Тур: 36. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
38' Желтая карточкаВяйсянен Саули
0:1
41' ГолТутино Дженнаро
56' Желтая карточкаФальцерано Марчелло
69' Желтая карточкаМантовани Валерио
74' Желтая карточкаКало Джакомо
74' Желтая карточкаКампорезе Микеле
74' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
78' Желтая карточкаДзуккон Федерико
79' Желтая карточкаФонтанаросса Алессандро
84' Желтая карточкаМерони Андреа
85' Желтая карточкаТутино Дженнаро
90'+9
Ход матча
38'
41'
74'
74'
78'
84'
85'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
11 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
342 Количество передач 366
-
49 Владение мячом, % 51
32
Васкес
Дэвис
29
Дурис
Давид
- Основной состав
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Асколи
Козенца
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Среднее время на гол
77
67
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Среднее время на гол
77
60
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.17
1.42
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
77
63
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|11 (4)
|0.31
|Родригес Пабло
|3
|0.08
|Боттегин Эрик
|3
|0.08
|Калигара Фабрицио
|3 (2)
|0.08
|Беллучи Джузеппе
|2
|0.06
|Несторовски Илья
|2
|0.06
|Дурис Давид
|2
|0.06
|Патрицио Масини
|2
|0.06
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Манцари Джакомо
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Кваранта Данило
|1
|0.03
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
|Вальцания Лука
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|17 (4)
|0.47
|Форте Франческо
|5
|0.14
|Маццокки Симоне
|4
|0.11
|Вока Идриз
|3
|0.08
|Фработта Джанлука
|3
|0.08
|Маррас Мануэль
|2
|0.06
|Вентури Майкл
|2
|0.06
|Кало Джакомо
|1
|0.03
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0.03
|Кампорезе Микеле
|1
|0.03
|Канотто Луиджи
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Ариоли Алессандро
|1
|0.03
|Massimo Zilli
|1
|0.03
|Valerio Crespi
|1
|0.03
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Гьямфи Брайт
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|12
|3
|Ди Таккио Франческо
|12
|0
|Фаласко Никола
|6
|1
|Кваранта Данило
|6
|1
|Фальцерано Марчелло
|7
|0
|Джоване Самуэль
|7
|0
|Патрицио Масини
|7
|0
|Калигара Фабрицио
|6
|0
|Форте Франческо
|4
|1
|Вивиано Эмильяно
|1
|2
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Родригес Пабло
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Вальцания Лука
|2
|1
|Стренг Джеремайя
|3
|0
|Мендеш Педру
|2
|0
|Вяйсянен Саули
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Манцари Джакомо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Мантовани Валерио
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Васкес Дэвис
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вентури Майкл
|15
|1
|Прашелик Матеуш
|11
|1
|Д'Орацио Томмазо
|11
|0
|Тутино Дженнаро
|8
|0
|Флоренци Альдо
|8
|0
|Маррас Мануэль
|6
|1
|Кало Джакомо
|6
|1
|Дзуккон Федерико
|7
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|6
|0
|Микай Алессандро
|5
|0
|Маццокки Симоне
|5
|0
|Вока Идриз
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Фработта Джанлука
|4
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Гьямфи Брайт
|2
|0
|Мерони Андреа
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Козенца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
5
Асколи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Козенца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
18
15
Упущенные победы
11
21
Асколи
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (8)
42% (15)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
47% (17)
17% (6)
Козенца
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (8)
53% (19)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
36% (13)
33% (12)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
17
26
Голы по времени матча
Забито
16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
27 Не забивали 26
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
5
31%
5
28%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
25%
5
28%
76-90
Пропущено
16
15
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
25%
3
20%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
19%
3
20%
76-90
Забито
18
27
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 11
23 Не забивали 21
3
17%
5
19%
1-15
3
17%
9
33%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
4
22%
5
19%
76-90
Пропущено
23
23
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
1
4%
6
26%
31-45
6
26%
3
13%
46-60
2
9%
5
22%
61-75
8
35%
6
26%
76-90
Забито
34
45
19 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 18
14 Не забивали 11
5
15%
8
18%
1-15
5
15%
11
24%
16-30
9
26%
5
11%
31-45
4
12%
4
9%
46-60
3
9%
7
16%
61-75
8
24%
10
22%
76-90
Пропущено
39
38
17 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
6
15%
3
8%
1-15
6
15%
6
16%
16-30
5
13%
6
16%
31-45
9
23%
7
18%
46-60
2
5%
7
18%
61-75
11
28%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Тернана - Асколи 0:1 Асколи - Модена 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Асколи - Венеция 0:0
Специя - Асколи 2:1 Асколи - Лекко 4:1 Сампдория - Асколи 2:1 Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2
Козенца
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2
Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0
Результаты матчей
Асколи
Козенца
Точный счет
0:0
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 42%
0
13 раз 36%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
11 раз 31%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Асколи
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
153
414
612
216
414
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
108
414
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2313
Больше Меньше
2511
828
1026
234
630
135
333
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|17 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (5)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|15 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|14