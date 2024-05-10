Тур: 38. Стадион: Лино Турина.
0:1
Конец матча
0'
0:1
25' ГолДи Стефано Филиппо
36' Желтая карточкаАматуччи Лоренцо
52' Желтая карточкаФатиканти Джакомо
61' Желтая карточкаLorenzo Lucchesi
90'+6
Ход матча
25'
36'
61'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
480 Количество передач 403
-
55 Владение мячом, % 45
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Франчи ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
ФералпиСало
Тернана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|8 (3)
|0.21
|Компаньон Маттиа
|5
|0.13
|Бутич Карло
|5 (1)
|0.13
|Феличи Маттиа
|4
|0.11
|Дубицкас Эдгарас
|4
|0.11
|Зеннаро Маттиа
|3
|0.08
|Курфалидис Христос
|3
|0.08
|Davide Balestrero
|3
|0.08
|Federico Bergonzi
|2
|0.05
|Mattia Tonetto
|2
|0.05
|Ди Мольфетта Давиде
|1
|0.03
|Мартелла Бруно
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Alessandro Pietrelli
|1
|0.03
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Alessandro Pilati
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|9
|0.24
|Ди Стефано Филиппо
|7
|0.18
|Перейро Гастон
|5
|0.13
|Касасола Тиаго
|4
|0.11
|Луперини Грегорио
|4
|0.11
|Диаките Салим
|3
|0.08
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.05
|Соренсен Фредерик
|2
|0.05
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.03
|Пююхтя Никлас
|1
|0.03
|Дионизи Федерико
|1
|0.03
|Фавилли Андреа
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Карбони Франко
|1
|0.03
|Де Бур Кес
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фатиканти Джакомо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеппители Лука
|11
|0
|Davide Balestrero
|11
|0
|Фьордилино Лука
|8
|1
|Феличи Маттиа
|6
|1
|Бутич Карло
|3
|1
|Ла Мантия Андреа
|4
|0
|Пицциньякко Семуэль
|4
|0
|Зеннаро Маттиа
|4
|0
|Компаньон Маттиа
|4
|0
|Federico Bergonzi
|4
|0
|Курфалидис Христос
|4
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|1
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Christopher Attys
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Де Бур Кес
|6
|1
|Луперини Грегорио
|7
|0
|Диаките Салим
|7
|0
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Lorenzo Lucchesi
|6
|0
|Касасола Тиаго
|5
|0
|Капуано Марко
|3
|1
|Фавилли Андреа
|3
|1
|Яннарилли Энтони
|4
|0
|Перейро Гастон
|4
|0
|Карбони Франко
|4
|0
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Аматуччи Лоренцо
|4
|0
|Болока Габриэл
|2
|1
|Дионизи Федерико
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Пююхтя Никлас
|3
|0
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Маргинеан Юлиус
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Витали Томмазо
|1
|0
|Фатиканти Джакомо
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Тернана
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
15
14
ФералпиСало
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Тернана
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
15
14
ФералпиСало
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (11)
34% (13)
37% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
42% (16)
26% (10)
Тернана
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (8)
55% (21)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
34% (13)
37% (14)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
22
15
Упущенные победы
30
28
Голы по времени матча
Забито
24
28
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
25 Не забивали 23
4
17%
4
14%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
2
8%
3
11%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
5
21%
8
29%
61-75
5
21%
7
25%
76-90
Пропущено
35
33
20 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
5
14%
5
15%
1-15
7
20%
4
12%
16-30
8
23%
6
18%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
5
14%
1
3%
61-75
7
20%
12
36%
76-90
Забито
20
17
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 27
2
10%
2
12%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
4
20%
4
24%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
9
45%
4
24%
76-90
Пропущено
30
15
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
3
10%
2
13%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
4
13%
3
20%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
4
13%
3
20%
61-75
9
30%
4
27%
76-90
Забито
44
45
16 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 15
11 Не забивали 12
6
14%
6
13%
1-15
5
11%
5
11%
16-30
5
11%
4
9%
31-45
8
18%
7
16%
46-60
6
14%
12
27%
61-75
14
32%
11
24%
76-90
Пропущено
65
48
32 В 1-м тайме 22
33 Во 2-м тайме 26
27 Пропускали первыми 19
34 Не пропускали 29
8
12%
7
15%
1-15
12
18%
6
13%
16-30
12
18%
9
19%
31-45
8
12%
6
13%
46-60
9
14%
4
8%
61-75
16
25%
16
33%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Венеция - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5
Пиза - ФералпиСало 3:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 ФералпиСало - Парма 1:2 Модена - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3
Тернана
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тернана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Тернана - Асколи 0:1 Брешия - Тернана 0:0
Кремонезе - Тернана 1:2 Тернана - Модена 0:0 Сампдория - Тернана 4:1 Тернана - Козенца 1:0 Пиза - Тернана 1:0 Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1
Результаты матчей
ФералпиСало
Тернана
Точный счет
0:1
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
Точный счет
0:1
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
1:2
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 39%
0
12 раз 32%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
15 раз 39%
0
12 раз 32%
3
6 раз 16%
2
5 раз 13%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
118
712
316
316
217
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
154
415
811
217
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2612
Больше Меньше
2612
1127
1127
533
632
137
137
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|16 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15