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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Александрия
2:2
Конец матча
Рух Львов
0'
1:0
4' Гол
Михайленко Николай
1:1
26' Гол
Yevgeniy Pastukh
42' Желтая карточка
Дидик Роман
44' Желтая карточка
Слюбик Богдан
67' Желтая карточка
Калитвинцев Владислав
76' Желтая карточка
Vitaliy Roman
2:1
79' Гол
Михайленко Николай
2:2
81' Гол
Слюбик Богдан
90' Желтая карточка
Калюжный Иван
90'+4
77
Шевченко
Никита
22
Скорко
Данил
4
Кравченко
Антон
30
Копына
Юрий
24
Мартынюк
Александр
25
Калюжный
Иван
9
Калитвинцев
Владислав
55
Смирный
Евгений
91
Михайленко
Николай
70
Костишин
Денис
6
Ковалец
Кирилл
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
15
Denys
Pidgurskyi
9
Квасница
Илья
19
Yevgeniy
Pastukh
30
Де
Паула
Таллес
71
Oleh
Fedor
8
Карабин
Ярослав
Александрия
Рух Львов

История личных встреч

Александрия
Рух Львов

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.4

Среднее время на гол

180
225

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.4
0.5

Среднее время на гол

225
180

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.43
0.43

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

210
210

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 5 0.19
Скорко Данил 4 (1) 0.15
Михайленко Николай 3 0.11
Плакса Родион 2 0.07
Juan Alvina 1 0.04
Калитвинцев Владислав 1 0.04
Ковалец Кирилл 1 0.04
Копына Юрий 1 0.04
Беляев Александр 1 0.04
Кравченко Антон 1 0.04
Джеовани 1 0.04
Кулаков Андрей 1 0.04
Погорелый Владислав 1 0.04
Кулаковский Артем 1 (1) 0.04
Miguel II 0 0
Kyrylo Sigeev 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 7 0.26
Климчук Юрий 5 (2) 0.19
Де Паула Таллес 4 (1) 0.15
Yevgeniy Pastukh 4 0.15
Рунич Василий 4 0.15
Слюбик Богдан 4 0.15
Плюман Анже-Фредди 3 (1) 0.11
Карабин Ярослав 2 0.07
Denys Pidgurskyi 2 (1) 0.07
Сыч Алексей 1 0.04
Притула Остап 1 (1) 0.04
Denys Teslyuk 1 0.04
Oleh Fedor 0 0
Лях Ростислав 0 0
Дидик Роман 0 0
Vitaliy Roman 0 0
Vitaliy Kholod 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Логинов Сергей 6 0
Ковалец Кирилл 4 1
Miguel II 4 1
Калюжный Иван 5 0
Kyrylo Sigeev 5 0
Калитвинцев Владислав 4 0
Скорко Данил 4 0
Мартынюк Александр 3 0
Шостак Денис 3 0
Roman Savchenko 3 0
Смирный Евгений 2 0
Беляев Александр 2 0
Кулаков Андрей 2 0
Кулаковский Артем 2 0
Плакса Родион 2 0
Ермаков Георгий 2 0
Ротань Руслан 1 0
Кравченко Антон 1 0
Джеовани 1 0
Шевченко Никита 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Микитишин Артур 1 0
Juan Alvina 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 8 0
Vitaliy Roman 6 1
Рунич Василий 5 0
Marko Sapuha 5 0
Fernando Edson 4 0
Слюбик Богдан 4 0
Denys Pidgurskyi 4 0
Denys Teslyuk 4 0
Де Паула Таллес 2 0
Плюман Анже-Фредди 2 0
Сыч Алексей 2 0
Oleh Fedor 2 0
Квасница Илья 2 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0
Vitaliy Kholod 1 0
Yevgeniy Pastukh 1 0

Результаты матчей

Александрия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Рух Львов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

7
6
Александрия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Рух Львов
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

7
16
Александрия
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
59% (16)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
59% (16)
26% (7)
Рух Львов
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

14
22

Голы по времени матча

Забито

11
24
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
18%
3
13%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
6
25%
61-75
4
36%
6
25%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
6%
4
24%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
8
47%
7
41%
76-90

Забито

13
16
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
20 Не забивали 18
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
5
38%
4
25%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
2
15%
4
25%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
19%
2
15%
1-15
2
13%
6
46%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Забито

24
40
8 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 9
11 Не забивали 7
3
13%
4
10%
1-15
2
8%
6
15%
16-30
3
13%
6
15%
31-45
5
21%
4
10%
46-60
5
21%
10
25%
61-75
6
25%
10
25%
76-90

Пропущено

33
30
16 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
4
12%
6
20%
1-15
5
15%
8
27%
16-30
7
21%
5
17%
31-45
1
3%
2
7%
46-60
4
12%
1
3%
61-75
12
36%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1
Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1
Рух Львов
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рух Львов - Верес 3:1 Минай - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1
Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1

Результаты матчей

Александрия
Рух Львов

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 22%
0:0
5 раз 19%
0:3
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
5 раз 19%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Александрия
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
3
2
12
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
12
2
5
8
1.5
5
9
1
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
22
5
7
20
1.5
9
18
1
26
2.5
6
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 26 20 4 2 58 - 21 64
2.
Динамо Киев
 26 19 3 4 62 - 25 60
3.
Кривбасс
 26 16 6 4 47 - 25 54
4.
Днепр-1
 26 12 9 5 36 - 25 45
5.
Рух Львов
 27 11 12 4 41 - 29 45
6.
Полесье
 26 12 6 8 32 - 26 42
7.
ЛНЗ Черкассы
 26 8 8 10 25 - 31 32
8.
Ворскла
 26 8 6 12 23 - 38 30
9.
Колос Ковалёвка
 25 6 11 8 18 - 19 29
10.
Черноморец Од
 26 9 2 15 35 - 40 29
11.
Заря
 25 6 9 10 25 - 32 27
12.
Александрия
 27 6 9 12 24 - 36 27
13.
Оболонь
 26 4 10 12 16 - 35 22
14.
Верес
 26 4 8 14 23 - 41 20
15.
Минай
 26 3 10 13 20 - 40 19
16.
Металлист-1925
 26 4 7 15 25 - 47 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 10 1 2 28 - 8 31
2.
Шахтёр Донецк
 13 10 1 2 27 - 12 31
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 22 - 13 27
4.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 15 21
5.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
6.
Черноморец Од
 13 6 1 6 18 - 18 19
7.
Днепр-1
 13 5 4 4 18 - 14 19
8.
Александрия
 14 4 4 6 11 - 20 16
9.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
10.
Колос Ковалёвка
 13 3 6 4 8 - 10 15
11.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 13 - 21 13
13.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
14.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
15.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
16.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 13 9 2 2 34 - 17 29
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 14 7 4 3 24 - 17 25
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 13 5 5 3 13 - 11 20
8.
Ворскла
 13 5 3 5 10 - 13 18
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 12 2 6 4 16 - 18 12
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 13 3 1 9 17 - 22 10
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 13 1 3 9 5 - 19 6
16.
Металлист-1925
 14 1 3 10 12 - 26 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (5)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 9 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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