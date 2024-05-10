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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Лекко
2:3
Второй тайм: 66'
Модена
0'
0:1
2' Гол
Стриццоло Лука
1:1
22' Гол
Серсанти Алессандро
23' Желтая карточка
Alessandro Caporale
27' Желтая карточка
Серсанти Алессандро
1:2
29' Гол
Kleis Bozhanaj
1:3
35' Гол
Стриццоло Лука
45' Желтая карточка
Палумбо Антонио
2:3
59' Гол
Бузо Николо

Ход матча

2'
0:1
Стриццоло Лука
22'
Серсанти Алессандро
1:1
23'
Alessandro Caporale
 
27'
Серсанти Алессандро
 
29'
1:2
Kleis Bozhanaj
(Палумбо Антонио)
35'
1:3
Стриццоло Лука
(Баттистелла Томас)
45'
 
Палумбо Антонио
46'
 
Коррадо Никколо
Палумбо Антонио
46'
Новакович Андрия
Инглезе Роберто
 
46'
Крочата Джованни
Дельи Инноченти Дуччо
 
46'
Джорджио Галли
Саломаа Генри
 
59'
Бузо Николо
(Крочата Джованни)
2:3
59'
Гульелмотти Давиде
Alessandro Caporale
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Лекко
Ничья
Модена
34.00
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3.45
Все Коэффициенты
1
Мельграти
Рикардо
32
Лепоре
Франко
2
Цельяк
Ведран
6
Бьянкони
Алессандро
17
Alessandro
Caporale
8
Серсанти
Алессандро
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
27
Ионице
Артур
11
Саломаа
Генри
45
Инглезе
Роберто
99
Бузо
Николо
26
Riccardo
Gagno
27
Риччо
Алессандро
19
Заро
Джованни
4
Antonio
Pergreffi
29
Коттали
Маттео
23
Баттистелла
Томас
6
Маньино
Лука
8
Санторо
Симоне
5
Палумбо
Антонио
30
Kleis
Bozhanaj
32
Стриццоло
Лука
Лекко
4-3-3
Модена
4-3-2-1

История личных встреч

Лекко
Модена

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 8 0.21
Новакович Андрия 6 0.16
Лепоре Франко 4 (3) 0.11
Ионице Артур 4 0.11
Крочата Джованни 2 0.05
Серсанти Алессандро 2 0.05
Alessandro Caporale 1 0.03
Ди Стефано Лоренцо 1 0.03
Лемменс Матс 1 0.03
Эусепи Умберто 1 0.03
Инглезе Роберто 1 0.03
Бьянкони Алессандро 1 0.03
Mattia Tordini 1 0.03
Ерарди Марио 0 0
Джудичи Лука 0 0
Дельи Инноченти Дуччо 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 7 (5) 0.18
Стриццоло Лука 6 0.16
Fabio Abiuso 5 0.13
Манкони Якопо 3 0.08
Тремолада Лука 3 (1) 0.08
Заро Джованни 3 0.08
Kleis Bozhanaj 3 0.08
Баттистелла Томас 2 0.05
Фальчинелли Диего 2 0.05
Edoardo Duca 2 0.05
Джерли Фабио 1 0.03
Понси Фабио 1 0.03
Маньино Лука 1 0.03
Глиоцци Этторе 1 0.03
Бонфанти Николас 1 0.03
Секулин Андреа 0 0
Коттали Маттео 0 0
Коррадо Никколо 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серсанти Алессандро 13 1
Крочата Джованни 12 0
Лемменс Матс 7 1
Дельи Инноченти Дуччо 8 0
Alessandro Caporale 7 0
Лепоре Франко 5 1
Гульелмотти Давиде 5 0
Цельяк Ведран 3 1
Марроне Лука 4 0
Париджини Витторио 4 0
Новакович Андрия 4 0
Бьянкони Алессандро 4 0
Ионице Артур 3 0
Джорджио Галли 3 0
Mattia Tordini 3 0
Ерарди Марио 2 0
Баттистини Маттео 2 0
Бузо Николо 2 0
Ламанна Эугенио 1 0
Эусепи Умберто 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Лунетта Габриэль 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Фриджерио Марко 1 0
Ди Стефано Лоренцо 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 9 0
Баттистелла Томас 9 0
Antonio Pergreffi 8 0
Понси Фабио 8 0
Заро Джованни 7 0
Коттали Маттео 7 0
Fabio Abiuso 5 1
Edoardo Duca 6 0
Shady Oukhadda 4 1
Стриццоло Лука 5 0
Манкони Якопо 5 0
Риччо Алессандро 5 0
Кристиан Каус 5 0
Джерли Фабио 4 0
Маньино Лука 4 0
Санторо Симоне 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Фальчинелли Диего 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Секулин Андреа 2 0
Тремолада Лука 2 0
Гарджуло Марио 1 0

