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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Зрители: 24589
Катанзаро
1:3
Конец матча
Сампдория
0'
3' Желтая карточка
Миранда Кевин
0:1
4' Пенальти
Борини Фабио
10' Желтая карточка
Гонсалес Факундо
28' Желтая карточка
Даниэле Гиларди
1:1
39' Гол
Оливери Андреа
1:2
57' Гол
Борини Фабио
1:3
60' Гол
Борини Фабио
77' Желтая карточка
Simone Giordano
90'+5
16
Сала
Андреа
33
Оливери
Андреа
44
Миранда
Кевин
23
Бригенти
Николо
32
Крайнц
Лука
24
Сунас
Димитрис
21
Помпетти
Марко
8
Верна
Лука
19
Стоппа
Маттео
9
Йемелло
Пьетро
99
Доннарумма
Альфредо
1
Станкович
Филип
46
Giovanni
Leoni
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
40
Стоянович
Петар
21
Simone
Giordano
8
Риччи
Матео
55
Дарбо
Эбрима
7
Эспозито
Себастьяно
16
Борини
Фабио
9
Де
Лука
Мануэль
Катанзаро
4-4-2
Сампдория
3-4-2-1

История личных встреч

Катанзаро
Сампдория

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 15 (1) 0.39
Бьяши Томмазо 10 0.26
Вандепутте Яри 9 (1) 0.24
Сунас Димитрис 3 0.08
Амброзино Джузеппе 3 0.08
Верна Лука 3 0.08
Антонини Матиас 3 0.08
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.05
Понтиссо Симоне 2 0.05
Помпетти Марко 1 0.03
Бригенти Николо 1 0.03
Бриньола Энрико 1 0.03
Гион Андреа 1 0.03
Оливери Андреа 1 0.03
Шитум Марио 0 0
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Петриччоне Якопо 0 0
Вероли Давиде 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 10 (2) 0.26
Борини Фабио 9 (4) 0.24
Эспозито Себастьяно 6 0.16
Касами Пайтим 5 0.13
Депаоли Фабио 4 0.11
Педрола Эстанис 3 0.08
Дарбо Эбрима 2 0.05
Гонсалес Факундо 2 0.05
Simone Giordano 2 0.05
Даниэле Гиларди 2 0.05
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.05
Верре Валерио 1 0.03
Стоянович Петар 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Бенедетти Леонардо 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Giovanni Leoni 1 0.03
Йепес Жерар 0 0
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Риччи Матео 0 0
Баррека Антонио 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 13 0
Бригенти Николо 9 1
Вандепутте Яри 7 0
Вероли Давиде 6 0
Шитум Марио 5 0
Сунас Димитрис 5 0
Петриччоне Якопо 5 0
Миранда Кевин 3 1
Бьяши Томмазо 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Понтиссо Симоне 3 0
Помпетти Марко 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Амброзино Джузеппе 3 0
Д'Андреа Лука 3 0
Йемелло Пьетро 2 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Антонини Матиас 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Факундо 12 0
Депаоли Фабио 11 0
Верре Валерио 9 0
Стоянович Петар 8 0
Даниэле Гиларди 8 0
Йепес Жерар 7 0
Ла Гумина Антонино 4 1
Борини Фабио 5 0
Эспозито Себастьяно 5 0
Касами Пайтим 3 1
Simone Giordano 3 1
Мурру Никола 4 0
Педрола Эстанис 4 0
Риччи Матео 3 0
Баррека Антонио 3 0
Виейра Ронни 3 0
Дарбо Эбрима 3 0
Пирло Андреа 1 1
Бенедетти Леонардо 1 1
Феррари Алекс 2 0
Де Лука Мануэль 2 0
Giovanni Leoni 2 0
Конти Андреа 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Панада Симоне 1 0
Conti Francesco 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Сампдория
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

10
10
Катанзаро
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Сампдория
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
17

Упущенные победы

24
19
Катанзаро
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (10)
37% (14)
37% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
39% (15)
24% (9)
Сампдория
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (11)
42% (16)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
29% (11)
29% (11)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

21
23

Упущенные победы

34
29

Голы по времени матча

Забито

31
28
15 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 11
21 Не забивали 22
7
23%
3
11%
1-15
6
19%
6
21%
16-30
2
6%
2
7%
31-45
8
26%
7
25%
46-60
3
10%
5
18%
61-75
5
16%
5
18%
76-90

Пропущено

31
25
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
4
13%
1
4%
1-15
6
19%
4
16%
16-30
3
10%
5
20%
31-45
10
32%
5
20%
46-60
2
6%
3
12%
61-75
6
19%
7
28%
76-90

Забито

25
25
17 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 12
25 Не забивали 22
3
12%
2
8%
1-15
4
16%
3
12%
16-30
10
40%
6
24%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
2
8%
4
16%
61-75
3
12%
8
32%
76-90

Пропущено

22
25
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
3
14%
4
16%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
5
23%
4
16%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
2
9%
4
16%
61-75
6
27%
7
28%
76-90

Забито

56
53
32 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 31
24 Забивали первыми 23
8 Не забивали 6
10
18%
5
9%
1-15
10
18%
9
17%
16-30
12
21%
8
15%
31-45
11
20%
9
17%
46-60
5
9%
9
17%
61-75
8
14%
13
25%
76-90

