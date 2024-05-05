Тур: 32. Стадион: Муниципальный стадион Ароки. Главный судья: Ногейра Мигель
Ход матча
40'
44'
63'
76'
13
Роша
Матиас
6
Куарежма
10
Джейсон
70
Мансур
12
Фелипе
Жан
10
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Роша МатиасЗащитник
- Защитник
-
6 КуарежмаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 ТиагоВратарь
-
26 ВеверсонЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Полузащитник
-
11 Пуче МигельПолузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 МансурЗащитник
-
12 Фелипе ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
28 Лима РубенПолузащитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 КикашНападающий
-
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Арока
Эштрела
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|20
|0.63
|Гонсалес Кристо
|14 (2)
|0.44
|Джейсон
|6
|0.19
|Силла Морлей
|3
|0.09
|Эшгаю Тьягу
|2
|0.06
|Букия Андре
|1
|0.03
|Монтеро Франcиско
|1
|0.03
|Веверсон
|1
|0.03
|Сантуш Педру
|1
|0.03
|Роша Матиас
|1
|0.03
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Лаваль Юсуф
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кикаш
|7
|0.22
|Лео Родригес
|5 (1)
|0.16
|Андре Силва
|4
|0.13
|Тавареш Роналду
|3
|0.09
|Кордейру Леонарду
|3
|0.09
|Фелипе Жан
|1
|0.03
|Перейра Рональд
|1
|0.03
|Пиньо Родриго
|1
|0.03
|Алосио
|1
|0.03
|Н'До Режис
|1
|0.03
|Букка Лионель
|1
|0.03
|Гаспар Киалонга
|1
|0.03
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Лима Рубен
|0
|0
|Мансур
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симау Давид
|7
|1
|Силла Морлей
|8
|0
|Монтеро Франcиско
|8
|0
|Сантуш Педру
|7
|0
|Трецца Альфонсо
|6
|0
|Куасси Эбуэ
|4
|1
|Мухика Рафаэль
|4
|1
|Милованов Богдан
|3
|1
|Джейсон
|4
|0
|Де Арруабаррена Игнасио
|4
|0
|Эшгаю Тьягу
|4
|0
|Веверсон
|4
|0
|Галович Нино
|3
|0
|Гонсалес Кристо
|3
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Бускетс Ориоль
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Daniel Sousa
|0
|1
|Морейра Педру
|1
|0
|Бамбу Робсон
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|9
|0
|Мансур
|4
|2
|Виера Серхио
|3
|2
|Алосио
|6
|0
|Н'До Режис
|4
|1
|Кордейру Леонарду
|5
|0
|Кикаш
|4
|0
|Перейра Рональд
|4
|0
|Лопеш Мигел
|2
|1
|Сантос Хеверттон
|2
|1
|Лима Рубен
|3
|0
|Рейш Жоау
|3
|0
|Лео Родригес
|3
|0
|Омурва Джонстон
|3
|0
|Андре Силва
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Варела Нилтон
|2
|0
|Букка Лионель
|2
|0
|Дида Нельсон
|0
|1
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Мендеш Педру II
|1
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Пиньо Родриго
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
Результаты матчей
Арока
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Эштрела
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
3
10
Арока
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Эштрела
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
20
Упущенные победы
25
14
Арока
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Эштрела
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
20
20
Упущенные победы
28
24
Голы по времени матча
Забито
23
11
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
22 Не забивали 24
2
9%
1
9%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
22%
2
18%
31-45
3
13%
3
27%
46-60
4
17%
2
18%
61-75
5
22%
3
27%
76-90
Пропущено
25
22
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
5
20%
2
9%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
6
24%
3
14%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
7
28%
12
55%
76-90
Забито
27
19
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
3
11%
3
16%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
6
22%
2
11%
31-45
9
33%
3
16%
46-60
2
7%
3
16%
61-75
6
22%
5
26%
76-90
Пропущено
20
29
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
4
20%
4
14%
1-15
3
15%
3
10%
16-30
5
25%
4
14%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
4
20%
3
10%
61-75
4
20%
10
34%
76-90
Забито
50
30
21 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
10 Не забивали 12
5
10%
4
13%
1-15
5
10%
3
10%
16-30
11
22%
4
13%
31-45
12
24%
6
20%
46-60
6
12%
5
17%
61-75
11
22%
8
27%
76-90
Пропущено
45
51
22 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 34
21 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 27
9
20%
6
12%
1-15
5
11%
4
8%
16-30
8
18%
7
14%
31-45
6
13%
8
16%
46-60
6
13%
4
8%
61-75
11
24%
22
43%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3
Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2
Эштрела
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2
Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1
Результаты матчей
Арока
Эштрела
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 32%
2
7 раз 23%
1
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
2 раза 6%
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Арока
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
124
87
610
510
313
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
87
88
312
412
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
2011
1615
922
922
328
526
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|92 - 29
|84
|2.
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|71 - 25
|76
|3.
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 26
|66
|4.
|3:3 Заявка
|32
|19
|6
|7
|67 - 47
|63
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|47 - 34
|60
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|33 - 34
|49
|7.
|0:0 Заявка
|32
|13
|7
|12
|53 - 42
|46
|8.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|45 - 46
|37
|9.
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|33 - 39
|36
|10.
|3:3 Заявка
|32
|9
|9
|14
|36 - 47
|36
|11.
|Заявка
|32
|6
|17
|9
|35 - 40
|35
|12.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|48 - 55
|33
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|40 - 51
|33
|14.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|36 - 58
|31
|15.
|0:0 Заявка
|32
|6
|12
|14
|32 - 49
|30
|16.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|34 - 69
|28
|17.
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|31 - 68
|23
|18.
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|30 - 64
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|43 - 7
|44
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 12
|34
|5.
|3:3 Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 19
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|25 - 17
|25
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 19
|25
|9.
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 23
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 20
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|13.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|3:3 Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 29
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 36
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 18
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 18
|32
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|4.
|3:3 Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 28
|32
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|15 - 17
|24
|7.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|8.
|3:3 Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 30
|22
|9.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 26
|15
|10.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 40
|14
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|0:0 Заявка
|16
|1
|9
|6
|11 - 22
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|17.
|Заявка
|16
|0
|10
|6
|11 - 21
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|23 - 38
|8
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
Прогнозы на матч Арока 0:0 Эштрела
Исход игры
Арока
71.7% (81)
Ничья
23% (26)
Эштрела
5.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.39% (43)
Меньше
61.61% (69)
Обе команды забьют
Да
60.71% (68)
Нет
39.29% (44)
Популярный счёт
2:1 Арока
33.6% (38)
1:0 Арока
31% (35)
1:1 Ничья
22.1% (25)
2:0 Арока
4.4% (5)
0:1 Эштрела
1.8% (2)
1:2 Эштрела
1.8% (2)
3:1 Арока
1.8% (2)
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