Результаты матчей

Лекко
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Модена
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

9
14
Лекко
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
32% (6)
5% (1)
Модена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (12)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

34
15

Упущенные победы

8
14
Лекко
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Модена
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (4)
62% (23)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
51% (19)
19% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

37
17

Упущенные победы

17
28

Голы по времени матча

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
27 Не забивали 24
0
0%
1
5%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
3
19%
5
26%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
4
25%
6
32%
76-90

Пропущено

32
24
11 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
4
13%
4
17%
1-15
3
9%
4
17%
16-30
4
13%
7
29%
29%
31-45
10
31%
0
0%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
6
19%
6
25%
76-90

Забито

16
20
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 12
26 Не забивали 24
2
13%
6
30%
1-15
5
31%
3
15%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
1
6%
6
30%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
4
25%
1
5%
76-90

Пропущено

40
20
16 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 12
5
13%
0
0%
1-15
8
20%
5
25%
16-30
3
8%
3
15%
31-45
7
18%
3
15%
46-60
8
20%
3
15%
61-75
9
23%
6
30%
76-90

Забито

32
39
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 16
16 Не забивали 11
2
6%
7
18%
1-15
8
25%
4
10%
16-30
5
16%
4
10%
31-45
4
13%
11
28%
46-60
5
16%
6
15%
61-75
8
25%
7
18%
76-90

Пропущено

72
44
27 В 1-м тайме 23
45 Во 2-м тайме 21
24 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 26
9
13%
4
9%
1-15
11
15%
9
20%
16-30
7
10%
10
23%
31-45
17
24%
3
7%
46-60
13
18%
6
14%
61-75
15
21%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Брешия - Лекко 4:1 Лекко - Сампдория 0:1 Парма - Лекко 4:0 Лекко - Венеция 1:2
Лекко - Реджана 1:0 Специя - Лекко 1:1 Лекко - Читтаделла 1:1 Асколи - Лекко 4:1 Лекко - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2
Модена
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0
Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0

