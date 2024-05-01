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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Асколи
0:1
Первый тайм: 45+'
Козенца
0'
38' Желтая карточка
Вяйсянен Саули
0:1
41' Гол
Тутино Дженнаро

Ход матча

38'
Вяйсянен Саули
 
41'
0:1
Тутино Дженнаро
(Д'Орацио Томмазо)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Козенца
2.52
3.30
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4.10
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Все Коэффициенты
32
Васкес
Дэвис
16
Вяйсянен
Саули
33
Боттегин
Эрик
3
Мантовани
Валерио
23
Фальцерано
Марчелло
73
Патрицио
Масини
18
Ди
Таккио
Франческо
10
Калигара
Фабрицио
7
Зедадка
Карим
29
Дурис
Давид
30
Несторовски
Илья
77
Марсон
Леонардо
13
Мерони
Андреа
5
Кампорезе
Микеле
6
Фонтанаросса
Алессандро
7
Маррас
Мануэль
42
Вока
Идриз
14
Кало
Джакомо
16
Антонуччи
Мирко
11
Д'Орацио
Томмазо
10
Форте
Франческо
9
Тутино
Дженнаро
Асколи
3-5-2
Козенца
3-5-2

История личных встреч

Асколи
Козенца

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

СB
3:0
СB
1:1
СB
1:3
СB
1:3
СB
1:0
СB
2:1
СB
0:3
СB
0:1
СB
3:2
СB
0:0
СB
1:1
К
1:2

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Среднее время на гол

77
67

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Среднее время на гол

77
60

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.17
1.42

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

77
63

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 11 (4) 0.31
Родригес Пабло 3 0.08
Боттегин Эрик 3 0.08
Калигара Фабрицио 3 (2) 0.08
Беллучи Джузеппе 2 0.06
Несторовски Илья 2 0.06
Дурис Давид 2 0.06
Патрицио Масини 2 0.06
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Манцари Джакомо 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Кваранта Данило 1 0.03
Ди Таккио Франческо 0 0
Фаласко Никола 0 0
Вальцания Лука 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Селия Раффаэле 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 16 (4) 0.44
Форте Франческо 5 0.14
Маццокки Симоне 4 0.11
Вока Идриз 3 0.08
Фработта Джанлука 3 0.08
Маррас Мануэль 2 0.06
Вентури Майкл 2 0.06
Кало Джакомо 1 0.03
Д'Орацио Томмазо 1 0.03
Кампорезе Микеле 1 0.03
Канотто Луиджи 1 0.03
Антонуччи Мирко 1 0.03
Ариоли Алессандро 1 0.03
Massimo Zilli 1 0.03
Valerio Crespi 1 0.03
Дзуккон Федерико 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Гьямфи Брайт 0 0
Baldovino Cimino 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 12 3
Ди Таккио Франческо 11 0
Фаласко Никола 6 1
Кваранта Данило 6 1
Джоване Самуэль 7 0
Патрицио Масини 7 0
Фальцерано Марчелло 6 0
Калигара Фабрицио 6 0
Форте Франческо 4 1
Вивиано Эмильяно 1 2
Боттегин Эрик 4 0
Родригес Пабло 4 0
Несторовски Илья 4 0
Вальцания Лука 2 1
Стренг Джеремайя 3 0
Мендеш Педру 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Зедадка Карим 2 0
Манцари Джакомо 2 0
Simon D'Uffizi 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Вяйсянен Саули 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Васкес Дэвис 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вентури Майкл 15 1
Прашелик Матеуш 11 1
Д'Орацио Томмазо 11 0
Флоренци Альдо 8 0
Маррас Мануэль 6 1
Тутино Дженнаро 7 0
Кало Джакомо 5 1
Дзуккон Федерико 6 0
Микай Алессандро 5 0
Маццокки Симоне 5 0
Вока Идриз 5 0
Фонтанаросса Алессандро 5 0
Канотто Луиджи 4 0
Фработта Джанлука 4 0
Кампорезе Микеле 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Гьямфи Брайт 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0

Результаты матчей

Асколи
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Козенца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
5
Асколи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Козенца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

18
15

Упущенные победы

11
21
Асколи
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
46% (16)
17% (6)
Козенца
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (7)
54% (19)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

17
26

Голы по времени матча

Забито

16
17
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
26 Не забивали 26
2
13%
3
18%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
5
31%
4
24%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
15
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
4
27%
3
20%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
20%
3
20%
76-90

Забито

18
27
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
3
17%
5
19%
1-15
3
17%
9
33%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
4
22%
5
19%
76-90

Пропущено

23
23
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
1
4%
6
26%
31-45
6
26%
3
13%
46-60
2
9%
5
22%
61-75
8
35%
6
26%
76-90

