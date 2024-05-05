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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Мартинш Тьягу
Брага
3:3
Второй тайм: 76'
Каса Пия
0'
1:0
12' Гол
Джало Альваро
1:1
35' Гол
Сома Юки
36' Желтая карточка
Сома Юки
1:2
51' Гол
Лело Леонардо
56' Желтая карточка
Паулу Оливейра
2:2
60' Гол
Руис Абель
3:2
64' Гол
Саласар Родриго
3:3
72' Гол в свои ворота
Паулу Оливейра
74' Желтая карточка
Джало Альваро
76' Красная карточка
Джало Альваро

Ход матча

12'
Джало Альваро
(Брума Арминду)
1:0
35'
1:1
Сома Юки
36'
 
Сома Юки
46'
Руис Абель
Банза Симон
 
51'
1:2
Лело Леонардо
56'
 
Сома Юки
56'
Паулу Оливейра
 
56'
 
Кардозо Фелиппе
Мендес Юсафат
59'
Пицци Луиш
 
60'
Руис Абель
(Брума Арминду)
2:2
64'
Саласар Родриго
3:2
71'
 
Ламейраш Рубен
Морейра Нуну
72'
 
Жушту Самуэл
Бени
72'
3:3
Паулу Оливейра
74'
Джало Альваро
 
76'
Джало Альваро
 
Прогнозы 113
Брага 98.2% (111)
X 0.9% (1)
Каса Пия 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Брага
Ничья
Каса Пия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
17
Мендес
Юсафат
15
Паулу
Оливейра
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
28
Моутинью
Жоау
16
Саласар
Родриго
14
Джало
Альваро
21
Орта
Рикарду
7
Брума
Арминду
23
Банза
Симон
33
Батишта
Рикарду
3
Нунеш
Жоау
19
Золотич
Нермин
2
Тчамба
Дуплекс
72
Ларрасабаль
Гаиска
16
Бени
21
Сеговия
Теласко
5
Лело
Леонардо
11
Сома
Юки
7
Морейра
Нуну
80
Кастро
Пабло
Брага
4-2-3-1
Каса Пия
3-4-3

История личных встреч

Брага
Каса Пия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
КЛ
1:1
ПЛ
0:1
КЛ
0:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.67

Среднее время на гол

180
54

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.4
1.4

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

225
64

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 21 (3) 0.66
Джало Альваро 8 0.25
Орта Рикарду 8 0.25
Саласар Родриго 5 0.16
Брума Арминду 5 0.16
Руис Абель 5 0.16
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.09
Фернандеш Рожер 2 0.06
Орта Андре 2 0.06
Борха Кристиан 1 0.03
Пицци Луиш 1 0.03
Моутинью Жоау 1 0.03
Лопеш Рони 1 0.03
Карвалью Витор 1 0.03
Н'Дур Шер 1 0.03
Сатчи Сердар 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 8 (1) 0.25
Сома Юки 5 0.16
Кардозо Фелиппе 5 0.16
Кастро Пабло 3 0.09
Ларрасабаль Гаиска 2 0.06
Андраде Фернандо 2 (1) 0.06
Лело Леонардо 1 0.03
Нето Анжело 1 0.03
Тчамба Дуплекс 1 0.03
Диас Тиаго 1 0.03
Лакксимикант Андре 1 0.03
Жушту Самуэл 1 0.03
Золотич Нермин 1 0.03
Нунеш Жоау 1 0.03
Годвин Савиур 1 (1) 0.03
Бриту Рафаэл 0 0
Бени 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Сеговия Теласко 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 8 1
Карвалью Витор 8 0
Фонте Жозе 7 0
Руис Абель 6 0
Паулу Оливейра 5 0
Сатчи Сердар 5 0
Джало Альваро 5 0
Жорж Артур 3 1
Ньякате Сику 3 1
Саласар Родриго 4 0
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Гомес Виктор 1 1
Борха Кристиан 2 0
Брума Арминду 2 0
Банза Симон 2 0
Пицци Луиш 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Фернандеш Рожер 1 0
Мендес Юсафат 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 12 0
Бени 6 1
Кастро Пабло 5 1
Тчамба Дуплекс 4 1
Кардозо Фелиппе 5 0
Афонсо Клейтон Мишель 4 0
Ларрасабаль Гаиска 4 0
Батишта Рикарду 2 1
Фернандеш Вашку 3 0
Золотич Нермин 3 0
Сома Юки 3 0
Сеговия Теласко 3 0
Варела Фернанду 2 0
Морейра Педру 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Ламейраш Рубен 2 0
Морейра Нуну 2 0
Сантуш Гонсалу 1 0
Нунеш Жоау 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Жушту Самуэл 1 0

Результаты матчей

Брага
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Каса Пия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
6
Брага
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Каса Пия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

33
6
Брага
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
Каса Пия
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
23% (7)
32% (10)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

