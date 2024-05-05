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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Мартинш Тьягу
Брага
4:3
Конец матча
Каса Пия
0'
1:0
12' Гол
Джало Альваро
1:1
35' Гол
Сома Юки
36' Желтая карточка
Сома Юки
1:2
51' Гол
Лело Леонардо
56' Желтая карточка
Паулу Оливейра
2:2
60' Гол
Руис Абель
3:2
64' Гол
Саласар Родриго
3:3
72' Гол в свои ворота
Паулу Оливейра
74' Желтая карточка
Джало Альваро
75' Красная карточка
Джало Альваро
75' Вторая желтая карточка
Джало Альваро
83' Желтая карточка
Тчамба Дуплекс
4:3
88' Гол
Руис Абель
90' Желтая карточка
Кардозо Фелиппе
90' Желтая карточка
Брума Арминду
90'+7

Ход матча

12'
Джало Альваро
(Брума Арминду)
1:0
35'
1:1
Сома Юки
(Кастро Пабло)
36'
 
Сома Юки
46'
Руис Абель
Банза Симон
 
51'
1:2
Лело Леонардо
(Бени)
56'
Паулу Оливейра
 
56'
 
Кардозо Фелиппе
Сома Юки
59'
Пицци Луиш
Мендес Юсафат
 
60'
Руис Абель
(Джало Альваро)
2:2
64'
Саласар Родриго
(Паулу Оливейра)
3:2
71'
 
Ламейраш Рубен
Морейра Нуну
71'
 
Жушту Самуэл
Бени
72'
3:3
Паулу Оливейра
74'
Джало Альваро
 
75'
Джало Альваро
 
75'
Джало Альваро
 
83'
 
Тчамба Дуплекс
84'
Карвалью Витор
Саласар Родриго
 
84'
Лопеш Рони
Моутинью Жоау
 
84'
 
Диас Тиаго
Тчамба Дуплекс
84'
 
Крюгор Кевин Мартин
Сеговия Теласко
88'
Руис Абель
(Карвалью Витор)
4:3
90'
 
Кардозо Фелиппе
90'
Брума Арминду
 
90'
Фонте Жозе
Брума Арминду
 
Прогнозы 113
Брага 98.2% (111)
X 0.9% (1)
Каса Пия 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
17
Мендес
Юсафат
15
Паулу
Оливейра
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
28
Моутинью
Жоау
16
Саласар
Родриго
14
Джало
Альваро
21
Орта
Рикарду
7
Брума
Арминду
23
Банза
Симон
33
Батишта
Рикарду
3
Нунеш
Жоау
19
Золотич
Нермин
2
Тчамба
Дуплекс
72
Ларрасабаль
Гаиска
16
Бени
21
Сеговия
Теласко
5
Лело
Леонардо
11
Сома
Юки
7
Морейра
Нуну
80
Кастро
Пабло
Брага
4-2-3-1
Каса Пия
3-4-3

История личных встреч

Брага
Каса Пия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
КЛ
1:1
ПЛ
0:1
КЛ
0:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.67

Среднее время на гол

180
54

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.4
1.4

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

225
64

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 21 (3) 0.66
Джало Альваро 8 0.25
Орта Рикарду 8 0.25
Саласар Родриго 6 0.19
Руис Абель 6 0.19
Брума Арминду 5 0.16
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.09
Фернандеш Рожер 2 0.06
Орта Андре 2 0.06
Борха Кристиан 1 0.03
Пицци Луиш 1 0.03
Моутинью Жоау 1 0.03
Карвалью Витор 1 0.03
Лопеш Рони 1 0.03
Н'Дур Шер 1 0.03
Паулу Оливейра 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Гомес Виктор 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 8 (1) 0.25
Сома Юки 5 0.16
Кардозо Фелиппе 5 0.16
Кастро Пабло 3 0.09
Ларрасабаль Гаиска 2 0.06
Андраде Фернандо 2 (1) 0.06
Лело Леонардо 1 0.03
Нето Анжело 1 0.03
Тчамба Дуплекс 1 0.03
Диас Тиаго 1 0.03
Лакксимикант Андре 1 0.03
Жушту Самуэл 1 0.03
Золотич Нермин 1 0.03
Нунеш Жоау 1 0.03
Годвин Савиур 1 (1) 0.03
Бени 0 0
Бриту Рафаэл 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Сеговия Теласко 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 8 1
Джало Альваро 6 2
Карвалью Витор 8 0
Фонте Жозе 7 0
Руис Абель 6 0
Паулу Оливейра 5 0
Сатчи Сердар 5 0
Жорж Артур 3 1
Ньякате Сику 3 1
Саласар Родриго 4 0
Брума Арминду 3 0
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Гомес Виктор 1 1
Борха Кристиан 2 0
Банза Симон 2 0
Пицци Луиш 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Фернандеш Рожер 1 0
Мендес Юсафат 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 12 0
Бени 6 1
Кастро Пабло 5 1
Тчамба Дуплекс 5 1
Кардозо Фелиппе 6 0
Афонсо Клейтон Мишель 4 0
Ларрасабаль Гаиска 4 0
Батишта Рикарду 2 1
Фернандеш Вашку 3 0
Золотич Нермин 3 0
Сома Юки 3 0
Сеговия Теласко 3 0
Варела Фернанду 2 0
Морейра Педру 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Ламейраш Рубен 2 0
Морейра Нуну 2 0
Сантуш Гонсалу 1 0
Нунеш Жоау 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Жушту Самуэл 1 0

