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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Арока
0:0
Конец матча
Эштрела
0'
40' Желтая карточка
Варела Нилтон
44' Желтая карточка
Пиньо Родриго
90' Желтая карточка
Роша Матиас
90' Желтая карточка
Кордейру Леонарду
90' Желтая карточка
Букка Лионель
90'+9

Ход матча

40'
 
Варела Нилтон
44'
 
Пиньо Родриго
62'
Сантуш Педру
Бускетс Ориоль
 
63'
 
Кикаш
Пиньо Родриго
63'
 
Лима Рубен
Варела Нилтон
68'
 
Н'До Режис
Андре Силва
68'
 
Тавареш Роналду
Лео Родригес
70'
Веверсон
Куарежма
 
75'
 
Нану Гомеш
Фелипе Жан
83'
Лаваль Юсуф
Морозов Владислав
 
83'
Трецца Альфонсо
Джейсон
 
90'
Роша Матиас
 
90'
 
Кордейру Леонарду
90'
 
Букка Лионель
Прогнозы 113
Арока 71.7% (81)
X 23% (26)
Эштрела 5.3% (6)
Все прогнозы
1
Валиду
Жоау
22
Милованов
Богдан
13
Роша
Матиас
4
Монтеро
Франcиско
6
Куарежма
14
Бускетс
Ориоль
5
Симау
Давид
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
15
Морозов
Владислав
30
Брижидо
Бруно
27
Сантос
Хеверттон
5
Мендеш
Педру
II
70
Мансур
12
Фелипе
Жан
22
Кордейру
Леонарду
26
Букка
Лионель
75
Варела
Нилтон
8
Лео
Родригес
20
Пиньо
Родриго
10
Андре
Силва
Арока
4-2-3-1
Эштрела
3-4-3

История личных встреч

Арока
Эштрела

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 20 0.63
Гонсалес Кристо 14 (2) 0.44
Джейсон 6 0.19
Силла Морлей 3 0.09
Эшгаю Тьягу 2 0.06
Букия Андре 1 0.03
Монтеро Франcиско 1 0.03
Веверсон 1 0.03
Сантуш Педру 1 0.03
Роша Матиас 1 0.03
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Куарежма 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 7 0.22
Лео Родригес 5 (1) 0.16
Андре Силва 4 0.13
Тавареш Роналду 3 0.09
Кордейру Леонарду 3 0.09
Фелипе Жан 1 0.03
Перейра Рональд 1 0.03
Пиньо Родриго 1 0.03
Алосио 1 0.03
Н'До Режис 1 0.03
Букка Лионель 1 0.03
Гаспар Киалонга 1 0.03
Алмейда Фелипе 0 0
Лима Рубен 0 0
Мансур 0 0
Ндур Алиун 0 0
Сантос Хеверттон 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симау Давид 7 1
Силла Морлей 8 0
Монтеро Франcиско 8 0
Сантуш Педру 7 0
Трецца Альфонсо 6 0
Куасси Эбуэ 4 1
Мухика Рафаэль 4 1
Милованов Богдан 3 1
Джейсон 4 0
Де Арруабаррена Игнасио 4 0
Эшгаю Тьягу 4 0
Веверсон 4 0
Галович Нино 3 0
Гонсалес Кристо 3 0
Роша Матиас 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Бускетс Ориоль 2 0
Daniel Sousa 0 1
Морейра Педру 1 0
Бамбу Робсон 1 0
Куарежма 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 9 0
Мансур 4 2
Виера Серхио 3 2
Алосио 6 0
Кордейру Леонарду 6 0
Н'До Режис 4 1
Кикаш 4 0
Перейра Рональд 4 0
Лопеш Мигел 2 1
Сантос Хеверттон 2 1
Лима Рубен 3 0
Рейш Жоау 3 0
Лео Родригес 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Букка Лионель 3 0
Андре Силва 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Варела Нилтон 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Нану Гомеш 1 0
Пиньо Родриго 1 0
Са Педру 1 0
Ндур Алиун 1 0

Результаты матчей

Арока
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Эштрела
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

3
10
Арока
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Эштрела
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
20

Упущенные победы

25
14
Арока
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Эштрела
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

20
20

Упущенные победы

28
24

Голы по времени матча

Забито

23
11
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
23 Не забивали 25
2
9%
1
9%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
22%
2
18%
31-45
3
13%
3
27%
46-60
4
17%
2
18%
61-75
5
22%
3
27%
76-90

