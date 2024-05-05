Тур: 32. Стадион: Сан Луиш. Главный судья: Годиньо Луис
Ход матча
36'
1:0
43'
45'
2:0
28
Пастор
77
Матиаш
Марку
23
Алвару
Педру
13
Бассо
Жоау
7
Виниций
79
Пина
Вагнер
33
Маркеш
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Матиаш МаркуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кошта РуиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Алвару ПедруЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ВиницийПолузащитник
-
79 Пина ВагнерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
5 ВолнейЗащитник
- Защитник
-
48 Коста МишелПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гитан РафикНападающий
-
20 Карлос ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фаренсе
Эшторил
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Бруно
|12 (4)
|0.38
|Беллуми Мохамед
|7
|0.22
|Фалькао Клаудио
|4
|0.13
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.13
|Кошта Руи
|3
|0.09
|Исидоро Фабрисио
|3
|0.09
|Матиаш Марку
|2
|0.06
|Зе Луиш Жозе
|2
|0.06
|Мускат Зак
|2
|0.06
|Элвис
|1
|0.03
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.03
|Силва Гонсалу
|1
|0.03
|Гонсалвеш Витор
|1
|0.03
|Пастор
|0
|0
|Понде Кристиан
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|9 (1)
|0.28
|Кассиано Диас
|7 (1)
|0.22
|Гомес Родриго II
|6
|0.19
|Маркеш Жоао
|5
|0.16
|Гитан Рафик
|5
|0.16
|Холсгров Джордан
|2
|0.06
|Араужу Тьягу
|2
|0.06
|Тавареш Эриберту
|2
|0.06
|Фернандеш Матеуш
|1
|0.03
|Парра Рауль
|1
|0.03
|Мангала Эльяким
|1
|0.03
|Бассо Жоау
|1
|0.03
|Виниций
|1
|0.03
|Карлос Жоао III
|1
|0.03
|Витал Бернардо
|1
|0.03
|Гарсия Фабрисиу
|1
|0.03
|Волней
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалькао Клаудио
|11
|0
|Исидоро Фабрисио
|6
|1
|Пастор
|7
|0
|Мускат Зак
|5
|1
|Матеус де Андраде
|5
|1
|Касерес Факундо
|5
|1
|Дуарте Бруно
|6
|0
|Матиаш Марку
|4
|0
|Силва Гонсалу
|2
|1
|Росси Игор
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Беллуми Мохамед
|3
|0
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Вельо Рикардо
|2
|0
|Дельгадо Франсиско
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркеш Жоао
|8
|0
|Алвару Педру
|6
|1
|Холсгров Джордан
|6
|1
|Витал Бернардо
|5
|1
|Гомес Родриго II
|5
|1
|Фернандеш Матеуш
|6
|0
|Карне Марсело
|3
|1
|Тавареш Эриберту
|4
|0
|Карлос Жоао III
|4
|0
|Волней
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Мангала Эльяким
|3
|0
|Маркес Алехандро
|3
|0
|Пина Вагнер
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Бассо Жоау
|2
|0
|Ндиайе Мор
|2
|0
|Виниций
|2
|0
|Вашку Сеабра
|2
|0
|Фигейра Даниэль
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Эшторил
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
23
Фаренсе
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Эшторил
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
18
15
Упущенные победы
17
20
Фаренсе
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Эшторил
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
24
43
Голы по времени матча
Забито
20
24
13 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
1
5%
3
13%
1-15
5
25%
3
13%
16-30
7
35%
0
0%
31-45
5
25%
5
21%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
2
10%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
18
32
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
11%
4
13%
1-15
4
22%
4
13%
16-30
4
22%
8
25%
31-45
2
11%
8
25%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
4
22%
6
19%
76-90
Забито
23
25
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
2
9%
4
16%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
7
30%
3
12%
31-45
3
13%
6
24%
46-60
2
9%
6
24%
61-75
6
26%
5
20%
76-90
Пропущено
25
17
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
3
12%
3
18%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
3
12%
4
24%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
5
20%
4
24%
61-75
8
32%
3
18%
76-90
Забито
43
49
25 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
3
7%
7
14%
1-15
8
19%
4
8%
16-30
14
33%
3
6%
31-45
8
19%
11
22%
46-60
2
5%
12
24%
61-75
8
19%
12
24%
76-90
Пропущено
43
49
18 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
5
12%
7
14%
1-15
6
14%
6
12%
16-30
7
16%
12
24%
31-45
6
14%
9
18%
46-60
7
16%
6
12%
61-75
12
28%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0
Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2
Эшторил
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0
Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0
Результаты матчей
Фаренсе
Эшторил
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
1:3
3 раза 19%
4:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
9 раз 56%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:3
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
8 раз 26%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
17 раз 55%
0
4 раза 13%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
142
510
511
213
313
114
313
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
132
511
510
412
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
274
1021
1021
625
625
229
328
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|92 - 29
|84
|2.
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|71 - 25
|76
|3.
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 26
|66
|4.
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 44
|62
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|47 - 34
|60
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|33 - 34
|49
|7.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 42
|45
|8.
|1:0 Заявка
|32
|10
|7
|15
|43 - 44
|37
|9.
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|33 - 39
|36
|10.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|33 - 44
|35
|11.
|Заявка
|32
|6
|17
|9
|35 - 40
|35
|12.
|0:1 Заявка
|32
|9
|6
|17
|46 - 53
|33
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|40 - 51
|33
|14.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|36 - 58
|31
|15.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|32 - 49
|29
|16.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|34 - 69
|28
|17.
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|31 - 68
|23
|18.
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|30 - 64
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|43 - 7
|44
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 12
|34
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|0:1 Заявка
|16
|8
|1
|7
|25 - 17
|25
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 19
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|10.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 18
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|13.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 29
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 36
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 18
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 18
|32
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 28
|32
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|15 - 17
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|9.
|1:0 Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 26
|15
|10.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 40
|14
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|17.
|Заявка
|16
|0
|10
|6
|11 - 21
|10
|18.
|0:1 Заявка
|16
|1
|5
|10
|21 - 36
|8
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|11
Прогнозы на матч Фаренсе 2:0 Эшторил
Исход игры
Фаренсе
40.7% (46)
Ничья
45.1% (51)
Эшторил
14.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
22.32% (25)
Меньше
77.68% (87)
Обе команды забьют
Да
66.07% (74)
Нет
33.93% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.4% (49)
1:0 Фаренсе
23.9% (27)
2:1 Фаренсе
14.2% (16)
0:1 Эшторил
7.1% (8)
1:2 Эшторил
7.1% (8)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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