21
17

Упущенные победы

38
12

Голы по времени матча

Забито

29
23
7 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
2
7%
2
9%
1-15
2
7%
5
22%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
10
34%
3
13%
46-60
1
3%
2
9%
61-75
11
38%
7
30%
76-90

Пропущено

16
27
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
3
19%
5
19%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
4
25%
7
26%
76-90

Забито

35
10
10 В 1-м тайме 3
25 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
3
9%
1
10%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
3
9%
2
20%
31-45
6
17%
2
20%
46-60
8
23%
3
30%
61-75
11
31%
2
20%
76-90

Пропущено

28
17
10 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
7%
1
6%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
5
18%
3
18%
31-45
4
14%
3
18%
46-60
8
29%
6
35%
61-75
6
21%
3
18%
76-90

Забито

64
33
17 В 1-м тайме 14
47 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 10
4 Не забивали 12
5
8%
3
9%
1-15
6
9%
5
15%
16-30
6
9%
6
18%
31-45
16
25%
5
15%
46-60
9
14%
5
15%
61-75
22
34%
9
27%
76-90

Пропущено

44
44
17 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 21
5
11%
6
14%
1-15
6
14%
5
11%
16-30
6
14%
7
16%
31-45
6
14%
6
14%
46-60
11
25%
10
23%
61-75
10
23%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3
Портимоненсе - Брага 3:5 Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2
Каса Пия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0
Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0

Результаты матчей

Брага
Каса Пия

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 29%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
12 раз 39%
3
3 раза 10%
2
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Брага
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
8
8
7
1.5
1
15
4
11
2.5
1
15
2
13
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
4
9
7
1.5
6
9
8
8
2.5
4
11
4
12
3.5
2
13
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
19
12
17
14
1.5
7
24
12
19
2.5
5
26
6
25
3.5
2
29
2
29
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 32 27 3 2 92 - 29 84
2.
Бенфика
 Заявка 31 24 4 3 71 - 25 76
3.
Порту
 Заявка 32 20 6 6 60 - 26 66
4.
Брага
 3:3 Заявка 32 19 6 7 67 - 47 63
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 32 18 6 8 47 - 34 60
6.
Морейренсе
 Заявка 32 14 7 11 33 - 34 49
7.
Арока
 0:0 Заявка 32 13 7 12 53 - 42 46
8.
Фаренсе
 Заявка 32 10 7 15 45 - 46 37
9.
Фамаликан
 Заявка 31 8 12 11 33 - 39 36
10.
Каса Пия
 3:3 Заявка 32 9 9 14 36 - 47 36
11.
Риу Аве
 Заявка 32 6 17 9 35 - 40 35
12.
Эшторил
 Заявка 32 9 6 17 48 - 55 33
13.
Жил Висенте
 Заявка 32 8 9 15 40 - 51 33
14.
Боавишта
 Заявка 32 7 10 15 36 - 58 31
15.
Эштрела
 0:0 Заявка 32 6 12 14 32 - 49 30
16.
Портимоненсе
 Заявка 32 7 7 18 34 - 69 28
17.
Шавиш
 Заявка 32 5 8 19 31 - 68 23
18.
Визела
 Заявка 32 4 10 18 30 - 64 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 3:3 Заявка 16 9 4 3 32 - 19 31
6.
Эшторил
 Заявка 16 8 1 7 25 - 17 25
7.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
8.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
9.
Арока
 0:0 Заявка 16 7 3 6 25 - 23 24
10.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
11.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
12.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 0:0 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Каса Пия
 3:3 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
16.
Портимоненсе
 Заявка 16 3 5 8 16 - 29 14
17.
Шавиш
 Заявка 16 3 4 9 21 - 36 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 11 3 2 38 - 18 36
2.
Бенфика
 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
3.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
4.
Брага
 3:3 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 0:0 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 3:3 Заявка 16 6 4 6 26 - 30 22
9.
Фаренсе
 Заявка 16 4 3 9 22 - 26 15
10.
Фамаликан
 Заявка 16 3 6 7 15 - 20 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Эштрела
 0:0 Заявка 16 1 9 6 11 - 22 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 36'
      Сома Юки из команды Каса Пия слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
    • 35'
      Г О О О О Л - Сома Юки забивает ударом с правой ноги!
    • 12'
      Брума Арминду сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Джало Альваро записал гол на свой счет!
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 113
    Брага 98.2% (111)
    X 0.9% (1)
    Каса Пия 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брага
    Ничья
    Каса Пия
    3.26
    9.70
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    9.50
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 3:3 Каса Пия

    Исход игры
    Брага
    98.2% (111)
    Ничья
    0.9% (1)
    Каса Пия
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.32% (53)
    Меньше
    52.68% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    44.64% (50)
    Нет
    55.36% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Брага
    39.8% (45)
    2:1 Брага
    37.2% (42)
    1:0 Брага
    11.5% (13)
    3:1 Брага
    4.4% (5)
    3:0 Брага
    2.7% (3)
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    Брага
    Каса Пия
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