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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Реджана
1:0
Конец матча
Модена
0'
25' Желтая карточка
Палумбо Антонио
36' Желтая карточка
Баттистелла Томас
45' Желтая карточка
Antonio Pergreffi
1:0
64' Пенальти
Гондо Седрик
72' Желтая карточка
Fabio Abiuso
90'+6

Ход матча

25'
 
Палумбо Антонио
36'
 
Баттистелла Томас
45'
 
Antonio Pergreffi
46'
 
Shady Oukhadda
Баттистелла Томас
46'
 
Кристиан Каус
Коррадо Никколо
64'
Гондо Седрик
1:0
67'
 
Kleis Bozhanaj
Глиоцци Этторе
67'
 
Стриццоло Лука
Коттали Маттео
72'
 
Fabio Abiuso
74'
 
Манкони Якопо
Fabio Abiuso
75'
Шиминьски Пшемыслав
Паяч Марко
 
75'
Антист Жанис
Мелегони Филиппо
 
85'
Чигарини Лука
Кабаши Элвис
 
87'
Muhamed Varela Djamanca
Бьянко Алессандро
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 552 Количество передач 367
  • 60 Владение мячом, % 40
22
Барди
Франческо
17
Либутти
Лоренцо
4
Родзио
Паоло
29
Паяч
Марко
15
Фьямоцци
Риккардо
3
Пьераньоло
Эдоардо
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
90
Портанова
Маноло
72
Мелегони
Филиппо
11
Гондо
Седрик
26
Riccardo
Gagno
6
Маньино
Лука
19
Заро
Джованни
4
Antonio
Pergreffi
29
Коттали
Маттео
23
Баттистелла
Томас
8
Санторо
Симоне
91
Коррадо
Никколо
5
Палумбо
Антонио
90
Fabio
Abiuso
9
Глиоцци
Этторе
Реджана
3-4-2-1
Модена
4-3-1-2

История личных встреч

Реджана
Модена

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:1
СC
0:0
СC
1:1
СC
0:1
СДП
4:1
СD
0:0
СD
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:2

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
135

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Alessandro Marcandalli 1 0.03
Родзио Паоло 1 0.03
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 7 (5) 0.19
Fabio Abiuso 5 0.14
Стриццоло Лука 4 0.11
Манкони Якопо 3 0.08
Тремолада Лука 3 (1) 0.08
Заро Джованни 3 0.08
Фальчинелли Диего 2 0.06
Баттистелла Томас 2 0.06
Бонфанти Николас 2 0.06
Edoardo Duca 2 0.06
Kleis Bozhanaj 2 0.06
Джерли Фабио 1 0.03
Понси Фабио 1 0.03
Маньино Лука 1 0.03
Глиоцци Этторе 1 0.03
Секулин Андреа 0 0
Коттали Маттео 0 0
Коррадо Никколо 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 8 1
Портанова Маноло 8 0
Мелегони Филиппо 3 0
Шиминьски Пшемыслав 2 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Либутти Лоренцо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баттистелла Томас 9 0
Палумбо Антонио 8 0
Antonio Pergreffi 8 0
Понси Фабио 8 0
Заро Джованни 7 0
Коттали Маттео 7 0
Fabio Abiuso 5 1
Edoardo Duca 6 0
Shady Oukhadda 4 1
Стриццоло Лука 5 0
Манкони Якопо 5 0
Риччо Алессандро 5 0
Кристиан Каус 5 0
Джерли Фабио 4 0
Санторо Симоне 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Фальчинелли Диего 3 0
Маньино Лука 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Секулин Андреа 2 0
Тремолада Лука 2 0
Гарджуло Марио 1 0

Результаты матчей

Реджана
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Модена
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
14
Реджана
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
65% (11)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

12
14
Реджана
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
Модена
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (4)
60% (21)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
51% (18)
17% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

10
17

Упущенные победы

20
28

Голы по времени матча

Забито

9
19
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
27 Не забивали 22
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
1
11%
5
26%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
3
33%
6
32%
76-90

Пропущено

28
23
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
6
21%
4
17%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
5
18%
7
30%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
6
21%
2
9%
61-75
8
29%
6
26%
76-90

Забито

13
20
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 12
28 Не забивали 22
2
15%
6
30%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
4
31%
6
30%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
2
15%
1
5%
76-90

Пропущено

29
20
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
6
21%
0
0%
1-15
4
14%
5
25%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
6
21%
3
15%
46-60
2
7%
3
15%
61-75
7
24%
6
30%
76-90

Забито

22
39
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 16
20 Не забивали 9
3
14%
7
18%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
3
14%
4
10%
31-45
5
23%
11
28%
46-60
4
18%
6
15%
61-75
5
23%
7
18%
76-90

Пропущено

57
43
26 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 25
12
21%
4
9%
1-15
5
9%
9
21%
16-30
9
16%
10
23%
31-45
8
14%
3
7%
46-60
8
14%
5
12%
61-75
15
26%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2
Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1
Модена
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0
Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1

Результаты матчей

Реджана
Модена

Точный счет

1:1
6 раз 35%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 23%
0:0
5 раз 14%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
0
12 раз 34%
2
7 раз 20%
3
3 раза 9%
1
15 раз 43%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реджана
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
5
2
15
1.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
13
4
8
10
1.5
6
11
3
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
12
0.5
Больше Меньше
26
9
10
25
1.5
11
24
3
32
2.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 36 21 11 4 64 - 33 74
2.
Комо
 36 21 8 7 57 - 39 71
3.
Венеция
 36 20 7 9 66 - 43 67
4.
Кремонезе
 36 18 9 9 46 - 31 63
5.
Катанзаро
 36 17 9 10 58 - 46 60
6.
Палермо
 36 14 10 12 59 - 51 52
7.
Сампдория
 36 14 9 13 49 - 49 51
8.
Брешия
 36 11 15 10 40 - 37 48
9.
Зюйдтироль
 36 12 10 14 44 - 45 46
10.
Реджана
 36 10 16 10 37 - 43 46
11.
Козенца
 36 11 12 13 44 - 39 45
12.
Пиза
 36 11 12 13 48 - 50 45
13.
Читтаделла
 36 11 12 13 39 - 43 45
14.
Модена
 36 9 16 11 38 - 45 43
15.
Специя
 36 8 16 12 32 - 46 40
16.
Тернана
 36 9 10 17 41 - 50 37
17.
Асколи
 36 8 13 15 34 - 39 37
18.
Бари
 36 7 16 13 35 - 48 37
19.
ФералпиСало
 36 8 9 19 43 - 62 33
20.
Лекко
 36 6 8 22 32 - 67 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 18 12 4 2 31 - 18 40
2.
Венеция
 18 12 3 3 39 - 24 39
3.
Парма
 18 11 6 1 33 - 16 39
4.
Катанзаро
 18 9 4 5 33 - 25 31
5.
Кремонезе
 18 8 5 5 23 - 15 29
6.
Палермо
 18 8 3 7 31 - 25 27
7.
Читтаделла
 18 7 5 6 24 - 21 26
8.
Зюйдтироль
 18 7 5 6 23 - 20 26
9.
Брешия
 18 6 8 4 20 - 16 26
10.
Пиза
 18 6 7 5 28 - 25 25
11.
Бари
 18 5 9 4 19 - 19 24
12.
Модена
 18 6 5 7 19 - 21 23
13.
Специя
 18 5 8 5 16 - 16 23
14.
Сампдория
 18 6 4 8 24 - 25 22
15.
Козенца
 18 5 6 7 27 - 23 21
16.
Асколи
 18 4 8 6 17 - 15 20
17.
Тернана
 18 4 7 7 15 - 16 19
18.
Реджана
 18 3 10 5 15 - 23 19
19.
Лекко
 18 4 2 12 17 - 31 14
20.
ФералпиСало
 18 3 5 10 25 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 10 5 3 31 - 17 35
2.
Кремонезе
 18 10 4 4 23 - 16 34
3.
Комо
 18 9 4 5 26 - 21 31
4.
Катанзаро
 18 8 5 5 25 - 21 29
5.
Сампдория
 18 8 5 5 25 - 24 29
6.
Венеция
 18 8 4 6 27 - 19 28
7.
Реджана
 18 7 6 5 22 - 20 27
8.
Палермо
 18 6 7 5 28 - 26 25
9.
Козенца
 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Брешия
 18 5 7 6 20 - 21 22
11.
Зюйдтироль
 18 5 5 8 21 - 25 20
12.
Пиза
 18 5 5 8 20 - 25 20
13.
Модена
 18 3 11 4 19 - 24 20
14.
ФералпиСало
 18 5 4 9 18 - 29 19
15.
Читтаделла
 18 4 7 7 15 - 22 19
16.
Тернана
 18 5 3 10 26 - 34 18
17.
Асколи
 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Специя
 18 3 8 7 16 - 30 17
19.
Бари
 18 2 7 9 16 - 29 13
20.
Лекко
 18 2 6 10 15 - 36 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 17 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (6)
Палермо Брунори Маттео 16 (5)
Катанзаро Йемелло Пьетро 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 14
Весь список
  • 67'
    Глиоцци Этторе уходит с поля. Клейс Божанай выходит вместо него
  • 64'
    Г О О О О Л - Гондо Седрик из команды Реджана забивает с точки!
  • 46'
    Никколо Коррадо уходит с поля. Кристиан Каус выходит вместо него
  • 46'
    Баттистелла Томас уходит с поля. Шади Ухадда выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Антонио Пергреффи получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Баттистелла Томас получил желтую карточку от судьи
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