Тур: 38. Стадион: Джованни Цини.
2:0
Первый тайм: 44'
0'
13' Желтая карточкаFilippo Pittarello
1:0
17' ПенальтиКода Массимо
2:0
36' ГолБьянкетти Маттео
40' Желтая карточкаМастрантонио Валерио
Ход матча
17'
1:0
36'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кода МассимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Роккетти ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
29 Akim Djibril
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кремонезе
Читтаделла
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
17
Голов в среднем за матч
0.67
1.7
Среднее время на гол
135
52
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
1.11
Среднее время на гол
81
81
Всего голов
17
27
Голов в среднем за матч
0.89
1.42
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
100
63
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|16 (4)
|0.42
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.11
|Коллоколо Микеле
|4
|0.11
|Васкес Франко
|3
|0.08
|Пикель Шарль
|3
|0.08
|Раванелли Лука
|3
|0.08
|Дзанимачча Лука
|2
|0.05
|Гильоне Паоло
|2
|0.05
|Окереке Давид
|2
|0.05
|Бьянкетти Маттео
|2
|0.05
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|Йонсен Деннис
|1
|0.03
|Тсаджут Франк
|1
|0.03
|Антов Валентин
|1
|0.03
|Абрего Гонсало
|1
|0.03
|Чофани Даниэль
|1 (1)
|0.03
|Квальята Джакомо
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|8
|0.21
|Filippo Pittarello
|6
|0.16
|Вита Алессио
|4
|0.11
|Кассано Клаудио
|3
|0.08
|Маистрелло Томми
|3
|0.08
|Andrea Magrassi
|3
|0.08
|Кариссони Лоренцо
|2
|0.05
|Бранка Симоне
|2
|0.05
|Stefano Negro
|2
|0.05
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.05
|Francesco Amatucci
|2
|0.05
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Паван Никола
|1
|0.03
|Бальдини Энрико
|1 (1)
|0.03
|Federico Giraudo
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пикель Шарль
|9
|1
|Васкес Франко
|9
|0
|Бьянкетти Маттео
|9
|0
|Антов Валентин
|7
|1
|Майер Жан
|8
|0
|Лочошвили Лука
|5
|1
|Кастаньетти Микеле
|6
|0
|Коллоколо Микеле
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Квальята Джакомо
|4
|1
|Йонсен Деннис
|1
|2
|Окереке Давид
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|15
|1
|Сальви Алессандро
|10
|0
|Кариссони Лоренцо
|9
|0
|Federico Giraudo
|7
|0
|Stefano Negro
|7
|0
|Анжели Маттео
|5
|1
|Filippo Pittarello
|5
|0
|Francesco Amatucci
|5
|0
|Каррьеро Джузеппе
|4
|0
|Тессьоре Андреа
|4
|0
|Мастрантонио Валерио
|4
|0
|Бальдини Энрико
|3
|0
|Вита Алессио
|3
|0
|Andrea Magrassi
|3
|0
|Паван Никола
|3
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Кассано Клаудио
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Соттини Эдоардо
|2
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Рицца Алессио
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Читтаделла
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
9
9
Кремонезе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Читтаделла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
20
22
Кремонезе
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (10)
51% (19)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
Читтаделла
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (4)
51% (19)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
46% (17)
24% (9)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
29
31
Голы по времени матча
Забито
24
15
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
22 Не забивали 25
4
17%
2
13%
1-15
6
25%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
5
21%
5
33%
76-90
Пропущено
14
22
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
0
0%
4
18%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
4
29%
4
18%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
3
21%
2
9%
76-90
Забито
23
26
9 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
2
9%
7
27%
1-15
4
17%
6
23%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
2
9%
1
4%
46-60
6
26%
2
8%
61-75
6
26%
7
27%
76-90
Пропущено
18
21
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
3
17%
3
14%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
4
22%
4
19%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
5
28%
5
24%
76-90
Забито
47
41
22 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 19
24 Забивали первыми 17
8 Не забивали 10
6
13%
9
22%
1-15
10
21%
8
20%
16-30
6
13%
5
12%
31-45
6
13%
2
5%
46-60
8
17%
5
12%
61-75
11
23%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
32
43
12 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 26
3
9%
7
16%
1-15
6
19%
6
14%
16-30
3
9%
7
16%
31-45
8
25%
8
19%
46-60
4
13%
8
19%
61-75
8
25%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0
Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2
Читтаделла
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0
Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1
Результаты матчей
Кремонезе
Читтаделла
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
Точный счет
0:1
7 раз 19%
1:2
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 38%
2
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
17 раз 46%
0
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
154
612
712
216
217
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
126
811
315
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
2710
1423
1027
433
235
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|38
|21
|12
|5
|65 - 35
|75
|2.
