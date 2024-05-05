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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Фамаликан
2:0
Конец матча
Бенфика
0'
63' Желтая карточка
Кадис Хондер
1:0
71' Гол
Родригес Хосе Луис
2:0
85' Гол
Юссуф Зейду
87' Желтая карточка
Говейя Тьягу
87' Желтая карточка
Родригес Хосе Луис
90'+5

Ход матча

46'
 
Кабрал Артур
Леонардо Маркос
46'
 
Силва Рафа
Нерес Давид
46'
 
Флорентину
Кекчю Оркун
46'
Риччели
Де Хас Юстин
 
62'
Винисиос Маркос
Шикинью
 
63'
Кадис Хондер
 
71'
Родригес Хосе Луис
(Са Гуштаву)
1:0
74'
Сантос Натан
Агиррегабириа Мартин
 
76'
 
Говейя Тьягу
Мариу Жоау
79'
Ассунсао Густаво
Са Гуштаву
 
85'
Юссуф Зейду
(Топич Мирко)
2:0
87'
 
Говейя Тьягу
87'
Родригес Хосе Луис
 
Прогнозы 114
Фамаликан 0.9% (1)
X 0% (0)
Бенфика 99.1% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Жуниор
Луис
32
Агиррегабириа
Мартин
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
7
Родригес
Хосе
Луис
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
29
Кадис
Хондер
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Альваро
Фернандес
87
Невеш
Жоау
20
Мариу
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
10
Кекчю
Оркун
7
Нерес
Давид
36
Леонардо
Маркос
Фамаликан
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Фамаликан
Бенфика

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
К
1:1
К
3:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.29

Среднее время на гол

112
315

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2.29
2.4

Среднее время на гол

39
37

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 15 (3) 0.47
Шикинью 5 0.16
Са Гуштаву 2 0.06
Отавио Эдмилсон 2 0.06
Фонсека Тео 2 0.06
Родригес Хосе Луис 1 0.03
Моура Франсишку 1 0.03
Винисиос Маркос 1 0.03
Юссуф Зейду 1 0.03
Риччели 1 0.03
Де Хас Юстин 1 0.03
Аранда Оскар 1 0.03
Данхо Флориан 1 0.03
Родригеш Афонсу 1 0.03
Топич Мирко 0 0
Соареш Филипе 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 12 0.38
Ди Мария Анхель 8 (1) 0.25
Леонардо Маркос 7 0.22
Кабрал Артур 6 0.19
Кекчю Оркун 5 0.16
Нерес Давид 5 0.16
Муса Петар 5 0.16
Тенгстедт Каспер 3 0.09
Невеш Жоау 3 0.09
Мариу Жоау 3 (1) 0.09
Эурснес Фредрик 2 0.06
Бах Александр 2 0.06
Говейя Тьягу 2 0.06
Отаменди Николас 2 0.06
Силва Антониу 2 0.06
Альваро Фернандес 1 0.03
Араужу Томаш 1 0.03
Рольхейсер Бенхамин 1 0.03
Родригес Фелипе II 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кадис Хондер 9 1
Юссуф Зейду 9 1
Шикинью 8 1
Риччели 5 2
Сантос Натан 8 0
Де Хас Юстин 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Моура Франсишку 6 0
Топич Мирко 6 0
Отавио Эдмилсон 5 0
Михай Энеа 5 0
Са Гуштаву 5 0
Кастро Пабло 3 1
Родригес Хосе Луис 3 1
Агиррегабириа Мартин 4 0
Соуза Жоау Педру 1 1
Жуниор Луис 2 0
Соареш Филипе 2 0
Аранда Оскар 2 0
Злобин Иван 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Armando Evangelista 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 10 1
Флорентину 7 0
Кекчю Оркун 6 0
Силва Антониу 6 0
Мариу Жоау 4 0
Эурснес Фредрик 2 1
Ди Мария Анхель 3 0
Силва Рафа 3 0
Бах Александр 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Родригес Фелипе II 2 0
Кабрал Артур 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Нерес Давид 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Говейя Тьягу 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Леонардо Маркос 1 0
Журасек Давид 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Бенфика
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
13% (2)
81% (13)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

8
5
Фамаликан
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Бенфика
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

15
42
Фамаликан
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Бенфика
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
22% (7)
56% (18)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

23
47

Голы по времени матча

Забито

20
28
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
2
10%
3
11%
1-15
3
15%
4
14%
16-30
5
25%
7
25%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
5
25%
4
14%
61-75
3
15%
6
21%
76-90

