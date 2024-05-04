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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Металлист-1925
2:1
Второй тайм: 50'
Ворскла
0'
1:0
26' Гол
Безуглый Никита
1:1
32' Гол
Кане Ибрахим
2:1
39' Гол
Габелок Артём
47' Желтая карточка
Гармаш Денис

Ход матча

26'
Безуглый Никита
(Габелок Артём)
1:0
32'
1:1
Кане Ибрахим
(Степанюк Руслан)
39'
Габелок Артём
2:1
46'
 
Корниенко Виктор
Якубу Наджиб
47'
Гармаш Денис
 
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Ворскла
3.40
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3.70
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Все Коэффициенты
37
Мозиль
Олег
30
Безуглый
Никита
32
Имереков
Максим
74
Фарина
Марьян
2
Капинус
Дмитрий
14
Юсов
Дмитрий
28
Габелок
Артём
40
Samuel
Obinaiia
19
Гармаш
Денис
9
Борячук
Андрей
97
Oleksiy
Sydorov
7
Исенко
Павел
27
Крупский
Илья
4
Пердута
Игорь
44
Хрипчук
Даниил
29
Бацула
Андрей
38
Челядин
Артём
92
Сиссоко
Самбу
50
Кане
Ибрахим
30
Нестеренко
Иван
25
Якубу
Наджиб
11
Степанюк
Руслан
Металлист-1925
Ворскла

История личных встреч

Металлист-1925
Ворскла

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
К
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
2.5

Среднее время на гол

67
36

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 4 (1) 0.15
Юсов Дмитрий 4 0.15
Дмитренко Владислав 3 0.11
Oleksiy Sydorov 2 0.07
Имереков Максим 2 0.07
Русин Ростислав 2 0.07
Габелок Артём 1 0.04
Овусу Раймонд 1 0.04
Безуглый Никита 1 0.04
Гармаш Денис 1 0.04
Ткачук Евгений 1 0.04
Вачиберадзе Бека 1 0.04
Ременюк Андрей 1 0.04
Ari Moura 1 0.04
Фарина Марьян 1 0.04
Жичиков Максим 0 0
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 6 (2) 0.22
Юрченко Владлен 4 (1) 0.15
Мякушко Сергей 2 0.07
Скляр Александр 2 (2) 0.07
Родригес Фелипе II 2 0.07
Челядин Артём 2 0.07
Нестеренко Иван 2 0.07
Кане Ибрахим 1 0.04
Бацула Андрей 1 0.04
Корниенко Виктор 1 0.04
Ковталюк Николай 1 0.04
Пердута Игорь 0 0
Крупский Илья 0 0
Павлюк Евгений 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жичиков Максим 6 1
Курило Игорь 3 2
Ткачук Андрей 4 0
Борячук Андрей 4 0
Мозиль Олег 2 1
Русин Ростислав 2 1
Мартынюк Ярослав 2 1
Юрченко Владлен 3 0
Юсов Дмитрий 3 0
Габелок Артём 3 0
Червак Вадим 3 0
Безуглый Никита 3 0
Бичек Константин 1 1
Имереков Максим 2 0
Ткачук Евгений 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Капинус Дмитрий 2 0
Фарина Марьян 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Oleksiy Sydorov 2 0
Гармаш Денис 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Ari Moura 1 0
Овусу Раймонд 1 0
Samuel Obinaiia 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 9 1
Челядин Артём 9 0
Крупский Илья 5 1
Tiago Santana 6 0
Хрипчук Даниил 2 2
Пердута Игорь 4 0
Кане Ибрахим 4 0
Павлюк Евгений 4 0
Степанюк Руслан 2 1
Мякушко Сергей 3 0
Исенко Павел 3 0
Ковталюк Николай 2 0
Сиссоко Самбу 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Корниенко Виктор 2 0
Нестеренко Иван 2 0
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Taras Galas 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Ворскла
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

8
3
Металлист-1925
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Ворскла
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
20

Упущенные победы

6
9
Металлист-1925
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Ворскла
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (12)
38% (10)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

24
24

Упущенные победы

14
12

Голы по времени матча

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
4
31%
2
20%
76-90

Пропущено

21
13
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
10%
3
23%
1-15
6
29%
2
15%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
6
29%
2
15%
61-75
2
10%
2
15%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
2
15%
1
7%
1-15
4
31%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
1
8%
5
36%
76-90

Пропущено

25
24
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
3
12%
2
8%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
8
32%
6
25%
31-45
3
12%
5
21%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
28%
7
29%
29%
76-90

Забито

26
24
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
8 Не забивали 10
4
15%
2
8%
1-15
5
19%
5
21%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
5
19%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

46
37
25 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 19
5
11%
5
14%
1-15
8
17%
6
16%
16-30
12
26%
8
22%
31-45
4
9%
7
19%
46-60
8
17%
2
5%
61-75
9
20%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1
Заря - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1
Ворскла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1
Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1

Результаты матчей

Металлист-1925
Ворскла

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
4
3
9
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
6
3
11
1.5
3
10
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
16
10
6
20
1.5
7
19
1
25
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 26 20 4 2 58 - 21 64
2.
Динамо Киев
 26 19 3 4 62 - 25 60
3.
Кривбасс
 26 16 6 4 47 - 25 54
4.
Днепр-1
 26 12 9 5 36 - 25 45
5.
Рух Львов
 27 11 12 4 41 - 29 45
6.
Полесье
 26 12 6 8 32 - 26 42
7.
ЛНЗ Черкассы
 27 8 8 11 25 - 32 32
8.
Ворскла
 1:2 27 8 6 13 24 - 40 30
9.
Колос Ковалёвка
 25 6 11 8 18 - 19 29
10.
Черноморец Од
 26 9 2 15 35 - 40 29
11.
Заря
 25 6 9 10 25 - 32 27
12.
Александрия
 27 6 9 12 24 - 36 27
13.
Оболонь
 27 5 10 12 17 - 35 25
14.
Металлист-1925
 2:1 27 5 7 15 27 - 48 22
15.
Верес
 26 4 8 14 23 - 41 20
16.
Минай
 26 3 10 13 20 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 10 1 2 28 - 8 31
2.
Шахтёр Донецк
 13 10 1 2 27 - 12 31
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 22 - 13 27
4.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 15 21
5.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
6.
Черноморец Од
 13 6 1 6 18 - 18 19
7.
Днепр-1
 13 5 4 4 18 - 14 19
8.
Металлист-1925
 2:1 13 4 4 5 15 - 22 16
9.
Александрия
 14 4 4 6 11 - 20 16
10.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
11.
Колос Ковалёвка
 13 3 6 4 8 - 10 15
12.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
13.
Оболонь
 13 3 5 5 9 - 15 14
14.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
15.
Ворскла
 1:2 13 3 3 7 13 - 25 12
16.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 13 9 2 2 34 - 17 29
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 14 7 4 3 24 - 17 25
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 14 5 5 4 13 - 12 20
8.
Ворскла
 1:2 14 5 3 6 11 - 15 18
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 12 2 6 4 16 - 18 12
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 13 3 1 9 17 - 22 10
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 13 1 3 9 5 - 19 6
16.
Металлист-1925
 2:1 14 1 3 10 12 - 26 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (5)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 9 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Гармаш Денис получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Якубу Наджиб уходит с поля. Корниенко Виктор выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 26'
    Габелок Артём сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Безуглый Никита бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится ничьей.
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Ничья
Ворскла
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