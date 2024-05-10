Тур: 38. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
Ход матча
26'
1:0
45'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
77
Кабаши
Элвис
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Антист ЖанисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Реджана
Парма
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
135
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.03
|Родзио Паоло
|1
|0.03
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|11 (2)
|0.29
|Бенедычак Адриан
|10 (6)
|0.26
|Бернабе Адриан
|8
|0.21
|Михэйлэ Валентин
|6
|0.16
|Бонни Анж-Йоан
|4
|0.11
|Шарпантье Габриэль
|4
|0.11
|Эрнани Азеведо
|3
|0.08
|Партипило Антони
|3
|0.08
|Эстевес Науэль
|3
|0.08
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.08
|Дель Прато Энрико
|2
|0.05
|Сиприен Вилан
|2
|0.05
|Камара Дрисса
|2
|0.05
|Чиркати Алессандро
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Чичисола Леандро
|0
|0
|Осорио Йордан
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|8
|1
|Портанова Маноло
|8
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|3
|0
|Мелегони Филиппо
|3
|0
|Либутти Лоренцо
|2
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чиркати Алессандро
|8
|0
|Болог Ботонд
|3
|2
|Эстевес Науэль
|6
|0
|Бернабе Адриан
|6
|0
|Эрнани Азеведо
|4
|1
|Кулибали Войо
|4
|1
|Камара Дрисса
|5
|0
|Бонни Анж-Йоан
|5
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Бенедычак Адриан
|4
|0
|Эно Антони
|2
|1
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Сиприен Вилан
|3
|0
|Партипило Антони
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Осорио Йордан
|2
|0
|Ман Деннис
|2
|0
|Шарпантье Габриэль
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Парма
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
37% (7)
63% (12)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
8
6
Реджана
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Парма
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
12
33
Реджана
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
Парма
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (13)
41% (15)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
49% (18)
38% (14)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
20
39
Голы по времени матча
Забито
10
29
3 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 12
28 Не забивали 24
1
10%
6
21%
1-15
1
10%
6
21%
16-30
1
10%
5
17%
31-45
1
10%
5
17%
46-60
3
30%
4
14%
61-75
3
30%
3
10%
76-90
Пропущено
28
19
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 12
6
21%
2
11%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
5
18%
2
11%
31-45
2
7%
5
26%
46-60
6
21%
4
21%
61-75
8
29%
3
16%
76-90
Забито
13
33
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 10
30 Не забивали 21
2
15%
7
21%
1-15
1
8%
3
9%
16-30
2
15%
3
9%
31-45
4
31%
7
21%
46-60
2
15%
2
6%
61-75
2
15%
11
33%
76-90
Пропущено
30
18
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
6
20%
3
17%
1-15
5
17%
5
28%
16-30
4
13%
3
17%
31-45
6
20%
3
17%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
7
23%
3
17%
76-90
Забито
23
62
8 В 1-м тайме 30
15 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 22
21 Не забивали 8
3
13%
13
21%
1-15
2
9%
9
15%
16-30
3
13%
8
13%
31-45
5
22%
12
19%
46-60
5
22%
6
10%
61-75
5
22%
14
23%
76-90
Пропущено
58
37
27 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 19
21 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 25
12
21%
5
14%
1-15
6
10%
8
22%
16-30
9
16%
5
14%
31-45
8
14%
8
22%
46-60
8
14%
5
14%
61-75
15
26%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4
Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3
Парма
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0
Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1
Результаты матчей
Реджана
Парма
Точный счет
1:1
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
2:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
2
8 раз 42%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:2
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:3
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 38%
0
13 раз 35%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
2
15 раз 41%
1
8 раз 22%
0
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реджана
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
172
216
127
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
144
811
117
316
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2413
Больше Меньше
316
1027
2314
334
829
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|38
|21
|12
|5
|65 - 35
|75
|2.
|1:0
|38
|22
|7
|9
|69 - 44
|73
|3.
|0:1
|38
|21
|9
|8
|57 - 40
|72
|4.
|2:0
|38
|19
|10
|9
|49 - 32
|67
|5.
