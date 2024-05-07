  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Аль-Ахдуд
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 55
Аль-Ахдуд 5.5% (3)
X 3.6% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд 90.9% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Ахдуд
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
7.40
Реклама, betcity.ru
5.80
Реклама, betcity.ru
1.33
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Аль-Ахдуд
Аль-Наср Эр-Рияд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Ахдуд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурка Андрей 6 (4) 0.2
Годвин Савиур 4 0.13
Кольядо Алекс 3 0.1
Тэнасе Флорин 2 0.07
Аль-Рубаи Саид 2 0.07
Кверквелия Соломон 1 0.03
Аль-Мансур Хамед 1 0.03
Педроса Хуан 1 0.03
Аль-Шаех Масала 1 0.03
Аль Хатила Абдулазиз 1 0.03
Yaseen Atiah Al Zubaidi 1 0.03
Аль-Забдани Хусейн 0 0
Витор Пауло 0 0
Аль-Муваллада Ид 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 32 (8) 1.07
Талиска Андерсон 16 (1) 0.53
Мане Садио 13 (1) 0.43
Отавио Эдмилсон 8 0.27
Лапорт Эмерик 4 0.13
Гариб Абдуррахман 3 0.1
Брозович Марсело 2 0.07
Теллес Алекс 2 0.07
Аль-Амри Абдулела 2 0.07
Аль-Алива Абдулазиз 2 0.07
Аль-Ганам Султан 1 0.03
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 1 0.03
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.03
Яхья Айман 1 0.03
Аль-Наджи Сами 1 0.03
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0.03
Фофана Секо 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0

Карточки

Аль-Ахдуд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рубаи Саид 8 1
Тэнасе Флорин 8 0
Аль-Муваллада Ид 7 0
Педроса Хуан 6 0
Аль-Харти Салех 5 0
Витор Пауло 3 1
Бурка Андрей 3 1
Аль-Забдани Хусейн 4 0
Аль-Мансур Хамед 2 1
Годвин Савиур 3 0
Тавамба Гаэль 3 0
Кольядо Алекс 1 1
Кверквелия Соломон 2 0
Фарадж Авад 2 0
Sharafi Al-Saleem 2 0
Аль-Хабиб Хассан 1 0
Аль-Шаех Масала 1 0
Mohammed Juhaif 1 0
Jorge Mendonca 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хайбари Абдулла 5 0
Мане Садио 4 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Брозович Марсело 3 0
Лапорт Эмерик 3 0
Теллес Алекс 3 0
Алавжами Али 3 0
Аль-Бушайль Наваф 3 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Аль-Фатил Мохаммед II 2 0
Яхья Айман 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Фофана Секо 1 0
Кассем Мохаммед 1 0
Мухтар Али 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0

Результаты матчей

Аль-Ахдуд
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Аль-Наср Эр-Рияд
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
0% (0)
67% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

5
1
Аль-Ахдуд
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

6
44
Аль-Ахдуд
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Аль-Наср Эр-Рияд
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
7% (2)
40% (12)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

23
15

Упущенные победы

11
45

Голы по времени матча

Забито

18
45
9 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
1
6%
3
7%
1-15
4
22%
5
11%
16-30
4
22%
11
24%
31-45
4
22%
8
18%
46-60
3
17%
7
16%
61-75
2
11%
11
24%
76-90

Пропущено

20
15
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
3
15%
2
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
7
35%
1
7%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
4
20%
5
33%
76-90

Забито

11
45
4 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 23
3 Забивали первыми 11
23 Не забивали 16
0
0%
6
13%
1-15
2
18%
7
16%
16-30
2
18%
9
20%
31-45
5
45%
6
13%
46-60
1
9%
8
18%
61-75
1
9%
9
20%
76-90

Пропущено

25
20
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
4
16%
1
5%
1-15
6
24%
5
25%
16-30
1
4%
2
10%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
5
20%
2
10%
61-75
7
28%
7
35%
76-90

Забито

29
90
13 В 1-м тайме 41
16 Во 2-м тайме 49
10 Забивали первыми 23
12 Не забивали 2
1
3%
9
10%
1-15
6
21%
12
13%
16-30
6
21%
20
22%
31-45
9
31%
14
16%
46-60
4
14%
15
17%
61-75
3
10%
20
22%
76-90

Пропущено

45
35
22 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 21
7
16%
3
9%
1-15
7
16%
5
14%
16-30
8
18%
3
9%
31-45
4
9%
7
20%
46-60
8
18%
5
14%
61-75
11
24%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Ахдуд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аль-Хазм - Аль-Ахдуд 0:0 Аль-Ахдуд - Абха 4:0 Аль-Ахдуд - Дамак 1:2 Аль-Фейха - Аль-Ахдуд 3:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Ахдуд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Халидж - Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Ахдуд - Аль-Рияд 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Ахдуд - Аль-Ахли Джидда 3:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Аль-Фатех - Аль-Ахдуд 0:0 Аль-Ахдуд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Ахдуд - Аль-Таи 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Ахдуд 2:0 Аль-Ахдуд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Ахдуд - Аль-Хазм 2:1 Абха - Аль-Ахдуд 3:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4

