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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Фаренсе
3:2
Конец матча
Эшторил
0'
1:0
36' Гол
Силва Гонсалу
43' Желтая карточка
Фалькао Клаудио
2:0
45' Гол
Матеус де Андраде
2:1
45' Гол
Гарсия Фабрисиу
2:2
52' Гол
Гомес Родриго
3:2
65' Гол
Дуарте Бруно
82' Желтая карточка
Исидоро Фабрисио
88' Желтая карточка
Росси Игор
90'+5
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
3
Росси
Игор
12
Оливейра
Талис
8
Барбоза
Рафаэл
II
29
Фалькао
Клаудио
27
Матеус
де
Андраде
62
Беллуми
Мохамед
9
Дуарте
Бруно
77
Матиаш
Марку
31
Карне
Марсело
23
Алвару
Педру
13
Бассо
Жоау
3
Витал
Бернардо
21
Гомес
Родриго
II
82
Фернандеш
Матеуш
7
Виниций
79
Пина
Вагнер
98
Гарсия
Фабрисиу
11
Кассиано
Диас
33
Маркеш
Жоао
Фаренсе
4-3-3
Эшторил
3-4-3

История личных встреч

Фаренсе
Эшторил

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ПВЛ
0:2
ПВЛ
1:2
ПВЛ
3:1
ПВЛ
1:0
КЛ
0:2
К
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 13 (4) 0.41
Беллуми Мохамед 7 0.22
Матеус де Андраде 5 (1) 0.16
Фалькао Клаудио 4 0.13
Кошта Руи 3 0.09
Исидоро Фабрисио 3 0.09
Матиаш Марку 2 0.06
Зе Луиш Жозе 2 0.06
Мускат Зак 2 0.06
Элвис 1 0.03
Барбоза Рафаэл II 1 0.03
Силва Гонсалу 1 0.03
Гонсалвеш Витор 1 0.03
Пастор 0 0
Понде Кристиан 0 0
Талоша Жоау 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 9 (1) 0.28
Гомес Родриго II 7 0.22
Кассиано Диас 7 (1) 0.22
Маркеш Жоао 5 0.16
Гитан Рафик 5 0.16
Холсгров Джордан 2 0.06
Араужу Тьягу 2 0.06
Тавареш Эриберту 2 0.06
Гарсия Фабрисиу 2 0.06
Фернандеш Матеуш 1 0.03
Парра Рауль 1 0.03
Мангала Эльяким 1 0.03
Бассо Жоау 1 0.03
Виниций 1 0.03
Карлос Жоао III 1 0.03
Витал Бернардо 1 0.03
Волней 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 12 0
Исидоро Фабрисио 7 1
Пастор 7 0
Мускат Зак 5 1
Матеус де Андраде 5 1
Касерес Факундо 5 1
Дуарте Бруно 6 0
Матиаш Марку 4 0
Росси Игор 4 0
Силва Гонсалу 2 1
Жорж Артур 3 0
Талоша Жоау 3 0
Беллуми Мохамед 3 0
Зе Луиш Жозе 2 0
Кошта Руи 2 0
Вельо Рикардо 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркеш Жоао 8 0
Алвару Педру 6 1
Холсгров Джордан 6 1
Витал Бернардо 5 1
Гомес Родриго II 5 1
Фернандеш Матеуш 6 0
Карне Марсело 3 1
Тавареш Эриберту 4 0
Карлос Жоао III 4 0
Волней 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Мангала Эльяким 3 0
Маркес Алехандро 3 0
Пина Вагнер 3 0
Кассиано Диас 2 0
Бассо Жоау 2 0
Ндиайе Мор 2 0
Виниций 2 0
Вашку Сеабра 2 0
Фигейра Даниэль 1 0
Парра Рауль 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Эшторил
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
25
Фаренсе
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Эшторил
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
15

Упущенные победы

17
20
Фаренсе
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
Эшторил
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

21
15

Упущенные победы

24
45

Голы по времени матча

Забито

23
26
15 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
1
4%
3
12%
1-15
5
22%
3
12%
16-30
9
39%
1
4%
31-45
5
22%
6
23%
46-60
1
4%
6
23%
61-75
2
9%
7
27%
76-90

