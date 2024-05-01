Тур: 36. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
25'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Akim Djibril
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Комо
Читтаделла
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
64
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|14
|0.39
|Габриеллони Алессандро
|9
|0.25
|Да Кунья Лукас
|7
|0.19
|Верди Симоне
|6 (3)
|0.17
|Иоанну Николас
|3
|0.08
|Беллемо Алессандро
|3
|0.08
|Стрефецца Габриэль
|3
|0.08
|Барба Федерико
|3
|0.08
|Абильдгор Оливер
|2
|0.06
|Одентал Кас
|2
|0.06
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.03
|Черри Альберто
|1
|0.03
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.03
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
|Tommaso Fumagalli
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|8
|0.22
|Вита Алессио
|4
|0.11
|Filippo Pittarello
|4
|0.11
|Кассано Клаудио
|3
|0.08
|Маистрелло Томми
|3
|0.08
|Andrea Magrassi
|3
|0.08
|Кариссони Лоренцо
|2
|0.06
|Бранка Симоне
|2
|0.06
|Stefano Negro
|2
|0.06
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.06
|Francesco Amatucci
|2
|0.06
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Паван Никола
|1
|0.03
|Бальдини Энрико
|1 (1)
|0.03
|Federico Giraudo
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|7
|0
|Да Кунья Лукас
|7
|0
|Одентал Кас
|4
|1
|Беллемо Алессандро
|5
|0
|Абильдгор Оливер
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Иовин Алессио
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Стрефецца Габриэль
|2
|1
|Верди Симоне
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Чаджиа Мутир
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Шемпер Адриан
|2
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|15
|1
|Сальви Алессандро
|10
|0
|Кариссони Лоренцо
|9
|0
|Stefano Negro
|7
|0
|Анжели Маттео
|5
|1
|Federico Giraudo
|6
|0
|Francesco Amatucci
|5
|0
|Каррьеро Джузеппе
|4
|0
|Тессьоре Андреа
|4
|0
|Filippo Pittarello
|4
|0
|Бальдини Энрико
|3
|0
|Вита Алессио
|3
|0
|Паван Никола
|3
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Мастрантонио Валерио
|3
|0
|Кассано Клаудио
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Andrea Magrassi
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Соттини Эдоардо
|2
|0
|Рицца Алессио
|1
|0
Результаты матчей
Комо
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Читтаделла
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
8
8
Комо
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Читтаделла
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
24
21
Комо
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
Читтаделла
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (4)
49% (17)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
32
29
Голы по времени матча
Забито
30
14
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 24
6
20%
2
14%
1-15
3
10%
2
14%
16-30
4
13%
2
14%
31-45
8
27%
1
7%
46-60
1
3%
2
14%
61-75
8
27%
5
36%
76-90
Пропущено
16
20
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
6%
4
20%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
4
25%
4
20%
46-60
3
19%
4
20%
61-75
4
25%
1
5%
76-90
Забито
26
25
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
4
15%
6
24%
1-15
3
12%
6
24%
16-30
7
27%
3
12%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
6
23%
2
8%
61-75
4
15%
7
28%
76-90
Пропущено
21
20
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
10%
3
15%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
4
19%
3
15%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
6
29%
3
15%
61-75
2
10%
5
25%
76-90
Забито
56
39
27 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 15
4 Не забивали 10
10
18%
8
21%
1-15
6
11%
8
21%
16-30
11
20%
5
13%
31-45
10
18%
2
5%
46-60
7
13%
4
10%
61-75
12
21%
12
31%
76-90
Пропущено
37
40
15 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 24
3
8%
7
18%
1-15
6
16%
5
13%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
7
19%
8
20%
46-60
9
24%
7
18%
61-75
6
16%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2
Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3
Читтаделла
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2
Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0
Результаты матчей
Комо
Читтаделла
Точный счет
2:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
Точный счет
2:1
7 раз 20%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
2
10 раз 29%
0
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 43%
0
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Комо
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
144
107
711
314
216
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
116
612
314
315
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
305
Больше Меньше
2510
1619
1025
629
233
233
134
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|21
|10
|4
|63 - 32
|73
|2.
