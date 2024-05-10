Тур: 38. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
0'
0:1
2' ГолСтриццоло Лука
1:1
22' ГолСерсанти Алессандро
23' Желтая карточкаAlessandro Caporale
27' Желтая карточкаСерсанти Алессандро
1:2
29' ГолKleis Bozhanaj
1:3
35' ГолСтриццоло Лука
45' Желтая карточкаПалумбо Антонио
2:3
59' ГолБузо Николо
Ход матча
2'
0:1
22'
29'
35'
45'
59'
2:3
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Nicolo Tondi
-
Главный тренер: Andrea Malgrati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
78 Marco Oliva
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Лекко
Модена
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|8
|0.21
|Новакович Андрия
|6
|0.16
|Лепоре Франко
|4 (3)
|0.11
|Ионице Артур
|4
|0.11
|Крочата Джованни
|2
|0.05
|Серсанти Алессандро
|2
|0.05
|Alessandro Caporale
|1
|0.03
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.03
|Лемменс Матс
|1
|0.03
|Эусепи Умберто
|1
|0.03
|Инглезе Роберто
|1
|0.03
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.03
|Mattia Tordini
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|7 (5)
|0.18
|Стриццоло Лука
|6
|0.16
|Fabio Abiuso
|5
|0.13
|Манкони Якопо
|3
|0.08
|Тремолада Лука
|3 (1)
|0.08
|Заро Джованни
|3
|0.08
|Kleis Bozhanaj
|3
|0.08
|Баттистелла Томас
|2
|0.05
|Фальчинелли Диего
|2
|0.05
|Edoardo Duca
|2
|0.05
|Джерли Фабио
|1
|0.03
|Понси Фабио
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Глиоцци Этторе
|1
|0.03
|Бонфанти Николас
|1
|0.03
|Секулин Андреа
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серсанти Алессандро
|13
|1
|Крочата Джованни
|12
|0
|Лемменс Матс
|7
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|8
|0
|Alessandro Caporale
|7
|0
|Лепоре Франко
|5
|1
|Гульелмотти Давиде
|5
|0
|Цельяк Ведран
|3
|1
|Марроне Лука
|4
|0
|Париджини Витторио
|4
|0
|Новакович Андрия
|4
|0
|Бьянкони Алессандро
|4
|0
|Ионице Артур
|3
|0
|Джорджио Галли
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ламанна Эугенио
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|9
|0
|Баттистелла Томас
|9
|0
|Antonio Pergreffi
|8
|0
|Понси Фабио
|8
|0
|Заро Джованни
|7
|0
|Коттали Маттео
|7
|0
|Fabio Abiuso
|5
|1
|Edoardo Duca
|6
|0
|Shady Oukhadda
|4
|1
|Стриццоло Лука
|5
|0
|Манкони Якопо
|5
|0
|Риччо Алессандро
|5
|0
|Кристиан Каус
|5
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Маньино Лука
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Модена
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
9
14
Лекко
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
32% (6)
5% (1)
Модена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (12)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
34
15
Упущенные победы
8
14
Лекко
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Модена
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (4)
62% (23)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
51% (19)
19% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
37
17
Упущенные победы
17
28
Голы по времени матча
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
27 Не забивали 24
0
0%
1
5%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
3
19%
5
26%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
4
25%
6
32%
76-90
Пропущено
32
24
11 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
4
13%
4
17%
1-15
3
9%
4
17%
16-30
4
13%
7
29%
29%
31-45
10
31%
0
0%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
6
19%
6
25%
76-90
Забито
16
20
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 12
26 Не забивали 24
2
13%
6
30%
1-15
5
31%
3
15%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
1
6%
6
30%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
4
25%
1
5%
76-90
Пропущено
40
20
16 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 12
5
13%
0
0%
1-15
8
20%
5
25%
16-30
3
8%
3
15%
31-45
7
18%
3
15%
46-60
8
20%
3
15%
61-75
9
23%
6
30%
76-90
Забито
32
39
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 16
16 Не забивали 11
2
6%
7
18%
1-15
8
25%
4
10%
16-30
5
16%
4
10%
31-45
4
13%
11
28%
46-60
5
16%
6
15%
61-75
8
25%
7
18%
76-90
Пропущено
72
44
27 В 1-м тайме 23
45 Во 2-м тайме 21
24 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 26
9
13%
4
9%
1-15
11
15%
9
20%
16-30
7
10%
10
23%
31-45
17
24%
3
7%
46-60
13
18%
6
14%
61-75
15
21%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Брешия - Лекко 4:1 Лекко - Сампдория 0:1 Парма - Лекко 4:0 Лекко - Венеция 1:2
Лекко - Реджана 1:0 Специя - Лекко 1:1 Лекко - Читтаделла 1:1 Асколи - Лекко 4:1 Лекко - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2
Модена
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0
Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0
Результаты матчей
Лекко
Модена
Точный счет
0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
Точный счет
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
0:0
6 раз 16%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 41%
1
14 раз 38%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
1
15 раз 41%
0
11 раз 30%
2
10 раз 27%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лекко
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
136
414
514
216
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
135
415
612
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2215
Больше Меньше
2611
829
1126
334
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|38
|21
|13
|4
|66 - 35
|76
|2.
