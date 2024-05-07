Тур: 31. Стадион: Prince Hathloul bin Abdul Aziz Sport City.
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История личных встреч
Аль-Ахдуд
Аль-Наср Эр-Рияд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Ахдуд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурка Андрей
|6 (4)
|0.2
|Годвин Савиур
|4
|0.13
|Кольядо Алекс
|3
|0.1
|Тэнасе Флорин
|2
|0.07
|Аль-Рубаи Саид
|2
|0.07
|Кверквелия Соломон
|1
|0.03
|Аль-Мансур Хамед
|1
|0.03
|Педроса Хуан
|1
|0.03
|Аль-Шаех Масала
|1
|0.03
|Аль Хатила Абдулазиз
|1
|0.03
|Yaseen Atiah Al Zubaidi
|1
|0.03
|Аль-Забдани Хусейн
|0
|0
|Витор Пауло
|0
|0
|Аль-Муваллада Ид
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|32 (8)
|1.07
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|0.53
|Мане Садио
|13 (1)
|0.43
|Отавио Эдмилсон
|8
|0.27
|Лапорт Эмерик
|4
|0.13
|Гариб Абдуррахман
|3
|0.1
|Брозович Марсело
|2
|0.07
|Теллес Алекс
|2
|0.07
|Аль-Амри Абдулела
|2
|0.07
|Аль-Алива Абдулазиз
|2
|0.07
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.03
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|1
|0.03
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.03
|Яхья Айман
|1
|0.03
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.03
|Аль-Фатил Мохаммед II
|1
|0.03
|Фофана Секо
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Карточки
Аль-Ахдуд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рубаи Саид
|8
|1
|Тэнасе Флорин
|8
|0
|Аль-Муваллада Ид
|7
|0
|Педроса Хуан
|6
|0
|Аль-Харти Салех
|5
|0
|Витор Пауло
|3
|1
|Бурка Андрей
|3
|1
|Аль-Забдани Хусейн
|4
|0
|Аль-Мансур Хамед
|2
|1
|Годвин Савиур
|3
|0
|Тавамба Гаэль
|3
|0
|Кольядо Алекс
|1
|1
|Кверквелия Соломон
|2
|0
|Фарадж Авад
|2
|0
|Sharafi Al-Saleem
|2
|0
|Аль-Хабиб Хассан
|1
|0
|Аль-Шаех Масала
|1
|0
|Mohammed Juhaif
|1
|0
|Jorge Mendonca
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Хайбари Абдулла
|5
|0
|Мане Садио
|4
|0
|Аль-Амри Абдулела
|4
|0
|Брозович Марсело
|3
|0
|Лапорт Эмерик
|3
|0
|Теллес Алекс
|3
|0
|Алавжами Али
|3
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|3
|0
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Аль-Фатил Мохаммед II
|2
|0
|Яхья Айман
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Кассем Мохаммед
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Ахдуд
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Аль-Наср Эр-Рияд
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
0% (0)
67% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
5
1
Аль-Ахдуд
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
6
44
Аль-Ахдуд
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Аль-Наср Эр-Рияд
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
7% (2)
40% (12)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
23
15
Упущенные победы
11
45
Голы по времени матча
Забито
18
45
9 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
1
6%
3
7%
1-15
4
22%
5
11%
16-30
4
22%
11
24%
31-45
4
22%
8
18%
46-60
3
17%
7
16%
61-75
2
11%
11
24%
76-90
Пропущено
20
15
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
3
15%
2
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
7
35%
1
7%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
4
20%
5
33%
76-90
Забито
11
45
4 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 23
3 Забивали первыми 11
23 Не забивали 16
0
0%
6
13%
1-15
2
18%
7
16%
16-30
2
18%
9
20%
31-45
5
45%
6
13%
46-60
1
9%
8
18%
61-75
1
9%
9
20%
76-90
Пропущено
25
20
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
4
16%
1
5%
1-15
6
24%
5
25%
16-30
1
4%
2
10%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
5
20%
2
10%
61-75
7
28%
7
35%
76-90
Забито
29
90
13 В 1-м тайме 41
16 Во 2-м тайме 49
10 Забивали первыми 23
12 Не забивали 2
1
3%
9
10%
1-15
6
21%
12
13%
16-30
6
21%
20
22%
31-45
9
31%
14
16%
46-60
4
14%
15
17%
61-75
3
10%
20
22%
76-90
Пропущено
45
35
22 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 21
7
16%
3
9%
1-15
7
16%
5
14%
16-30
8
18%
3
9%
31-45
4
9%
7
20%
46-60
8
18%
5
14%
61-75
11
24%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Ахдуд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аль-Хазм - Аль-Ахдуд 0:0 Аль-Ахдуд - Абха 4:0 Аль-Ахдуд - Дамак 1:2 Аль-Фейха - Аль-Ахдуд 3:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Ахдуд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Халидж - Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Ахдуд - Аль-Рияд 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Ахдуд - Аль-Ахли Джидда 3:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Аль-Фатех - Аль-Ахдуд 0:0 Аль-Ахдуд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Ахдуд - Аль-Таи 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Ахдуд 2:0 Аль-Ахдуд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Ахдуд - Аль-Хазм 2:1 Абха - Аль-Ахдуд 3:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4
Результаты матчей
Аль-Ахдуд
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 27%
4
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
0:5
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
5
3 раза 20%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
8
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:3
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
1
12 раз 40%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
3
7 раз 23%
1
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
5 раз 17%
5
4 раза 13%
0
2 раза 7%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аль-Ахдуд
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
312
132
213
96
114
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
141
312
105
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
282
624
237
228
1812
129
1119
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|32 (10)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|24 (5)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|19 (3)
|Аль-Фатех
|Аль-Бураикан Фирас
|16 (6)
|Аль-Фейха
|Сакала Фэшн
|16 (5)
|Аль-Ахли Джидда
|Ибаньес Рожер
|2 11
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 12
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|1 10
|Аль-Халидж
|У-Ён Чон
|1 9
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Ахдуд
5.5% (3)
Ничья
3.6% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
90.9% (50)
Тотал 2.5
Больше
75.47% (40)
Меньше
24.53% (13)
Обе команды забьют
Да
71.7% (38)
Нет
28.3% (15)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
50.9% (28)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
16.4% (9)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
9.1% (5)
0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
7.3% (4)
2:1 Аль-Ахдуд
3.6% (2)
1:1 Ничья
3.6% (2)
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