Пропущено

19
20
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
5
26%
1
5%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
3
16%
5
25%
61-75
5
26%
6
30%
76-90

Забито

17
42
10 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 11
23 Не забивали 16
4
24%
2
5%
1-15
2
12%
5
12%
16-30
4
24%
9
21%
31-45
2
12%
6
14%
46-60
3
18%
7
17%
61-75
2
12%
13
31%
76-90

Пропущено

18
8
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
1
6%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
6
33%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
5
28%
1
13%
76-90

Забито

37
70
20 В 1-м тайме 30
17 Во 2-м тайме 40
15 Забивали первыми 21
11 Не забивали 3
6
16%
5
7%
1-15
5
14%
9
13%
16-30
9
24%
16
23%
31-45
4
11%
10
14%
46-60
8
22%
11
16%
61-75
5
14%
19
27%
76-90

Пропущено

37
28
16 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 18
6
16%
3
11%
1-15
2
5%
5
18%
16-30
8
22%
3
11%
31-45
3
8%
5
18%
46-60
8
22%
5
18%
61-75
10
27%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2
Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0
Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2

Результаты матчей

Фамаликан
Бенфика

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 22%
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
2
10 раз 31%
1
9 раз 28%
3
2 раза 6%
3
9 раз 28%
1
8 раз 25%
2
7 раз 22%
4
4 раза 13%
0
3 раза 9%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
12
4
2
14
2.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
29
3
12
20
1.5
21
11
2
30
2.5
14
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 32 27 3 2 92 - 29 84
2.
Бенфика
 Заявка 32 24 4 4 71 - 27 76
3.
Порту
 Заявка 32 20 6 6 60 - 26 66
4.
Брага
 Заявка 32 20 5 7 68 - 47 65
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 32 18 6 8 47 - 34 60
6.
Морейренсе
 Заявка 32 14 7 11 33 - 34 49
7.
Арока
 Заявка 32 13 7 12 53 - 42 46
8.
Фамаликан
 Заявка 32 9 12 11 35 - 39 39
9.
Фаренсе
 Заявка 32 10 7 15 45 - 46 37
10.
Каса Пия
 Заявка 32 9 8 15 36 - 48 35
11.
Риу Аве
 Заявка 32 6 17 9 35 - 40 35
12.
Эшторил
 Заявка 32 9 6 17 48 - 55 33
13.
Жил Висенте
 Заявка 32 8 9 15 40 - 51 33
14.
Боавишта
 Заявка 32 7 10 15 36 - 58 31
15.
Эштрела
 Заявка 32 6 12 14 32 - 49 30
16.
Портимоненсе
 Заявка 32 7 7 18 34 - 69 28
17.
Шавиш
 Заявка 32 5 8 19 31 - 68 23
18.
Визела
 Заявка 32 4 10 18 30 - 64 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Эшторил
 Заявка 16 8 1 7 25 - 17 25
7.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
8.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
9.
Арока
 Заявка 16 7 3 6 25 - 23 24
10.
Фамаликан
 Заявка 16 6 6 4 20 - 19 24
11.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
12.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
16.
Портимоненсе
 Заявка 16 3 5 8 16 - 29 14
17.
Шавиш
 Заявка 16 3 4 9 21 - 36 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 11 3 2 38 - 18 36
2.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
3.
Бенфика
 Заявка 16 10 2 4 28 - 20 32
4.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 16 6 3 7 26 - 31 21
9.
Фаренсе
 Заявка 16 4 3 9 22 - 26 15
10.
Фамаликан
 Заявка 16 3 6 7 15 - 20 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Эштрела
 Заявка 16 1 9 6 11 - 22 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Леонардо Маркос уходит с поля и его заменяет Кабрал Артур
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 114
    Фамаликан 0.9% (1)
    X 0% (0)
    Бенфика 99.1% (113)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фамаликан 2:0 Бенфика

    Исход игры
    Фамаликан
    0.9% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Бенфика
    99.1% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (63)
    Меньше
    43.75% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    51.79% (58)
    Нет
    48.21% (54)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    36% (41)
    0:2 Бенфика
    30.7% (35)
    1:3 Бенфика
    12.3% (14)
    0:1 Бенфика
    12.3% (14)
    0:3 Бенфика
    3.5% (4)
    2:3 Бенфика
    1.8% (2)
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