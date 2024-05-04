Тур: 27. Стадион: Левый Берег.
2:1
Второй тайм: 50'
0'
1:0
26' ГолБезуглый Никита
1:1
32' ГолКане Ибрахим
2:1
39' ГолГабелок Артём
47' Желтая карточкаГармаш Денис
Ход матча
26'
1:0
32'
1:1
39'
2:1
47'
37
Мозиль
Олег
14
Юсов
Дмитрий
19
Гармаш
Денис
50
Кане
Ибрахим
25
Якубу
Наджиб
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Юсов ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Якубу НаджибПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Доланский Сергей
История личных встреч
Металлист-1925
Ворскла
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
2.5
Среднее время на гол
67
36
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|4 (1)
|0.15
|Юсов Дмитрий
|4
|0.15
|Дмитренко Владислав
|3
|0.11
|Oleksiy Sydorov
|2
|0.07
|Имереков Максим
|2
|0.07
|Русин Ростислав
|2
|0.07
|Габелок Артём
|1
|0.04
|Овусу Раймонд
|1
|0.04
|Безуглый Никита
|1
|0.04
|Гармаш Денис
|1
|0.04
|Ткачук Евгений
|1
|0.04
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.04
|Ременюк Андрей
|1
|0.04
|Ari Moura
|1
|0.04
|Фарина Марьян
|1
|0.04
|Жичиков Максим
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|6 (2)
|0.22
|Юрченко Владлен
|4 (1)
|0.15
|Мякушко Сергей
|2
|0.07
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.07
|Родригес Фелипе II
|2
|0.07
|Челядин Артём
|2
|0.07
|Нестеренко Иван
|2
|0.07
|Кане Ибрахим
|1
|0.04
|Бацула Андрей
|1
|0.04
|Корниенко Виктор
|1
|0.04
|Ковталюк Николай
|1
|0.04
|Пердута Игорь
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
|Павлюк Евгений
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|6
|1
|Курило Игорь
|3
|2
|Ткачук Андрей
|4
|0
|Борячук Андрей
|4
|0
|Мозиль Олег
|2
|1
|Русин Ростислав
|2
|1
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Юрченко Владлен
|3
|0
|Юсов Дмитрий
|3
|0
|Габелок Артём
|3
|0
|Червак Вадим
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Бичек Константин
|1
|1
|Имереков Максим
|2
|0
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Капинус Дмитрий
|2
|0
|Фарина Марьян
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Oleksiy Sydorov
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
|Samuel Obinaiia
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|9
|1
|Челядин Артём
|9
|0
|Крупский Илья
|5
|1
|Tiago Santana
|6
|0
|Хрипчук Даниил
|2
|2
|Пердута Игорь
|4
|0
|Кане Ибрахим
|4
|0
|Павлюк Евгений
|4
|0
|Степанюк Руслан
|2
|1
|Мякушко Сергей
|3
|0
|Исенко Павел
|3
|0
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Сиссоко Самбу
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Нестеренко Иван
|2
|0
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Taras Galas
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Ворскла
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
8
3
Металлист-1925
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Ворскла
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
22
20
Упущенные победы
6
9
Металлист-1925
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Ворскла
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (12)
38% (10)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
24
24
Упущенные победы
14
12
Голы по времени матча
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
4
31%
2
20%
76-90
Пропущено
21
13
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
10%
3
23%
1-15
6
29%
2
15%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
6
29%
2
15%
61-75
2
10%
2
15%
76-90
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
2
15%
1
7%
1-15
4
31%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
1
8%
5
36%
76-90
Пропущено
25
24
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
3
12%
2
8%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
8
32%
6
25%
31-45
3
12%
5
21%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
28%
7
29%
29%
76-90
Забито
26
24
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
8 Не забивали 10
4
15%
2
8%
1-15
5
19%
5
21%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
5
19%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
46
37
25 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 19
5
11%
5
14%
1-15
8
17%
6
16%
16-30
12
26%
8
22%
31-45
4
9%
7
19%
46-60
8
17%
2
5%
61-75
9
20%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1
Заря - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1
Ворскла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1
Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1
Результаты матчей
Металлист-1925
Ворскла
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
94
39
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
76
311
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
1610
620
719
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|20
|4
|2
|58 - 21
|64
|2.
|26
|19
|3
|4
|62 - 25
|60
|3.
|26
|16
|6
|4
|47 - 25
|54
|4.
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5.
|27
|11
|12
|4
|41 - 29
|45
|6.
|26
|12
|6
|8
|32 - 26
|42
|7.
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|8.
|1:2
|27
|8
|6
|13
|24 - 40
|30
|9.
|25
|6
|11
|8
|18 - 19
|29
|10.
|26
|9
|2
|15
|35 - 40
|29
|11.
|25
|6
|9
|10
|25 - 32
|27
|12.
|27
|6
|9
|12
|24 - 36
|27
|13.
|27
|5
|10
|12
|17 - 35
|25
|14.
|2:1
|27
|5
|7
|15
|27 - 48
|22
|15.
|26
|4
|8
|14
|23 - 41
|20
|16.
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|28 - 8
|31
|2.
|13
|10
|1
|2
|27 - 12
|31
|3.
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|4.
|13
|6
|3
|4
|16 - 15
|21
|5.
|13
|4
|8
|1
|17 - 12
|20
|6.
|13
|6
|1
|6
|18 - 18
|19
|7.
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|8.
|2:1
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|11 - 20
|16
|10.
|13
|4
|3
|6
|9 - 14
|15
|11.
|13
|3
|6
|4
|8 - 10
|15
|12.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|13.
|13
|3
|5
|5
|9 - 15
|14
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|15.
|1:2
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|16.
|14
|2
|6
|6
|13 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|31 - 9
|33
|2.
|13
|9
|2
|2
|34 - 17
|29
|3.
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|4.
|13
|7
|5
|1
|18 - 11
|26
|5.
|14
|7
|4
|3
|24 - 17
|25
|6.
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|14
|5
|5
|4
|13 - 12
|20
|8.
|1:2
|14
|5
|3
|6
|11 - 15
|18
|9.
|12
|3
|5
|4
|10 - 9
|14
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 18
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|13 - 16
|11
|12.
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|13.
|13
|3
|1
|9
|17 - 22
|10
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
|16.
|2:1
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8