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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Зрители: 7980
Комо
1:1
Конец матча
Козенца
0'
0:1
30' Гол
Тутино Дженнаро
43' Желтая карточка
Микай Алессандро
53' Желтая карточка
Иовин Алессио
1:1
74' Пенальти
Верди Симоне
77' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
90'+7

Ход матча

30'
0:1
Тутино Дженнаро
(Флоренци Альдо)
43'
 
Микай Алессандро
46'
Базелли Даниэле
Беллемо Алессандро
 
46'
Верди Симоне
Стрефецца Габриэль
 
53'
Иовин Алессио
 
57'
 
Марсон Леонардо
Микай Алессандро
58'
 
Вока Идриз
Дзуккон Федерико
62'
Tommaso Fumagalli
Габриеллони Алессандро
 
70'
Чаджиа Мутир
Да Кунья Лукас
 
71'
 
Valerio Crespi
Тутино Дженнаро
71'
 
Канотто Луиджи
Маррас Мануэль
74'
Верди Симоне
1:1
77'
 
Кампорезе Микеле
82'
Нсаме Жан-Пьер
Кутроне Патрик
 
82'
 
Jahce Novello
Маццокки Симоне

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 457 Количество передач 368
  • 57 Владение мячом, % 43
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шемпер
Адриан
6
Иовин
Алессио
2
Гольданига
Эдоардо
93
Барба
Федерико
3
Сала
Марко
33
Да
Кунья
Лукас
27
Браунёдер
Маттиас
14
Беллемо
Алессандро
21
Стрефецца
Габриэль
9
Габриеллони
Алессандро
10
Кутроне
Патрик
1
Микай
Алессандро
17
Baldovino
Cimino
5
Кампорезе
Микеле
13
Мерони
Андреа
7
Маррас
Мануэль
98
Дзуккон
Федерико
24
Вивиани
Маттиа
34
Флоренци
Альдо
11
Д'Орацио
Томмазо
30
Маццокки
Симоне
9
Тутино
Дженнаро
Комо
4-4-2
Козенца
3-5-2

История личных встреч

Комо
Козенца

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

История матчей

СB
1:2
СB
5:1
СB
3:1
СB
2:1
СB
2:0
Р
1:0
КИЛП
1:4
Р
1:4

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Среднее время на гол

40
120

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.75
2.5

Среднее время на гол

51
36

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

2
1.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
55

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 14 0.37
Габриеллони Алессандро 9 0.24
Верди Симоне 8 (4) 0.21
Да Кунья Лукас 7 0.18
Иоанну Николас 3 0.08
Беллемо Алессандро 3 0.08
Стрефецца Габриэль 3 0.08
Барба Федерико 3 0.08
Абильдгор Оливер 2 0.05
Гольданига Эдоардо 2 0.05
Одентал Кас 2 0.05
Черри Альберто 1 0.03
Браунёдер Маттиас 1 0.03
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Базелли Даниэле 0 0
Нсаме Жан-Пьер 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Tommaso Fumagalli 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 20 (4) 0.53
Форте Франческо 5 0.13
Маццокки Симоне 4 0.11
Вока Идриз 3 0.08
Фработта Джанлука 3 0.08
Маррас Мануэль 2 0.05
Вентури Майкл 2 0.05
Кало Джакомо 1 0.03
Д'Орацио Томмазо 1 0.03
Антонуччи Мирко 1 0.03
Кампорезе Микеле 1 0.03
Канотто Луиджи 1 0.03
Ариоли Алессандро 1 0.03
Massimo Zilli 1 0.03
Valerio Crespi 1 0.03
Дзуккон Федерико 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Гьямфи Брайт 0 0
Флоренци Альдо 0 0
Baldovino Cimino 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 7 0
Да Кунья Лукас 7 0
Беллемо Алессандро 6 0
Одентал Кас 4 1
Иовин Алессио 5 0
Абильдгор Оливер 5 0
Базелли Даниэле 3 1
Гольданига Эдоардо 4 0
Габриеллони Алессандро 4 0
Барба Федерико 2 1
Стрефецца Габриэль 2 1
Верди Симоне 3 0
Кутроне Патрик 3 0
Чаджиа Мутир 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Иоанну Николас 2 0
Шемпер Адриан 2 0
Сала Марко 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Нсаме Жан-Пьер 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Samuel Ballet 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0
Fabio Rispoli 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вентури Майкл 15 1
Прашелик Матеуш 11 1
Д'Орацио Томмазо 11 0
Маррас Мануэль 7 1
Тутино Дженнаро 8 0
Флоренци Альдо 8 0
Кало Джакомо 6 1
Микай Алессандро 7 0
Дзуккон Федерико 7 0
Фонтанаросса Алессандро 7 0
Кампорезе Микеле 5 0
Маццокки Симоне 5 0
Вока Идриз 5 0
Канотто Луиджи 4 0
Фработта Джанлука 4 0
Вивиани Маттиа 4 0
Сгарби Филиппо 1 1
Гьямфи Брайт 2 0
Мерони Андреа 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0