Пропущено

25
22
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
5
20%
2
9%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
6
24%
3
14%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
7
28%
12
55%
76-90

Забито

27
19
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
11%
3
16%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
6
22%
2
11%
31-45
9
33%
3
16%
46-60
2
7%
3
16%
61-75
6
22%
5
26%
76-90

Пропущено

20
29
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
4
20%
4
14%
1-15
3
15%
3
10%
16-30
5
25%
4
14%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
4
20%
3
10%
61-75
4
20%
10
34%
76-90

Забито

50
30
21 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
11 Не забивали 13
5
10%
4
13%
1-15
5
10%
3
10%
16-30
11
22%
4
13%
31-45
12
24%
6
20%
46-60
6
12%
5
17%
61-75
11
22%
8
27%
76-90

Пропущено

45
51
22 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 34
21 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 27
9
20%
6
12%
1-15
5
11%
4
8%
16-30
8
18%
7
14%
31-45
6
13%
8
16%
46-60
6
13%
4
8%
61-75
11
24%
22
43%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3
Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2
Эштрела
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2
Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1

Результаты матчей

Арока
Эштрела

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
2
7 раз 22%
1
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
0
12 раз 38%
1
11 раз 34%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Арока
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
6
10
5
11
2.5
3
13
2
14
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
8
8
8
8
1.5
3
13
4
12
2.5
3
13
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
20
12
16
16
1.5
9
23
9
23
2.5
3
29
5
27
3.5
2
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 32 27 3 2 92 - 29 84
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 32 24 5 3 71 - 25 77
3.
Порту
 Заявка 32 20 6 6 60 - 26 66
4.
Брага
 Заявка 32 20 5 7 68 - 47 65
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 32 18 6 8 47 - 34 60
6.
Морейренсе
 Заявка 32 14 7 11 33 - 34 49
7.
Арока
 Заявка 32 13 7 12 53 - 42 46
8.
Фаренсе
 Заявка 32 10 7 15 45 - 46 37
9.
Фамаликан
 0:0 Заявка 32 8 13 11 33 - 39 37
10.
Каса Пия
 Заявка 32 9 8 15 36 - 48 35
11.
Риу Аве
 Заявка 32 6 17 9 35 - 40 35
12.
Эшторил
 Заявка 32 9 6 17 48 - 55 33
13.
Жил Висенте
 Заявка 32 8 9 15 40 - 51 33
14.
Боавишта
 Заявка 32 7 10 15 36 - 58 31
15.
Эштрела
 Заявка 32 6 12 14 32 - 49 30
16.
Портимоненсе
 Заявка 32 7 7 18 34 - 69 28
17.
Шавиш
 Заявка 32 5 8 19 31 - 68 23
18.
Визела
 Заявка 32 4 10 18 30 - 64 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Эшторил
 Заявка 16 8 1 7 25 - 17 25
7.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
8.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
9.
Арока
 Заявка 16 7 3 6 25 - 23 24
10.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
11.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
12.
Фамаликан
 0:0 Заявка 16 5 7 4 18 - 19 22
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
16.
Портимоненсе
 Заявка 16 3 5 8 16 - 29 14
17.
Шавиш
 Заявка 16 3 4 9 21 - 36 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 11 3 2 38 - 18 36
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 16 10 3 3 28 - 18 33
3.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
4.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 16 6 3 7 26 - 31 21
9.
Фаренсе
 Заявка 16 4 3 9 22 - 26 15
10.
Фамаликан
 0:0 Заявка 16 3 6 7 15 - 20 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Эштрела
 Заявка 16 1 9 6 11 - 22 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 44'
      Пиньо Родриго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 40'
      Варела Нилтон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 113
    Арока 71.7% (81)
    X 23% (26)
    Эштрела 5.3% (6)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Арока 0:0 Эштрела онлайн

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    Прогнозы на матч Арока 0:0 Эштрела

    Исход игры
    Арока
    71.7% (81)
    Ничья
    23% (26)
    Эштрела
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.39% (43)
    Меньше
    61.61% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    60.71% (68)
    Нет
    39.29% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Арока
    33.6% (38)
    1:0 Арока
    31% (35)
    1:1 Ничья
    22.1% (25)
    2:0 Арока
    4.4% (5)
    0:1 Эштрела
    1.8% (2)
    1:2 Эштрела
    1.8% (2)
    3:1 Арока
    1.8% (2)
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