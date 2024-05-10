Тур: 38. Стадион: Джованни Цини.
3:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаFilippo Pittarello
1:0
17' ПенальтиКода Массимо
2:0
36' ГолБьянкетти Маттео
39' Желтая карточкаМастрантонио Валерио
54' Желтая карточкаЛочошвили Лука
82' Желтая карточкаЙонсен Деннис
3:0
88' ГолЙонсен Деннис
90'+6
Ход матча
17'
1:0
36'
54'
82'
88'
3:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
545 Количество передач 338
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кода МассимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Роккетти ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
29 Akim Djibril
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кремонезе
Читтаделла
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
17
Голов в среднем за матч
0.67
1.7
Среднее время на гол
135
52
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
1.11
Среднее время на гол
81
81
Всего голов
17
27
Голов в среднем за матч
0.89
1.42
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
100
63
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|16 (4)
|0.42
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.11
|Коллоколо Микеле
|4
|0.11
|Васкес Франко
|3
|0.08
|Пикель Шарль
|3
|0.08
|Раванелли Лука
|3
|0.08
|Дзанимачча Лука
|2
|0.05
|Йонсен Деннис
|2
|0.05
|Гильоне Паоло
|2
|0.05
|Окереке Давид
|2
|0.05
|Бьянкетти Маттео
|2
|0.05
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|Тсаджут Франк
|1
|0.03
|Антов Валентин
|1
|0.03
|Абрего Гонсало
|1
|0.03
|Чофани Даниэль
|1 (1)
|0.03
|Квальята Джакомо
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|8
|0.21
|Filippo Pittarello
|6
|0.16
|Вита Алессио
|4
|0.11
|Кассано Клаудио
|3
|0.08
|Маистрелло Томми
|3
|0.08
|Andrea Magrassi
|3
|0.08
|Кариссони Лоренцо
|2
|0.05
|Бранка Симоне
|2
|0.05
|Stefano Negro
|2
|0.05
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.05
|Francesco Amatucci
|2
|0.05
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Паван Никола
|1
|0.03
|Бальдини Энрико
|1 (1)
|0.03
|Federico Giraudo
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пикель Шарль
|9
|1
|Васкес Франко
|9
|0
|Бьянкетти Маттео
|9
|0
|Антов Валентин
|7
|1
|Майер Жан
|8
|0
|Лочошвили Лука
|6
|1
|Кастаньетти Микеле
|6
|0
|Коллоколо Микеле
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Квальята Джакомо
|4
|1
|Йонсен Деннис
|2
|2
|Окереке Давид
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|15
|1
|Сальви Алессандро
|10
|0
|Кариссони Лоренцо
|9
|0
|Federico Giraudo
|7
|0
|Stefano Negro
|7
|0
|Анжели Маттео
|5
|1
|Filippo Pittarello
|5
|0
|Francesco Amatucci
|5
|0
|Каррьеро Джузеппе
|4
|0
|Тессьоре Андреа
|4
|0
|Мастрантонио Валерио
|4
|0
|Бальдини Энрико
|3
|0
|Вита Алессио
|3
|0
|Andrea Magrassi
|3
|0
|Паван Никола
|3
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Кассано Клаудио
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Соттини Эдоардо
|2
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Рицца Алессио
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Читтаделла
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
9
9
Кремонезе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Читтаделла
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
20
22
Кремонезе
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (11)
50% (19)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
39% (15)
37% (14)
Читтаделла
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (4)
50% (19)
39% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
45% (17)
26% (10)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
29
31
Голы по времени матча
Забито
27
15
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 7
22 Не забивали 26
4
15%
2
13%
1-15
7
26%
2
13%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
2
7%
3
20%
61-75
6
22%
5
33%
76-90
Пропущено
14
25
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
0
0%
4
16%
1-15
3
21%
4
16%
16-30
2
14%
5
20%
31-45
4
29%
4
16%
46-60
2
14%
5
20%
61-75
3
21%
3
12%
76-90
Забито
23
26
9 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 10
24 Не забивали 23
2
9%
7
27%
1-15
4
17%
6
23%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
2
9%
1
4%
46-60
6
26%
2
8%
61-75
6
26%
7
27%
76-90
Пропущено
18
21
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
3
17%
3
14%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
4
22%
4
19%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
5
28%
5
24%
76-90
Забито
50
41
24 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 19
25 Забивали первыми 17
8 Не забивали 11
6
12%
9
22%
1-15
11
22%
8
20%
16-30
7
14%
5
12%
31-45
6
12%
2
5%
46-60
8
16%
5
12%
61-75
12
24%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
32
46
12 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 27
3
9%
7
15%
1-15
6
19%
7
15%
16-30
3
9%
8
17%
31-45
8
25%
8
17%
46-60
4
13%
8
17%
61-75
8
25%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0
Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2
Читтаделла
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0
Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1
Результаты матчей
Кремонезе
Читтаделла
Точный счет
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
2 раза 11%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
Точный счет
0:1
7 раз 18%
1:2
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
0:0
5 раз 13%
1:2
5 раз 13%
2:0
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 37%
2
10 раз 26%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
17 раз 45%
0
11 раз 29%
2
8 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
154
712
712
316
217
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
127
811
316
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
299
Больше Меньше
2711
1523
1028
533
236
137
137
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|16 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15