Результаты матчей

Брага
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Каса Пия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

5
8
Брага
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Каса Пия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

33
6
Брага
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
25% (8)
38% (12)
Каса Пия
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
22% (7)
34% (11)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

23
17

Упущенные победы

38
14

Голы по времени матча

Забито

34
25
8 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
3
9%
2
8%
1-15
2
6%
5
20%
16-30
3
9%
5
20%
31-45
11
32%
4
16%
46-60
3
9%
2
8%
61-75
12
35%
7
28%
76-90

Пропущено

18
32
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
17%
6
19%
1-15
3
17%
4
13%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
3
17%
4
13%
46-60
3
17%
6
19%
61-75
4
22%
8
25%
76-90

Забито

35
10
10 В 1-м тайме 3
25 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
3
9%
1
10%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
3
9%
2
20%
31-45
6
17%
2
20%
46-60
8
23%
3
30%
61-75
11
31%
2
20%
76-90

Пропущено

28
17
10 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
7%
1
6%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
5
18%
3
18%
31-45
4
14%
3
18%
46-60
8
29%
6
35%
61-75
6
21%
3
18%
76-90

Забито

69
35
18 В 1-м тайме 15
51 Во 2-м тайме 20
20 Забивали первыми 10
4 Не забивали 12
6
9%
3
9%
1-15
6
9%
5
14%
16-30
6
9%
7
20%
31-45
17
25%
6
17%
46-60
11
16%
5
14%
61-75
23
33%
9
26%
76-90

Пропущено

46
49
18 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 22
5
11%
7
14%
1-15
6
13%
5
10%
16-30
7
15%
7
14%
31-45
7
15%
7
14%
46-60
11
24%
12
24%
61-75
10
22%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3
Портимоненсе - Брага 3:5 Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2
Каса Пия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0
Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0

Результаты матчей

Брага
Каса Пия

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 28%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
4
5 раз 16%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
12 раз 38%
1
12 раз 38%
3
4 раза 13%
2
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Брага
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
8
8
9
7
1.5
1
15
5
11
2.5
1
15
3
13
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
9
7
1.5
7
9
8
8
2.5
5
11
4
12
3.5
2
14
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
20
12
18
14
1.5
8
24
13
19
2.5
6
26
7
25
3.5
2
30
2
30
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 32 27 3 2 92 - 29 84
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 32 24 5 3 71 - 25 77
3.
Порту
 Заявка 32 20 6 6 60 - 26 66
4.
Брага
 Заявка 32 20 5 7 68 - 47 65
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 32 18 6 8 47 - 34 60
6.
Морейренсе
 Заявка 32 14 7 11 33 - 34 49
7.
Арока
 Заявка 32 13 7 12 53 - 42 46
8.
Фаренсе
 Заявка 32 10 7 15 45 - 46 37
9.
Фамаликан
 0:0 Заявка 32 8 13 11 33 - 39 37
10.
Каса Пия
 Заявка 32 9 8 15 36 - 48 35
11.
Риу Аве
 Заявка 32 6 17 9 35 - 40 35
12.
Эшторил
 Заявка 32 9 6 17 48 - 55 33
13.
Жил Висенте
 Заявка 32 8 9 15 40 - 51 33
14.
Боавишта
 Заявка 32 7 10 15 36 - 58 31
15.
Эштрела
 Заявка 32 6 12 14 32 - 49 30
16.
Портимоненсе
 Заявка 32 7 7 18 34 - 69 28
17.
Шавиш
 Заявка 32 5 8 19 31 - 68 23
18.
Визела
 Заявка 32 4 10 18 30 - 64 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Эшторил
 Заявка 16 8 1 7 25 - 17 25
7.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
8.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
9.
Арока
 Заявка 16 7 3 6 25 - 23 24
10.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
11.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
12.
Фамаликан
 0:0 Заявка 16 5 7 4 18 - 19 22
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
16.
Портимоненсе
 Заявка 16 3 5 8 16 - 29 14
17.
Шавиш
 Заявка 16 3 4 9 21 - 36 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 11 3 2 38 - 18 36
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 16 10 3 3 28 - 18 33
3.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
4.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 16 6 3 7 26 - 31 21
9.
Фаренсе
 Заявка 16 4 3 9 22 - 26 15
10.
Фамаликан
 0:0 Заявка 16 3 6 7 15 - 20 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Эштрела
 Заявка 16 1 9 6 11 - 22 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Банза Симон уходит с поля и его заменяет Руис Абель
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Сома Юки из команды Каса Пия слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
    • 35'
      Кастро Пабло сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Сома Юки записал гол на свой счет!
    • 12'
      Брума Арминду сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Джало Альваро записал гол на свой счет!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 113
    Брага 98.2% (111)
    X 0.9% (1)
    Каса Пия 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 4:3 Каса Пия

    Исход игры
    Брага
    98.2% (111)
    Ничья
    0.9% (1)
    Каса Пия
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.32% (53)
    Меньше
    52.68% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    44.64% (50)
    Нет
    55.36% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Брага
    39.8% (45)
    2:1 Брага
    37.2% (42)
    1:0 Брага
    11.5% (13)
    3:1 Брага
    4.4% (5)
    3:0 Брага
    2.7% (3)
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