|1:0
|38
|22
|7
|9
|69 - 44
|73
|3.
|0:1
|38
|21
|9
|8
|57 - 40
|72
|4.
|2:0
|38
|19
|10
|9
|49 - 32
|67
|5.
|1:1
|38
|17
|10
|11
|59 - 48
|61
|6.
|0:0
|38
|14
|12
|12
|61 - 53
|54
|7.
|1:1
|38
|15
|10
|13
|51 - 50
|53
|8.
|0:1
|38
|12
|15
|11
|44 - 39
|51
|9.
|1:0
|38
|12
|13
|13
|47 - 41
|49
|10.
|1:0
|38
|11
|16
|11
|38 - 44
|49
|11.
|0:0
|38
|12
|12
|14
|46 - 47
|48
|12.
|3:1
|38
|10
|17
|11
|41 - 46
|47
|13.
|0:1
|38
|11
|13
|14
|50 - 53
|46
|14.
|0:2
|38
|11
|13
|14
|40 - 46
|46
|15.
|1:0
|38
|11
|10
|17
|43 - 50
|43
|16.
|1:0
|38
|9
|14
|15
|37 - 41
|41
|17.
|1:0
|38
|8
|17
|13
|37 - 49
|41
|18.
|0:1
|38
|8
|17
|13
|34 - 49
|41
|19.
|0:1
|38
|8
|9
|21
|44 - 65
|33
|20.
|1:3
|38
|6
|8
|24
|34 - 74
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|13
|3
|3
|41 - 25
|42
|2.
|0:1
|19
|12
|4
|3
|31 - 19
|40
|3.
|0:1
|19
|11
|7
|1
|34 - 17
|40
|4.
|2:0
|19
|9
|5
|5
|25 - 15
|32
|5.
|1:1
|19
|9
|5
|5
|34 - 26
|32
|6.
|0:1
|19
|7
|8
|4
|24 - 17
|29
|7.
|0:0
|19
|8
|4
|7
|33 - 27
|28
|8.
|0:0
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|9.
|0:2
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|10.
|1:0
|19
|6
|9
|4
|20 - 19
|27
|11.
|0:1
|19
|6
|8
|5
|30 - 27
|26
|12.
|3:1
|19
|6
|6
|7
|19 - 21
|24
|13.
|1:1
|19
|7
|4
|8
|25 - 25
|23
|14.
|1:0
|19
|5
|8
|6
|18 - 15
|23
|15.
|0:1
|19
|5
|8
|6
|16 - 17
|23
|16.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|29 - 25
|22
|17.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|16 - 16
|22
|18.
|1:0
|19
|4
|10
|5
|16 - 23
|22
|19.
|1:3
|19
|4
|2
|13
|18 - 34
|14
|20.
|0:1
|19
|3
|5
|11
|25 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|19
|10
|5
|4
|31 - 18
|35
|2.
|2:0
|19
|10
|5
|4
|24 - 17
|35
|3.
|0:1
|19
|9
|5
|5
|26 - 21
|32
|4.
|1:0
|19
|9
|4
|6
|28 - 19
|31
|5.
|1:1
|19
|8
|6
|5
|26 - 25
|30
|6.
|1:1
|19
|8
|5
|6
|25 - 22
|29
|7.
|1:0
|19
|7
|6
|6
|18 - 16
|27
|8.
|1:0
|19
|7
|6
|6
|22 - 21
|27
|9.
|0:0
|19
|6
|8
|5
|28 - 26
|26
|10.
|3:1
|19
|4
|11
|4
|22 - 25
|23
|11.
|0:1
|19
|5
|7
|7
|20 - 22
|22
|12.
|1:0
|19
|6
|3
|10
|27 - 34
|21
|13.
|0:0
|19
|5
|6
|8
|23 - 27
|21
|14.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|15.
|0:1
|19
|5
|4
|10
|19 - 31
|19
|16.
|0:2
|19
|4
|7
|8
|15 - 24
|19
|17.
|1:0
|19
|4
|6
|9
|19 - 26
|18
|18.
|0:1
|19
|3
|9
|7
|18 - 32
|18
|19.
|1:0
|19
|2
|8
|9
|17 - 30
|14
|20.
|1:3
|19
|2
|6
|11
|16 - 40
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|16 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15