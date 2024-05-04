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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Оболонь
1:0
Конец матча
ЛНЗ Черкассы
0'
4' Желтая карточка
Салиху Хайдин
1:0
22' Гол
Igor Krasnopir
40' Желтая карточка
Бойко Виталий
56' Желтая карточка
Taras Moroz
84' Желтая карточка
Бар Арад
85' Желтая карточка
Карась Даниил
87' Желтая карточка
Олейник Денис
90' Желтая карточка
Рыбалка Сергей
90'+49
13
Кичак
Артём
16
Лукьянчук
Павел
2
Карась
Даниил
37
Дубко
Валерий
5
Осман
Александр
17
Черненко
Руслан
4
Taras
Moroz
14
Oleksandr
Chernov
9
Igor
Medynsky
95
Igor
Krasnopir
8
Тарануха
Ростислав
21
Кучеренко
Евгений
18
Каплиенко
Александр
5
Салиху
Хайдин
34
Муравский
Назарий
95
Стасюк
Пётр
37
Рыбалка
Сергей
10
Бойко
Виталий
9
Прядун
Максим
15
Яшари
Мухаррем
11
Пасич
Геннадий
20
Mollo
Bessala
Оболонь
ЛНЗ Черкассы

История личных встреч

Оболонь
ЛНЗ Черкассы

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПД
1:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
0

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 6 0.22
Черненко Руслан 3 0.11
Тарануха Ростислав 3 (1) 0.11
Суханов Сергей 3 (1) 0.11
Приймак Владислав 1 0.04
Карась Даниил 1 0.04
Дубко Валерий 0 0
Грисьо Максим 0 0
Слободян Олег 0 0
Косовский Сергей 0 0
Vitaliy Grusha 0 0
Вишневский Олег 0 0
Oleksandr Chernov 0 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наумец Владислав 4 0.15
Шестаков Сергей 3 0.11
Прядун Максим 3 0.11
Хобленко Алексей 2 0.07
Олейник Денис 2 0.07
Пасич Геннадий 2 0.07
Бойко Виталий 2 (1) 0.07
Норенков Денис 1 0.04
Ковалёв Максим 1 0.04
Eynel Soares 1 0.04
Рыбалка Сергей 1 (1) 0.04
Савин Антон 0 0
Стасюк Пётр 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Муравский Назарий 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 11 2
Вовкун Артем 4 2
Приймак Владислав 7 0
Yegor Prokopenko 7 0
Дубко Валерий 6 0
Карась Даниил 4 1
Vitaliy Grusha 3 1
Грисьо Максим 4 0
Тарануха Ростислав 4 0
Суханов Сергей 2 1
Черненко Руслан 3 0
Лукьянчук Павел 3 0
Рыбка Александр 1 1
Igor Medynsky 2 0
Осман Александр 1 0
Фатеев Дмитрий 1 0
Слободян Олег 1 0
Косовский Сергей 1 0
Igor Krasnopir 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравский Назарий 7 0
Бар Арад 5 1
Рыбалка Сергей 6 0
Пасич Геннадий 6 0
Норенков Денис 6 0
Бойко Виталий 5 0
Олейник Денис 4 0
Калюжный Иван 4 0
Ковалёв Максим 3 0
Савин Антон 3 0
Насонов Александр 3 0
Пеньков Герман 3 0
Шестаков Сергей 3 0
Хобленко Алексей 3 0
Яшари Мухаррем 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Кучеренко Евгений 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Тарасенко Олег 1 0
Тилль Оливье 1 0
Прядун Максим 1 0
Стасюк Пётр 1 0
Наумец Владислав 1 0
Нич Назарий 1 0
Салиху Хайдин 1 0
Eynel Soares 1 0
Sergiy Kopyl 1 0

Результаты матчей

Оболонь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
77% (10)
23% (3)
ЛНЗ Черкассы
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
2
Оболонь
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
ЛНЗ Черкассы
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
17

Упущенные победы

8
7
Оболонь
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (7)
59% (16)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
ЛНЗ Черкассы
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

14
20

Упущенные победы

14
9

Голы по времени матча

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
11%
1
8%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
7
54%
76-90

Пропущено

15
12
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
5
33%
1
8%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
6
50%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
22 Не забивали 20
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
50%
5
45%
76-90

Пропущено

20
21
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
15%
1
5%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
2
10%
5
24%
46-60
3
15%
5
24%
61-75
9
45%
5
24%
76-90

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
2
12%
1
4%
61-75
4
24%
12
50%
76-90

Пропущено

35
33
14 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
4
11%
2
6%
1-15
5
14%
3
9%
16-30
5
14%
6
18%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
5
14%
6
18%
61-75
13
37%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Заря - Оболонь 0:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Александрия - Оболонь 2:2 Оболонь - Минай 1:1
Верес - Оболонь 3:0 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1
Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1

Результаты матчей

Оболонь
ЛНЗ Черкассы

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
15 раз 56%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
0
12 раз 44%
1
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Оболонь
ЛНЗ Черкассы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
7
7
3
11
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
15
0.5
Больше Меньше
15
12
5
22
1.5
7
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 26 20 4 2 58 - 21 64
2.
Динамо Киев
 26 19 3 4 62 - 25 60
3.
Кривбасс
 26 16 6 4 47 - 25 54
4.
Днепр-1
 26 12 9 5 36 - 25 45
5.
Рух Львов
 27 11 12 4 41 - 29 45
6.
Полесье
 26 12 6 8 32 - 26 42
7.
ЛНЗ Черкассы
 27 8 8 11 25 - 32 32
8.
Ворскла
 1:2 27 8 6 13 24 - 40 30
9.
Колос Ковалёвка
 25 6 11 8 18 - 19 29
10.
Черноморец Од
 26 9 2 15 35 - 40 29
11.
Заря
 25 6 9 10 25 - 32 27
12.
Александрия
 27 6 9 12 24 - 36 27
13.
Оболонь
 27 5 10 12 17 - 35 25
14.
Металлист-1925
 2:1 27 5 7 15 27 - 48 22
15.
Верес
 26 4 8 14 23 - 41 20
16.
Минай
 26 3 10 13 20 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 10 1 2 28 - 8 31
2.
Шахтёр Донецк
 13 10 1 2 27 - 12 31
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 22 - 13 27
4.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 15 21
5.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
6.
Черноморец Од
 13 6 1 6 18 - 18 19
7.
Днепр-1
 13 5 4 4 18 - 14 19
8.
Металлист-1925
 2:1 13 4 4 5 15 - 22 16
9.
Александрия
 14 4 4 6 11 - 20 16
10.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
11.
Колос Ковалёвка
 13 3 6 4 8 - 10 15
12.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
13.
Оболонь
 13 3 5 5 9 - 15 14
14.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
15.
Ворскла
 1:2 13 3 3 7 13 - 25 12
16.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 13 9 2 2 34 - 17 29
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 14 7 4 3 24 - 17 25
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 14 5 5 4 13 - 12 20
8.
Ворскла
 1:2 14 5 3 6 11 - 15 18
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 12 2 6 4 16 - 18 12
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 13 3 1 9 17 - 22 10
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 13 1 3 9 5 - 19 6
16.
Металлист-1925
 2:1 14 1 3 10 12 - 26 6
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (5)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 9 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
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Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 8
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    • 46'
      Бойко Виталий уходит с поля. Arad Bar выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Оболонь 1:0 ЛНЗ Черкассы онлайн

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