Тур: 36. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
25' Желтая карточкаПалумбо Антонио
36' Желтая карточкаБаттистелла Томас
45' Желтая карточкаAntonio Pergreffi
1:0
64' ПенальтиГондо Седрик
72' Желтая карточкаFabio Abiuso
90'+6
Ход матча
25'
64'
1:0
72'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
552 Количество передач 367
-
60 Владение мячом, % 40
29
Паяч
Марко
77
Кабаши
Элвис
11
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Fabio AbiusoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
78 Marco Oliva
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Реджана
Модена
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
135
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.03
|Родзио Паоло
|1
|0.03
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|7 (5)
|0.19
|Fabio Abiuso
|5
|0.14
|Стриццоло Лука
|4
|0.11
|Манкони Якопо
|3
|0.08
|Тремолада Лука
|3 (1)
|0.08
|Заро Джованни
|3
|0.08
|Фальчинелли Диего
|2
|0.06
|Баттистелла Томас
|2
|0.06
|Бонфанти Николас
|2
|0.06
|Edoardo Duca
|2
|0.06
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.06
|Джерли Фабио
|1
|0.03
|Понси Фабио
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Глиоцци Этторе
|1
|0.03
|Секулин Андреа
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|8
|1
|Портанова Маноло
|8
|0
|Мелегони Филиппо
|3
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|2
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Либутти Лоренцо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баттистелла Томас
|9
|0
|Палумбо Антонио
|8
|0
|Antonio Pergreffi
|8
|0
|Понси Фабио
|8
|0
|Заро Джованни
|7
|0
|Коттали Маттео
|7
|0
|Fabio Abiuso
|5
|1
|Edoardo Duca
|6
|0
|Shady Oukhadda
|4
|1
|Стриццоло Лука
|5
|0
|Манкони Якопо
|5
|0
|Риччо Алессандро
|5
|0
|Кристиан Каус
|5
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Модена
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
14
Реджана
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
65% (11)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
12
14
Реджана
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
Модена
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (4)
60% (21)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
51% (18)
17% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
10
17
Упущенные победы
20
28
Голы по времени матча
Забито
9
19
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
27 Не забивали 22
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
1
11%
5
26%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
3
33%
6
32%
76-90
Пропущено
28
23
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
6
21%
4
17%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
5
18%
7
30%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
6
21%
2
9%
61-75
8
29%
6
26%
76-90
Забито
13
20
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 12
28 Не забивали 22
2
15%
6
30%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
4
31%
6
30%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
2
15%
1
5%
76-90
Пропущено
29
20
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
6
21%
0
0%
1-15
4
14%
5
25%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
6
21%
3
15%
46-60
2
7%
3
15%
61-75
7
24%
6
30%
76-90
Забито
22
39
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 16
20 Не забивали 9
3
14%
7
18%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
3
14%
4
10%
31-45
5
23%
11
28%
46-60
4
18%
6
15%
61-75
5
23%
7
18%
76-90
Пропущено
57
43
26 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 25
12
21%
4
9%
1-15
5
9%
9
21%
16-30
9
16%
10
23%
31-45
8
14%
3
7%
46-60
8
14%
5
12%
61-75
15
26%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2
Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1
Модена
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0
Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1
Результаты матчей
Реджана
Модена
Точный счет
1:1
6 раз 35%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 23%
0:0
5 раз 14%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
0
12 раз 34%
2
7 раз 20%
3
3 раза 9%
1
15 раз 43%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реджана
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
135
215
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
134
810
611
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2312
Больше Меньше
269
1025
1124
332
134
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|17 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (5)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|15 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|14