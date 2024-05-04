Тур: 27. Стадион: Оболонь Арена.
1:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаСалиху Хайдин
1:0
22' ГолIgor Krasnopir
40' Желтая карточкаБойко Виталий
56' Желтая карточкаTaras Moroz
84' Желтая карточкаБар Арад
85' Желтая карточкаКарась Даниил
87' Желтая карточкаОлейник Денис
90' Желтая карточкаРыбалка Сергей
90'+49
Ход матча
22'
40'
56'
84'
85'
87'
90'
13
Кичак
Артём
95
Стасюк
Пётр
- Основной состав
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Вовкун АртемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Eynel Soares
-
Главный тренер: Дулуб Олег
История личных встреч
Оболонь
ЛНЗ Черкассы
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
0
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|6
|0.22
|Черненко Руслан
|3
|0.11
|Тарануха Ростислав
|3 (1)
|0.11
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.11
|Приймак Владислав
|1
|0.04
|Карась Даниил
|1
|0.04
|Дубко Валерий
|0
|0
|Грисьо Максим
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
|Вишневский Олег
|0
|0
|Oleksandr Chernov
|0
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наумец Владислав
|4
|0.15
|Шестаков Сергей
|3
|0.11
|Прядун Максим
|3
|0.11
|Хобленко Алексей
|2
|0.07
|Олейник Денис
|2
|0.07
|Пасич Геннадий
|2
|0.07
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.07
|Норенков Денис
|1
|0.04
|Ковалёв Максим
|1
|0.04
|Eynel Soares
|1
|0.04
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|0.04
|Савин Антон
|0
|0
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|11
|2
|Вовкун Артем
|4
|2
|Приймак Владислав
|7
|0
|Yegor Prokopenko
|7
|0
|Дубко Валерий
|6
|0
|Карась Даниил
|4
|1
|Vitaliy Grusha
|3
|1
|Грисьо Максим
|4
|0
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Суханов Сергей
|2
|1
|Черненко Руслан
|3
|0
|Лукьянчук Павел
|3
|0
|Рыбка Александр
|1
|1
|Igor Medynsky
|2
|0
|Осман Александр
|1
|0
|Фатеев Дмитрий
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Igor Krasnopir
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравский Назарий
|7
|0
|Бар Арад
|5
|1
|Рыбалка Сергей
|6
|0
|Пасич Геннадий
|6
|0
|Норенков Денис
|6
|0
|Бойко Виталий
|5
|0
|Олейник Денис
|4
|0
|Калюжный Иван
|4
|0
|Ковалёв Максим
|3
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Насонов Александр
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Шестаков Сергей
|3
|0
|Хобленко Алексей
|3
|0
|Яшари Мухаррем
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Кучеренко Евгений
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Тарасенко Олег
|1
|0
|Тилль Оливье
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Стасюк Пётр
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Салиху Хайдин
|1
|0
|Eynel Soares
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
77% (10)
23% (3)
ЛНЗ Черкассы
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
2
Оболонь
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
ЛНЗ Черкассы
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
17
Упущенные победы
8
7
Оболонь
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (7)
59% (16)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
ЛНЗ Черкассы
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
14
20
Упущенные победы
14
9
Голы по времени матча
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
11%
1
8%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
7
54%
76-90
Пропущено
15
12
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
5
33%
1
8%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
6
50%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
22 Не забивали 20
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
50%
5
45%
76-90
Пропущено
20
21
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
15%
1
5%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
2
10%
5
24%
46-60
3
15%
5
24%
61-75
9
45%
5
24%
76-90
Забито
17
24
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
2
12%
1
4%
61-75
4
24%
12
50%
76-90
Пропущено
35
33
14 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
4
11%
2
6%
1-15
5
14%
3
9%
16-30
5
14%
6
18%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
5
14%
6
18%
61-75
13
37%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Заря - Оболонь 0:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Александрия - Оболонь 2:2 Оболонь - Минай 1:1
Верес - Оболонь 3:0 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1
Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1
Результаты матчей
Оболонь
ЛНЗ Черкассы
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
15 раз 56%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
0
12 раз 44%
1
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Оболонь
ЛНЗ Черкассы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
85
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
77
311
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1215
Больше Меньше
1512
522
720
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|20
|4
|2
|58 - 21
|64
|2.
|26
|19
|3
|4
|62 - 25
|60
|3.
|26
|16
|6
|4
|47 - 25
|54
|4.
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5.
|27
|11
|12
|4
|41 - 29
|45
|6.
|26
|12
|6
|8
|32 - 26
|42
|7.
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|8.
|1:2
|27
|8
|6
|13
|24 - 40
|30
|9.
|25
|6
|11
|8
|18 - 19
|29
|10.
|26
|9
|2
|15
|35 - 40
|29
|11.
|25
|6
|9
|10
|25 - 32
|27
|12.
|27
|6
|9
|12
|24 - 36
|27
|13.
|27
|5
|10
|12
|17 - 35
|25
|14.
|2:1
|27
|5
|7
|15
|27 - 48
|22
|15.
|26
|4
|8
|14
|23 - 41
|20
|16.
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|28 - 8
|31
|2.
|13
|10
|1
|2
|27 - 12
|31
|3.
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|4.
|13
|6
|3
|4
|16 - 15
|21
|5.
|13
|4
|8
|1
|17 - 12
|20
|6.
|13
|6
|1
|6
|18 - 18
|19
|7.
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|8.
|2:1
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|11 - 20
|16
|10.
|13
|4
|3
|6
|9 - 14
|15
|11.
|13
|3
|6
|4
|8 - 10
|15
|12.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|13.
|13
|3
|5
|5
|9 - 15
|14
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|15.
|1:2
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|16.
|14
|2
|6
|6
|13 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|31 - 9
|33
|2.
|13
|9
|2
|2
|34 - 17
|29
|3.
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|4.
|13
|7
|5
|1
|18 - 11
|26
|5.
|14
|7
|4
|3
|24 - 17
|25
|6.
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|14
|5
|5
|4
|13 - 12
|20
|8.
|1:2
|14
|5
|3
|6
|11 - 15
|18
|9.
|12
|3
|5
|4
|10 - 9
|14
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 18
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|13 - 16
|11
|12.
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|13.
|13
|3
|1
|9
|17 - 22
|10
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
|16.
|2:1
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8