|0:0
|36
|20
|9
|7
|55 - 38
|69
|3.
|35
|20
|7
|8
|65 - 41
|67
|4.
|36
|18
|9
|9
|46 - 31
|63
|5.
|35
|16
|9
|10
|56 - 45
|57
|6.
|0:1
|36
|14
|10
|12
|59 - 51
|52
|7.
|35
|13
|9
|13
|48 - 49
|48
|8.
|35
|11
|14
|10
|38 - 35
|47
|9.
|0:0
|36
|11
|13
|12
|38 - 41
|46
|10.
|1:0
|36
|11
|12
|13
|44 - 39
|45
|11.
|36
|11
|12
|13
|48 - 50
|45
|12.
|35
|9
|16
|10
|38 - 44
|43
|13.
|35
|9
|16
|10
|36 - 43
|43
|14.
|1:2
|36
|11
|10
|15
|41 - 44
|43
|15.
|2:1
|36
|10
|10
|16
|40 - 47
|40
|16.
|1:0
|36
|8
|16
|12
|32 - 46
|40
|17.
|0:1
|36
|8
|13
|15
|34 - 39
|37
|18.
|35
|7
|15
|13
|34 - 47
|36
|19.
|35
|8
|8
|19
|41 - 60
|32
|20.
|35
|6
|8
|21
|32 - 66
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|3
|3
|39 - 24
|39
|2.
|18
|11
|6
|1
|33 - 16
|39
|3.
|0:0
|18
|11
|5
|2
|29 - 17
|38
|4.
|18
|8
|5
|5
|23 - 15
|29
|5.
|17
|8
|4
|5
|31 - 24
|28
|6.
|0:1
|18
|8
|3
|7
|31 - 25
|27
|7.
|0:0
|18
|7
|5
|6
|24 - 21
|26
|8.
|18
|6
|8
|4
|20 - 16
|26
|9.
|18
|6
|7
|5
|28 - 25
|25
|10.
|17
|5
|8
|4
|18 - 18
|23
|11.
|1:2
|18
|6
|5
|7
|20 - 19
|23
|12.
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|13.
|1:0
|18
|5
|8
|5
|16 - 16
|23
|14.
|18
|6
|4
|8
|24 - 25
|22
|15.
|1:0
|18
|5
|6
|7
|27 - 23
|21
|16.
|0:1
|18
|4
|8
|6
|17 - 15
|20
|17.
|2:1
|18
|4
|7
|7
|15 - 16
|19
|18.
|17
|2
|10
|5
|14 - 23
|16
|19.
|17
|4
|2
|11
|17 - 30
|14
|20.
|17
|3
|4
|10
|23 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|34
|2.
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|3.
|0:0
|18
|9
|4
|5
|26 - 21
|31
|4.
|18
|8
|5
|5
|25 - 21
|29
|5.
|17
|8
|4
|5
|26 - 17
|28
|6.
|18
|7
|6
|5
|22 - 20
|27
|7.
|17
|7
|5
|5
|24 - 24
|26
|8.
|0:1
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|9.
|1:0
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|10.
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|11.
|2:1
|18
|6
|3
|9
|25 - 31
|21
|12.
|17
|3
|11
|3
|19 - 23
|20
|13.
|1:2
|18
|5
|5
|8
|21 - 25
|20
|14.
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|15.
|0:0
|18
|4
|8
|6
|14 - 20
|20
|16.
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|0:1
|18
|4
|5
|9
|17 - 24
|17
|18.
|1:0
|18
|3
|8
|7
|16 - 30
|17
|19.
|18
|2
|7
|9
|16 - 29
|13
|20.
|18
|2
|6
|10
|15 - 36
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|17 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|15 (2)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|14