Тур: 38. Стадион: Альберто Пиччи.
0'
0:1
17' ГолИдзес Джей
49' Желтая карточкаДи Серио Джузеппе
50' Желтая карточкаБандинелли Филиппо
1:1
57' ГолЭспозито Франческо
2:1
61' ГолЭспозито Франческо
Ход матча
17'
0:1
57'
61'
66'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
37
Матею
Алеш
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Виньяли ЛукаПолузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Ягелло ФилипНападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
80 Rachid Kouda
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Специя
Венеция
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.8
0.7
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
112
128
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|7 (3)
|0.18
|Эспозито Франческо
|4
|0.11
|Моро Лука
|4 (1)
|0.11
|Ди Серио Джузеппе
|3
|0.08
|Реца Аркадиуш
|3
|0.08
|Христов Петко
|3
|0.08
|Rachid Kouda
|2
|0.05
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.03
|Виньяли Лука
|1
|0.03
|Ягелло Филип
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|Матею Алеш
|1
|0.03
|Мюль Лукас
|1
|0.03
|Гелашвили Ива
|1
|0.03
|Бертола Николо
|1
|0.03
|Фальчинелли Диего
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|0.58
|Гюткьяр Кристиан
|11 (1)
|0.29
|Бузио Джанлука
|7
|0.18
|Тессманн Таннер
|6
|0.16
|Пьерини Николас
|5
|0.13
|Альтаре Джорджо
|4
|0.11
|Йонсен Деннис
|3
|0.08
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|3
|0.08
|Идзес Джей
|3
|0.08
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.05
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Оливьери Марко
|1
|0.03
|Дембеле Али
|1
|0.03
|Свобода Михаэль
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
|Лелла Нунцио
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассата Франческо
|11
|0
|Николау Димитрис
|9
|1
|Эспозито Сальваторе
|8
|0
|Rachid Kouda
|8
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Бандинелли Филиппо
|6
|0
|Бертола Николо
|4
|1
|Элия Сальваторе
|5
|0
|Матею Алеш
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Мюль Лукас
|4
|0
|Эспозито Франческо
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Гелашвили Ива
|2
|1
|Верде Даниэле
|3
|0
|Надь Адам
|3
|0
|Виньяли Лука
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Канделари Пьетро
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Gregorio Tanco
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сверко Марин
|8
|1
|Альтаре Джорджо
|7
|0
|Тессманн Таннер
|7
|0
|Дзампано Франческо
|5
|1
|Кандела Антонио
|5
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Бузио Джанлука
|4
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|4
|0
|Лелла Нунцио
|3
|0
|Дембеле Али
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Яяло Мато
|2
|0
|Похьянпало Йоэль
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Свобода Михаэль
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Специя
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (2)
78% (14)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Венеция
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
11% (2)
68% (13)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
8
Специя
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
42% (8)
0% (0)
Венеция
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
72% (13)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
16
36
Специя
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (6)
65% (24)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
49% (18)
11% (4)
Венеция
36.7%
63.3%
11 побед 19 поражений
Первый тайм
16% (6)
51% (19)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
19% (7)
49% (18)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
22
12
Упущенные победы
22
44
Голы по времени матча
Забито
16
27
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 5
26 Не забивали 24
3
19%
2
7%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
4
25%
2
7%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
1
6%
2
7%
61-75
5
31%
12
44%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
25%
5
26%
76-90
Забито
19
42
11 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 13
26 Не забивали 18
1
5%
4
10%
1-15
4
21%
7
17%
16-30
6
32%
8
19%
31-45
2
11%
10
24%
46-60
4
21%
5
12%
61-75
2
11%
8
19%
76-90
Пропущено
31
24
10 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
4
13%
3
13%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
8
26%
3
13%
46-60
4
13%
6
25%
61-75
9
29%
29%
5
21%
76-90
Забито
35
69
19 В 1-м тайме 28
16 Во 2-м тайме 41
12 Забивали первыми 18
15 Не забивали 5
4
11%
6
9%
1-15
5
14%
12
17%
16-30
10
29%
10
14%
31-45
4
11%
14
20%
46-60
5
14%
7
10%
61-75
7
20%
20
29%
76-90
Пропущено
47
43
18 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
6
13%
5
12%
1-15
4
9%
7
16%
16-30
8
17%
6
14%
31-45
10
21%
8
19%
46-60
6
13%
7
16%
61-75
13
28%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0
Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Венеция - ФералпиСало 2:1 Катанзаро - Венеция 3:2 Венеция - Кремонезе 2:1 Лекко - Венеция 1:2
Венеция - Брешия 2:0 Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2
Результаты матчей
Специя
Венеция
Точный счет
0:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
2
10 раз 53%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
1
3 раза 17%
Точный счет
0:0
8 раз 22%
1:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 46%
1
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
2
16 раз 43%
3
8 раз 22%
1
7 раз 19%
0
5 раз 14%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Специя
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
414
154
117
514
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
135
613
108
217
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2017
Больше Меньше
325
1027
2512
334
928
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|38
|21
|13
|4
|66 - 35
|76
|2.
