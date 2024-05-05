Тур: 32. Стадион: Муниципальный 22 июня. Главный судья: Joao Goncalves
0'
63' Желтая карточкаКадис Хондер
1:0
71' ГолРодригес Хосе Луис
2:0
85' ГолЮссуф Зейду
87' Желтая карточкаГовейя Тьягу
87' Желтая карточкаРодригес Хосе Луис
90'+5
Ход матча
46'
63'
71'
1:0
85'
2:0
87'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
16
Де
Хас
Юстин
28
Юссуф
Зейду
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
29
Кадис
Хондер
87
Невеш
Жоау
20
Мариу
Жоау
10
Кекчю
Оркун
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 РиччелиЗащитник
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
11 Аранда ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фамаликан
Бенфика
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.29
Среднее время на гол
112
315
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
2.29
2.4
Среднее время на гол
39
37
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|15 (3)
|0.47
|Шикинью
|5
|0.16
|Са Гуштаву
|2
|0.06
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.06
|Фонсека Тео
|2
|0.06
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.03
|Моура Франсишку
|1
|0.03
|Винисиос Маркос
|1
|0.03
|Юссуф Зейду
|1
|0.03
|Риччели
|1
|0.03
|Де Хас Юстин
|1
|0.03
|Аранда Оскар
|1
|0.03
|Данхо Флориан
|1
|0.03
|Родригеш Афонсу
|1
|0.03
|Топич Мирко
|0
|0
|Соареш Филипе
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|12
|0.38
|Ди Мария Анхель
|8 (1)
|0.25
|Леонардо Маркос
|7
|0.22
|Кабрал Артур
|6
|0.19
|Кекчю Оркун
|5
|0.16
|Нерес Давид
|5
|0.16
|Муса Петар
|5
|0.16
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.09
|Невеш Жоау
|3
|0.09
|Мариу Жоау
|3 (1)
|0.09
|Эурснес Фредрик
|2
|0.06
|Бах Александр
|2
|0.06
|Говейя Тьягу
|2
|0.06
|Отаменди Николас
|2
|0.06
|Силва Антониу
|2
|0.06
|Альваро Фернандес
|1
|0.03
|Араужу Томаш
|1
|0.03
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.03
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кадис Хондер
|9
|1
|Юссуф Зейду
|9
|1
|Шикинью
|8
|1
|Риччели
|5
|2
|Сантос Натан
|8
|0
|Де Хас Юстин
|5
|1
|Ассунсао Густаво
|5
|1
|Моура Франсишку
|6
|0
|Топич Мирко
|6
|0
|Отавио Эдмилсон
|5
|0
|Михай Энеа
|5
|0
|Са Гуштаву
|5
|0
|Кастро Пабло
|3
|1
|Родригес Хосе Луис
|3
|1
|Агиррегабириа Мартин
|4
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|1
|Жуниор Луис
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Злобин Иван
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
|Armando Evangelista
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|10
|1
|Флорентину
|7
|0
|Кекчю Оркун
|6
|0
|Силва Антониу
|6
|0
|Мариу Жоау
|4
|0
|Эурснес Фредрик
|2
|1
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Силва Рафа
|3
|0
|Бах Александр
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Родригес Фелипе II
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Говейя Тьягу
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Леонардо Маркос
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Бенфика
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
13% (2)
81% (13)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
8
5
Фамаликан
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Бенфика
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
15
42
Фамаликан
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Бенфика
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
22% (7)
56% (18)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
23
47
Голы по времени матча
Забито
20
28
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
2
10%
3
11%
1-15
3
15%
4
14%
16-30
5
25%
7
25%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
5
25%
4
14%
61-75
3
15%
6
21%
76-90
Пропущено
19
20
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
5
26%
1
5%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
3
16%
5
25%
61-75
5
26%
6
30%
76-90
Забито
17
42
10 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 11
23 Не забивали 16
4
24%
2
5%
1-15
2
12%
5
12%
16-30
4
24%
9
21%
31-45
2
12%
6
14%
46-60
3
18%
7
17%
61-75
2
12%
13
31%
76-90
Пропущено
18
8
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
1
6%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
6
33%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
5
28%
1
13%
76-90
Забито
37
70
20 В 1-м тайме 30
17 Во 2-м тайме 40
15 Забивали первыми 21
11 Не забивали 3
6
16%
5
7%
1-15
5
14%
9
13%
16-30
9
24%
16
23%
31-45
4
11%
10
14%
46-60
8
22%
11
16%
61-75
5
14%
19
27%
76-90
Пропущено
37
28
16 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 18
6
16%
3
11%
1-15
2
5%
5
18%
16-30
8
22%
3
11%
31-45
3
8%
5
18%
46-60
8
22%
5
18%
61-75
10
27%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2
Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0
Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2
Результаты матчей
Фамаликан
Бенфика
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 22%
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 34%
2
10 раз 31%
1
9 раз 28%
3
2 раза 6%
3
9 раз 28%
1
8 раз 25%
2
7 раз 22%
4
4 раза 13%
0
3 раза 9%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
610
124
214
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
133
610
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
293
1220
2111
230
1418
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|92 - 29
|84
|2.
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|71 - 27
|76
|3.
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 26
|66
|4.
|Заявка
|32
|20
|5
|7
|68 - 47
|65
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|47 - 34
|60
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|33 - 34
|49
|7.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|53 - 42
|46
|8.
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|35 - 39
|39
|9.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|45 - 46
|37
|10.
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|36 - 48
|35
|11.
|Заявка
|32
|6
|17
|9
|35 - 40
|35
|12.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|48 - 55
|33
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|40 - 51
|33
|14.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|36 - 58
|31
|15.
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|32 - 49
|30
|16.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|34 - 69
|28
|17.
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|31 - 68
|23
|18.
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|30 - 64
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|43 - 7
|44
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 12
|34
|5.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|6.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|25 - 17
|25
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 19
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 23
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 19
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 20
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 29
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 36
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 18
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 20
|32
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 28
|32
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|15 - 17
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 31
|21
|9.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 26
|15
|10.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 40
|14
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|11 - 22
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|17.
|Заявка
|16
|0
|10
|6
|11 - 21
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|23 - 38
|8
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фамаликан 2:0 Бенфика
Исход игры
Фамаликан
0.9% (1)
Ничья
0% (0)
Бенфика
99.1% (113)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (63)
Меньше
43.75% (49)
Обе команды забьют
Да
51.79% (58)
Нет
48.21% (54)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
36% (41)
0:2 Бенфика
30.7% (35)
1:3 Бенфика
12.3% (14)
0:1 Бенфика
12.3% (14)
0:3 Бенфика
3.5% (4)
2:3 Бенфика
1.8% (2)
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