Забито

34
44
19 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 17
13 Не забивали 11
5
15%
8
18%
1-15
5
15%
11
25%
16-30
9
26%
4
9%
31-45
4
12%
4
9%
46-60
3
9%
7
16%
61-75
8
24%
10
23%
76-90

Пропущено

38
38
16 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 24
6
16%
3
8%
1-15
6
16%
6
16%
16-30
4
11%
6
16%
31-45
9
24%
7
18%
46-60
2
5%
7
18%
61-75
11
29%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Тернана - Асколи 0:1 Асколи - Модена 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Асколи - Венеция 0:0
Специя - Асколи 2:1 Асколи - Лекко 4:1 Сампдория - Асколи 2:1 Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2
Козенца
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2
Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0

Результаты матчей

Асколи
Козенца

Точный счет

0:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
0
12 раз 34%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 40%
0
11 раз 31%
2
4 раза 11%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Асколи
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
15
3
4
13
1.5
6
12
2
15
2.5
4
14
1
16
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
9
8
4
14
1.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
12
0.5
Больше Меньше
24
11
8
27
1.5
10
25
2
33
2.5
6
29
1
34
3.5
3
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 35 21 10 4 63 - 32 73
2.
Комо
 0:0 36 20 9 7 55 - 38 69
3.
Венеция
 35 20 7 8 65 - 41 67
4.
Кремонезе
 36 18 9 9 46 - 31 63
5.
Катанзаро
 35 16 9 10 56 - 45 57
6.
Палермо
 0:1 36 14 10 12 59 - 51 52
7.
Сампдория
 35 13 9 13 48 - 49 48
8.
Брешия
 35 11 14 10 38 - 35 47
9.
Читтаделла
 0:0 36 11 13 12 38 - 41 46
10.
Козенца
 1:0 36 11 12 13 44 - 39 45
11.
Пиза
 36 11 12 13 48 - 50 45
12.
Модена
 35 9 16 10 38 - 44 43
13.
Реджана
 35 9 16 10 36 - 43 43
14.
Зюйдтироль
 1:2 36 11 10 15 41 - 44 43
15.
Тернана
 2:1 36 10 10 16 40 - 47 40
16.
Специя
 1:0 36 8 16 12 32 - 46 40
17.
Асколи
 0:1 36 8 13 15 34 - 39 37
18.
Бари
 35 7 15 13 34 - 47 36
19.
ФералпиСало
 35 8 8 19 41 - 60 32
20.
Лекко
 35 6 8 21 32 - 66 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 18 12 3 3 39 - 24 39
2.
Парма
 18 11 6 1 33 - 16 39
3.
Комо
 0:0 18 11 5 2 29 - 17 38
4.
Кремонезе
 18 8 5 5 23 - 15 29
5.
Катанзаро
 17 8 4 5 31 - 24 28
6.
Палермо
 0:1 18 8 3 7 31 - 25 27
7.
Читтаделла
 0:0 18 7 5 6 24 - 21 26
8.
Брешия
 18 6 8 4 20 - 16 26
9.
Пиза
 18 6 7 5 28 - 25 25
10.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
11.
Зюйдтироль
 1:2 18 6 5 7 20 - 19 23
12.
Модена
 18 6 5 7 19 - 21 23
13.
Специя
 1:0 18 5 8 5 16 - 16 23
14.
Сампдория
 18 6 4 8 24 - 25 22
15.
Козенца
 1:0 18 5 6 7 27 - 23 21
16.
Асколи
 0:1 18 4 8 6 17 - 15 20
17.
Тернана
 2:1 18 4 7 7 15 - 16 19
18.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
19.
Лекко
 17 4 2 11 17 - 30 14
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 18 10 4 4 23 - 16 34
3.
Комо
 0:0 18 9 4 5 26 - 21 31
4.
Катанзаро
 18 8 5 5 25 - 21 29
5.
Венеция
 17 8 4 5 26 - 17 28
6.
Реджана
 18 7 6 5 22 - 20 27
7.
Сампдория
 17 7 5 5 24 - 24 26
8.
Палермо
 0:1 18 6 7 5 28 - 26 25
9.
Козенца
 1:0 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Тернана
 2:1 18 6 3 9 25 - 31 21
12.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
13.
Зюйдтироль
 1:2 18 5 5 8 21 - 25 20
14.
Пиза
 18 5 5 8 20 - 25 20
15.
Читтаделла
 0:0 18 4 8 6 14 - 20 20
16.
ФералпиСало
 18 5 4 9 18 - 29 19
17.
Асколи
 0:1 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Специя
 1:0 18 3 8 7 16 - 30 17
19.
Бари
 18 2 7 9 16 - 29 13
20.
Лекко
 18 2 6 10 15 - 36 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (5)
Палермо Брунори Маттео 16 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 16 (3)
Кремонезе Кода Массимо 15 (2)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 14
Весь список
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Козенца
2.52
3.30
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