Результаты матчей

Аль-Ахдуд
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 27%
4
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
0:5
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
5
3 раза 20%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:3
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
12 раз 40%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
3
7 раз 23%
1
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
5 раз 17%
5
4 раза 13%
0
2 раза 7%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аль-Ахдуд
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
1
3
12
1.5
13
2
2
13
2.5
9
6
1
14
3.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
14
1
3
12
1.5
10
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
28
2
6
24
1.5
23
7
2
28
2.5
18
12
1
29
3.5
11
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 30 28 2 0 91 - 19 86
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 30 24 2 4 90 - 35 74
3.
Аль-Ахли Джидда
 30 16 7 7 59 - 33 55
4.
Аль-Таавун Бурайда
 30 14 9 7 48 - 34 51
5.
Аль-Иттихад Джидда
 30 15 5 10 56 - 43 50
6.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 30 11 8 11 41 - 36 41
7.
Аль-Фатех
 30 11 8 11 50 - 46 41
8.
Аль-Фейха
 30 11 8 11 40 - 47 41
9.
Аль-Иттифак
 30 10 11 9 36 - 32 41
10.
Дамак
 30 10 8 12 41 - 39 38
11.
Аль-Халидж
 30 9 9 12 32 - 40 36
12.
Аль-Вахда Мекка
 30 9 5 16 41 - 55 32
13.
Аль-Раед Бурайда
 30 8 7 15 38 - 47 31
14.
Аль-Рияд
 30 7 8 15 28 - 53 29
15.
Аль-Ахдуд
 30 8 4 18 27 - 47 28
16.
Абха
 30 8 4 18 34 - 79 28
17.
Аль-Таи
 30 7 6 17 29 - 57 27
18.
Аль-Хазм
 30 3 11 16 29 - 68 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 15 14 1 0 43 - 7 43
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 15 11 2 2 45 - 20 35
3.
Аль-Ахли Джидда
 15 9 4 2 23 - 9 31
4.
Аль-Иттихад Джидда
 15 8 2 5 30 - 26 26
5.
Абха
 15 8 2 5 20 - 29 26
6.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 15 7 3 5 27 - 18 24
7.
Аль-Таавун Бурайда
 15 7 3 5 26 - 19 24
8.
Дамак
 15 6 4 5 24 - 17 22
9.
Аль-Вахда Мекка
 15 6 4 5 30 - 25 22
10.
Аль-Иттифак
 15 5 6 4 20 - 18 21
11.
Аль-Фатех
 16 5 5 6 26 - 24 20
12.
Аль-Таи
 15 5 4 6 19 - 26 19
13.
Аль-Ахдуд
 15 6 0 9 17 - 21 18
14.
Аль-Раед Бурайда
 15 5 2 8 19 - 24 17
15.
Аль-Фейха
 15 4 5 6 15 - 20 17
16.
Аль-Рияд
 15 4 5 6 13 - 20 17
17.
Аль-Халидж
 14 3 5 6 16 - 21 14
18.
Аль-Хазм
 15 2 4 9 14 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 15 14 1 0 48 - 12 43
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 15 13 0 2 45 - 15 39
3.
Аль-Таавун Бурайда
 15 7 6 2 22 - 15 27
4.
Аль-Ахли Джидда
 15 7 3 5 36 - 24 24
5.
Аль-Иттихад Джидда
 15 7 3 5 26 - 17 24
6.
Аль-Фейха
 15 7 3 5 25 - 27 24
7.
Аль-Халидж
 16 6 4 6 16 - 19 22
8.
Аль-Фатех
 14 6 3 5 24 - 22 21
9.
Аль-Иттифак
 15 5 5 5 16 - 14 20
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 15 4 5 6 14 - 18 17
11.
Дамак
 15 4 4 7 17 - 22 16
12.
Аль-Раед Бурайда
 15 3 5 7 19 - 23 14
13.
Аль-Рияд
 15 3 3 9 15 - 33 12
14.
Аль-Вахда Мекка
 15 3 1 11 11 - 30 10
15.
Аль-Ахдуд
 15 2 4 9 10 - 26 10
16.
Аль-Хазм
 15 1 7 7 15 - 29 10
17.
Аль-Таи
 15 2 2 11 10 - 31 8
18.
Абха
 15 0 2 13 14 - 50 2
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 32 (10)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 24 (5)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 19 (3)
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 16 (6)
Аль-Фейха Сакала Фэшн 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 2 11
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 12
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 1 10
Аль-Халидж У-Ён Чон 1 9
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 мая 2024, осталось 2 дня 10 часов 44 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 50.9% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 55
    Аль-Ахдуд 5.5% (3)
    X 3.6% (2)
    Аль-Наср Эр-Рияд 90.9% (50)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Ахдуд
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    7.40
    Реклама, betcity.ru
    5.80
    Реклама, betcity.ru
    1.33
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Ахдуд
    5.5% (3)
    Ничья
    3.6% (2)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    90.9% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.47% (40)
    Меньше
    24.53% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    71.7% (38)
    Нет
    28.3% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    50.9% (28)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    16.4% (9)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    9.1% (5)
    0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.3% (4)
    2:1 Аль-Ахдуд
    3.6% (2)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аль-Ахдуд
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный