертола Николо
|1
|0.03
|Фальчинелли Диего
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Элия Сальваторе
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|16 (6)
|0.44
|Сегре Джакопо
|7
|0.19
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.14
|Манкузо Леонардо
|4
|0.11
|Штулац Лео
|4
|0.11
|Солери Эдоардо
|4
|0.11
|Раноккья Филиппо
|4
|0.11
|Инсинье Роберто
|2
|0.06
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.06
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0.06
|Лучиони Фабио
|2
|0.06
|Неделчару Ионуц
|2
|0.06
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|Кулибали Мамаду
|1
|0.03
|Гравес Симон
|1
|0.03
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Диаките Салим
|1
|0.03
|Alessio Buttaro
|1
|0.03
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассата Франческо
|11
|0
|Николау Димитрис
|8
|1
|Эспозито Сальваторе
|8
|0
|Rachid Kouda
|8
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Бертола Николо
|4
|1
|Бандинелли Филиппо
|5
|0
|Элия Сальваторе
|5
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Мюль Лукас
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Гелашвили Ива
|2
|1
|Верде Даниэле
|3
|0
|Надь Адам
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Эспозито Франческо
|3
|0
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Виньяли Лука
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Канделари Пьетро
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Gregorio Tanco
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матею Алеш
|9
|0
|Ivan Marconi
|3
|2
|Штулац Лео
|4
|1
|Гомес Клаудио
|4
|1
|Лучиони Фабио
|5
|0
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Кулибали Мамаду
|5
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|Раноккья Филиппо
|4
|0
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Аурелио Джузеппе
|3
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Диаките Салим
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Результаты матчей
Специя
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
82% (14)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Палермо
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
17
Специя
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
39% (7)
0% (0)
Палермо
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
14
26
Специя
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (5)
66% (23)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
46% (16)
11% (4)
Палермо
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (14)
26% (9)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
20% (7)
43% (15)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
22
17
Упущенные победы
20
43
Голы по времени матча
Забито
15
29
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 12
25 Не забивали 21
3
20%
5
17%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
27%
7
24%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
1
7%
4
14%
61-75
5
33%
8
28%
76-90
Пропущено
16
24
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 13
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
2
13%
6
25%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
4
25%
7
29%
29%
76-90
Забито
17
31
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
25 Не забивали 21
1
6%
2
6%
1-15
4
24%
6
19%
16-30
5
29%
29%
5
16%
31-45
2
12%
2
6%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
2
12%
12
39%
76-90
Пропущено
29
25
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
3
10%
3
12%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
4
14%
6
24%
31-45
7
24%
5
20%
46-60
4
14%
5
20%
61-75
9
31%
3
12%
76-90
Забито
32
60
17 В 1-м тайме 28
15 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 19
15 Не забивали 7
4
13%
7
12%
1-15
4
13%
9
15%
16-30
9
28%
12
20%
31-45
4
13%
4
7%
46-60
4
13%
8
13%
61-75
7
22%
20
33%
76-90
Пропущено
45
49
17 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 26
5
11%
4
8%
1-15
4
9%
6
12%
16-30
8
18%
9
18%
31-45
9
20%
11
22%
46-60
6
13%
9
18%
61-75
13
29%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1
Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2
Палермо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2
Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2
Результаты матчей
Специя
Палермо
Точный счет
0:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
Точный счет
0:0
8 раз 23%
1:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 49%
1
9 раз 26%
2
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
3
10 раз 29%
1
9 раз 26%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Специя
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
144
413
108
116
612
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
143
513
98
216
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1817
Больше Меньше
287
926
1916
332
1124
134
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|21
|10
|4
|63 - 32
|73
|2.
|0:0
|36
|20
|9
|7
|55 - 38
|69
|3.
|35
|20
|7
|8
|65 - 41
|67
|4.
|36
|18
|9
|9
|46 - 31
|63
|5.
|35
|16
|9
|10
|56 - 45
|57
|6.
|0:1
|36
|14
|10
|12
|59 - 51
|52
|7.
|35
|13
|9
|13
|48 - 49
|48
|8.
|35
|11
|14
|10
|38 - 35
|47
|9.
|0:0
|36
|11
|13
|12
|38 - 41
|46
|10.
|1:0
|36
|11
|12
|13
|44 - 39
|45
|11.
|36
|11
|12
|13
|48 - 50
|45
|12.
|35
|9
|16
|10
|38 - 44
|43
|13.
|35
|9
|16
|10
|36 - 43
|43
|14.
|1:2
|36
|11
|10
|15
|41 - 44
|43
|15.
|2:1
|36
|10
|10
|16
|40 - 47
|40
|16.
|1:0
|36
|8
|16
|12
|32 - 46
|40
|17.
|0:1
|36
|8
|13
|15
|34 - 39
|37
|18.
|35
|7
|15
|13
|34 - 47
|36
|19.
|35
|8
|8
|19
|41 - 60
|32
|20.
|35
|6
|8
|21
|32 - 66
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|3
|3
|39 - 24
|39
|2.
|18
|11
|6
|1
|33 - 16
|39
|3.
|0:0
|18
|11
|5
|2
|29 - 17
|38
|4.
|18
|8
|5
|5
|23 - 15
|29
|5.
|17
|8
|4
|5
|31 - 24
|28
|6.
|0:1
|18
|8
|3
|7
|31 - 25
|27
|7.
|0:0
|18
|7
|5
|6
|24 - 21
|26
|8.
|18
|6
|8
|4
|20 - 16
|26
|9.
|18
|6
|7
|5
|28 - 25
|25
|10.
|17
|5
|8
|4
|18 - 18
|23
|11.
|1:2
|18
|6
|5
|7
|20 - 19
|23
|12.
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|13.
|1:0
|18
|5
|8
|5
|16 - 16
|23
|14.
|18
|6
|4
|8
|24 - 25
|22
|15.
|1:0
|18
|5
|6
|7
|27 - 23
|21
|16.
|0:1
|18
|4
|8
|6
|17 - 15
|20
|17.
|2:1
|18
|4
|7
|7
|15 - 16
|19
|18.
|17
|2
|10
|5
|14 - 23
|16
|19.
|17
|4
|2
|11
|17 - 30
|14
|20.
|17
|3
|4
|10
|23 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|34
|2.
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|3.
|0:0
|18
|9
|4
|5
|26 - 21
|31
|4.
|18
|8
|5
|5
|25 - 21
|29
|5.
|17
|8
|4
|5
|26 - 17
|28
|6.
|18
|7
|6
|5
|22 - 20
|27
|7.
|17
|7
|5
|5
|24 - 24
|26
|8.
|0:1
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|9.
|1:0
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|10.
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|11.
|2:1
|18
|6
|3
|9
|25 - 31
|21
|12.
|17
|3
|11
|3
|19 - 23
|20
|13.
|1:2
|18
|5
|5
|8
|21 - 25
|20
|14.
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|15.
|0:0
|18
|4
|8
|6
|14 - 20
|20
|16.
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|0:1
|18
|4
|5
|9
|17 - 24
|17
|18.
|1:0
|18
|3
|8
|7
|16 - 30
|17
|19.
|18
|2
|7
|9
|16 - 29
|13
|20.
|18
|2
|6
|10
|15 - 36
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|17 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|15 (2)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|14