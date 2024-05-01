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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Комо
0:0
Второй тайм: 50'
Читтаделла
0'
25' Желтая карточка
Паван Никола

Ход матча

25'
 
Паван Никола

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
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Комо
Ничья
Читтаделла
1.98
6.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шемпер
Адриан
6
Иовин
Алессио
2
Гольданига
Эдоардо
93
Барба
Федерико
3
Сала
Марко
14
Беллемо
Алессандро
27
Браунёдер
Маттиас
21
Стрефецца
Габриэль
10
Кутроне
Патрик
33
Да
Кунья
Лукас
9
Габриеллони
Алессандро
36
Кастари
Элхан
4
Анжели
Маттео
26
Паван
Никола
6
Соттини
Эдоардо
18
Тессьоре
Андреа
8
Francesco
Amatucci
23
Бранка
Симоне
16
Вита
Алессио
24
Кариссони
Лоренцо
11
Filippo
Pittarello
9
Andrea
Magrassi
Комо
4-2-3-1
Читтаделла
3-5-2

История личных встреч

Комо
Читтаделла

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:3
СB
0:0
СB
2:0
СB
1:2
СB
2:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
64

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 14 0.39
Габриеллони Алессандро 9 0.25
Да Кунья Лукас 7 0.19
Верди Симоне 6 (3) 0.17
Иоанну Николас 3 0.08
Беллемо Алессандро 3 0.08
Стрефецца Габриэль 3 0.08
Барба Федерико 3 0.08
Абильдгор Оливер 2 0.06
Одентал Кас 2 0.06
Гольданига Эдоардо 1 0.03
Черри Альберто 1 0.03
Браунёдер Маттиас 1 0.03
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Нсаме Жан-Пьер 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Tommaso Fumagalli 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 8 0.22
Вита Алессио 4 0.11
Filippo Pittarello 4 0.11
Кассано Клаудио 3 0.08
Маистрелло Томми 3 0.08
Andrea Magrassi 3 0.08
Кариссони Лоренцо 2 0.06
Бранка Симоне 2 0.06
Stefano Negro 2 0.06
Каррьеро Джузеппе 2 0.06
Francesco Amatucci 2 0.06
Сальви Алессандро 1 0.03
Паван Никола 1 0.03
Бальдини Энрико 1 (1) 0.03
Federico Giraudo 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 7 0
Да Кунья Лукас 7 0
Одентал Кас 4 1
Беллемо Алессандро 5 0
Абильдгор Оливер 5 0
Базелли Даниэле 3 1
Иовин Алессио 4 0
Габриеллони Алессандро 4 0
Барба Федерико 2 1
Стрефецца Габриэль 2 1
Верди Симоне 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Кутроне Патрик 3 0
Чаджиа Мутир 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Иоанну Николас 2 0
Шемпер Адриан 2 0
Сала Марко 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Samuel Ballet 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0
Fabio Rispoli 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 15 1
Сальви Алессандро 10 0
Кариссони Лоренцо 9 0
Stefano Negro 7 0
Анжели Маттео 5 1
Federico Giraudo 6 0
Francesco Amatucci 5 0
Каррьеро Джузеппе 4 0
Тессьоре Андреа 4 0
Filippo Pittarello 4 0
Бальдини Энрико 3 0
Вита Алессио 3 0
Паван Никола 3 0
Пандольфи Лука 3 0
Мастрантонио Валерио 3 0
Кассано Клаудио 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Andrea Magrassi 2 0
Фраре Доменико 2 0
Соттини Эдоардо 2 0
Рицца Алессио 1 0

Результаты матчей

Комо
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Читтаделла
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

8
8
Комо
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Читтаделла
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

24
21
Комо
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
Читтаделла
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (4)
49% (17)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

32
29

Голы по времени матча

Забито

30
14
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 24
6
20%
2
14%
1-15
3
10%
2
14%
16-30
4
13%
2
14%
31-45
8
27%
1
7%
46-60
1
3%
2
14%
61-75
8
27%
5
36%
76-90

Пропущено

16
20
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
6%
4
20%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
4
25%
4
20%
46-60
3
19%
4
20%
61-75
4
25%
1
5%
76-90

Забито

26
25
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
4
15%
6
24%
1-15
3
12%
6
24%
16-30
7
27%
3
12%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
6
23%
2
8%
61-75
4
15%
7
28%
76-90

Пропущено

21
20
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
10%
3
15%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
4
19%
3
15%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
6
29%
3
15%
61-75
2
10%
5
25%
76-90