|0:1
|38
|21
|9
|8
|57 - 40
|72
|3.
|1:2
|38
|21
|7
|10
|69 - 46
|70
|4.
|2:0
|38
|19
|10
|9
|49 - 32
|67
|5.
|1:3
|38
|17
|9
|12
|59 - 50
|60
|6.
|1:0
|38
|15
|11
|12
|62 - 53
|56
|7.
|3:1
|38
|16
|9
|13
|53 - 50
|55
|8.
|0:2
|38
|12
|15
|11
|44 - 40
|51
|9.
|1:0
|38
|12
|13
|13
|47 - 41
|49
|10.
|0:1
|38
|12
|11
|15
|46 - 48
|47
|11.
|1:1
|38
|11
|14
|13
|51 - 53
|47
|12.
|3:2
|38
|10
|17
|11
|41 - 47
|47
|13.
|1:1
|38
|10
|17
|11
|38 - 45
|47
|14.
|0:2
|38
|11
|13
|14
|40 - 46
|46
|15.
|2:1
|38
|9
|17
|12
|36 - 49
|44
|16.
|1:0
|38
|11
|10
|17
|43 - 50
|43
|17.
|2:0
|38
|8
|17
|13
|38 - 49
|41
|18.
|1:1
|38
|8
|15
|15
|37 - 42
|39
|19.
|0:1
|38
|8
|9
|21
|44 - 65
|33
|20.
|2:3
|38
|6
|8
|24
|35 - 74
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|19
|13
|3
|3
|41 - 25
|42
|2.
|0:1
|19
|12
|4
|3
|31 - 19
|40
|3.
|1:1
|19
|11
|7
|1
|34 - 17
|40
|4.
|2:0
|19
|9
|5
|5
|25 - 15
|32
|5.
|1:3
|19
|9
|4
|6
|34 - 28
|31
|6.
|0:2
|19
|7
|8
|4
|24 - 17
|29
|7.
|1:0
|19
|8
|4
|7
|33 - 27
|28
|8.
|0:2
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|9.
|2:0
|19
|6
|9
|4
|21 - 19
|27
|10.
|0:1
|19
|7
|5
|7
|23 - 21
|26
|11.
|1:1
|19
|6
|8
|5
|30 - 27
|26
|12.
|2:1
|19
|6
|8
|5
|18 - 17
|26
|13.
|3:2
|19
|6
|6
|7
|19 - 21
|24
|14.
|3:1
|19
|7
|4
|8
|25 - 25
|23
|15.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|29 - 25
|22
|16.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|16 - 16
|22
|17.
|1:1
|19
|4
|9
|6
|18 - 16
|21
|18.
|1:1
|19
|3
|11
|5
|16 - 24
|20
|19.
|2:3
|19
|4
|2
|13
|19 - 34
|14
|20.
|0:1
|19
|3
|5
|11
|25 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|19
|10
|6
|3
|32 - 18
|36
|2.
|2:0
|19
|10
|5
|4
|24 - 17
|35
|3.
|0:1
|19
|9
|5
|5
|26 - 21
|32
|4.
|3:1
|19
|9
|5
|5
|28 - 25
|32
|5.
|1:3
|19
|8
|5
|6
|25 - 22
|29
|6.
|1:2
|19
|8
|4
|7
|28 - 21
|28
|7.
|1:0
|19
|7
|7
|5
|29 - 26
|28
|8.
|1:0
|19
|7
|6
|6
|18 - 16
|27
|9.
|1:1
|19
|7
|6
|6
|22 - 21
|27
|10.
|3:2
|19
|4
|11
|4
|22 - 26
|23
|11.
|0:2
|19
|5
|7
|7
|20 - 23
|22
|12.
|1:0
|19
|6
|3
|10
|27 - 34
|21
|13.
|0:1
|19
|5
|6
|8
|23 - 27
|21
|14.
|1:1
|19
|5
|6
|8
|21 - 26
|21
|15.
|0:1
|19
|5
|4
|10
|19 - 31
|19
|16.
|0:2
|19
|4
|7
|8
|15 - 24
|19
|17.
|1:1
|19
|4
|6
|9
|19 - 26
|18
|18.
|2:1
|19
|3
|9
|7
|18 - 32
|18
|19.
|2:0
|19
|2
|8
|9
|17 - 30
|14
|20.
|2:3
|19
|2
|6
|11
|16 - 40
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|16 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15