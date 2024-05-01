Тур: 36. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
Ход матча
38'
41'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
32
Васкес
Дэвис
29
Дурис
Давид
- Основной состав
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Асколи
Козенца
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Среднее время на гол
77
67
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Среднее время на гол
77
60
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.17
1.42
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
77
63
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|11 (4)
|0.31
|Родригес Пабло
|3
|0.08
|Боттегин Эрик
|3
|0.08
|Калигара Фабрицио
|3 (2)
|0.08
|Беллучи Джузеппе
|2
|0.06
|Несторовски Илья
|2
|0.06
|Дурис Давид
|2
|0.06
|Патрицио Масини
|2
|0.06
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Манцари Джакомо
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Кваранта Данило
|1
|0.03
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
|Вальцания Лука
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|16 (4)
|0.44
|Форте Франческо
|5
|0.14
|Маццокки Симоне
|4
|0.11
|Вока Идриз
|3
|0.08
|Фработта Джанлука
|3
|0.08
|Маррас Мануэль
|2
|0.06
|Вентури Майкл
|2
|0.06
|Кало Джакомо
|1
|0.03
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0.03
|Кампорезе Микеле
|1
|0.03
|Канотто Луиджи
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Ариоли Алессандро
|1
|0.03
|Massimo Zilli
|1
|0.03
|Valerio Crespi
|1
|0.03
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Гьямфи Брайт
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|12
|3
|Ди Таккио Франческо
|11
|0
|Фаласко Никола
|6
|1
|Кваранта Данило
|6
|1
|Джоване Самуэль
|7
|0
|Патрицио Масини
|7
|0
|Фальцерано Марчелло
|6
|0
|Калигара Фабрицио
|6
|0
|Форте Франческо
|4
|1
|Вивиано Эмильяно
|1
|2
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Родригес Пабло
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Вальцания Лука
|2
|1
|Стренг Джеремайя
|3
|0
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Манцари Джакомо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Васкес Дэвис
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вентури Майкл
|15
|1
|Прашелик Матеуш
|11
|1
|Д'Орацио Томмазо
|11
|0
|Флоренци Альдо
|8
|0
|Маррас Мануэль
|6
|1
|Тутино Дженнаро
|7
|0
|Кало Джакомо
|5
|1
|Дзуккон Федерико
|6
|0
|Микай Алессандро
|5
|0
|Маццокки Симоне
|5
|0
|Вока Идриз
|5
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|5
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Фработта Джанлука
|4
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Гьямфи Брайт
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Козенца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
5
Асколи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Козенца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
18
15
Упущенные победы
11
21
Асколи
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
46% (16)
17% (6)
Козенца
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (7)
54% (19)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
17
26
Голы по времени матча
Забито
16
17
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
26 Не забивали 26
2
13%
3
18%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
5
31%
4
24%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
15
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
4
27%
3
20%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
20%
3
20%
76-90
Забито
18
27
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
3
17%
5
19%
1-15
3
17%
9
33%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
4
22%
5
19%
76-90
Пропущено
23
23
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
1
4%
6
26%
31-45
6
26%
3
13%
46-60
2
9%
5
22%
61-75
8
35%
6
26%
76-90
Забито
34
44
19 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 17
13 Не забивали 11
5
15%
8
18%
1-15
5
15%
11
25%
16-30
9
26%
4
9%
31-45
4
12%
4
9%
46-60
3
9%
7
16%
61-75
8
24%
10
23%
76-90
Пропущено
38
38
16 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 24
6
16%
3
8%
1-15
6
16%
6
16%
16-30
4
11%
6
16%
31-45
9
24%
7
18%
46-60
2
5%
7
18%
61-75
11
29%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Тернана - Асколи 0:1 Асколи - Модена 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Асколи - Венеция 0:0
Специя - Асколи 2:1 Асколи - Лекко 4:1 Сампдория - Асколи 2:1 Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2
Козенца
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2
Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0
Результаты матчей
Асколи
Козенца
Точный счет
0:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
0
12 раз 34%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 40%
0
11 раз 31%
2
4 раза 11%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Асколи
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
153
413
612
215
414
116
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
98
414
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2312
Больше Меньше
2411
827
1025
233
629
134
332
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|21
|10
|4
|63 - 32
|73
|2.
