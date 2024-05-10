Тур: 38. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука. Зрители: 6705
0'
10' Желтая карточкаМарин Мариус
1:0
12' ГолБоттегин Эрик
46' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
1:1
53' ГолД'Аллесандро Марко
2:1
68' ГолРодригес Пабло
72' Желтая карточкаSimon D'Uffizi
90'+3
Ход матча
10'
12'
1:0
53'
68'
72'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
238 Количество передач 663
-
28 Владение мячом, % 72
32
Васкес
Дэвис
- Основной состав
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Mattia Sala
-
14 Miha Trdan
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
История личных встреч
Асколи
Пиза
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
19 матчей
42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.33
0.7
Среднее время на гол
67
128
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.26
0.84
Тотал матчей
2.5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
71
106
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|11 (4)
|0.29
|Калигара Фабрицио
|5 (2)
|0.13
|Родригес Пабло
|4
|0.11
|Боттегин Эрик
|4
|0.11
|Беллучи Джузеппе
|2
|0.05
|Несторовски Илья
|2
|0.05
|Дурис Давид
|2
|0.05
|Патрицио Масини
|2
|0.05
|Манцари Джакомо
|1
|0.03
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Кваранта Данило
|1
|0.03
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
|Вальцания Лука
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|10 (3)
|0.26
|Бонфанти Николас
|5
|0.13
|Морео Стефано
|4
|0.11
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0.08
|Млакар Ян
|3
|0.08
|Барбьери Томмазо
|3
|0.08
|Трамони Маттео
|3
|0.08
|Канестрелли Симоне
|3
|0.08
|Калабрези Артуро
|2
|0.05
|Марин Мариус
|2
|0.05
|Трамони Лисандру
|2
|0.05
|Торрегросса Эрнесто
|2 (2)
|0.05
|Караччоло Антонио
|2
|0.05
|Alesandro Arena
|2
|0.05
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Велозу Мигель
|1
|0.03
|Эштевеш Томаш
|1
|0.03
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.03
|Туре Идрисса
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|12
|3
|Ди Таккио Франческо
|13
|0
|Фаласко Никола
|6
|1
|Кваранта Данило
|6
|1
|Фальцерано Марчелло
|7
|0
|Калигара Фабрицио
|7
|0
|Джоване Самуэль
|7
|0
|Патрицио Масини
|7
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|2
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Родригес Пабло
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Форте Франческо
|2
|1
|Вальцания Лука
|2
|1
|Стренг Джеремайя
|3
|0
|Simon D'Uffizi
|3
|0
|Мендеш Педру
|2
|0
|Вяйсянен Саули
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Манцари Джакомо
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Мантовани Валерио
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Васкес Дэвис
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|13
|1
|Канестрелли Симоне
|12
|0
|Барбьери Томмазо
|7
|1
|Эштевеш Томаш
|8
|0
|Калабрези Артуро
|6
|1
|Караччоло Антонио
|7
|0
|Валоти Матиа
|5
|1
|Леверб Максим
|5
|1
|Николас Андраде
|6
|0
|Трамони Лисандру
|6
|0
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Велозу Мигель
|4
|0
|Морео Стефано
|4
|0
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Надь Адам
|2
|1
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Пиза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
13
Асколи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Пиза
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
13
24
Асколи
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (10)
39% (15)
34% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
47% (18)
18% (7)
Пиза
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (13)
34% (13)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
39% (15)
37% (14)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
20
13
Упущенные победы
19
37
Голы по времени матча
Забито
18
22
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
28 Не забивали 22
3
17%
3
14%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
5
28%
2
9%
31-45
1
6%
7
32%
46-60
3
17%
2
9%
61-75
4
22%
6
27%
76-90
Пропущено
17
26
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
24%
5
19%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
4
24%
3
12%
31-45
4
24%
4
15%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
3
18%
8
31%
76-90
Забито
20
30
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
24 Не забивали 20
3
15%
2
7%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
4
20%
5
17%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
1
5%
7
23%
61-75
5
25%
10
33%
76-90
Пропущено
25
27
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
3
12%
6
22%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
6
24%
2
7%
46-60
2
8%
4
15%
61-75
8
32%
8
30%
30%
76-90
Забито
38
52
21 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 35
15 Забивали первыми 17
14 Не забивали 4
6
16%
5
10%
1-15
6
16%
5
10%
16-30
9
24%
7
13%
31-45
4
11%
10
19%
46-60
4
11%
9
17%
61-75
9
24%
16
31%
76-90
Пропущено
42
53
19 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 29
7
17%
11
21%
1-15
6
14%
4
8%
16-30
6
14%
8
15%
31-45
10
24%
6
11%
46-60
2
5%
8
15%
61-75
11
26%
16
30%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Палермо - Асколи 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Тернана - Асколи 0:1 Асколи - Модена 0:0
Читтаделла - Асколи 0:0 Асколи - Венеция 0:0 Специя - Асколи 2:1 Асколи - Лекко 4:1 Сампдория - Асколи 2:1 Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0
Пиза
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1
Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0
Результаты матчей
Асколи
Пиза
Точный счет
0:0
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Точный счет
0:0
6 раз 16%
0:1
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
1:0
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:2
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 39%
0
13 раз 34%
2
8 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
19 раз 50%
2
11 раз 29%
0
5 раз 13%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Асколи
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
181
514
910
217
217
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
154
514
514
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2513
Больше Меньше
335
1028
1424
236
335
137
137
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|16 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15