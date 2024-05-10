  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Реджана
1:0
Перерыв
Парма
0'
1:0
26' Гол
Портанова Маноло
45' Желтая карточка
Сиприен Вилан

Ход матча

26'
Портанова Маноло
1:0
45'
 
Сиприен Вилан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реджана
Ничья
Парма
3.72
Реклама, melbet.ru
3.95
Реклама, fon.bet
4.27
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Саталино
Джакомо
17
Либутти
Лоренцо
19
Романья
Филиппо
27
Alessandro
Marcandalli
15
Фьямоцци
Риккардо
3
Пьераньоло
Эдоардо
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
90
Портанова
Маноло
72
Мелегони
Филиппо
23
Петтинари
Стефано
40
Корви
Эдоардо
26
Кулибали
Войо
15
Дель
Прато
Энрико
30
Валенти
Лаутаро
14
Ансальди
Кристиан
64
Сиприен
Вилан
19
Зом
Симон
21
Партипило
Антони
13
Бонни
Анж-Йоан
23
Камара
Дрисса
17
Чолак
Антонио-Мирко
Реджана
3-4-2-1
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Реджана
Парма

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:0
ЛП
1:0
ЛП
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
135

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Alessandro Marcandalli 1 0.03
Родзио Паоло 1 0.03
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 11 (2) 0.29
Бенедычак Адриан 10 (6) 0.26
Бернабе Адриан 8 0.21
Михэйлэ Валентин 6 0.16
Бонни Анж-Йоан 4 0.11
Шарпантье Габриэль 4 0.11
Эрнани Азеведо 3 0.08
Партипило Антони 3 0.08
Эстевес Науэль 3 0.08
Чолак Антонио-Мирко 3 0.08
Дель Прато Энрико 2 0.05
Сиприен Вилан 2 0.05
Камара Дрисса 2 0.05
Чиркати Алессандро 1 0.03
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Чичисола Леандро 0 0
Осорио Йордан 0 0
Бегич Тьяс 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 8 1
Портанова Маноло 8 0
Шиминьски Пшемыслав 3 0
Мелегони Филиппо 3 0
Либутти Лоренцо 2 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чиркати Алессандро 8 0
Болог Ботонд 3 2
Эстевес Науэль 6 0
Бернабе Адриан 6 0
Эрнани Азеведо 4 1
Кулибали Войо 4 1
Камара Дрисса 5 0
Бонни Анж-Йоан 5 0
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Бенедычак Адриан 4 0
Эно Антони 2 1
Чичисола Леандро 3 0
Сиприен Вилан 3 0
Партипило Антони 3 0
Зом Симон 1 1
Осорио Йордан 2 0
Ман Деннис 2 0
Шарпантье Габриэль 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Чолак Антонио-Мирко 1 0

Результаты матчей

Реджана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Парма
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
37% (7)
63% (12)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

8
6
Реджана
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Парма
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

12
33
Реджана
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
Парма
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (13)
41% (15)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
49% (18)
38% (14)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

20
39

Голы по времени матча

Забито

10
29
3 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 12
28 Не забивали 24
1
10%
6
21%
1-15
1
10%
6
21%
16-30
1
10%
5
17%
31-45
1
10%
5
17%
46-60
3
30%
4
14%
61-75
3
30%
3
10%
76-90

Пропущено

28
19
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 12
6
21%
2
11%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
5
18%
2
11%
31-45
2
7%
5
26%
46-60
6
21%
4
21%
61-75
8
29%
3
16%
76-90

Забито

13
33
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 10
30 Не забивали 21
2
15%
7
21%
1-15
1
8%
3
9%
16-30
2
15%
3
9%
31-45
4
31%
7
21%
46-60
2
15%
2
6%
61-75
2
15%
11
33%
76-90

Пропущено

30
18
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
6
20%
3
17%
1-15
5
17%
5
28%
16-30
4
13%
3
17%
31-45
6
20%
3
17%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
7
23%
3
17%
76-90

Забито

23
62
8 В 1-м тайме 30
15 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 22
21 Не забивали 8
3
13%
13
21%
1-15
2
9%
9
15%
16-30
3
13%
8
13%
31-45
5
22%
12
19%
46-60
5
22%
6
10%
61-75
5
22%
14
23%
76-90

Пропущено

58
37
27 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 19
21 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 25
12
21%
5
14%
1-15
6
10%
8
22%
16-30
9
16%
5
14%
31-45
8
14%
8
22%
46-60
8
14%
5
14%
61-75
15
26%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4
Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3
Парма
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0
Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1

Результаты матчей

Реджана
Парма

Точный счет

1:1
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
2:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
2
8 раз 42%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:2
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:3
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
0
13 раз 35%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
2
15 раз 41%
1
8 раз 22%
0
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реджана
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
17
2
2
16
1.5
12
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
14
4
8
11
1.5
11
7
3
16
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
13
0.5
Больше Меньше
31
6
10
27
1.5
23
14
3
34
2.5
8
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:1 38 21 12 5 65 - 35 75
2.
Венеция
 1:0 38 22 7 9 69 - 44 73
3.
Комо
 0:1 38 21 9 8 57 - 40 72
4.
Кремонезе
 2:0 38 19 10 9 49 - 32 67
5.
Катанзаро
 1:1 38 17 10 11 59 - 48 61
6.
Палермо
 0:0 38 14 12 12 61 - 53 54
7.
Сампдория
 1:1 38 15 10 13 51 - 50 53
8.
Брешия
 0:1 38 12 15 11 44 - 39 51
9.
Козенца
 1:0 38 12 13 13 47 - 41 49
10.
Реджана
 1:0 38 11 16 11 38 - 44 49
11.
Зюйдтироль
 0:0 38 12 12 14 46 - 47 48
12.
Модена
 3:1 38 10 17 11 41 - 46 47
13.
Пиза
 0:1 38 11 13 14 50 - 53 46
14.
Читтаделла
 0:2 38 11 13 14 40 - 46 46
15.
Тернана
 1:0 38 11 10 17 43 - 50 43
16.
Асколи
 1:0 38 9 14 15 37 - 41 41
17.
Бари
 1:0 38 8 17 13 37 - 49 41
18.
Специя
 0:1 38 8 17 13 34 - 49 41
19.
ФералпиСало
 0:1 38 8 9 21 44 - 65 33
20.
Лекко
 1:3 38 6 8 24 34 - 74 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:0 19 13 3 3 41 - 25 42
2.
Комо
 0:1 19 12 4 3 31 - 19 40
3.
Парма
 0:1 19 11 7 1 34 - 17 40
4.
Кремонезе
 2:0 19 9 5 5 25 - 15 32
5.
Катанзаро
 1:1 19 9 5 5 34 - 26 32
6.
Брешия
 0:1 19 7 8 4 24 - 17 29
7.
Палермо
 0:0 19 8 4 7 33 - 27 28
8.
Зюйдтироль
 0:0 19 7 6 6 23 - 20 27
9.
Читтаделла
 0:2 19 7 6 6 25 - 22 27
10.
Бари
 1:0 19 6 9 4 20 - 19 27
11.
Пиза
 0:1 19 6 8 5 30 - 27 26
12.
Модена
 3:1 19 6 6 7 19 - 21 24
13.
Сампдория
 1:1 19 7 4 8 25 - 25 23
14.
Асколи
 1:0 19 5 8 6 18 - 15 23
15.
Специя
 0:1 19 5 8 6 16 - 17 23
16.
Козенца
 1:0 19 5 7 7 29 - 25 22
17.
Тернана
 1:0 19 5 7 7 16 - 16 22
18.
Реджана
 1:0 19 4 10 5 16 - 23 22
19.
Лекко
 1:3 19 4 2 13 18 - 34 14
20.
ФералпиСало
 0:1 19 3 5 11 25 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:1 19 10 5 4 31 - 18 35
2.
Кремонезе
 2:0 19 10 5 4 24 - 17 35
3.
Комо
 0:1 19 9 5 5 26 - 21 32
4.
Венеция
 1:0 19 9 4 6 28 - 19 31
5.
Сампдория
 1:1 19 8 6 5 26 - 25 30
6.
Катанзаро
 1:1 19 8 5 6 25 - 22 29
7.
Козенца
 1:0 19 7 6 6 18 - 16 27
8.
Реджана
 1:0 19 7 6 6 22 - 21 27
9.
Палермо
 0:0 19 6 8 5 28 - 26 26
10.
Модена
 3:1 19 4 11 4 22 - 25 23
11.
Брешия
 0:1 19 5 7 7 20 - 22 22
12.
Тернана
 1:0 19 6 3 10 27 - 34 21
13.
Зюйдтироль
 0:0 19 5 6 8 23 - 27 21
14.
Пиза
 0:1 19 5 5 9 20 - 26 20
15.
ФералпиСало
 0:1 19 5 4 10 19 - 31 19
16.
Читтаделла
 0:2 19 4 7 8 15 - 24 19
17.
Асколи
 1:0 19 4 6 9 19 - 26 18
18.
Специя
 0:1 19 3 9 7 18 - 32 18
19.
Бари
 1:0 19 2 8 9 17 - 30 14
20.
Лекко
 1:3 19 2 6 11 16 - 40 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 20 (3)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Кремонезе Кода Массимо 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реджана
Ничья
Парма
3.72
Реклама, melbet.ru
3.95
Реклама, fon.bet
4.27
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Реджана 1:0 Парма онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Реджана
Парма
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный