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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
ФералпиСало
0:1
Конец матча
Тернана
0'
0:1
25' Гол
Ди Стефано Филиппо
36' Желтая карточка
Аматуччи Лоренцо
52' Желтая карточка
Фатиканти Джакомо
61' Желтая карточка
Lorenzo Lucchesi
90'+6

Ход матча

25'
0:1
Ди Стефано Филиппо
(Аматуччи Лоренцо)
36'
 
Аматуччи Лоренцо
46'
Компаньон Маттиа
Дубицкас Эдгарас
 
52'
 
Фатиканти Джакомо
57'
 
Де Бур Кес
Фатиканти Джакомо
58'
 
Дионизи Федерико
Карбони Франко
61'
 
Lorenzo Lucchesi
64'
Alessandro Pietrelli
Джудичи Лука
 
75'
 
Соренсен Фредерик
Болока Габриэл
75'
 
Раймондо Антонио
Перейро Гастон
81'
Зеннаро Маттиа
Курфалидис Христос
 
81'
Фьордилино Лука
Denis Hergheligiu
 
82'
 
Riccardo Zoia
Ди Стефано Филиппо
88'
Christopher Attys
Феличи Маттиа
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 480 Количество передач 403
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Пицциньякко
Семуэль
19
Alessandro
Pilati
23
Чеппители
Лука
66
Federico
Bergonzi
94
Летиция
Гаэтано
39
Курфалидис
Христос
27
Denis
Hergheligiu
6
Джудичи
Лука
97
Феличи
Маттиа
11
Дубицкас
Эдгарас
91
Ла
Мантия
Андреа
18
Витали
Томмазо
5
Болока
Габриэл
6
Далле
Мура
Кристиан
44
Lorenzo
Lucchesi
27
Фавазули
Костантино
71
Луперини
Грегорио
72
Аматуччи
Лоренцо
16
Фатиканти
Джакомо
79
Карбони
Франко
10
Перейро
Гастон
28
Ди
Стефано
Филиппо
ФералпиСало
3-5-2
Тернана
3-5-2

История личных встреч

ФералпиСало
Тернана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
2:1
СC
3:2
СC
1:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 8 (3) 0.21
Компаньон Маттиа 5 0.13
Бутич Карло 5 (1) 0.13
Феличи Маттиа 4 0.11
Дубицкас Эдгарас 4 0.11
Зеннаро Маттиа 3 0.08
Курфалидис Христос 3 0.08
Davide Balestrero 3 0.08
Federico Bergonzi 2 0.05
Mattia Tonetto 2 0.05
Ди Мольфетта Давиде 1 0.03
Мартелла Бруно 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Alessandro Pietrelli 1 0.03
Летиция Гаэтано 0 0
Чеппители Лука 0 0
Париджини Витторио 0 0
Alessandro Pilati 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 9 0.24
Ди Стефано Филиппо 7 0.18
Перейро Гастон 5 0.13
Касасола Тиаго 4 0.11
Луперини Грегорио 4 0.11
Диаките Салим 3 0.08
Lorenzo Lucchesi 2 0.05
Соренсен Фредерик 2 0.05
Фалетти Сесар 1 (1) 0.03
Пююхтя Никлас 1 0.03
Дионизи Федерико 1 0.03
Фавилли Андреа 1 0.03
Челли Алессандро III 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Карбони Франко 1 0.03
Де Бур Кес 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Фатиканти Джакомо 0 0
Фавазули Костантино 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 11 0
Davide Balestrero 11 0
Фьордилино Лука 8 1
Феличи Маттиа 6 1
Бутич Карло 3 1
Ла Мантия Андреа 4 0
Пицциньякко Семуэль 4 0
Зеннаро Маттиа 4 0
Компаньон Маттиа 4 0
Federico Bergonzi 4 0
Курфалидис Христос 4 0
Мартелла Бруно 3 0
Париджини Витторио 3 0
Летиция Гаэтано 1 1
Ди Мольфетта Давиде 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Christopher Attys 1 0
Mattia Tonetto 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 8 0
Де Бур Кес 6 1
Луперини Грегорио 7 0
Диаките Салим 7 0
Фалетти Сесар 6 0
Lorenzo Lucchesi 6 0
Касасола Тиаго 5 0
Капуано Марко 3 1
Фавилли Андреа 3 1
Яннарилли Энтони 4 0
Перейро Гастон 4 0
Карбони Франко 4 0
Раймондо Антонио 4 0
Аматуччи Лоренцо 4 0
Болока Габриэл 2 1
Дионизи Федерико 3 0
Челли Алессандро III 3 0
Пююхтя Никлас 3 0
Ди Стефано Филиппо 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Соренсен Фредерик 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Маргинеан Юлиус 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Витали Томмазо 1 0
Фатиканти Джакомо 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Тернана
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

15
14
ФералпиСало
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Тернана
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

15
14
ФералпиСало
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (11)
34% (13)
37% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
42% (16)
26% (10)
Тернана
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (8)
55% (21)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
34% (13)
37% (14)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

22
15

Упущенные победы

30
28

Голы по времени матча

Забито

24
28
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
25 Не забивали 23
4
17%
4
14%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
2
8%
3
11%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
5
21%
8
29%
61-75
5
21%
7
25%
76-90

Пропущено

35
33
20 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
5
14%
5
15%
1-15
7
20%
4
12%
16-30
8
23%
6
18%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
5
14%
1
3%
61-75
7
20%
12
36%
76-90

Забито

20
17
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 27
2
10%
2
12%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
4
20%
4
24%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
9
45%
4
24%
76-90

