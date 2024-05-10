Тур: 38. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
Ход матча
10'
13'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
29 Владение мячом, % 71
32
Васкес
Дэвис
- Основной состав
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Mattia Sala
-
14 Miha Trdan
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
История личных встреч
Асколи
Пиза
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
19 матчей
42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.33
0.7
Среднее время на гол
67
128
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.26
0.84
Тотал матчей
2.5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
71
106
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|11 (4)
|0.29
|Калигара Фабрицио
|5 (2)
|0.13
|Боттегин Эрик
|4
|0.11
|Родригес Пабло
|3
|0.08
|Беллучи Джузеппе
|2
|0.05
|Несторовски Илья
|2
|0.05
|Дурис Давид
|2
|0.05
|Патрицио Масини
|2
|0.05
|Манцари Джакомо
|1
|0.03
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Кваранта Данило
|1
|0.03
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
|Вальцания Лука
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|10 (3)
|0.26
|Бонфанти Николас
|5
|0.13
|Морео Стефано
|4
|0.11
|Млакар Ян
|3
|0.08
|Барбьери Томмазо
|3
|0.08
|Трамони Маттео
|3
|0.08
|Канестрелли Симоне
|3
|0.08
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0.05
|Калабрези Артуро
|2
|0.05
|Марин Мариус
|2
|0.05
|Трамони Лисандру
|2
|0.05
|Торрегросса Эрнесто
|2 (2)
|0.05
|Караччоло Антонио
|2
|0.05
|Alesandro Arena
|2
|0.05
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Велозу Мигель
|1
|0.03
|Эштевеш Томаш
|1
|0.03
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.03
|Туре Идрисса
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|12
|3
|Ди Таккио Франческо
|13
|0
|Фаласко Никола
|6
|1
|Кваранта Данило
|6
|1
|Фальцерано Марчелло
|7
|0
|Джоване Самуэль
|7
|0
|Патрицио Масини
|7
|0
|Калигара Фабрицио
|6
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|2
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Родригес Пабло
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Форте Франческо
|2
|1
|Вальцания Лука
|2
|1
|Стренг Джеремайя
|3
|0
|Мендеш Педру
|2
|0
|Вяйсянен Саули
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Манцари Джакомо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Мантовани Валерио
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Васкес Дэвис
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|13
|1
|Канестрелли Симоне
|12
|0
|Барбьери Томмазо
|7
|1
|Эштевеш Томаш
|8
|0
|Калабрези Артуро
|6
|1
|Караччоло Антонио
|7
|0
|Валоти Матиа
|5
|1
|Леверб Максим
|5
|1
|Николас Андраде
|6
|0
|Трамони Лисандру
|6
|0
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Велозу Мигель
|4
|0
|Морео Стефано
|4
|0
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Надь Адам
|2
|1
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Пиза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
12
Асколи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Пиза
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
13
24
Асколи
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (9)
41% (15)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
46% (17)
19% (7)
Пиза
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (13)
35% (13)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
19
36
Голы по времени матча
Забито
16
21
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
28 Не забивали 22
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
5
31%
2
10%
31-45
1
6%
6
29%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
25%
6
29%
76-90
Пропущено
16
24
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
4
25%
4
17%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
19%
8
33%
76-90
Забито
20
30
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
3
15%
2
7%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
4
20%
5
17%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
1
5%
7
23%
61-75
5
25%
10
33%
76-90
Пропущено
25
27
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
3
12%
6
22%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
6
24%
2
7%
46-60
2
8%
4
15%
61-75
8
32%
8
30%
30%
76-90
Забито
36
51
20 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 17
14 Не забивали 4
5
14%
5
10%
1-15
6
17%
5
10%
16-30
9
25%
7
14%
31-45
4
11%
9
18%
46-60
3
8%
9
18%
61-75
9
25%
16
31%
76-90
Пропущено
41
51
19 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 28
7
17%
10
20%
1-15
6
15%
4
8%
16-30
6
15%
8
16%
31-45
9
22%
6
12%
46-60
2
5%
7
14%
61-75
11
27%
16
31%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Палермо - Асколи 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Тернана - Асколи 0:1 Асколи - Модена 0:0
Читтаделла - Асколи 0:0 Асколи - Венеция 0:0 Специя - Асколи 2:1 Асколи - Лекко 4:1 Сампдория - Асколи 2:1 Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0
Пиза
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1
Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0
Результаты матчей
Асколи
Пиза
Точный счет
0:0
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 16%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
7 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
18 раз 49%
2
11 раз 30%
0
5 раз 14%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Асколи
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
181
414
910
216
217
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
144
514
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2413
Больше Меньше
325
928
1423
235
334
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|38
|21
|12
|5
|65 - 35
|75
|2.
