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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Специя
1:0
Второй тайм: 52'
Палермо
0'
1:0
16' Гол
Ди Серио Джузеппе
29' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе

Ход матча

16'
Ди Серио Джузеппе
1:0
29'
Эспозито Сальваторе
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Палермо
2.25
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5.30
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Все Коэффициенты
1
Зут
Йерун
37
Матею
Алеш
55
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
7
Элия
Сальваторе
8
Надь
Адам
10
Эспозито
Сальваторе
14
Виньяли
Лука
99
Верде
Даниэле
20
Ди
Серио
Джузеппе
16
Фальчинелли
Диего
22
Пильячелли
Мирко
23
Диаките
Салим
5
Лучиони
Фабио
32
Чеккарони
Пьетро
25
Alessio
Buttaro
8
Сегре
Джакопо
4
Гомес
Клаудио
17
Ди
Франческо
Федерико
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
27
Солери
Эдоардо
9
Брунори
Маттео
Специя
3-4-3
Палермо
3-5-2

История личных встреч

Специя
Палермо

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:2
СB
2:2
СB
1:1
СB
0:0
СB
2:0
К
0:0
СB
1:1
СB
1:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.33

Среднее время на гол

64
270

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

80
120

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 7 (3) 0.19
Моро Лука 4 (1) 0.11
Христов Петко 3 0.08
Ди Серио Джузеппе 3 0.08
Rachid Kouda 2 0.06
Реца Аркадиуш 2 0.06
Эспозито Франческо 2 0.06
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.03
Виньяли Лука 1 0.03
Ягелло Филип 1 0.03
Матею Алеш 1 0.03
Мюль Лукас 1 0.03
Антонуччи Мирко 1 0.03
Гелашвили Ива 1 0.03
Бертола Николо 1 0.03
Фальчинелли Диего 0 0
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Элия Сальваторе 0 0
Журковски Шимон 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 16 (6) 0.44
Сегре Джакопо 7 0.19
Ди Франческо Федерико 5 0.14
Манкузо Леонардо 4 0.11
Штулац Лео 4 0.11
Солери Эдоардо 4 0.11
Раноккья Филиппо 4 0.11
Инсинье Роберто 2 0.06
Чеккарони Пьетро 2 0.06
Хансен Кристоффер Лунн 2 0.06
Лучиони Фабио 2 0.06
Неделчару Ионуц 2 0.06
Хендерсон Лиам 1 0.03
Кулибали Мамаду 1 0.03
Гравес Симон 1 0.03
Аурелио Джузеппе 1 0.03
Диаките Салим 1 0.03
Alessio Buttaro 1 0.03
Ди Мариано Франческо 0 0
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассата Франческо 11 0
Николау Димитрис 8 1
Эспозито Сальваторе 8 0
Rachid Kouda 8 0
Журковски Шимон 5 1
Бертола Николо 4 1
Бандинелли Филиппо 5 0
Элия Сальваторе 5 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Мюль Лукас 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Гелашвили Ива 2 1
Верде Даниэле 3 0
Надь Адам 3 0
Христов Петко 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Моро Лука 3 0
Эспозито Франческо 3 0
Фальчинелли Диего 2 0
Дронговски Бартломей 2 0
Виньяли Лука 2 0
Пьетра Никколо 2 0
Канделари Пьетро 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Реца Аркадиуш 1 0
Gregorio Tanco 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матею Алеш 9 0
Ivan Marconi 3 2
Штулац Лео 4 1
Гомес Клаудио 4 1
Лучиони Фабио 5 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Брунори Маттео 5 0
Кулибали Мамаду 5 0
Чеккарони Пьетро 4 0
Раноккья Филиппо 4 0
Ди Франческо Федерико 3 0
Неделчару Ионуц 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Аурелио Джузеппе 3 0
Хансен Кристоффер Лунн 3 0
Корини Эудженио 1 1
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гравес Симон 2 0
Диаките Салим 2 0
Aljosa Vasic 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Результаты матчей

Специя
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
82% (14)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Палермо
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
17
Специя
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
39% (7)
0% (0)
Палермо
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

14
26
Специя
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (5)
66% (23)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
46% (16)
11% (4)
Палермо
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (14)
26% (9)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
20% (7)
43% (15)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

22
17

Упущенные победы

20
43

Голы по времени матча

Забито

15
29
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 12
25 Не забивали 21
3
20%
5
17%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
27%
7
24%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
1
7%
4
14%
61-75
5
33%
8
28%
76-90

Пропущено

16
24
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 13
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
2
13%
6
25%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
4
25%
7
29%
29%
76-90

Забито

17
31
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
25 Не забивали 21
1
6%
2
6%
1-15
4
24%
6
19%
16-30
5
29%
29%
5
16%
31-45
2
12%
2
6%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
2
12%
12
39%
76-90

Пропущено

29
25
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
3
10%
3
12%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
4
14%
6
24%
31-45
7
24%
5
20%
46-60
4
14%
5
20%
61-75
9
31%
3
12%
76-90

