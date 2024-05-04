Тур: 27. Стадион: Ника.
2:2
Конец матча
0'
1:0
4' ГолМихайленко Николай
1:1
26' ГолYevgeniy Pastukh
42' Желтая карточкаДидик Роман
44' Желтая карточкаСлюбик Богдан
67' Желтая карточкаКалитвинцев Владислав
76' Желтая карточкаVitaliy Roman
2:1
79' ГолМихайленко Николай
2:2
81' ГолСлюбик Богдан
90' Желтая карточкаКалюжный Иван
90'+4
Ход матча
4'
26'
1:1
42'
44'
76'
79'
81'
2:2
90'
22
Скорко
Данил
30
Копына
Юрий
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
71
Oleh
Fedor
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
23 ДжеованиНападающий
-
99 De
-
-
33 Juan Alvina
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Oleh FedorПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Александрия
Рух Львов
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.4
Среднее время на гол
180
225
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.4
0.5
Среднее время на гол
225
180
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.43
0.43
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
210
210
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|5
|0.19
|Скорко Данил
|4 (1)
|0.15
|Михайленко Николай
|3
|0.11
|Плакса Родион
|2
|0.07
|Juan Alvina
|1
|0.04
|Калитвинцев Владислав
|1
|0.04
|Ковалец Кирилл
|1
|0.04
|Копына Юрий
|1
|0.04
|Беляев Александр
|1
|0.04
|Кравченко Антон
|1
|0.04
|Джеовани
|1
|0.04
|Кулаков Андрей
|1
|0.04
|Погорелый Владислав
|1
|0.04
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.04
|Miguel II
|0
|0
|Kyrylo Sigeev
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|7
|0.26
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.19
|Де Паула Таллес
|4 (1)
|0.15
|Yevgeniy Pastukh
|4
|0.15
|Рунич Василий
|4
|0.15
|Слюбик Богдан
|4
|0.15
|Плюман Анже-Фредди
|3 (1)
|0.11
|Карабин Ярослав
|2
|0.07
|Denys Pidgurskyi
|2 (1)
|0.07
|Сыч Алексей
|1
|0.04
|Притула Остап
|1 (1)
|0.04
|Denys Teslyuk
|1
|0.04
|Oleh Fedor
|0
|0
|Лях Ростислав
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
|Vitaliy Kholod
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Логинов Сергей
|6
|0
|Ковалец Кирилл
|4
|1
|Miguel II
|4
|1
|Калюжный Иван
|5
|0
|Kyrylo Sigeev
|5
|0
|Калитвинцев Владислав
|4
|0
|Скорко Данил
|4
|0
|Мартынюк Александр
|3
|0
|Шостак Денис
|3
|0
|Roman Savchenko
|3
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Беляев Александр
|2
|0
|Кулаков Андрей
|2
|0
|Кулаковский Артем
|2
|0
|Плакса Родион
|2
|0
|Ермаков Георгий
|2
|0
|Ротань Руслан
|1
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Джеовани
|1
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дидик Роман
|8
|0
|Vitaliy Roman
|6
|1
|Рунич Василий
|5
|0
|Marko Sapuha
|5
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Слюбик Богдан
|4
|0
|Denys Pidgurskyi
|4
|0
|Denys Teslyuk
|4
|0
|Де Паула Таллес
|2
|0
|Плюман Анже-Фредди
|2
|0
|Сыч Алексей
|2
|0
|Oleh Fedor
|2
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Vitaliy Kholod
|1
|0
|Yevgeniy Pastukh
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Рух Львов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
7
6
Александрия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Рух Львов
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
7
16
Александрия
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
59% (16)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
59% (16)
26% (7)
Рух Львов
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
14
22
Голы по времени матча
Забито
11
24
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
18%
3
13%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
6
25%
61-75
4
36%
6
25%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
6%
4
24%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
8
47%
7
41%
76-90
Забито
13
16
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
20 Не забивали 18
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
5
38%
4
25%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
2
15%
4
25%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
19%
2
15%
1-15
2
13%
6
46%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
1
8%
76-90
Забито
24
40
8 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 9
11 Не забивали 7
3
13%
4
10%
1-15
2
8%
6
15%
16-30
3
13%
6
15%
31-45
5
21%
4
10%
46-60
5
21%
10
25%
61-75
6
25%
10
25%
76-90
Пропущено
33
30
16 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
4
12%
6
20%
1-15
5
15%
8
27%
16-30
7
21%
5
17%
31-45
1
3%
2
7%
46-60
4
12%
1
3%
61-75
12
36%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1
Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1
Рух Львов
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рух Львов - Верес 3:1 Минай - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1
Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1
Результаты матчей
Александрия
Рух Львов
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 22%
0:0
5 раз 19%
0:3
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
5 раз 19%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Александрия
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
103
212
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
122
58
59
112
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
225
720
918
126
621
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8