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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Кремонезе
2:0
Первый тайм: 44'
Читтаделла
0'
13' Желтая карточка
Filippo Pittarello
1:0
17' Пенальти
Кода Массимо
2:0
36' Гол
Бьянкетти Маттео
40' Желтая карточка
Мастрантонио Валерио

Ход матча

13'
 
Filippo Pittarello
17'
Кода Массимо
1:0
36'
Бьянкетти Маттео
(Квальята Джакомо)
2:0
40'
 
Мастрантонио Валерио

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Читтаделла
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Саро
Джанлука
15
Бьянкетти
Маттео
4
Марроне
Лука
44
Лочошвили
Лука
98
Дзанимачча
Лука
32
Абрего
Гонсало
19
Кастаньетти
Микеле
10
Буонаюто
Кристиан
33
Квальята
Джакомо
90
Кода
Массимо
7
Фалетти
Сесар
36
Кастари
Элхан
64
Andrea
Cecchetto
26
Паван
Никола
6
Соттини
Эдоардо
2
Сальви
Алессандро
23
Бранка
Симоне
8
Francesco
Amatucci
5
Мастрантонио
Валерио
28
Рицца
Алессио
32
Маистрелло
Томми
11
Filippo
Pittarello
Кремонезе
3-5-2
Читтаделла
3-5-2

История личных встреч

Кремонезе
Читтаделла

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

К
2:1
СB
1:2
СB
0:2
СB
2:0
СB
1:1
СB
0:2
СB
0:0
СB
0:2
СB
1:3
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:2
К
1:2
ЛП
3:3
ЛП
0:1
СC
1:3
СC
0:1
СCA
3:1
СCA
0:0

Голы

Всего голов

6
17

Голов в среднем за матч

0.67
1.7

Среднее время на гол

135
52

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
1.11

Среднее время на гол

81
81

Всего голов

17
27

Голов в среднем за матч

0.89
1.42

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

100
63

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 16 (4) 0.42
Кастаньетти Микеле 4 0.11
Коллоколо Микеле 4 0.11
Васкес Франко 3 0.08
Пикель Шарль 3 0.08
Раванелли Лука 3 0.08
Дзанимачча Лука 2 0.05
Гильоне Паоло 2 0.05
Окереке Давид 2 0.05
Бьянкетти Маттео 2 0.05
Серникола Леонардо 1 0.03
Йонсен Деннис 1 0.03
Тсаджут Франк 1 0.03
Антов Валентин 1 0.03
Абрего Гонсало 1 0.03
Чофани Даниэль 1 (1) 0.03
Квальята Джакомо 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 8 0.21
Filippo Pittarello 6 0.16
Вита Алессио 4 0.11
Кассано Клаудио 3 0.08
Маистрелло Томми 3 0.08
Andrea Magrassi 3 0.08
Кариссони Лоренцо 2 0.05
Бранка Симоне 2 0.05
Stefano Negro 2 0.05
Каррьеро Джузеппе 2 0.05
Francesco Amatucci 2 0.05
Сальви Алессандро 1 0.03
Паван Никола 1 0.03
Бальдини Энрико 1 (1) 0.03
Federico Giraudo 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пикель Шарль 9 1
Васкес Франко 9 0
Бьянкетти Маттео 9 0
Антов Валентин 7 1
Майер Жан 8 0
Лочошвили Лука 5 1
Кастаньетти Микеле 6 0
Коллоколо Микеле 6 0
Раванелли Лука 4 1
Квальята Джакомо 4 1
Йонсен Деннис 1 2
Окереке Давид 4 0
Серникола Леонардо 2 1
Фалетти Сесар 3 0
Дзанимачча Лука 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Кода Массимо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 15 1
Сальви Алессандро 10 0
Кариссони Лоренцо 9 0
Federico Giraudo 7 0
Stefano Negro 7 0
Анжели Маттео 5 1
Filippo Pittarello 5 0
Francesco Amatucci 5 0
Каррьеро Джузеппе 4 0
Тессьоре Андреа 4 0
Мастрантонио Валерио 4 0
Бальдини Энрико 3 0
Вита Алессио 3 0
Andrea Magrassi 3 0
Паван Никола 3 0
Пандольфи Лука 3 0
Кассано Клаудио 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Фраре Доменико 2 0
Соттини Эдоардо 2 0
Кастари Элхан 1 0
Рицца Алессио 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Читтаделла
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
9
Кремонезе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Читтаделла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

20
22
Кремонезе
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (10)
51% (19)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
Читтаделла
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (4)
51% (19)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
46% (17)
24% (9)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

29
31

Голы по времени матча

Забито

24
15
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
22 Не забивали 25
4
17%
2
13%
1-15
6
25%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
5
21%
5
33%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
0
0%
4
18%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
4
29%
4
18%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
3
21%
2
9%
76-90

Забито

23
26
9 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
2
9%
7
27%
1-15
4
17%
6
23%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
2
9%
1
4%
46-60
6
26%
2
8%
61-75
6
26%
7
27%
76-90

Пропущено

18
21
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
3
17%
3
14%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
4
22%
4
19%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
5
28%
5
24%
76-90

Забито

47
41
22 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 19
24 Забивали первыми 17
8 Не забивали 10
6
13%
9
22%
1-15
10
21%
8
20%
16-30
6
13%
5
12%
31-45
6
13%
2
5%
46-60
8
17%
5
12%
61-75
11
23%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

32
43
12 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 26
3
9%
7
16%
1-15
6
19%
6
14%
16-30
3
9%
7
16%
31-45
8
25%
8
19%
46-60
4
13%
8
19%
61-75
8
25%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0
Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2
Читтаделла
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0
Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1

Результаты матчей

Кремонезе
Читтаделла

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%

Точный счет

0:1
7 раз 19%
1:2
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
2
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
17 раз 46%
0
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
4
6
12
1.5
7
12
2
16
2.5
2
17
1
17
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
6
8
11
1.5
3
15
2
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
27
10
14
23
1.5
10
27
4
33
2.5
2
35
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:1 38 21 12 5 65 - 35 75
2.
Венеция
 1:0 38 22 7 9 69 - 44 73
3.
Комо
 0:1 38 21 9 8 57 - 40 72
4.
Кремонезе
 2:0 38 19 10 9 49 - 32 67
5.
Катанзаро
 1:1 38 17 10 11 59 - 48 61
6.
Палермо
 0:0 38 14 12 12 61 - 53 54
7.
Сампдория
 1:1 38 15 10 13 51 - 50 53
8.
Брешия
 0:1 38 12 15 11 44 - 39 51
9.
Козенца
 1:0 38 12 13 13 47 - 41 49
10.
Реджана
 1:0 38 11 16 11 38 - 44 49
11.
Зюйдтироль
 0:0 38 12 12 14 46 - 47 48
12.
Модена
 3:1 38 10 17 11 41 - 46 47
13.
Пиза
 0:1 38 11 13 14 50 - 53 46
14.
Читтаделла
 0:2 38 11 13 14 40 - 46 46
15.
Тернана
 1:0 38 11 10 17 43 - 50 43
16.
Асколи
 1:0 38 9 14 15 37 - 41 41
17.
Бари
 1:0 38 8 17 13 37 - 49 41
18.
Специя
 0:1 38 8 17 13 34 - 49 41
19.
ФералпиСало
 0:1 38 8 9 21 44 - 65 33
20.
Лекко
 1:3 38 6 8 24 34 - 74 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:0 19 13 3 3 41 - 25 42
2.
Комо
 0:1 19 12 4 3 31 - 19 40
3.
Парма
 0:1 19 11 7 1 34 - 17 40
4.
Кремонезе
 2:0 19 9 5 5 25 - 15 32
5.
Катанзаро
 1:1 19 9 5 5 34 - 26 32
6.
Брешия
 0:1 19 7 8 4 24 - 17 29
7.
Палермо
 0:0 19 8 4 7 33 - 27 28
8.
Зюйдтироль
 0:0 19 7 6 6 23 - 20 27
9.
Читтаделла
 0:2 19 7 6 6 25 - 22 27
10.
Бари
 1:0 19 6 9 4 20 - 19 27
11.
Пиза
 0:1 19 6 8 5 30 - 27 26
12.
Модена
 3:1 19 6 6 7 19 - 21 24
13.
Сампдория
 1:1 19 7 4 8 25 - 25 23
14.
Асколи
 1:0 19 5 8 6 18 - 15 23
15.
Специя
 0:1 19 5 8 6 16 - 17 23
16.
Козенца
 1:0 19 5 7 7 29 - 25 22
17.
Тернана
 1:0 19 5 7 7 16 - 16 22
18.
Реджана
 1:0 19 4 10 5 16 - 23 22
19.
Лекко
 1:3 19 4 2 13 18 - 34 14
20.
ФералпиСало
 0:1 19 3 5 11 25 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:1 19 10 5 4 31 - 18 35
2.
Кремонезе
 2:0 19 10 5 4 24 - 17 35
3.
Комо
 0:1 19 9 5 5 26 - 21 32
4.
Венеция
 1:0 19 9 4 6 28 - 19 31
5.
Сампдория
 1:1 19 8 6 5 26 - 25 30
6.
Катанзаро
 1:1 19 8 5 6 25 - 22 29
7.
Козенца
 1:0 19 7 6 6 18 - 16 27
8.
Реджана
 1:0 19 7 6 6 22 - 21 27
9.
Палермо
 0:0 19 6 8 5 28 - 26 26
10.
Модена
 3:1 19 4 11 4 22 - 25 23
11.
Брешия
 0:1 19 5 7 7 20 - 22 22
12.
Тернана
 1:0 19 6 3 10 27 - 34 21
13.
Зюйдтироль
 0:0 19 5 6 8 23 - 27 21
14.
Пиза
 0:1 19 5 5 9 20 - 26 20
15.
ФералпиСало
 0:1 19 5 4 10 19 - 31 19
16.
Читтаделла
 0:2 19 4 7 8 15 - 24 19
17.
Асколи
 1:0 19 4 6 9 19 - 26 18
18.
Специя
 0:1 19 3 9 7 18 - 32 18
19.
Бари
 1:0 19 2 8 9 17 - 30 14
20.
Лекко
 1:3 19 2 6 11 16 - 40 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 20 (3)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Кремонезе Кода Массимо 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Мастрантонио Валерио получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Джакомо Квальята сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Бьянкетти Маттео бьет в цель!
  • 17'
    Г О О О О Л - Кода Массимо из команды Кремонезе забивает с точки!
  • 13'
    Филиппо Питтарелло получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Кремонезе.
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Кремонезе
Ничья
Читтаделла
1.83
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5.50
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