Забито

56
39
27 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 15
4 Не забивали 10
10
18%
8
21%
1-15
6
11%
8
21%
16-30
11
20%
5
13%
31-45
10
18%
2
5%
46-60
7
13%
4
10%
61-75
12
21%
12
31%
76-90

Пропущено

37
40
15 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 24
3
8%
7
18%
1-15
6
16%
5
13%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
7
19%
8
20%
46-60
9
24%
7
18%
61-75
6
16%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2
Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3
Читтаделла
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2
Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0

Результаты матчей

Комо
Читтаделла

Точный счет

2:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Точный счет

2:1
7 раз 20%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
2
10 раз 29%
0
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 43%
0
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Комо
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
4
10
7
1.5
7
11
3
14
2.5
2
16
1
16
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
6
6
12
1.5
3
14
3
15
2.5
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
5
0.5
Больше Меньше
25
10
16
19
1.5
10
25
6
29
2.5
2
33
2
33
3.5
1
34
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 35 21 10 4 63 - 32 73
2.
Комо
 0:0 36 20 9 7 55 - 38 69
3.
Венеция
 35 20 7 8 65 - 41 67
4.
Кремонезе
 36 18 9 9 46 - 31 63
5.
Катанзаро
 35 16 9 10 56 - 45 57
6.
Палермо
 0:1 36 14 10 12 59 - 51 52
7.
Сампдория
 35 13 9 13 48 - 49 48
8.
Брешия
 35 11 14 10 38 - 35 47
9.
Читтаделла
 0:0 36 11 13 12 38 - 41 46
10.
Козенца
 1:0 36 11 12 13 44 - 39 45
11.
Пиза
 36 11 12 13 48 - 50 45
12.
Модена
 35 9 16 10 38 - 44 43
13.
Реджана
 35 9 16 10 36 - 43 43
14.
Зюйдтироль
 1:2 36 11 10 15 41 - 44 43
15.
Тернана
 2:1 36 10 10 16 40 - 47 40
16.
Специя
 1:0 36 8 16 12 32 - 46 40
17.
Асколи
 0:1 36 8 13 15 34 - 39 37
18.
Бари
 35 7 15 13 34 - 47 36
19.
ФералпиСало
 35 8 8 19 41 - 60 32
20.
Лекко
 35 6 8 21 32 - 66 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 18 12 3 3 39 - 24 39
2.
Парма
 18 11 6 1 33 - 16 39
3.
Комо
 0:0 18 11 5 2 29 - 17 38
4.
Кремонезе
 18 8 5 5 23 - 15 29
5.
Катанзаро
 17 8 4 5 31 - 24 28
6.
Палермо
 0:1 18 8 3 7 31 - 25 27
7.
Читтаделла
 0:0 18 7 5 6 24 - 21 26
8.
Брешия
 18 6 8 4 20 - 16 26
9.
Пиза
 18 6 7 5 28 - 25 25
10.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
11.
Зюйдтироль
 1:2 18 6 5 7 20 - 19 23
12.
Модена
 18 6 5 7 19 - 21 23
13.
Специя
 1:0 18 5 8 5 16 - 16 23
14.
Сампдория
 18 6 4 8 24 - 25 22
15.
Козенца
 1:0 18 5 6 7 27 - 23 21
16.
Асколи
 0:1 18 4 8 6 17 - 15 20
17.
Тернана
 2:1 18 4 7 7 15 - 16 19
18.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
19.
Лекко
 17 4 2 11 17 - 30 14
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 18 10 4 4 23 - 16 34
3.
Комо
 0:0 18 9 4 5 26 - 21 31
4.
Катанзаро
 18 8 5 5 25 - 21 29
5.
Венеция
 17 8 4 5 26 - 17 28
6.
Реджана
 18 7 6 5 22 - 20 27
7.
Сампдория
 17 7 5 5 24 - 24 26
8.
Палермо
 0:1 18 6 7 5 28 - 26 25
9.
Козенца
 1:0 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Тернана
 2:1 18 6 3 9 25 - 31 21
12.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
13.
Зюйдтироль
 1:2 18 5 5 8 21 - 25 20
14.
Пиза
 18 5 5 8 20 - 25 20
15.
Читтаделла
 0:0 18 4 8 6 14 - 20 20
16.
ФералпиСало
 18 5 4 9 18 - 29 19
17.
Асколи
 0:1 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Специя
 1:0 18 3 8 7 16 - 30 17
19.
Бари
 18 2 7 9 16 - 29 13
20.
Лекко
 18 2 6 10 15 - 36 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 17 (3)
Палермо Брунори Маттео 16 (5)
Кремонезе Кода Массимо 15 (2)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 14
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Паван Никола получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Читтаделла
1.98
6.50
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