Результаты матчей

Лекко
Модена

Точный счет

0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%

Точный счет

0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
0:0
6 раз 16%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 41%
1
14 раз 38%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
1
15 раз 41%
0
11 раз 30%
2
10 раз 27%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лекко
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
13
6
4
14
1.5
5
14
2
16
2.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
13
5
4
15
1.5
6
12
1
18
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
15
0.5
Больше Меньше
26
11
8
29
1.5
11
26
3
34
2.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 38 21 13 4 66 - 35 76
2.
Комо
 0:1 38 21 9 8 57 - 40 72
3.
Венеция
 1:2 38 21 7 10 69 - 46 70
4.
Кремонезе
 2:0 38 19 10 9 49 - 32 67
5.
Катанзаро
 1:3 38 17 9 12 59 - 50 60
6.
Палермо
 1:0 38 15 11 12 62 - 53 56
7.
Сампдория
 3:1 38 16 9 13 53 - 50 55
8.
Брешия
 0:2 38 12 15 11 44 - 40 51
9.
Козенца
 1:0 38 12 13 13 47 - 41 49
10.
Зюйдтироль
 0:1 38 12 11 15 46 - 48 47
11.
Пиза
 1:1 38 11 14 13 51 - 53 47
12.
Модена
 3:2 38 10 17 11 41 - 47 47
13.
Реджана
 1:1 38 10 17 11 38 - 45 47
14.
Читтаделла
 0:2 38 11 13 14 40 - 46 46
15.
Специя
 2:1 38 9 17 12 36 - 49 44
16.
Тернана
 1:0 38 11 10 17 43 - 50 43
17.
Бари
 2:0 38 8 17 13 38 - 49 41
18.
Асколи
 1:1 38 8 15 15 37 - 42 39
19.
ФералпиСало
 0:1 38 8 9 21 44 - 65 33
20.
Лекко
 2:3 38 6 8 24 35 - 74 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:2 19 13 3 3 41 - 25 42
2.
Комо
 0:1 19 12 4 3 31 - 19 40
3.
Парма
 1:1 19 11 7 1 34 - 17 40
4.
Кремонезе
 2:0 19 9 5 5 25 - 15 32
5.
Катанзаро
 1:3 19 9 4 6 34 - 28 31
6.
Брешия
 0:2 19 7 8 4 24 - 17 29
7.
Палермо
 1:0 19 8 4 7 33 - 27 28
8.
Читтаделла
 0:2 19 7 6 6 25 - 22 27
9.
Бари
 2:0 19 6 9 4 21 - 19 27
10.
Зюйдтироль
 0:1 19 7 5 7 23 - 21 26
11.
Пиза
 1:1 19 6 8 5 30 - 27 26
12.
Специя
 2:1 19 6 8 5 18 - 17 26
13.
Модена
 3:2 19 6 6 7 19 - 21 24
14.
Сампдория
 3:1 19 7 4 8 25 - 25 23
15.
Козенца
 1:0 19 5 7 7 29 - 25 22
16.
Тернана
 1:0 19 5 7 7 16 - 16 22
17.
Асколи
 1:1 19 4 9 6 18 - 16 21
18.
Реджана
 1:1 19 3 11 5 16 - 24 20
19.
Лекко
 2:3 19 4 2 13 19 - 34 14
20.
ФералпиСало
 0:1 19 3 5 11 25 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 19 10 6 3 32 - 18 36
2.
Кремонезе
 2:0 19 10 5 4 24 - 17 35
3.
Комо
 0:1 19 9 5 5 26 - 21 32
4.
Сампдория
 3:1 19 9 5 5 28 - 25 32
5.
Катанзаро
 1:3 19 8 5 6 25 - 22 29
6.
Венеция
 1:2 19 8 4 7 28 - 21 28
7.
Палермо
 1:0 19 7 7 5 29 - 26 28
8.
Козенца
 1:0 19 7 6 6 18 - 16 27
9.
Реджана
 1:1 19 7 6 6 22 - 21 27
10.
Модена
 3:2 19 4 11 4 22 - 26 23
11.
Брешия
 0:2 19 5 7 7 20 - 23 22
12.
Тернана
 1:0 19 6 3 10 27 - 34 21
13.
Зюйдтироль
 0:1 19 5 6 8 23 - 27 21
14.
Пиза
 1:1 19 5 6 8 21 - 26 21
15.
ФералпиСало
 0:1 19 5 4 10 19 - 31 19
16.
Читтаделла
 0:2 19 4 7 8 15 - 24 19
17.
Асколи
 1:1 19 4 6 9 19 - 26 18
18.
Специя
 2:1 19 3 9 7 18 - 32 18
19.
Бари
 2:0 19 2 8 9 17 - 30 14
20.
Лекко
 2:3 19 2 6 11 16 - 40 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 20 (3)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Кремонезе Кода Массимо 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 23'
      Alessandro Caporale получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Г О О О О Л - Серсанти Алессандро бьет в цель!
    • 2'
      Г О О О О Л - Стриццоло Лука бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Ничья
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