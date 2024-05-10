Тур: 38. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Зрители: 16307
0'
1:0
26' ГолПортанова Маноло
45' Желтая карточкаСиприен Вилан
48' Желтая карточкаКабаши Элвис
59' Желтая карточкаФьямоцци Риккардо
59' Желтая карточкаДель Прато Энрико
1:1
61' ПенальтиБонни Анж-Йоан
87' Желтая карточкаЧигарини Лука
90' Желтая карточкаВергара Антонио
90'+6
Ход матча
26'
1:0
45'
48'
61'
1:1
87'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
494 Количество передач 488
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
77
Кабаши
Элвис
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Антист ЖанисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Реджана
Парма
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
135
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.03
|Родзио Паоло
|1
|0.03
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|11 (2)
|0.29
|Бенедычак Адриан
|10 (6)
|0.26
|Бернабе Адриан
|8
|0.21
|Михэйлэ Валентин
|6
|0.16
|Бонни Анж-Йоан
|5 (1)
|0.13
|Шарпантье Габриэль
|4
|0.11
|Эрнани Азеведо
|3
|0.08
|Партипило Антони
|3
|0.08
|Эстевес Науэль
|3
|0.08
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.08
|Дель Прато Энрико
|2
|0.05
|Сиприен Вилан
|2
|0.05
|Камара Дрисса
|2
|0.05
|Чиркати Алессандро
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Чичисола Леандро
|0
|0
|Осорио Йордан
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|9
|1
|Портанова Маноло
|8
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|3
|0
|Мелегони Филиппо
|3
|0
|Фьямоцци Риккардо
|2
|0
|Либутти Лоренцо
|2
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Вергара Антонио
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чиркати Алессандро
|8
|0
|Болог Ботонд
|3
|2
|Эстевес Науэль
|6
|0
|Бернабе Адриан
|6
|0
|Эрнани Азеведо
|4
|1
|Кулибали Войо
|4
|1
|Дель Прато Энрико
|5
|0
|Камара Дрисса
|5
|0
|Бонни Анж-Йоан
|5
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Бенедычак Адриан
|4
|0
|Эно Антони
|2
|1
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Сиприен Вилан
|3
|0
|Партипило Антони
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Осорио Йордан
|2
|0
|Ман Деннис
|2
|0
|Шарпантье Габриэль
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Парма
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
37% (7)
63% (12)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
9
7
Реджана
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Парма
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
58% (11)
11% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
12
33
Реджана
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (12)
42% (16)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
42% (16)
37% (14)
Парма
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (13)
39% (15)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
47% (18)
37% (14)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
21
40
Голы по времени матча
Забито
11
30
4 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 12
28 Не забивали 24
1
9%
6
20%
1-15
2
18%
6
20%
16-30
1
9%
5
17%
31-45
1
9%
5
17%
46-60
3
27%
5
17%
61-75
3
27%
3
10%
76-90
Пропущено
29
20
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 13
6
21%
2
10%
1-15
1
3%
4
20%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
2
7%
5
25%
46-60
7
24%
4
20%
61-75
8
28%
3
15%
76-90
Забито
13
33
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 10
31 Не забивали 22
2
15%
7
21%
1-15
1
8%
3
9%
16-30
2
15%
3
9%
31-45
4
31%
7
21%
46-60
2
15%
2
6%
61-75
2
15%
11
33%
76-90
Пропущено
30
18
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
6
20%
3
17%
1-15
5
17%
5
28%
16-30
4
13%
3
17%
31-45
6
20%
3
17%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
7
23%
3
17%
76-90
Забито
24
63
9 В 1-м тайме 30
15 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 22
21 Не забивали 8
3
13%
13
21%
1-15
3
13%
9
14%
16-30
3
13%
8
13%
31-45
5
21%
12
19%
46-60
5
21%
7
11%
61-75
5
21%
14
22%
76-90
Пропущено
59
38
27 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 19
21 Пропускали первыми 12
30 Не пропускали 26
12
20%
5
13%
1-15
6
10%
9
24%
16-30
9
15%
5
13%
31-45
8
14%
8
21%
46-60
9
15%
5
13%
61-75
15
25%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4
Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3
Парма
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0
Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1
Результаты матчей
Реджана
Парма
Точный счет
1:1
7 раз 37%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
2:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 63%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
2
8 раз 42%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
2
7 раз 37%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:1
8 раз 21%
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 13%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:3
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 39%
0
13 раз 34%
2
7 раз 18%
3
3 раза 8%
2
15 раз 39%
1
9 раз 24%
0
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реджана
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
172
217
127
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
154
811
118
316
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2513
Больше Меньше
326
1028
2315
335
830
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|16 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15