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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Фамаликан
0:0
Первый тайм: 42'
Бенфика
0'
Прогнозы 114
Фамаликан 0.9% (1)
X 0% (0)
Бенфика 99.1% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фамаликан
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Жуниор
Луис
32
Агиррегабириа
Мартин
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
7
Родригес
Хосе
Луис
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
29
Кадис
Хондер
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Альваро
Фернандес
87
Невеш
Жоау
20
Мариу
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
10
Кекчю
Оркун
7
Нерес
Давид
36
Леонардо
Маркос
Фамаликан
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Фамаликан
Бенфика

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
К
1:1
К
3:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.29

Среднее время на гол

112
315

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2.29
2.4

Среднее время на гол

39
37

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 15 (3) 0.47
Шикинью 5 0.16
Са Гуштаву 2 0.06
Отавио Эдмилсон 2 0.06
Фонсека Тео 2 0.06
Моура Франсишку 1 0.03
Винисиос Маркос 1 0.03
Риччели 1 0.03
Де Хас Юстин 1 0.03
Аранда Оскар 1 0.03
Данхо Флориан 1 0.03
Родригеш Афонсу 1 0.03
Родригес Хосе Луис 0 0
Юссуф Зейду 0 0
Соареш Филипе 0 0
Топич Мирко 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 12 0.38
Ди Мария Анхель 8 (1) 0.25
Леонардо Маркос 7 0.22
Кабрал Артур 6 0.19
Кекчю Оркун 5 0.16
Нерес Давид 5 0.16
Муса Петар 5 0.16
Тенгстедт Каспер 3 0.09
Невеш Жоау 3 0.09
Мариу Жоау 3 (1) 0.09
Эурснес Фредрик 2 0.06
Бах Александр 2 0.06
Говейя Тьягу 2 0.06
Отаменди Николас 2 0.06
Силва Антониу 2 0.06
Альваро Фернандес 1 0.03
Араужу Томаш 1 0.03
Рольхейсер Бенхамин 1 0.03
Родригес Фелипе II 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 9 1
Шикинью 8 1
Кадис Хондер 8 1
Риччели 5 2
Сантос Натан 8 0
Де Хас Юстин 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Моура Франсишку 6 0
Топич Мирко 6 0
Отавио Эдмилсон 5 0
Михай Энеа 5 0
Са Гуштаву 5 0
Кастро Пабло 3 1
Агиррегабириа Мартин 4 0
Родригес Хосе Луис 2 1
Соуза Жоау Педру 1 1
Жуниор Луис 2 0
Соареш Филипе 2 0
Аранда Оскар 2 0
Злобин Иван 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Armando Evangelista 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 10 1
Флорентину 7 0
Кекчю Оркун 6 0
Силва Антониу 6 0
Мариу Жоау 4 0
Эурснес Фредрик 2 1
Ди Мария Анхель 3 0
Силва Рафа 3 0
Бах Александр 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Родригес Фелипе II 2 0
Кабрал Артур 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Нерес Давид 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Леонардо Маркос 1 0
Журасек Давид 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Бенфика
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
13% (2)
81% (13)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

8
5
Фамаликан
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Бенфика
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

15
42
Фамаликан
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Бенфика
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
23% (7)
55% (17)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

23
47

Голы по времени матча

Забито

18
28
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
2
11%
3
11%
1-15
3
17%
4
14%
16-30
5
28%
7
25%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
4
22%
4
14%
61-75
2
11%
6
21%
76-90

Пропущено

19
18
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
5
26%
1
6%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
5
26%
5
28%
76-90

Забито

17
42
10 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 11
22 Не забивали 15
4
24%
2
5%
1-15
2
12%
5
12%
16-30
4
24%
9
21%
31-45
2
12%
6
14%
46-60
3
18%
7
17%
61-75
2
12%
13
31%
76-90

Пропущено

18
8
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
1
6%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
6
33%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
5
28%
1
13%
76-90

Забито

35
70
20 В 1-м тайме 30
15 Во 2-м тайме 40
14 Забивали первыми 21
11 Не забивали 2
6
17%
5
7%
1-15
5
14%
9
13%
16-30
9
26%
16
23%
31-45
4
11%
10
14%
46-60
7
20%
11
16%
61-75
4
11%
19
27%
76-90

Пропущено

37
26
16 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 17
6
16%
3
12%
1-15
2
5%
5
19%
16-30
8
22%
3
12%
31-45
3
8%
5
19%
46-60
8
22%
4
15%
61-75
10
27%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2
Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0
Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2

Результаты матчей

Фамаликан
Бенфика

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
2 раза 6%
3
9 раз 29%
1
8 раз 26%
2
7 раз 23%
4
4 раза 13%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
5
10
1.5
12
4
2
13
2.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
2
6
10
1.5
9
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
29
2
11
20
1.5
21
10
2
29
2.5
14
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 32 27 3 2 92 - 29 84
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 32 24 5 3 71 - 25 77
3.
Порту
 Заявка 32 20 6 6 60 - 26 66
4.
Брага
 Заявка 32 20 5 7 68 - 47 65
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 32 18 6 8 47 - 34 60
6.
Морейренсе
 Заявка 32 14 7 11 33 - 34 49
7.
Арока
 Заявка 32 13 7 12 53 - 42 46
8.
Фаренсе
 Заявка 32 10 7 15 45 - 46 37
9.
Фамаликан
 0:0 Заявка 32 8 13 11 33 - 39 37
10.
Каса Пия
 Заявка 32 9 8 15 36 - 48 35
11.
Риу Аве
 Заявка 32 6 17 9 35 - 40 35
12.
Эшторил
 Заявка 32 9 6 17 48 - 55 33
13.
Жил Висенте
 Заявка 32 8 9 15 40 - 51 33
14.
Боавишта
 Заявка 32 7 10 15 36 - 58 31
15.
Эштрела
 Заявка 32 6 12 14 32 - 49 30
16.
Портимоненсе
 Заявка 32 7 7 18 34 - 69 28
17.
Шавиш
 Заявка 32 5 8 19 31 - 68 23
18.
Визела
 Заявка 32 4 10 18 30 - 64 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Эшторил
 Заявка 16 8 1 7 25 - 17 25
7.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
8.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
9.
Арока
 Заявка 16 7 3 6 25 - 23 24
10.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
11.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
12.
Фамаликан
 0:0 Заявка 16 5 7 4 18 - 19 22
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
16.
Портимоненсе
 Заявка 16 3 5 8 16 - 29 14
17.
Шавиш
 Заявка 16 3 4 9 21 - 36 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 11 3 2 38 - 18 36
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 16 10 3 3 28 - 18 33
3.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
4.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 16 6 3 7 26 - 31 21
9.
Фаренсе
 Заявка 16 4 3 9 22 - 26 15
10.
Фамаликан
 0:0 Заявка 16 3 6 7 15 - 20 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Эштрела
 Заявка 16 1 9 6 11 - 22 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 114
Фамаликан 0.9% (1)
X 0% (0)
Бенфика 99.1% (113)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Бенфика
7.70
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4.90
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1.50
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фамаликан 0:0 Бенфика

Исход игры
Фамаликан
0.9% (1)
Ничья
0% (0)
Бенфика
99.1% (113)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (63)
Меньше
43.75% (49)
Обе команды забьют
Да
51.79% (58)
Нет
48.21% (54)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
36% (41)
0:2 Бенфика
30.7% (35)
1:3 Бенфика
12.3% (14)
0:1 Бенфика
12.3% (14)
0:3 Бенфика
3.5% (4)
2:3 Бенфика
1.8% (2)
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