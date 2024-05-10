Тур: 38. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
Ход матча
31'
43'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Комо
Козенца
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
0.75
Среднее время на гол
40
120
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.75
2.5
Среднее время на гол
51
36
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
2
1.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
55
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|14
|0.37
|Габриеллони Алессандро
|9
|0.24
|Да Кунья Лукас
|7
|0.18
|Верди Симоне
|7 (3)
|0.18
|Иоанну Николас
|3
|0.08
|Беллемо Алессандро
|3
|0.08
|Стрефецца Габриэль
|3
|0.08
|Барба Федерико
|3
|0.08
|Абильдгор Оливер
|2
|0.05
|Гольданига Эдоардо
|2
|0.05
|Одентал Кас
|2
|0.05
|Черри Альберто
|1
|0.03
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.03
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Базелли Даниэле
|0
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
|Tommaso Fumagalli
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|20 (4)
|0.53
|Форте Франческо
|5
|0.13
|Маццокки Симоне
|4
|0.11
|Вока Идриз
|3
|0.08
|Фработта Джанлука
|3
|0.08
|Маррас Мануэль
|2
|0.05
|Вентури Майкл
|2
|0.05
|Кало Джакомо
|1
|0.03
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Кампорезе Микеле
|1
|0.03
|Канотто Луиджи
|1
|0.03
|Ариоли Алессандро
|1
|0.03
|Massimo Zilli
|1
|0.03
|Valerio Crespi
|1
|0.03
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Гьямфи Брайт
|0
|0
|Флоренци Альдо
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|7
|0
|Да Кунья Лукас
|7
|0
|Беллемо Алессандро
|6
|0
|Одентал Кас
|4
|1
|Абильдгор Оливер
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Гольданига Эдоардо
|4
|0
|Иовин Алессио
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Стрефецца Габриэль
|2
|1
|Верди Симоне
|3
|0
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Чаджиа Мутир
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Шемпер Адриан
|2
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вентури Майкл
|15
|1
|Прашелик Матеуш
|11
|1
|Д'Орацио Томмазо
|11
|0
|Маррас Мануэль
|7
|1
|Тутино Дженнаро
|8
|0
|Флоренци Альдо
|8
|0
|Кало Джакомо
|6
|1
|Дзуккон Федерико
|7
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|7
|0
|Микай Алессандро
|6
|0
|Маццокки Симоне
|5
|0
|Вока Идриз
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Фработта Джанлука
|4
|0
|Вивиани Маттиа
|4
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Гьямфи Брайт
|2
|0
|Мерони Андреа
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Результаты матчей
Комо
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Козенца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
8
5
Комо
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Козенца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
24
23
Комо
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (14)
35% (13)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
Козенца
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (8)
54% (20)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
38% (14)
32% (12)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
32
28
Голы по времени матча
Забито
32
18
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 27
6
19%
3
17%
1-15
3
9%
2
11%
16-30
4
13%
5
28%
31-45
8
25%
1
6%
46-60
2
6%
2
11%
61-75
9
28%
5
28%
76-90
Пропущено
17
15
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
1
6%
3
20%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
4
27%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
4
24%
3
20%
76-90
Забито
26
29
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 21
4
15%
6
21%
1-15
3
12%
9
31%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
6
23%
5
17%
61-75
4
15%
5
17%
76-90
Пропущено
21
25
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
4
19%
7
28%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
6
29%
6
24%
61-75
2
10%
6
24%
76-90
Забито
58
47
27 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 19
5 Не забивали 11
10
17%
9
19%
1-15
6
10%
11
23%
16-30
11
19%
5
11%
31-45
10
17%
5
11%
46-60
8
14%
7
15%
61-75
13
22%
10
21%
76-90
Пропущено
38
40
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 25
3
8%
3
8%
1-15
6
16%
6
15%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
7
18%
7
18%
46-60
10
26%
8
20%
61-75
6
16%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5
Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2
Козенца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4
Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0
Результаты матчей
Комо
Козенца
Точный счет
2:1
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
8 раз 22%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 38%
2
11 раз 30%
0
6 раз 16%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
11 раз 30%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Комо
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
163
117
712
315
415
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
108
613
414
316
216
118
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
316
Больше Меньше
2611
1720
1126
631
631
235
334
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|38
|21
|12
|5
|65 - 35
|75
|2.
