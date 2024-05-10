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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Асколи
1:0
Первый тайм: 44'
Пиза
0'
10' Желтая карточка
Марин Мариус
1:0
13' Гол
Боттегин Эрик

Ход матча

10'
 
Марин Мариус
13'
Боттегин Эрик
(Родригес Пабло)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Пиза
3.80
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6.15
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5.90
Все Коэффициенты
32
Васкес
Дэвис
55
Беллучи
Джузеппе
33
Боттегин
Эрик
3
Мантовани
Валерио
23
Фальцерано
Марчелло
7
Зедадка
Карим
73
Патрицио
Масини
41
Вальцания
Лука
10
Калигара
Фабрицио
99
Родригес
Пабло
30
Несторовски
Илья
1
Николас
Андраде
42
Барбьери
Томмазо
5
Канестрелли
Симоне
30
Де
Витис
Алессандро
20
Беруатто
Пьетро
8
Марин
Мариус
27
Валоти
Матиа
77
Д'Аллесандро
Марко
28
Alesandro
Arena
32
Морео
Стефано
10
Торрегросса
Эрнесто
Асколи
3-4-2-1
Пиза
4-2-3-1

История личных встреч

Асколи
Пиза

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

19 матчей

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:0
СB
2:1
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
0:2
СB
2:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
2:4
СB
2:1
ЛП
0:1
ЛП
0:1
ЛП
1:1
ППД
2:1
ППД
2:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.7

Среднее время на гол

67
128

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.26
0.84

Тотал матчей

2.5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

71
106

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 11 (4) 0.29
Калигара Фабрицио 5 (2) 0.13
Боттегин Эрик 4 0.11
Родригес Пабло 3 0.08
Беллучи Джузеппе 2 0.05
Несторовски Илья 2 0.05
Дурис Давид 2 0.05
Патрицио Масини 2 0.05
Манцари Джакомо 1 0.03
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Кваранта Данило 1 0.03
Селия Раффаэле 0 0
Ди Таккио Франческо 0 0
Фаласко Никола 0 0
Вальцания Лука 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 10 (3) 0.26
Бонфанти Николас 5 0.13
Морео Стефано 4 0.11
Млакар Ян 3 0.08
Барбьери Томмазо 3 0.08
Трамони Маттео 3 0.08
Канестрелли Симоне 3 0.08
Д'Аллесандро Марко 2 0.05
Калабрези Артуро 2 0.05
Марин Мариус 2 0.05
Трамони Лисандру 2 0.05
Торрегросса Эрнесто 2 (2) 0.05
Караччоло Антонио 2 0.05
Alesandro Arena 2 0.05
Беруатто Пьетро 1 0.03
Велозу Мигель 1 0.03
Эштевеш Томаш 1 0.03
Мазуччи Гаэтано 1 0.03
Пиччинини Габриэле 1 0.03
Туре Идрисса 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 12 3
Ди Таккио Франческо 13 0
Фаласко Никола 6 1
Кваранта Данило 6 1
Фальцерано Марчелло 7 0
Джоване Самуэль 7 0
Патрицио Масини 7 0
Калигара Фабрицио 6 0
Вивиано Эмильяно 1 2
Боттегин Эрик 4 0
Родригес Пабло 4 0
Несторовски Илья 4 0
Форте Франческо 2 1
Вальцания Лука 2 1
Стренг Джеремайя 3 0
Мендеш Педру 2 0
Вяйсянен Саули 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Зедадка Карим 2 0
Манцари Джакомо 2 0
Simon D'Uffizi 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Мантовани Валерио 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Васкес Дэвис 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 13 1
Канестрелли Симоне 12 0
Барбьери Томмазо 7 1
Эштевеш Томаш 8 0
Калабрези Артуро 6 1
Караччоло Антонио 7 0
Валоти Матиа 5 1
Леверб Максим 5 1
Николас Андраде 6 0
Трамони Лисандру 6 0
Херманнссон Хьёртур 3 1
Велозу Мигель 4 0
Морео Стефано 4 0
Беруатто Пьетро 4 0
Пиччинини Габриэле 4 0
Надь Адам 2 1
Д'Аллесандро Марко 3 0
Туре Идрисса 3 0
Alesandro Arena 3 0
Мазуччи Гаэтано 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Млакар Ян 1 0

Результаты матчей

Асколи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Пиза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
12
Асколи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Пиза
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

13
24
Асколи
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (9)
41% (15)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
46% (17)
19% (7)
Пиза
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (13)
35% (13)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

19
13

Упущенные победы

19
36

Голы по времени матча

Забито

16
21
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
28 Не забивали 22
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
5
31%
2
10%
31-45
1
6%
6
29%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
25%
6
29%
76-90

Пропущено

16
24
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
4
25%
4
17%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
19%
8
33%
76-90

Забито

20
30
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
3
15%
2
7%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
4
20%
5
17%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
1
5%
7
23%
61-75
5
25%
10
33%
76-90

Пропущено

25
27
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
3
12%
6
22%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
6
24%
2
7%
46-60
2
8%
4
15%
61-75
8
32%
8
30%
30%
76-90

Забито

36
51
20 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 17
14 Не забивали 4
5
14%
5
10%
1-15
6
17%
5
10%
16-30
9
25%
7
14%
31-45
4
11%
9
18%
46-60
3
8%
9
18%
61-75
9
25%
16
31%
76-90