Пропущено

30
15
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
3
10%
2
13%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
4
13%
3
20%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
4
13%
3
20%
61-75
9
30%
4
27%
76-90

Забито

44
45
16 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 15
11 Не забивали 12
6
14%
6
13%
1-15
5
11%
5
11%
16-30
5
11%
4
9%
31-45
8
18%
7
16%
46-60
6
14%
12
27%
61-75
14
32%
11
24%
76-90

Пропущено

65
48
32 В 1-м тайме 22
33 Во 2-м тайме 26
27 Пропускали первыми 19
34 Не пропускали 29
8
12%
7
15%
1-15
12
18%
6
13%
16-30
12
18%
9
19%
31-45
8
12%
6
13%
46-60
9
14%
4
8%
61-75
16
25%
16
33%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Венеция - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5
Пиза - ФералпиСало 3:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 ФералпиСало - Парма 1:2 Модена - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3
Тернана
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тернана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Тернана - Асколи 0:1 Брешия - Тернана 0:0
Кремонезе - Тернана 1:2 Тернана - Модена 0:0 Сампдория - Тернана 4:1 Тернана - Козенца 1:0 Пиза - Тернана 1:0 Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1

Результаты матчей

ФералпиСало
Тернана

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%

Точный счет

0:1
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
1:2
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 39%
0
12 раз 32%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
15 раз 39%
0
12 раз 32%
3
6 раз 16%
2
5 раз 13%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
11
8
7
12
1.5
3
16
3
16
2.5
2
17
1
18
3.5
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
15
4
4
15
1.5
8
11
2
17
2.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
12
0.5
Больше Меньше
26
12
11
27
1.5
11
27
5
33
2.5
6
32
1
37
3.5
1
37
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 38 21 13 4 66 - 35 76
2.
Комо
 38 21 10 7 58 - 40 73
3.
Венеция
 38 21 7 10 69 - 46 70
4.
Кремонезе
 38 19 10 9 50 - 32 67
5.
Катанзаро
 38 17 9 12 59 - 50 60
6.
Палермо
 38 15 11 12 62 - 53 56
7.
Сампдория
 38 16 9 13 53 - 50 55
8.
Брешия
 38 12 15 11 44 - 40 51
9.
Зюйдтироль
 38 12 11 15 46 - 48 47
10.
Козенца
 38 11 14 13 47 - 42 47
11.
Модена
 38 10 17 11 41 - 47 47
12.
Реджана
 38 10 17 11 38 - 45 47
13.
Пиза
 38 11 13 14 51 - 54 46
14.
Читтаделла
 38 11 13 14 40 - 47 46
15.
Специя
 38 9 17 12 36 - 49 44
16.
Тернана
 38 11 10 17 43 - 50 43
17.
Асколи
 38 9 14 15 38 - 42 41
18.
Бари
 38 8 17 13 38 - 49 41
19.
ФералпиСало
 38 8 9 21 44 - 65 33
20.
Лекко
 38 6 8 24 35 - 74 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 19 13 3 3 41 - 25 42
2.
Комо
 19 12 5 2 32 - 19 41
3.
Парма
 19 11 7 1 34 - 17 40
4.
Кремонезе
 19 9 5 5 26 - 15 32
5.
Катанзаро
 19 9 4 6 34 - 28 31
6.
Брешия
 19 7 8 4 24 - 17 29
7.
Палермо
 19 8 4 7 33 - 27 28
8.
Читтаделла
 19 7 6 6 25 - 22 27
9.
Бари
 19 6 9 4 21 - 19 27
10.
Зюйдтироль
 19 7 5 7 23 - 21 26
11.
Пиза
 19 6 8 5 30 - 27 26
12.
Специя
 19 6 8 5 18 - 17 26
13.
Модена
 19 6 6 7 19 - 21 24
14.
Сампдория
 19 7 4 8 25 - 25 23
15.
Асколи
 19 5 8 6 19 - 16 23
16.
Козенца
 19 5 7 7 29 - 25 22
17.
Тернана
 19 5 7 7 16 - 16 22
18.
Реджана
 19 3 11 5 16 - 24 20
19.
Лекко
 19 4 2 13 19 - 34 14
20.
ФералпиСало
 19 3 5 11 25 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 10 6 3 32 - 18 36
2.
Кремонезе
 19 10 5 4 24 - 17 35
3.
Комо
 19 9 5 5 26 - 21 32
4.
Сампдория
 19 9 5 5 28 - 25 32
5.
Катанзаро
 19 8 5 6 25 - 22 29
6.
Венеция
 19 8 4 7 28 - 21 28
7.
Палермо
 19 7 7 5 29 - 26 28
8.
Реджана
 19 7 6 6 22 - 21 27
9.
Козенца
 19 6 7 6 18 - 17 25
10.
Модена
 19 4 11 4 22 - 26 23
11.
Брешия
 19 5 7 7 20 - 23 22
12.
Тернана
 19 6 3 10 27 - 34 21
13.
Зюйдтироль
 19 5 6 8 23 - 27 21
14.
Пиза
 19 5 5 9 21 - 27 20
15.
ФералпиСало
 19 5 4 10 19 - 31 19
16.
Читтаделла
 19 4 7 8 15 - 25 19
17.
Асколи
 19 4 6 9 19 - 26 18
18.
Специя
 19 3 9 7 18 - 32 18
19.
Бари
 19 2 8 9 17 - 30 14
20.
Лекко
 19 2 6 11 16 - 40 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 20 (3)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Кремонезе Кода Массимо 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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