|1:0
|38
|22
|7
|9
|69 - 44
|73
|3.
|0:1
|38
|21
|9
|8
|57 - 40
|72
|4.
|2:0
|38
|19
|10
|9
|49 - 32
|67
|5.
|1:1
|38
|17
|10
|11
|59 - 48
|61
|6.
|0:0
|38
|14
|12
|12
|61 - 53
|54
|7.
|1:1
|38
|15
|10
|13
|51 - 50
|53
|8.
|0:1
|38
|12
|15
|11
|44 - 39
|51
|9.
|1:0
|38
|12
|13
|13
|47 - 41
|49
|10.
|1:0
|38
|11
|16
|11
|38 - 44
|49
|11.
|0:0
|38
|12
|12
|14
|46 - 47
|48
|12.
|3:1
|38
|10
|17
|11
|41 - 46
|47
|13.
|0:1
|38
|11
|13
|14
|50 - 53
|46
|14.
|0:2
|38
|11
|13
|14
|40 - 46
|46
|15.
|1:0
|38
|11
|10
|17
|43 - 50
|43
|16.
|1:0
|38
|9
|14
|15
|37 - 41
|41
|17.
|1:0
|38
|8
|17
|13
|37 - 49
|41
|18.
|0:1
|38
|8
|17
|13
|34 - 49
|41
|19.
|0:1
|38
|8
|9
|21
|44 - 65
|33
|20.
|1:3
|38
|6
|8
|24
|34 - 74
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|13
|3
|3
|41 - 25
|42
|2.
|0:1
|19
|12
|4
|3
|31 - 19
|40
|3.
|0:1
|19
|11
|7
|1
|34 - 17
|40
|4.
|2:0
|19
|9
|5
|5
|25 - 15
|32
|5.
|1:1
|19
|9
|5
|5
|34 - 26
|32
|6.
|0:1
|19
|7
|8
|4
|24 - 17
|29
|7.
|0:0
|19
|8
|4
|7
|33 - 27
|28
|8.
|0:0
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|9.
|0:2
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|10.
|1:0
|19
|6
|9
|4
|20 - 19
|27
|11.
|0:1
|19
|6
|8
|5
|30 - 27
|26
|12.
|3:1
|19
|6
|6
|7
|19 - 21
|24
|13.
|1:1
|19
|7
|4
|8
|25 - 25
|23
|14.
|1:0
|19
|5
|8
|6
|18 - 15
|23
|15.
|0:1
|19
|5
|8
|6
|16 - 17
|23
|16.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|29 - 25
|22
|17.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|16 - 16
|22
|18.
|1:0
|19
|4
|10
|5
|16 - 23
|22
|19.
|1:3
|19
|4
|2
|13
|18 - 34
|14
|20.
|0:1
|19
|3
|5
|11
|25 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|19
|10
|5
|4
|31 - 18
|35
|2.
|2:0
|19
|10
|5
|4
|24 - 17
|35
|3.
|0:1
|19
|9
|5
|5
|26 - 21
|32
|4.
|1:0
|19
|9
|4
|6
|28 - 19
|31
|5.
|1:1
|19
|8
|6
|5
|26 - 25
|30
|6.
|1:1
|19
|8
|5
|6
|25 - 22
|29
|7.
|1:0
|19
|7
|6
|6
|18 - 16
|27
|8.
|1:0
|19
|7
|6
|6
|22 - 21
|27
|9.
|0:0
|19
|6
|8
|5
|28 - 26
|26
|10.
|3:1
|19
|4
|11
|4
|22 - 25
|23
|11.
|0:1
|19
|5
|7
|7
|20 - 22
|22
|12.
|1:0
|19
|6
|3
|10
|27 - 34
|21
|13.
|0:0
|19
|5
|6
|8
|23 - 27
|21
|14.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|15.
|0:1
|19
|5
|4
|10
|19 - 31
|19
|16.
|0:2
|19
|4
|7
|8
|15 - 24
|19
|17.
|1:0
|19
|4
|6
|9
|19 - 26
|18
|18.
|0:1
|19
|3
|9
|7
|18 - 32
|18
|19.
|1:0
|19
|2
|8
|9
|17 - 30
|14
|20.
|1:3
|19
|2
|6
|11
|16 - 40
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|16 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15