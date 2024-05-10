Тур: 38. Стадион: Никола Чераволо. Зрители: 24589
0'
3' Желтая карточкаМиранда Кевин
0:1
4' ПенальтиБорини Фабио
10' Желтая карточкаГонсалес Факундо
28' Желтая карточкаДаниэле Гиларди
1:1
39' ГолОливери Андреа
1:2
57' ГолБорини Фабио
1:3
60' ГолБорини Фабио
77' Желтая карточкаSimone Giordano
90'+5
Ход матча
4'
0:1
10'
28'
39'
1:1
57'
1:2
60'
1:3
77'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 9
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
579 Количество передач 387
-
59 Владение мячом, % 41
16
Сала
Андреа
32
Крайнц
Лука
- Основной состав
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Йепес ЖерарЗащитник
- Защитник
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Катанзаро
Сампдория
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|15 (1)
|0.39
|Бьяши Томмазо
|10
|0.26
|Вандепутте Яри
|9 (1)
|0.24
|Сунас Димитрис
|3
|0.08
|Амброзино Джузеппе
|3
|0.08
|Верна Лука
|3
|0.08
|Антонини Матиас
|3
|0.08
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.05
|Понтиссо Симоне
|2
|0.05
|Помпетти Марко
|1
|0.03
|Бригенти Николо
|1
|0.03
|Бриньола Энрико
|1
|0.03
|Гион Андреа
|1
|0.03
|Оливери Андреа
|1
|0.03
|Шитум Марио
|0
|0
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|Вероли Давиде
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|10 (2)
|0.26
|Борини Фабио
|9 (4)
|0.24
|Эспозито Себастьяно
|6
|0.16
|Касами Пайтим
|5
|0.13
|Депаоли Фабио
|4
|0.11
|Педрола Эстанис
|3
|0.08
|Дарбо Эбрима
|2
|0.05
|Гонсалес Факундо
|2
|0.05
|Simone Giordano
|2
|0.05
|Даниэле Гиларди
|2
|0.05
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.05
|Верре Валерио
|1
|0.03
|Стоянович Петар
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Giovanni Leoni
|1
|0.03
|Йепес Жерар
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|13
|0
|Бригенти Николо
|9
|1
|Вандепутте Яри
|7
|0
|Вероли Давиде
|6
|0
|Шитум Марио
|5
|0
|Сунас Димитрис
|5
|0
|Петриччоне Якопо
|5
|0
|Миранда Кевин
|3
|1
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Понтиссо Симоне
|3
|0
|Помпетти Марко
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Амброзино Джузеппе
|3
|0
|Д'Андреа Лука
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Антонини Матиас
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Факундо
|12
|0
|Депаоли Фабио
|11
|0
|Верре Валерио
|9
|0
|Стоянович Петар
|8
|0
|Даниэле Гиларди
|8
|0
|Йепес Жерар
|7
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Борини Фабио
|5
|0
|Эспозито Себастьяно
|5
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Simone Giordano
|3
|1
|Мурру Никола
|4
|0
|Педрола Эстанис
|4
|0
|Риччи Матео
|3
|0
|Баррека Антонио
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Дарбо Эбрима
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Giovanni Leoni
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Conti Francesco
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Сампдория
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
10
10
Катанзаро
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Сампдория
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
17
Упущенные победы
24
19
Катанзаро
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (10)
37% (14)
37% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
39% (15)
24% (9)
Сампдория
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (11)
42% (16)
29% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
29% (11)
29% (11)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
21
23
Упущенные победы
34
29
Голы по времени матча
Забито
31
28
15 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 11
21 Не забивали 22
7
23%
3
11%
1-15
6
19%
6
21%
16-30
2
6%
2
7%
31-45
8
26%
7
25%
46-60
3
10%
5
18%
61-75
5
16%
5
18%
76-90
Пропущено
31
25
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
4
13%
1
4%
1-15
6
19%
4
16%
16-30
3
10%
5
20%
31-45
10
32%
5
20%
46-60
2
6%
3
12%
61-75
6
19%
7
28%
76-90
Забито
25
25
17 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 12
25 Не забивали 22
3
12%
2
8%
1-15
4
16%
3
12%
16-30
10
40%
6
24%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
2
8%
4
16%
61-75
3
12%
8
32%
76-90
Пропущено
22
25
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
3
14%
4
16%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
5
23%
4
16%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
2
9%
4
16%
61-75
6
27%
7
28%
76-90
Забито
56
53
32 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 31
24 Забивали первыми 23
8 Не забивали 6
10
18%
5
9%
1-15
10
18%
9
17%
16-30
12
21%
8
15%
31-45
11
20%
9
17%
46-60
5
9%
9
17%
61-75
8
14%
13
25%
76-90
Пропущено
53
50
24 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 14
30 Не пропускали 30
7
13%
5
10%
1-15
9
17%
6
12%
16-30
8
15%
9
18%
31-45
13
25%
9
18%
46-60
4
8%
7
14%
61-75
12
23%
14
28%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0
Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3
Сампдория
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0
Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3
Результаты матчей
Катанзаро
Сампдория
Точный счет
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
5
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Точный счет
1:2
5 раз 13%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:2
8 раз 21%
1:1
6 раз 16%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 34%
0
9 раз 24%
1
9 раз 24%
3
5 раз 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
16 раз 42%
2
12 раз 32%
0
6 раз 16%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
163
118
712
514
118
118
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
163
910
910
217
316
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
299
Больше Меньше
326
2018
1622
731
434
236
137
137
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|16 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15