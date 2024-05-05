Тур: 32. Стадион: Брага Мунисипал. Главный судья: Мартинш Тьягу
0'
1:0
12' ГолДжало Альваро
1:1
35' ГолСома Юки
36' Желтая карточкаСома Юки
1:2
51' ГолЛело Леонардо
56' Желтая карточкаПаулу Оливейра
2:2
60' ГолРуис Абель
3:2
64' ГолСаласар Родриго
3:3
72' Гол в свои воротаПаулу Оливейра
74' Желтая карточкаДжало Альваро
75' Красная карточкаДжало Альваро
75' Вторая желтая карточкаДжало Альваро
83' Желтая карточкаТчамба Дуплекс
4:3
88' ГолРуис Абель
90' Желтая карточкаКардозо Фелиппе
90' Желтая карточкаБрума Арминду
90'+7
Ход матча
12'
1:0
35'
1:1
36'
51'
1:2
56'
60'
2:2
64'
71'
72'
3:3
74'
75'
75'
83'
88'
4:3
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
16
Бени
11
Сома
Юки
80
Кастро
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Н'Дур ШерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Rui Duarte
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 БениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сома ЮкиНападающий
- Нападающий
-
80 Кастро ПаблоНападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Диас ТиагоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Донсало Сантос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Брага
Каса Пия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.67
Среднее время на гол
180
54
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.4
1.4
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
225
64
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|21 (3)
|0.66
|Джало Альваро
|8
|0.25
|Орта Рикарду
|8
|0.25
|Саласар Родриго
|6
|0.19
|Руис Абель
|6
|0.19
|Брума Арминду
|5
|0.16
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.09
|Фернандеш Рожер
|2
|0.06
|Орта Андре
|2
|0.06
|Борха Кристиан
|1
|0.03
|Пицци Луиш
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|Карвалью Витор
|1
|0.03
|Лопеш Рони
|1
|0.03
|Н'Дур Шер
|1
|0.03
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|8 (1)
|0.25
|Сома Юки
|5
|0.16
|Кардозо Фелиппе
|5
|0.16
|Кастро Пабло
|3
|0.09
|Ларрасабаль Гаиска
|2
|0.06
|Андраде Фернандо
|2 (1)
|0.06
|Лело Леонардо
|1
|0.03
|Нето Анжело
|1
|0.03
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.03
|Диас Тиаго
|1
|0.03
|Лакксимикант Андре
|1
|0.03
|Жушту Самуэл
|1
|0.03
|Золотич Нермин
|1
|0.03
|Нунеш Жоау
|1
|0.03
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.03
|Бени
|0
|0
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Ламейраш Рубен
|0
|0
|Сеговия Теласко
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|8
|1
|Джало Альваро
|6
|2
|Карвалью Витор
|8
|0
|Фонте Жозе
|7
|0
|Руис Абель
|6
|0
|Паулу Оливейра
|5
|0
|Сатчи Сердар
|5
|0
|Жорж Артур
|3
|1
|Ньякате Сику
|3
|1
|Саласар Родриго
|4
|0
|Брума Арминду
|3
|0
|Орта Рикарду
|3
|0
|Матеус Лима
|3
|0
|Гомес Виктор
|1
|1
|Борха Кристиан
|2
|0
|Банза Симон
|2
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Фернандеш Рожер
|1
|0
|Мендес Юсафат
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Анжело
|12
|0
|Бени
|6
|1
|Кастро Пабло
|5
|1
|Тчамба Дуплекс
|5
|1
|Кардозо Фелиппе
|6
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|4
|0
|Батишта Рикарду
|2
|1
|Фернандеш Вашку
|3
|0
|Золотич Нермин
|3
|0
|Сома Юки
|3
|0
|Сеговия Теласко
|3
|0
|Варела Фернанду
|2
|0
|Морейра Педру
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Ламейраш Рубен
|2
|0
|Морейра Нуну
|2
|0
|Сантуш Гонсалу
|1
|0
|Нунеш Жоау
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Результаты матчей
Брага
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Каса Пия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
5
8
Брага
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Каса Пия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
33
6
Брага
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
25% (8)
38% (12)
Каса Пия
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
22% (7)
34% (11)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
23
17
Упущенные победы
38
14
Голы по времени матча
Забито
34
25
8 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
3
9%
2
8%
1-15
2
6%
5
20%
16-30
3
9%
5
20%
31-45
11
32%
4
16%
46-60
3
9%
2
8%
61-75
12
35%
7
28%
76-90
Пропущено
18
32
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
17%
6
19%
1-15
3
17%
4
13%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
3
17%
4
13%
46-60
3
17%
6
19%
61-75
4
22%
8
25%
76-90
Забито
35
10
10 В 1-м тайме 3