|1:1
|38
|17
|10
|11
|59 - 48
|61
|6.
|0:0
|38
|14
|12
|12
|61 - 53
|54
|7.
|1:1
|38
|15
|10
|13
|51 - 50
|53
|8.
|0:1
|38
|12
|15
|11
|44 - 39
|51
|9.
|1:0
|38
|12
|13
|13
|47 - 41
|49
|10.
|1:0
|38
|11
|16
|11
|38 - 44
|49
|11.
|0:0
|38
|12
|12
|14
|46 - 47
|48
|12.
|3:1
|38
|10
|17
|11
|41 - 46
|47
|13.
|0:1
|38
|11
|13
|14
|50 - 53
|46
|14.
|0:2
|38
|11
|13
|14
|40 - 46
|46
|15.
|1:0
|38
|11
|10
|17
|43 - 50
|43
|16.
|1:0
|38
|9
|14
|15
|37 - 41
|41
|17.
|1:0
|38
|8
|17
|13
|37 - 49
|41
|18.
|0:1
|38
|8
|17
|13
|34 - 49
|41
|19.
|0:1
|38
|8
|9
|21
|44 - 65
|33
|20.
|1:3
|38
|6
|8
|24
|34 - 74
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|13
|3
|3
|41 - 25
|42
|2.
|0:1
|19
|12
|4
|3
|31 - 19
|40
|3.
|0:1
|19
|11
|7
|1
|34 - 17
|40
|4.
|2:0
|19
|9
|5
|5
|25 - 15
|32
|5.
|1:1
|19
|9
|5
|5
|34 - 26
|32
|6.
|0:1
|19
|7
|8
|4
|24 - 17
|29
|7.
|0:0
|19
|8
|4
|7
|33 - 27
|28
|8.
|0:0
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|9.
|0:2
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|10.
|1:0
|19
|6
|9
|4
|20 - 19
|27
|11.
|0:1
|19
|6
|8
|5
|30 - 27
|26
|12.
|3:1
|19
|6
|6
|7
|19 - 21
|24
|13.
|1:1
|19
|7
|4
|8
|25 - 25
|23
|14.
|1:0
|19
|5
|8
|6
|18 - 15
|23
|15.
|0:1
|19
|5
|8
|6
|16 - 17
|23
|16.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|29 - 25
|22
|17.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|16 - 16
|22
|18.
|1:0
|19
|4
|10
|5
|16 - 23
|22
|19.
|1:3
|19
|4
|2
|13
|18 - 34
|14
|20.
|0:1
|19
|3
|5
|11
|25 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|19
|10
|5
|4
|31 - 18
|35
|2.
|2:0
|19
|10
|5
|4
|24 - 17
|35
|3.
|0:1
|19
|9
|5
|5
|26 - 21
|32
|4.
|1:0
|19
|9
|4
|6
|28 - 19
|31
|5.
|1:1
|19
|8
|6
|5
|26 - 25
|30
|6.
|1:1
|19
|8
|5
|6
|25 - 22
|29
|7.
|1:0
|19
|7
|6
|6
|18 - 16
|27
|8.
|1:0
|19
|7
|6
|6
|22 - 21
|27
|9.
|0:0
|19
|6
|8
|5
|28 - 26
|26
|10.
|3:1
|19
|4
|11
|4
|22 - 25
|23
|11.
|0:1
|19
|5
|7
|7
|20 - 22
|22
|12.
|1:0
|19
|6
|3
|10
|27 - 34
|21
|13.
|0:0
|19
|5
|6
|8
|23 - 27
|21
|14.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|15.
|0:1
|19
|5
|4
|10
|19 - 31
|19
|16.
|0:2
|19
|4
|7
|8
|15 - 24
|19
|17.
|1:0
|19
|4
|6
|9
|19 - 26
|18
|18.
|0:1
|19
|3
|9
|7
|18 - 32
|18
|19.
|1:0
|19
|2
|8
|9
|17 - 30
|14
|20.
|1:3
|19
|2
|6
|11
|16 - 40
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|16 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15