Забито

32
60
17 В 1-м тайме 28
15 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 19
15 Не забивали 7
4
13%
7
12%
1-15
4
13%
9
15%
16-30
9
28%
12
20%
31-45
4
13%
4
7%
46-60
4
13%
8
13%
61-75
7
22%
20
33%
76-90

Пропущено

45
49
17 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 26
5
11%
4
8%
1-15
4
9%
6
12%
16-30
8
18%
9
18%
31-45
9
20%
11
22%
46-60
6
13%
9
18%
61-75
13
29%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1
Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2
Палермо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2
Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2

Результаты матчей

Специя
Палермо

Точный счет

0:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%

Точный счет

0:0
8 раз 23%
1:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 49%
1
9 раз 26%
2
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
3
10 раз 29%
1
9 раз 26%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Специя
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
14
4
4
13
1.5
10
8
1
16
2.5
6
12
1
16
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
14
3
5
13
1.5
9
8
2
16
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
17
0.5
Больше Меньше
28
7
9
26
1.5
19
16
3
32
2.5
11
24
1
34
3.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 35 21 10 4 63 - 32 73
2.
Комо
 0:0 36 20 9 7 55 - 38 69
3.
Венеция
 35 20 7 8 65 - 41 67
4.
Кремонезе
 36 18 9 9 46 - 31 63
5.
Катанзаро
 35 16 9 10 56 - 45 57
6.
Палермо
 0:1 36 14 10 12 59 - 51 52
7.
Сампдория
 35 13 9 13 48 - 49 48
8.
Брешия
 35 11 14 10 38 - 35 47
9.
Читтаделла
 0:0 36 11 13 12 38 - 41 46
10.
Козенца
 1:0 36 11 12 13 44 - 39 45
11.
Пиза
 36 11 12 13 48 - 50 45
12.
Модена
 35 9 16 10 38 - 44 43
13.
Реджана
 35 9 16 10 36 - 43 43
14.
Зюйдтироль
 1:2 36 11 10 15 41 - 44 43
15.
Тернана
 2:1 36 10 10 16 40 - 47 40
16.
Специя
 1:0 36 8 16 12 32 - 46 40
17.
Асколи
 0:1 36 8 13 15 34 - 39 37
18.
Бари
 35 7 15 13 34 - 47 36
19.
ФералпиСало
 35 8 8 19 41 - 60 32
20.
Лекко
 35 6 8 21 32 - 66 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 18 12 3 3 39 - 24 39
2.
Парма
 18 11 6 1 33 - 16 39
3.
Комо
 0:0 18 11 5 2 29 - 17 38
4.
Кремонезе
 18 8 5 5 23 - 15 29
5.
Катанзаро
 17 8 4 5 31 - 24 28
6.
Палермо
 0:1 18 8 3 7 31 - 25 27
7.
Читтаделла
 0:0 18 7 5 6 24 - 21 26
8.
Брешия
 18 6 8 4 20 - 16 26
9.
Пиза
 18 6 7 5 28 - 25 25
10.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
11.
Зюйдтироль
 1:2 18 6 5 7 20 - 19 23
12.
Модена
 18 6 5 7 19 - 21 23
13.
Специя
 1:0 18 5 8 5 16 - 16 23
14.
Сампдория
 18 6 4 8 24 - 25 22
15.
Козенца
 1:0 18 5 6 7 27 - 23 21
16.
Асколи
 0:1 18 4 8 6 17 - 15 20
17.
Тернана
 2:1 18 4 7 7 15 - 16 19
18.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
19.
Лекко
 17 4 2 11 17 - 30 14
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 18 10 4 4 23 - 16 34
3.
Комо
 0:0 18 9 4 5 26 - 21 31
4.
Катанзаро
 18 8 5 5 25 - 21 29
5.
Венеция
 17 8 4 5 26 - 17 28
6.
Реджана
 18 7 6 5 22 - 20 27
7.
Сампдория
 17 7 5 5 24 - 24 26
8.
Палермо
 0:1 18 6 7 5 28 - 26 25
9.
Козенца
 1:0 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Тернана
 2:1 18 6 3 9 25 - 31 21
12.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
13.
Зюйдтироль
 1:2 18 5 5 8 21 - 25 20
14.
Пиза
 18 5 5 8 20 - 25 20
15.
Читтаделла
 0:0 18 4 8 6 14 - 20 20
16.
ФералпиСало
 18 5 4 9 18 - 29 19
17.
Асколи
 0:1 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Специя
 1:0 18 3 8 7 16 - 30 17
19.
Бари
 18 2 7 9 16 - 29 13
20.
Лекко
 18 2 6 10 15 - 36 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 17 (3)
Палермо Брунори Маттео 16 (5)
Кремонезе Кода Массимо 15 (2)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 14
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Эспозито Сальваторе получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Г О О О О Л - Ди Серио Джузеппе бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Палермо
2.25
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5.30
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3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Специя 1:0 Палермо онлайн

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