|0:0
|36
|20
|9
|7
|55 - 38
|69
|3.
|35
|20
|7
|8
|65 - 41
|67
|4.
|36
|18
|9
|9
|46 - 31
|63
|5.
|35
|16
|9
|10
|56 - 45
|57
|6.
|0:1
|36
|14
|10
|12
|59 - 51
|52
|7.
|35
|13
|9
|13
|48 - 49
|48
|8.
|35
|11
|14
|10
|38 - 35
|47
|9.
|0:0
|36
|11
|13
|12
|38 - 41
|46
|10.
|1:0
|36
|11
|12
|13
|44 - 39
|45
|11.
|36
|11
|12
|13
|48 - 50
|45
|12.
|35
|9
|16
|10
|38 - 44
|43
|13.
|35
|9
|16
|10
|36 - 43
|43
|14.
|1:2
|36
|11
|10
|15
|41 - 44
|43
|15.
|2:1
|36
|10
|10
|16
|40 - 47
|40
|16.
|1:0
|36
|8
|16
|12
|32 - 46
|40
|17.
|0:1
|36
|8
|13
|15
|34 - 39
|37
|18.
|35
|7
|15
|13
|34 - 47
|36
|19.
|35
|8
|8
|19
|41 - 60
|32
|20.
|35
|6
|8
|21
|32 - 66
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|3
|3
|39 - 24
|39
|2.
|18
|11
|6
|1
|33 - 16
|39
|3.
|0:0
|18
|11
|5
|2
|29 - 17
|38
|4.
|18
|8
|5
|5
|23 - 15
|29
|5.
|17
|8
|4
|5
|31 - 24
|28
|6.
|0:1
|18
|8
|3
|7
|31 - 25
|27
|7.
|0:0
|18
|7
|5
|6
|24 - 21
|26
|8.
|18
|6
|8
|4
|20 - 16
|26
|9.
|18
|6
|7
|5
|28 - 25
|25
|10.
|17
|5
|8
|4
|18 - 18
|23
|11.
|1:2
|18
|6
|5
|7
|20 - 19
|23
|12.
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|13.
|1:0
|18
|5
|8
|5
|16 - 16
|23
|14.
|18
|6
|4
|8
|24 - 25
|22
|15.
|1:0
|18
|5
|6
|7
|27 - 23
|21
|16.
|0:1
|18
|4
|8
|6
|17 - 15
|20
|17.
|2:1
|18
|4
|7
|7
|15 - 16
|19
|18.
|17
|2
|10
|5
|14 - 23
|16
|19.
|17
|4
|2
|11
|17 - 30
|14
|20.
|17
|3
|4
|10
|23 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|34
|2.
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|3.
|0:0
|18
|9
|4
|5
|26 - 21
|31
|4.
|18
|8
|5
|5
|25 - 21
|29
|5.
|17
|8
|4
|5
|26 - 17
|28
|6.
|18
|7
|6
|5
|22 - 20
|27
|7.
|17
|7
|5
|5
|24 - 24
|26
|8.
|0:1
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|9.
|1:0
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|10.
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|11.
|2:1
|18
|6
|3
|9
|25 - 31
|21
|12.
|17
|3
|11
|3
|19 - 23
|20
|13.
|1:2
|18
|5
|5
|8
|21 - 25
|20
|14.
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|15.
|0:0
|18
|4
|8
|6
|14 - 20
|20
|16.
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|0:1
|18
|4
|5
|9
|17 - 24
|17
|18.
|1:0
|18
|3
|8
|7
|16 - 30
|17
|19.
|18
|2
|7
|9
|16 - 29
|13
|20.
|18
|2
|6
|10
|15 - 36
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|16 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|15 (2)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|14