Пропущено

20
35
11 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
10%
4
11%
1-15
4
20%
4
11%
16-30
5
25%
10
29%
31-45
3
15%
8
23%
46-60
2
10%
3
9%
61-75
4
20%
6
17%
76-90

Забито

23
25
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
2
9%
4
16%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
7
30%
3
12%
31-45
3
13%
6
24%
46-60
2
9%
6
24%
61-75
6
26%
5
20%
76-90

Пропущено

25
17
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
3
12%
3
18%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
3
12%
4
24%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
5
20%
4
24%
61-75
8
32%
3
18%
76-90

Забито

46
51
27 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 36
15 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
3
7%
7
14%
1-15
8
17%
4
8%
16-30
16
35%
4
8%
31-45
8
17%
12
24%
46-60
3
7%
12
24%
61-75
8
17%
12
24%
76-90

Пропущено

45
52
19 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
5
11%
7
13%
1-15
6
13%
6
12%
16-30
8
18%
14
27%
31-45
7
16%
9
17%
46-60
7
16%
7
13%
61-75
12
27%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0
Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2
Эшторил
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0
Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0

Результаты матчей

Фаренсе
Эшторил

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:3
3 раза 19%
4:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
9 раз 56%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:3
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
17 раз 53%
2
5 раз 16%
0
4 раза 13%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
5
11
3
13
2.5
3
13
1
15
3.5
3
13
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
6
10
4
12
2.5
3
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
28
4
11
21
1.5
11
21
7
25
2.5
6
26
2
30
3.5
3
29
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 32 27 3 2 92 - 29 84
2.
Бенфика
 Заявка 31 24 4 3 71 - 25 76
3.
Порту
 Заявка 32 20 6 6 60 - 26 66
4.
Брага
 Заявка 31 19 5 7 64 - 44 62
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 32 18 6 8 47 - 34 60
6.
Морейренсе
 Заявка 32 14 7 11 33 - 34 49
7.
Арока
 Заявка 31 13 6 12 53 - 42 45
8.
Фаренсе
 Заявка 32 10 7 15 45 - 46 37
9.
Фамаликан
 Заявка 31 8 12 11 33 - 39 36
10.
Каса Пия
 Заявка 31 9 8 14 33 - 44 35
11.
Риу Аве
 Заявка 32 6 17 9 35 - 40 35
12.
Эшторил
 Заявка 32 9 6 17 48 - 55 33
13.
Жил Висенте
 Заявка 32 8 9 15 40 - 51 33
14.
Боавишта
 Заявка 32 7 10 15 36 - 58 31
15.
Эштрела
 Заявка 31 6 11 14 32 - 49 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 32 7 7 18 34 - 69 28
17.
Шавиш
 Заявка 32 5 8 19 31 - 68 23
18.
Визела
 Заявка 32 4 10 18 30 - 64 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Эшторил
 Заявка 16 8 1 7 25 - 17 25
7.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
8.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
9.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
10.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
11.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
12.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
16.
Портимоненсе
 Заявка 16 3 5 8 16 - 29 14
17.
Шавиш
 Заявка 16 3 4 9 21 - 36 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 11 3 2 38 - 18 36
2.
Бенфика
 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
3.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
4.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фаренсе
 Заявка 16 4 3 9 22 - 26 15
10.
Фамаликан
 Заявка 16 3 6 7 15 - 20 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
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Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 113
    Фаренсе 40.7% (46)
    X 45.1% (51)
    Эшторил 14.2% (16)
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    Где смотреть матч Фаренсе 3:2 Эшторил онлайн

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    Прогнозы на матч Фаренсе 3:2 Эшторил

    Исход игры
    Фаренсе
    40.7% (46)
    Ничья
    45.1% (51)
    Эшторил
    14.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.32% (25)
    Меньше
    77.68% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    66.07% (74)
    Нет
    33.93% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.4% (49)
    1:0 Фаренсе
    23.9% (27)
    2:1 Фаренсе
    14.2% (16)
    0:1 Эшторил
    7.1% (8)
    1:2 Эшторил
    7.1% (8)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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