Тур: 36. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
2:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаПаван Никола
53' Желтая карточкаБеллемо Алессандро
64' Желтая карточкаAndrea Magrassi
0:1
71' ГолFilippo Pittarello
1:1
73' ГолВерди Симоне
89' Желтая карточкаКастари Элхан
90' Желтая карточкаНсаме Жан-Пьер
2:1
90' ГолГольданига Эдоардо
90'+8
Ход матча
25'
64'
71'
73'
1:1
89'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 4
-
4 Угловые 9
-
2 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
504 Количество передач 249
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Akim Djibril
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Комо
Читтаделла
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
64
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|14
|0.39
|Габриеллони Алессандро
|9
|0.25
|Да Кунья Лукас
|7
|0.19
|Верди Симоне
|7 (3)
|0.19
|Иоанну Николас
|3
|0.08
|Беллемо Алессандро
|3
|0.08
|Стрефецца Габриэль
|3
|0.08
|Барба Федерико
|3
|0.08
|Абильдгор Оливер
|2
|0.06
|Гольданига Эдоардо
|2
|0.06
|Одентал Кас
|2
|0.06
|Черри Альберто
|1
|0.03
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.03
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Базелли Даниэле
|0
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
|Tommaso Fumagalli
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|8
|0.22
|Filippo Pittarello
|5
|0.14
|Вита Алессио
|4
|0.11
|Кассано Клаудио
|3
|0.08
|Маистрелло Томми
|3
|0.08
|Andrea Magrassi
|3
|0.08
|Кариссони Лоренцо
|2
|0.06
|Бранка Симоне
|2
|0.06
|Stefano Negro
|2
|0.06
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.06
|Francesco Amatucci
|2
|0.06
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Паван Никола
|1
|0.03
|Бальдини Энрико
|1 (1)
|0.03
|Federico Giraudo
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|7
|0
|Да Кунья Лукас
|7
|0
|Беллемо Алессандро
|6
|0
|Одентал Кас
|4
|1
|Абильдгор Оливер
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Иовин Алессио
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Стрефецца Габриэль
|2
|1
|Верди Симоне
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Чаджиа Мутир
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Шемпер Адриан
|2
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|15
|1
|Сальви Алессандро
|10
|0
|Кариссони Лоренцо
|9
|0
|Stefano Negro
|7
|0
|Анжели Маттео
|5
|1
|Federico Giraudo
|6
|0
|Francesco Amatucci
|5
|0
|Каррьеро Джузеппе
|4
|0
|Тессьоре Андреа
|4
|0
|Filippo Pittarello
|4
|0
|Бальдини Энрико
|3
|0
|Вита Алессио
|3
|0
|Andrea Magrassi
|3
|0
|Паван Никола
|3
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Мастрантонио Валерио
|3
|0
|Кассано Клаудио
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Соттини Эдоардо
|2
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Рицца Алессио
|1
|0
Результаты матчей
Комо
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Читтаделла
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
8
9
Комо
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Читтаделла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
24
21
Комо
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (14)
33% (12)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
Читтаделла
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (4)
50% (18)
39% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
44% (16)
25% (9)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
32
30
Голы по времени матча
Забито
32
15
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 24
6
19%
2
13%
1-15
3
9%
2
13%
16-30
4
13%
2
13%
31-45
8
25%
1
7%
46-60
2
6%
3
20%
61-75
9
28%
5
33%
76-90
Пропущено
17
22
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
6%
4
18%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
4
24%
4
18%
46-60
4
24%
5
23%
61-75
4
24%
2
9%
76-90
Забито
26
25
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
4
15%
6
24%
1-15
3
12%
6
24%
16-30
7
27%
3
12%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
6
23%
2
8%
61-75
4
15%
7
28%
76-90
Пропущено
21
20
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
10%
3
15%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
4
19%
3
15%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
6
29%
3
15%
61-75
2
10%
5
25%
76-90
Забито
58
40
27 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 16
4 Не забивали 10
10
17%
8
20%
1-15
6
10%
8
20%
16-30
11
19%
5
13%
31-45
10
17%
2
5%
46-60
8
14%
5
13%
61-75
13
22%
12
30%
76-90
Пропущено
38
42
15 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 25
3
8%
7
17%
1-15
6
16%
5
12%
16-30
6
16%
7
17%
31-45
7
18%
8
19%
46-60
10
26%
8
19%
61-75
6
16%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2
Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3
Читтаделла
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2
Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0
Результаты матчей
Комо
Читтаделла
Точный счет
2:1
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
Точный счет
2:1
8 раз 22%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 39%
2
11 раз 31%
0
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
16 раз 44%
0
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Комо
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
144
117
711
315
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
126
612
315
315
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
315
Больше Меньше
2610
1719
1026
630
234
234
135
135
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|17 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (5)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|15 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|14