Пропущено

53
50
24 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 14
30 Не пропускали 30
7
13%
5
10%
1-15
9
17%
6
12%
16-30
8
15%
9
18%
31-45
13
25%
9
18%
46-60
4
8%
7
14%
61-75
12
23%
14
28%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0
Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3
Сампдория
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0
Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3

Результаты матчей

Катанзаро
Сампдория

Точный счет

2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
5
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Точный счет

1:2
5 раз 13%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:2
8 раз 21%
1:1
6 раз 16%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 34%
0
9 раз 24%
1
9 раз 24%
3
5 раз 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
16 раз 42%
2
12 раз 32%
0
6 раз 16%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
16
3
11
8
1.5
7
12
5
14
2.5
1
18
1
18
3.5
1
18
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
16
3
9
10
1.5
9
10
2
17
2.5
3
16
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
9
0.5
Больше Меньше
32
6
20
18
1.5
16
22
7
31
2.5
4
34
2
36
3.5
1
37
1
37
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 38 21 13 4 66 - 35 76
2.
Комо
 38 21 10 7 58 - 40 73
3.
Венеция
 38 21 7 10 69 - 46 70
4.
Кремонезе
 38 19 10 9 50 - 32 67
5.
Катанзаро
 38 17 9 12 59 - 50 60
6.
Палермо
 38 15 11 12 62 - 53 56
7.
Сампдория
 38 16 9 13 53 - 50 55
8.
Брешия
 38 12 15 11 44 - 40 51
9.
Зюйдтироль
 38 12 11 15 46 - 48 47
10.
Козенца
 38 11 14 13 47 - 42 47
11.
Модена
 38 10 17 11 41 - 47 47
12.
Реджана
 38 10 17 11 38 - 45 47
13.
Пиза
 38 11 13 14 51 - 54 46
14.
Читтаделла
 38 11 13 14 40 - 47 46
15.
Специя
 38 9 17 12 36 - 49 44
16.
Тернана
 38 11 10 17 43 - 50 43
17.
Асколи
 38 9 14 15 38 - 42 41
18.
Бари
 38 8 17 13 38 - 49 41
19.
ФералпиСало
 38 8 9 21 44 - 65 33
20.
Лекко
 38 6 8 24 35 - 74 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 19 13 3 3 41 - 25 42
2.
Комо
 19 12 5 2 32 - 19 41
3.
Парма
 19 11 7 1 34 - 17 40
4.
Кремонезе
 19 9 5 5 26 - 15 32
5.
Катанзаро
 19 9 4 6 34 - 28 31
6.
Брешия
 19 7 8 4 24 - 17 29
7.
Палермо
 19 8 4 7 33 - 27 28
8.
Читтаделла
 19 7 6 6 25 - 22 27
9.
Бари
 19 6 9 4 21 - 19 27
10.
Зюйдтироль
 19 7 5 7 23 - 21 26
11.
Пиза
 19 6 8 5 30 - 27 26
12.
Специя
 19 6 8 5 18 - 17 26
13.
Модена
 19 6 6 7 19 - 21 24
14.
Сампдория
 19 7 4 8 25 - 25 23
15.
Асколи
 19 5 8 6 19 - 16 23
16.
Козенца
 19 5 7 7 29 - 25 22
17.
Тернана
 19 5 7 7 16 - 16 22
18.
Реджана
 19 3 11 5 16 - 24 20
19.
Лекко
 19 4 2 13 19 - 34 14
20.
ФералпиСало
 19 3 5 11 25 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 10 6 3 32 - 18 36
2.
Кремонезе
 19 10 5 4 24 - 17 35
3.
Комо
 19 9 5 5 26 - 21 32
4.
Сампдория
 19 9 5 5 28 - 25 32
5.
Катанзаро
 19 8 5 6 25 - 22 29
6.
Венеция
 19 8 4 7 28 - 21 28
7.
Палермо
 19 7 7 5 29 - 26 28
8.
Реджана
 19 7 6 6 22 - 21 27
9.
Козенца
 19 6 7 6 18 - 17 25
10.
Модена
 19 4 11 4 22 - 26 23
11.
Брешия
 19 5 7 7 20 - 23 22
12.
Тернана
 19 6 3 10 27 - 34 21
13.
Зюйдтироль
 19 5 6 8 23 - 27 21
14.
Пиза
 19 5 5 9 21 - 27 20
15.
ФералпиСало
 19 5 4 10 19 - 31 19
16.
Читтаделла
 19 4 7 8 15 - 25 19
17.
Асколи
 19 4 6 9 19 - 26 18
18.
Специя
 19 3 9 7 18 - 32 18
19.
Бари
 19 2 8 9 17 - 30 14
20.
Лекко
 19 2 6 11 16 - 40 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 20 (3)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Кремонезе Кода Массимо 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Г О О О О Л - Борини Фабио бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Г О О О О Л - Оливери Андреа бьет в цель!
    • 28'
      Даниэле Гиларди получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Гонсалес Факундо получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Г О О О О Л - Борини Фабио из команды Сампдория забивает с точки!
    • 3'
      Кевин Миранда получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Катанзаро 1:3 Сампдория онлайн

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