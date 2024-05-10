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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Зрители: 5334
Специя
2:1
Конец матча
Венеция
0'
0:1
17' Гол
Идзес Джей
49' Желтая карточка
Ди Серио Джузеппе
49' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
1:1
56' Гол
Эспозито Франческо
2:1
61' Гол
Реца Аркадиуш
66' Желтая карточка
Фальчинелли Диего
86' Желтая карточка
Эллертссон Микаэль-Эгиль
90' Красная карточка
Альтаре Джорджо
90' Желтая карточка
Виньяли Лука
90'+8

Ход матча

17'
0:1
Идзес Джей
(Андерсен Магнус II)
46'
 
Бьярксон Бьярки Стейнн
Андерсен Магнус
49'
Ди Серио Джузеппе
 
49'
Бандинелли Филиппо
 
56'
Эспозито Франческо
(Ди Серио Джузеппе)
1:1
61'
Реца Аркадиуш
(Элия Сальваторе)
2:1
62'
 
Пьерини Николас
Дзампано Франческо
66'
Фальчинелли Диего
Эспозито Франческо
 
66'
Фальчинелли Диего
 
75'
Кассата Франческо
Бандинелли Филиппо
 
76'
Виньяли Лука
Реца Аркадиуш
 
76'
 
Оливьери Марко
Кандела Антонио
76'
 
Альтаре Джорджо
Свобода Михаэль
79'
Висневски Пшемыслав
Бертола Николо
 
84'
 
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Идзес Джей
86'
 
Эллертссон Микаэль-Эгиль
90'
 
Альтаре Джорджо
90'
Виньяли Лука
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 11 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 321 Количество передач 393
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зут
Йерун
37
Матею
Алеш
55
Христов
Петко
77
Бертола
Николо
7
Элия
Сальваторе
8
Надь
Адам
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
13
Реца
Аркадиуш
9
Эспозито
Франческо
20
Ди
Серио
Джузеппе
1
Йоронен
Йессе
4
Идзес
Джей
30
Свобода
Михаэль
33
Сверко
Марин
27
Кандела
Антонио
38
Андерсен
Магнус
II
8
Тессманн
Таннер
6
Бузио
Джанлука
7
Дзампано
Франческо
9
Гюткьяр
Кристиан
20
Похьянпало
Йоэль
Специя
3-5-2
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Специя
Венеция

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:0
К
2:2
СA
1:0
СA
1:2
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.8
0.7

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

112
128

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 7 (3) 0.18
Реца Аркадиуш 4 0.11
Моро Лука 4 (1) 0.11
Ди Серио Джузеппе 3 0.08
Христов Петко 3 0.08
Эспозито Франческо 3 0.08
Rachid Kouda 2 0.05
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.03
Элия Сальваторе 1 0.03
Виньяли Лука 1 0.03
Ягелло Филип 1 0.03
Антонуччи Мирко 1 0.03
Матею Алеш 1 0.03
Мюль Лукас 1 0.03
Гелашвили Ива 1 0.03
Бертола Николо 1 0.03
Фальчинелли Диего 0 0
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 22 (4) 0.58
Гюткьяр Кристиан 11 (1) 0.29
Бузио Джанлука 7 0.18
Тессманн Таннер 6 0.16
Пьерини Николас 5 0.13
Альтаре Джорджо 4 0.11
Йонсен Деннис 3 0.08
Бьярксон Бьярки Стейнн 3 0.08
Идзес Джей 3 0.08
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.05
Дзампано Франческо 1 0.03
Оливьери Марко 1 0.03
Дембеле Али 1 0.03
Свобода Михаэль 0 0
Кандела Антонио 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Лелла Нунцио 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассата Франческо 11 0
Николау Димитрис 9 1
Эспозито Сальваторе 8 0
Rachid Kouda 8 0
Журковски Шимон 5 1
Бандинелли Филиппо 6 0
Бертола Николо 4 1
Элия Сальваторе 5 0
Матею Алеш 4 0
Виньяли Лука 4 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Мюль Лукас 4 0
Эспозито Франческо 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Гелашвили Ива 2 1
Фальчинелли Диего 3 0
Верде Даниэле 3 0
Надь Адам 3 0
Христов Петко 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Моро Лука 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Реца Аркадиуш 2 0
Ди Серио Джузеппе 2 0
Пьетра Никколо 2 0
Канделари Пьетро 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Gregorio Tanco 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сверко Марин 8 1
Альтаре Джорджо 7 1
Тессманн Таннер 7 0
Дзампано Франческо 5 1
Кандела Антонио 5 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 5 0
Йонсен Деннис 4 0
Бузио Джанлука 4 0
Лелла Нунцио 3 0
Дембеле Али 3 0
Оливьери Марко 1 1
Яяло Мато 2 0
Похьянпало Йоэль 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Пьерини Николас 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Идзес Джей 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Бертинато Бруно 1 0

Результаты матчей

Специя
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (2)
74% (14)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Венеция
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
11% (2)
68% (13)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

6
9
Специя
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
42% (8)
0% (0)
Венеция
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
68% (13)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

16
36
Специя
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (6)
63% (24)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
47% (18)
11% (4)
Венеция
35.5%
64.5%
11 побед 20 поражений
Первый тайм
18% (7)
50% (19)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
18% (7)
50% (19)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

22
45

Голы по времени матча

Забито

18
28
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 6
26 Не забивали 24
3
17%
2
7%
1-15
1
6%
6
21%
16-30
4
22%
2
7%
31-45
3
17%
4
14%
46-60
2
11%
2
7%
61-75
5
28%
12
43%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
4
19%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
2
12%
6
29%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
4
24%
5
24%
76-90

Забито

19
42
11 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 13
27 Не забивали 19
1
5%
4
10%
1-15
4
21%
7
17%
16-30
6
32%
8
19%
31-45
2
11%
10
24%
46-60
4
21%
5
12%
61-75
2
11%
8
19%
76-90

Пропущено

31
24
10 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
4
13%
3
13%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
8
26%
3
13%
46-60
4
13%
6
25%
61-75
9
29%
29%
5
21%
76-90

Забито

37
70
19 В 1-м тайме 29
18 Во 2-м тайме 41
12 Забивали первыми 19
15 Не забивали 5
4
11%
6
9%
1-15
5
14%
13
19%
16-30
10
27%
10
14%
31-45
5
14%
14
20%
46-60
6
16%
7
10%
61-75
7
19%
20
29%
76-90

Пропущено

48
45
19 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 26
6
13%
5
11%
1-15
5
10%
7
16%
16-30
8
17%
6
13%
31-45
10
21%
9
20%
46-60
6
13%
8
18%
61-75
13
27%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0
Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Венеция - ФералпиСало 2:1 Катанзаро - Венеция 3:2 Венеция - Кремонезе 2:1 Лекко - Венеция 1:2
Венеция - Брешия 2:0 Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2

Результаты матчей

Специя
Венеция

Точный счет

0:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
2
10 раз 53%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:3
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%

Точный счет

0:0
8 раз 21%
1:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 18%
1:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 45%
1
10 раз 26%
2
8 раз 21%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
2
16 раз 42%
1
8 раз 21%
3
8 раз 21%
0
5 раз 13%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Специя
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
5
14
1.5
15
4
1
18
2.5
5
14
1
18
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
14
5
6
13
1.5
10
9
2
17
2.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
17
0.5
Больше Меньше
33
5
11
27
1.5
25
13
3
35
2.5
9
29
1
37
3.5
1
37
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 38 21 13 4 66 - 35 76
2.
Комо
 38 21 10 7 58 - 40 73
3.
Венеция
 38 21 7 10 69 - 46 70
4.
Кремонезе
 38 19 10 9 50 - 32 67
5.
Катанзаро
 38 17 9 12 59 - 50 60
6.
Палермо
 38 15 11 12 62 - 53 56
7.
Сампдория
 38 16 9 13 53 - 50 55
8.
Брешия
 38 12 15 11 44 - 40 51
9.
Зюйдтироль
 38 12 11 15 46 - 48 47
10.
Козенца
 38 11 14 13 47 - 42 47
11.
Модена
 38 10 17 11 41 - 47 47
12.
Реджана
 38 10 17 11 38 - 45 47
13.
Пиза
 38 11 13 14 51 - 54 46
14.
Читтаделла
 38 11 13 14 40 - 47 46
15.
Специя
 38 9 17 12 36 - 49 44
16.
Тернана
 38 11 10 17 43 - 50 43
17.
Асколи
 38 9 14 15 38 - 42 41
18.
Бари
 38 8 17 13 38 - 49 41
19.
ФералпиСало
 38 8 9 21 44 - 65 33
20.
Лекко
 38 6 8 24 35 - 74 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 19 13 3 3 41 - 25 42
2.
Комо
 19 12 5 2 32 - 19 41
3.
Парма
 19 11 7 1 34 - 17 40
4.
Кремонезе
 19 9 5 5 26 - 15 32
5.
Катанзаро
 19 9 4 6 34 - 28 31
6.
Брешия
 19 7 8 4 24 - 17 29
7.
Палермо
 19 8 4 7 33 - 27 28
8.
Читтаделла
 19 7 6 6 25 - 22 27
9.
Бари
 19 6 9 4 21 - 19 27
10.
Зюйдтироль
 19 7 5 7 23 - 21 26
11.
Пиза
 19 6 8 5 30 - 27 26
12.
Специя
 19 6 8 5 18 - 17 26
13.
Модена
 19 6 6 7 19 - 21 24
14.
Сампдория
 19 7 4 8 25 - 25 23
15.
Асколи
 19 5 8 6 19 - 16 23
16.
Козенца
 19 5 7 7 29 - 25 22
17.
Тернана
 19 5 7 7 16 - 16 22
18.
Реджана
 19 3 11 5 16 - 24 20
19.
Лекко
 19 4 2 13 19 - 34 14
20.
ФералпиСало
 19 3 5 11 25 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 10 6 3 32 - 18 36
2.
Кремонезе
 19 10 5 4 24 - 17 35
3.
Комо
 19 9 5 5 26 - 21 32
4.
Сампдория
 19 9 5 5 28 - 25 32
5.
Катанзаро
 19 8 5 6 25 - 22 29
6.
Венеция
 19 8 4 7 28 - 21 28
7.
Палермо
 19 7 7 5 29 - 26 28
8.
Реджана
 19 7 6 6 22 - 21 27
9.
Козенца
 19 6 7 6 18 - 17 25
10.
Модена
 19 4 11 4 22 - 26 23
11.
Брешия
 19 5 7 7 20 - 23 22
12.
Тернана
 19 6 3 10 27 - 34 21
13.
Зюйдтироль
 19 5 6 8 23 - 27 21
14.
Пиза
 19 5 5 9 21 - 27 20
15.
ФералпиСало
 19 5 4 10 19 - 31 19
16.
Читтаделла
 19 4 7 8 15 - 25 19
17.
Асколи
 19 4 6 9 19 - 26 18
18.
Специя
 19 3 9 7 18 - 32 18
19.
Бари
 19 2 8 9 17 - 30 14
20.
Лекко
 19 2 6 11 16 - 40 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 20 (3)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Кремонезе Кода Массимо 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Андерсен Магнус II сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Идзес Джей бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Специя 2:1 Венеция онлайн

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