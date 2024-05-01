Тур: 36. Стадион: Альберто Пиччи.
0'
1:0
16' ГолДи Серио Джузеппе
29' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
65' Желтая карточкаВиньяли Лука
70' Желтая карточкаРаноккья Филиппо
74' Желтая карточкаДи Серио Джузеппе
87' Желтая карточкаМанкузо Леонардо
90' Желтая карточкаДи Франческо Федерико
90' Желтая карточкаХендерсон Лиам
90'+7
Ход матча
16'
65'
70'
87'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
294 Количество передач 435
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
37
Матею
Алеш
14
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
97 Ягелло ФилипНападающий
-
-
80 Rachid Kouda
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Траоре ШакаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
История личных встреч
Специя
Палермо
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.33
Среднее время на гол
64
270
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
80
120
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|7 (3)
|0.19
|Моро Лука
|4 (1)
|0.11
|Христов Петко
|3
|0.08
|Ди Серио Джузеппе
|3
|0.08
|Rachid Kouda
|2
|0.06
|Реца Аркадиуш
|2
|0.06
|Эспозито Франческо
|2
|0.06
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.03
|Виньяли Лука
|1
|0.03
|Ягелло Филип
|1
|0.03
|Матею Алеш
|1
|0.03
|Мюль Лукас
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Гелашвили Ива
|1
|0.03
|Бертола Николо
|1
|0.03
|Фальчинелли Диего
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Элия Сальваторе
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|16 (6)
|0.44
|Сегре Джакопо
|7
|0.19
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.14
|Манкузо Леонардо
|4
|0.11
|Штулац Лео
|4
|0.11
|Солери Эдоардо
|4
|0.11
|Раноккья Филиппо
|4
|0.11
|Инсинье Роберто
|2
|0.06
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.06
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0.06
|Лучиони Фабио
|2
|0.06
|Неделчару Ионуц
|2
|0.06
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|Кулибали Мамаду
|1
|0.03
|Гравес Симон
|1
|0.03
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Диаките Салим
|1
|0.03
|Alessio Buttaro
|1
|0.03
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассата Франческо
|11
|0
|Николау Димитрис
|8
|1
|Эспозито Сальваторе
|8
|0
|Rachid Kouda
|8
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Бертола Николо
|4
|1
|Бандинелли Филиппо
|5
|0
|Элия Сальваторе
|5
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Мюль Лукас
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Гелашвили Ива
|2
|1
|Верде Даниэле
|3
|0
|Надь Адам
|3
|0
|Виньяли Лука
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Эспозито Франческо
|3
|0
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Канделари Пьетро
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
|Gregorio Tanco
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матею Алеш
|9
|0
|Ivan Marconi
|3
|2
|Штулац Лео
|4
|1
|Гомес Клаудио
|4
|1
|Лучиони Фабио
|5
|0
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Кулибали Мамаду
|5
|0
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Франческо Федерико
|4
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Аурелио Джузеппе
|3
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Диаките Салим
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Результаты матчей
Специя
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (2)
78% (14)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Палермо
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
17
Специя
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
39% (7)
0% (0)
Палермо
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
14
26
Специя
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (6)
64% (23)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
47% (17)
11% (4)
Палермо
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (14)
25% (9)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
22% (8)
42% (15)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
22
17
Упущенные победы
20
43
Голы по времени матча
Забито
16
29
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 12
25 Не забивали 22
3
19%
5
17%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
4
25%
7
24%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
5
31%
8
28%
76-90
Пропущено
16
25
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 14
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
4
25%
3
12%
31-45
2
13%
6
24%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
4
25%
7
28%
76-90
Забито
17
31
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
26 Не забивали 22
1
6%
2
6%
1-15
4
24%
6
19%
16-30
5
29%
29%
5
16%
31-45
2
12%
2
6%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
2
12%
12
39%
76-90
Пропущено
29
25
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
3
10%
3
12%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
4
14%
6
24%
31-45
7
24%
5
20%
46-60
4
14%
5
20%
61-75
9
31%
3
12%
76-90
Забито
33
60
18 В 1-м тайме 28
15 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 19
15 Не забивали 8
4
12%
7
12%
1-15
5
15%
9
15%
16-30
9
27%
12
20%
31-45
4
12%
4
7%
46-60
4
12%
8
13%
61-75
7
21%
20
33%
76-90
Пропущено
45
50
17 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 27
5
11%
4
8%
1-15
4
9%
7
14%
16-30
8
18%
9
18%
31-45
9
20%
11
22%
46-60
6
13%
9
18%
61-75
13
29%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1
Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2
Палермо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2
Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2
Результаты матчей
Специя
Палермо
Точный счет
0:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
Точный счет
0:0
8 раз 22%
1:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 47%
1
10 раз 28%
2
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
3
10 раз 28%
1
9 раз 25%
0
8 раз 22%
2
8 раз 22%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Специя
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
144
414
108
117
612
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
144
513
99
216
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1917
Больше Меньше
288
927
1917
333
1125
135
135
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|17 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (5)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|15 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|14