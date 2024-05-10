Тур: 38. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi. Зрители: 8514
0'
0:1
2' ГолСтриццоло Лука
1:1
22' ГолСерсанти Алессандро
23' Желтая карточкаAlessandro Caporale
27' Желтая карточкаСерсанти Алессандро
1:2
29' ГолKleis Bozhanaj
1:3
35' ГолСтриццоло Лука
45' Желтая карточкаПалумбо Антонио
2:3
59' ГолБузо Николо
67' Желтая карточкаКрочата Джованни
76' Желтая карточкаСанторо Симоне
90'+7
Ход матча
2'
0:1
22'
29'
35'
45'
59'
2:3
67'
76'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
422 Количество передач 427
-
51 Владение мячом, % 49
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Nicolo Tondi
-
Главный тренер: Andrea Malgrati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
78 Marco Oliva
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Лекко
Модена
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|9
|0.24
|Новакович Андрия
|6
|0.16
|Лепоре Франко
|4 (3)
|0.11
|Ионице Артур
|4
|0.11
|Крочата Джованни
|2
|0.05
|Серсанти Алессандро
|2
|0.05
|Alessandro Caporale
|1
|0.03
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.03
|Лемменс Матс
|1
|0.03
|Эусепи Умберто
|1
|0.03
|Инглезе Роберто
|1
|0.03
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.03
|Mattia Tordini
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|7 (5)
|0.18
|Стриццоло Лука
|6
|0.16
|Fabio Abiuso
|5
|0.13
|Манкони Якопо
|3
|0.08
|Тремолада Лука
|3 (1)
|0.08
|Заро Джованни
|3
|0.08
|Kleis Bozhanaj
|3
|0.08
|Баттистелла Томас
|2
|0.05
|Фальчинелли Диего
|2
|0.05
|Edoardo Duca
|2
|0.05
|Джерли Фабио
|1
|0.03
|Понси Фабио
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Глиоцци Этторе
|1
|0.03
|Бонфанти Николас
|1
|0.03
|Секулин Андреа
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серсанти Алессандро
|13
|1
|Крочата Джованни
|13
|0
|Лемменс Матс
|7
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|8
|0
|Alessandro Caporale
|7
|0
|Лепоре Франко
|5
|1
|Гульелмотти Давиде
|5
|0
|Цельяк Ведран
|3
|1
|Марроне Лука
|4
|0
|Париджини Витторио
|4
|0
|Новакович Андрия
|4
|0
|Бьянкони Алессандро
|4
|0
|Ионице Артур
|3
|0
|Джорджио Галли
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ламанна Эугенио
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|9
|0
|Баттистелла Томас
|9
|0
|Antonio Pergreffi
|8
|0
|Понси Фабио
|8
|0
|Заро Джованни
|7
|0
|Коттали Маттео
|7
|0
|Fabio Abiuso
|5
|1
|Edoardo Duca
|6
|0
|Shady Oukhadda
|4
|1
|Стриццоло Лука
|5
|0
|Манкони Якопо
|5
|0
|Санторо Симоне
|5
|0
|Риччо Алессандро
|5
|0
|Кристиан Каус
|5
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Маньино Лука
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Модена
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
11
14
Лекко
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
32% (6)
5% (1)
Модена
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
5% (1)
63% (12)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
34
15
Упущенные победы
8
14
Лекко
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (12)
34% (13)
34% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
32% (12)
26% (10)
Модена
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (5)
61% (23)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
50% (19)
21% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
37
19
Упущенные победы
19
28
Голы по времени матча
Забито
18
22
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
27 Не забивали 24
0
0%
2
9%
1-15
4
22%
2
9%
16-30
3
17%
4
18%
31-45
4
22%
5
23%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
4
22%
6
27%
76-90
Пропущено
35
26
14 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
5
14%
4
15%
1-15
4
11%
5
19%
16-30
5
14%
7
27%
31-45
10
29%
1
4%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
6
17%
6
23%
76-90
Забито
16
20
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 12
27 Не забивали 25
2
13%
6
30%
1-15
5
31%
3
15%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
1
6%
6
30%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
4
25%
1
5%
76-90
Пропущено
40
20
16 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 12
5
13%
0
0%
1-15
8
20%
5
25%
16-30
3
8%
3
15%
31-45
7
18%
3
15%
46-60
8
20%
3
15%
61-75
9
23%
6
30%
76-90
Забито
34
42
16 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 17
16 Не забивали 11
2
6%
8
19%
1-15
9
26%
5
12%
16-30
5
15%
5
12%
31-45
5
15%
11
26%
46-60
5
15%
6
14%
61-75
8
24%
7
17%
76-90
Пропущено
75
46
30 В 1-м тайме 24
45 Во 2-м тайме 22
25 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 27
10
13%
4
9%
1-15
12
16%
10
22%
16-30
8
11%
10
22%
31-45
17
23%
4
9%
46-60
13
17%
6
13%
61-75
15
20%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Брешия - Лекко 4:1 Лекко - Сампдория 0:1 Парма - Лекко 4:0 Лекко - Венеция 1:2
Лекко - Реджана 1:0 Специя - Лекко 1:1 Лекко - Читтаделла 1:1 Асколи - Лекко 4:1 Лекко - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2
Модена
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0
Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0
Результаты матчей
Лекко
Модена
Точный счет
0:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Точный счет
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
0:0
6 раз 16%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 39%
1
14 раз 37%
2
6 раз 16%
3
3 раза 8%
1
15 раз 39%
0
11 раз 29%
2
10 раз 26%
3
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Лекко
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
136
514
514
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
145
415
712
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2315
Больше Меньше
2711
929
1226
335
236
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|16 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15