Пропущено

41
51
19 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 28
7
17%
10
20%
1-15
6
15%
4
8%
16-30
6
15%
8
16%
31-45
9
22%
6
12%
46-60
2
5%
7
14%
61-75
11
27%
16
31%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Палермо - Асколи 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Тернана - Асколи 0:1 Асколи - Модена 0:0
Читтаделла - Асколи 0:0 Асколи - Венеция 0:0 Специя - Асколи 2:1 Асколи - Лекко 4:1 Сампдория - Асколи 2:1 Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0
Пиза
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1
Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0

Результаты матчей

Асколи
Пиза

Точный счет

0:0
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 16%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
7 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
18 раз 49%
2
11 раз 30%
0
5 раз 14%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Асколи
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
18
1
4
14
1.5
9
10
2
16
2.5
2
17
1
17
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
4
5
14
1.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
13
0.5
Больше Меньше
32
5
9
28
1.5
14
23
2
35
2.5
3
34
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:1 38 21 12 5 65 - 35 75
2.
Венеция
 1:0 38 22 7 9 69 - 44 73
3.
Комо
 0:1 38 21 9 8 57 - 40 72
4.
Кремонезе
 2:0 38 19 10 9 49 - 32 67
5.
Катанзаро
 1:1 38 17 10 11 59 - 48 61
6.
Палермо
 0:0 38 14 12 12 61 - 53 54
7.
Сампдория
 1:1 38 15 10 13 51 - 50 53
8.
Брешия
 0:1 38 12 15 11 44 - 39 51
9.
Козенца
 1:0 38 12 13 13 47 - 41 49
10.
Реджана
 1:0 38 11 16 11 38 - 44 49
11.
Зюйдтироль
 0:0 38 12 12 14 46 - 47 48
12.
Модена
 3:1 38 10 17 11 41 - 46 47
13.
Пиза
 0:1 38 11 13 14 50 - 53 46
14.
Читтаделла
 0:2 38 11 13 14 40 - 46 46
15.
Тернана
 1:0 38 11 10 17 43 - 50 43
16.
Асколи
 1:0 38 9 14 15 37 - 41 41
17.
Бари
 1:0 38 8 17 13 37 - 49 41
18.
Специя
 0:1 38 8 17 13 34 - 49 41
19.
ФералпиСало
 0:1 38 8 9 21 44 - 65 33
20.
Лекко
 1:3 38 6 8 24 34 - 74 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:0 19 13 3 3 41 - 25 42
2.
Комо
 0:1 19 12 4 3 31 - 19 40
3.
Парма
 0:1 19 11 7 1 34 - 17 40
4.
Кремонезе
 2:0 19 9 5 5 25 - 15 32
5.
Катанзаро
 1:1 19 9 5 5 34 - 26 32
6.
Брешия
 0:1 19 7 8 4 24 - 17 29
7.
Палермо
 0:0 19 8 4 7 33 - 27 28
8.
Зюйдтироль
 0:0 19 7 6 6 23 - 20 27
9.
Читтаделла
 0:2 19 7 6 6 25 - 22 27
10.
Бари
 1:0 19 6 9 4 20 - 19 27
11.
Пиза
 0:1 19 6 8 5 30 - 27 26
12.
Модена
 3:1 19 6 6 7 19 - 21 24
13.
Сампдория
 1:1 19 7 4 8 25 - 25 23
14.
Асколи
 1:0 19 5 8 6 18 - 15 23
15.
Специя
 0:1 19 5 8 6 16 - 17 23
16.
Козенца
 1:0 19 5 7 7 29 - 25 22
17.
Тернана
 1:0 19 5 7 7 16 - 16 22
18.
Реджана
 1:0 19 4 10 5 16 - 23 22
19.
Лекко
 1:3 19 4 2 13 18 - 34 14
20.
ФералпиСало
 0:1 19 3 5 11 25 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:1 19 10 5 4 31 - 18 35
2.
Кремонезе
 2:0 19 10 5 4 24 - 17 35
3.
Комо
 0:1 19 9 5 5 26 - 21 32
4.
Венеция
 1:0 19 9 4 6 28 - 19 31
5.
Сампдория
 1:1 19 8 6 5 26 - 25 30
6.
Катанзаро
 1:1 19 8 5 6 25 - 22 29
7.
Козенца
 1:0 19 7 6 6 18 - 16 27
8.
Реджана
 1:0 19 7 6 6 22 - 21 27
9.
Палермо
 0:0 19 6 8 5 28 - 26 26
10.
Модена
 3:1 19 4 11 4 22 - 25 23
11.
Брешия
 0:1 19 5 7 7 20 - 22 22
12.
Тернана
 1:0 19 6 3 10 27 - 34 21
13.
Зюйдтироль
 0:0 19 5 6 8 23 - 27 21
14.
Пиза
 0:1 19 5 5 9 20 - 26 20
15.
ФералпиСало
 0:1 19 5 4 10 19 - 31 19
16.
Читтаделла
 0:2 19 4 7 8 15 - 24 19
17.
Асколи
 1:0 19 4 6 9 19 - 26 18
18.
Специя
 0:1 19 3 9 7 18 - 32 18
19.
Бари
 1:0 19 2 8 9 17 - 30 14
20.
Лекко
 1:3 19 2 6 11 16 - 40 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 20 (3)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Кремонезе Кода Массимо 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Пиза
3.80
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6.15
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