25 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
3
9%
1
10%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
3
9%
2
20%
31-45
6
17%
2
20%
46-60
8
23%
3
30%
61-75
11
31%
2
20%
76-90
Пропущено
28
17
10 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
7%
1
6%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
5
18%
3
18%
31-45
4
14%
3
18%
46-60
8
29%
6
35%
61-75
6
21%
3
18%
76-90
Забито
69
35
18 В 1-м тайме 15
51 Во 2-м тайме 20
20 Забивали первыми 10
4 Не забивали 12
6
9%
3
9%
1-15
6
9%
5
14%
16-30
6
9%
7
20%
31-45
17
25%
6
17%
46-60
11
16%
5
14%
61-75
23
33%
9
26%
76-90
Пропущено
46
49
18 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 22
5
11%
7
14%
1-15
6
13%
5
10%
16-30
7
15%
7
14%
31-45
7
15%
7
14%
46-60
11
24%
12
24%
61-75
10
22%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3
Портимоненсе - Брага 3:5 Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2
Каса Пия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0
Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0
Результаты матчей
Брага
Каса Пия
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 28%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
4
5 раз 16%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
12 раз 38%
1
12 раз 38%
3
4 раза 13%
2
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Брага
Каса Пия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
88
97
115
511
115
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
97
79
88
511
412
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
2012
1814
824
1319
626
725
230
230
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|92 - 29
|84
|2.
|0:0 Заявка
|32
|24
|5
|3
|71 - 25
|77
|3.
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 26
|66
|4.
|Заявка
|32
|20
|5
|7
|68 - 47
|65
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|47 - 34
|60
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|33 - 34
|49
|7.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|53 - 42
|46
|8.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|45 - 46
|37
|9.
|0:0 Заявка
|32
|8
|13
|11
|33 - 39
|37
|10.
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|36 - 48
|35
|11.
|Заявка
|32
|6
|17
|9
|35 - 40
|35
|12.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|48 - 55
|33
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|40 - 51
|33
|14.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|36 - 58
|31
|15.
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|32 - 49
|30
|16.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|34 - 69
|28
|17.
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|31 - 68
|23
|18.
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|30 - 64
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|0:0 Заявка
|16
|14
|2
|0
|43 - 7
|44
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 12
|34
|5.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|6.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|25 - 17
|25
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 19
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 23
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 20
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|12.
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 19
|22
|13.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 29
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 36
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 18
|36
|2.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 18
|33
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 28
|32
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|15 - 17
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 31
|21
|9.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 26
|15
|10.
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 40
|14
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|11 - 22
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|17.
|Заявка
|16
|0
|10
|6
|11 - 21
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|23 - 38
|8
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 4:3 Каса Пия
Исход игры
Брага
98.2% (111)
Ничья
0.9% (1)
Каса Пия
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.32% (53)
Меньше
52.68% (59)
Обе команды забьют
Да
44.64% (50)
Нет
55.36% (62)
Популярный счёт
2:0 Брага
39.8% (45)
2:1 Брага
37.2% (42)
1:0 Брага
11.5% (13)
3:1 Брага
4.4% (5)
3:0 Брага
2.7% (3)
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