|1:0
|38
|22
|7
|9
|69 - 44
|73
|3.
|0:1
|38
|21
|9
|8
|57 - 40
|72
|4.
|2:0
|38
|19
|10
|9
|49 - 32
|67
|5.
|1:1
|38
|17
|10
|11
|59 - 48
|61
|6.
|0:0
|38
|14
|12
|12
|61 - 53
|54
|7.
|1:1
|38
|15
|10
|13
|51 - 50
|53
|8.
|0:1
|38
|12
|15
|11
|44 - 39
|51
|9.
|1:0
|38
|12
|13
|13
|47 - 41
|49
|10.
|1:0
|38
|11
|16
|11
|38 - 44
|49
|11.
|0:0
|38
|12
|12
|14
|46 - 47
|48
|12.
|3:1
|38
|10
|17
|11
|41 - 46
|47
|13.
|0:1
|38
|11
|13
|14
|50 - 53
|46
|14.
|0:2
|38
|11
|13
|14
|40 - 46
|46
|15.
|1:0
|38
|11
|10
|17
|43 - 50
|43
|16.
|1:0
|38
|9
|14
|15
|37 - 41
|41
|17.
|1:0
|38
|8
|17
|13
|37 - 49
|41
|18.
|0:1
|38
|8
|17
|13
|34 - 49
|41
|19.
|0:1
|38
|8
|9
|21
|44 - 65
|33
|20.
|1:3
|38
|6
|8
|24
|34 - 74
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|13
|3
|3
|41 - 25
|42
|2.
|0:1
|19
|12
|4
|3
|31 - 19
|40
|3.
|0:1
|19
|11
|7
|1
|34 - 17
|40
|4.
|2:0
|19
|9
|5
|5
|25 - 15
|32
|5.
|1:1
|19
|9
|5
|5
|34 - 26
|32
|6.
|0:1
|19
|7
|8
|4
|24 - 17
|29
|7.
|0:0
|19
|8
|4
|7
|33 - 27
|28
|8.
|0:0
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|9.
|0:2
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|10.
|1:0
|19
|6
|9
|4
|20 - 19
|27
|11.
|0:1
|19
|6
|8
|5
|30 - 27
|26
|12.
|3:1
|19
|6
|6
|7
|19 - 21
|24
|13.
|1:1
|19
|7
|4
|8
|25 - 25
|23
|14.
|1:0
|19
|5
|8
|6
|18 - 15
|23
|15.
|0:1
|19
|5
|8
|6
|16 - 17
|23
|16.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|29 - 25
|22
|17.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|16 - 16
|22
|18.
|1:0
|19
|4
|10
|5
|16 - 23
|22
|19.
|1:3
|19
|4
|2
|13
|18 - 34
|14
|20.
|0:1
|19
|3
|5
|11
|25 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|19
|10
|5
|4
|31 - 18
|35
|2.
|2:0
|19
|10
|5
|4
|24 - 17
|35
|3.
|0:1
|19
|9
|5
|5
|26 - 21
|32
|4.
|1:0
|19
|9
|4
|6
|28 - 19
|31
|5.
|1:1
|19
|8
|6
|5
|26 - 25
|30
|6.
|1:1
|19
|8
|5
|6
|25 - 22
|29
|7.
|1:0
|19
|7
|6
|6
|18 - 16
|27
|8.
|1:0
|19
|7
|6
|6
|22 - 21
|27
|9.
|0:0
|19
|6
|8
|5
|28 - 26
|26
|10.
|3:1
|19
|4
|11
|4
|22 - 25
|23
|11.
|0:1
|19
|5
|7
|7
|20 - 22
|22
|12.
|1:0
|19
|6
|3
|10
|27 - 34
|21
|13.
|0:0
|19
|5
|6
|8
|23 - 27
|21
|14.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|15.
|0:1
|19
|5
|4
|10
|19 - 31
|19
|16.
|0:2
|19
|4
|7
|8
|15 - 24
|19
|17.
|1:0
|19
|4
|6
|9
|19 - 26
|18
|18.
|0:1
|19
|3
|9
|7
|18 - 32
|18
|19.
|1:0
|19
|2
|8
|9
|17 - 30
|14
|20.
|1:3
|19
|2
|6
|11
|16 - 40
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|16 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15