|0:1
|38
|21
|9
|8
|57 - 40
|72
|3.
|1:2
|38
|21
|7
|10
|69 - 46
|70
|4.
|2:0
|38
|19
|10
|9
|49 - 32
|67
|5.
|1:3
|38
|17
|9
|12
|59 - 50
|60
|6.
|1:0
|38
|15
|11
|12
|62 - 53
|56
|7.
|3:1
|38
|16
|9
|13
|53 - 50
|55
|8.
|0:2
|38
|12
|15
|11
|44 - 40
|51
|9.
|1:0
|38
|12
|13
|13
|47 - 41
|49
|10.
|0:1
|38
|12
|11
|15
|46 - 48
|47
|11.
|1:1
|38
|11
|14
|13
|51 - 53
|47
|12.
|3:2
|38
|10
|17
|11
|41 - 47
|47
|13.
|1:1
|38
|10
|17
|11
|38 - 45
|47
|14.
|0:2
|38
|11
|13
|14
|40 - 46
|46
|15.
|2:1
|38
|9
|17
|12
|36 - 49
|44
|16.
|1:0
|38
|11
|10
|17
|43 - 50
|43
|17.
|2:0
|38
|8
|17
|13
|38 - 49
|41
|18.
|1:1
|38
|8
|15
|15
|37 - 42
|39
|19.
|0:1
|38
|8
|9
|21
|44 - 65
|33
|20.
|2:3
|38
|6
|8
|24
|35 - 74
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|19
|13
|3
|3
|41 - 25
|42
|2.
|0:1
|19
|12
|4
|3
|31 - 19
|40
|3.
|1:1
|19
|11
|7
|1
|34 - 17
|40
|4.
|2:0
|19
|9
|5
|5
|25 - 15
|32
|5.
|1:3
|19
|9
|4
|6
|34 - 28
|31
|6.
|0:2
|19
|7
|8
|4
|24 - 17
|29
|7.
|1:0
|19
|8
|4
|7
|33 - 27
|28
|8.
|0:2
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|9.
|2:0
|19
|6
|9
|4
|21 - 19
|27
|10.
|0:1
|19
|7
|5
|7
|23 - 21
|26
|11.
|1:1
|19
|6
|8
|5
|30 - 27
|26
|12.
|2:1
|19
|6
|8
|5
|18 - 17
|26
|13.
|3:2
|19
|6
|6
|7
|19 - 21
|24
|14.
|3:1
|19
|7
|4
|8
|25 - 25
|23
|15.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|29 - 25
|22
|16.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|16 - 16
|22
|17.
|1:1
|19
|4
|9
|6
|18 - 16
|21
|18.
|1:1
|19
|3
|11
|5
|16 - 24
|20
|19.
|2:3
|19
|4
|2
|13
|19 - 34
|14
|20.
|0:1
|19
|3
|5
|11
|25 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|19
|10
|6
|3
|32 - 18
|36
|2.
|2:0
|19
|10
|5
|4
|24 - 17
|35
|3.
|0:1
|19
|9
|5
|5
|26 - 21
|32
|4.
|3:1
|19
|9
|5
|5
|28 - 25
|32
|5.
|1:3
|19
|8
|5
|6
|25 - 22
|29
|6.
|1:2
|19
|8
|4
|7
|28 - 21
|28
|7.
|1:0
|19
|7
|7
|5
|29 - 26
|28
|8.
|1:0
|19
|7
|6
|6
|18 - 16
|27
|9.
|1:1
|19
|7
|6
|6
|22 - 21
|27
|10.
|3:2
|19
|4
|11
|4
|22 - 26
|23
|11.
|0:2
|19
|5
|7
|7
|20 - 23
|22
|12.
|1:0
|19
|6
|3
|10
|27 - 34
|21
|13.
|0:1
|19
|5
|6
|8
|23 - 27
|21
|14.
|1:1
|19
|5
|6
|8
|21 - 26
|21
|15.
|0:1
|19
|5
|4
|10
|19 - 31
|19
|16.
|0:2
|19
|4
|7
|8
|15 - 24
|19
|17.
|1:1
|19
|4
|6
|9
|19 - 26
|18
|18.
|2:1
|19
|3
|9
|7
|18 - 32
|18
|19.
|2:0
|19
|2
|8
|9
|17 - 30
|14
|20.
|2:3
|19
|2
|6
|11
|16 - 40
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|16 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15