Результаты матчей

Комо
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Козенца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

9
6
Комо
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Козенца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
58% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

24
23
Комо
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (14)
34% (13)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
45% (17)
21% (8)
Козенца
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (9)
53% (20)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
37% (14)
34% (13)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

33
29

Голы по времени матча

Забито

33
19
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 27
6
18%
3
16%
1-15
3
9%
3
16%
16-30
4
12%
5
26%
31-45
8
24%
1
5%
46-60
3
9%
2
11%
61-75
9
27%
5
26%
76-90

Пропущено

18
16
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
1
6%
3
19%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
22%
4
25%
46-60
4
22%
3
19%
61-75
4
22%
3
19%
76-90

Забито

26
29
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
23 Не забивали 22
4
15%
6
21%
1-15
3
12%
9
31%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
6
23%
5
17%
61-75
4
15%
5
17%
76-90

Пропущено

21
25
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
4
19%
7
28%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
6
29%
6
24%
61-75
2
10%
6
24%
76-90

Забито

59
48
27 В 1-м тайме 26
32 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 20
5 Не забивали 11
10
17%
9
19%
1-15
6
10%
12
25%
16-30
11
19%
5
10%
31-45
10
17%
5
10%
46-60
9
15%
7
15%
61-75
13
22%
10
21%
76-90

Пропущено

39
41
16 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 26
3
8%
3
7%
1-15
7
18%
6
15%
16-30
6
15%
7
17%
31-45
7
18%
7
17%
46-60
10
26%
9
22%
61-75
6
15%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5
Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2
Козенца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4
Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0

Результаты матчей

Комо
Козенца

Точный счет

2:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:2
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

2:1
8 раз 21%
1:1
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
1:2
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 39%
2
11 раз 29%
0
6 раз 16%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
16 раз 42%
0
11 раз 29%
2
5 раз 13%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Комо
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
16
3
11
8
1.5
7
12
3
16
2.5
4
15
1
18
3.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
11
8
6
13
1.5
4
15
3
16
2.5
2
17
1
18
3.5
1
18
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
6
0.5
Больше Меньше
27
11
17
21
1.5
11
27
6
32
2.5
6
32
2
36
3.5
3
35
1
37
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 38 21 13 4 66 - 35 76
2.
Комо
 38 21 10 7 58 - 40 73
3.
Венеция
 38 21 7 10 69 - 46 70
4.
Кремонезе
 38 19 10 9 50 - 32 67
5.
Катанзаро
 38 17 9 12 59 - 50 60
6.
Палермо
 38 15 11 12 62 - 53 56
7.
Сампдория
 38 16 9 13 53 - 50 55
8.
Брешия
 38 12 15 11 44 - 40 51
9.
Зюйдтироль
 38 12 11 15 46 - 48 47
10.
Козенца
 38 11 14 13 47 - 42 47
11.
Модена
 38 10 17 11 41 - 47 47
12.
Реджана
 38 10 17 11 38 - 45 47
13.
Пиза
 38 11 13 14 51 - 54 46
14.
Читтаделла
 38 11 13 14 40 - 47 46
15.
Специя
 38 9 17 12 36 - 49 44
16.
Тернана
 38 11 10 17 43 - 50 43
17.
Асколи
 38 9 14 15 38 - 42 41
18.
Бари
 38 8 17 13 38 - 49 41
19.
ФералпиСало
 38 8 9 21 44 - 65 33
20.
Лекко
 38 6 8 24 35 - 74 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 19 13 3 3 41 - 25 42
2.
Комо
 19 12 5 2 32 - 19 41
3.
Парма
 19 11 7 1 34 - 17 40
4.
Кремонезе
 19 9 5 5 26 - 15 32
5.
Катанзаро
 19 9 4 6 34 - 28 31
6.
Брешия
 19 7 8 4 24 - 17 29
7.
Палермо
 19 8 4 7 33 - 27 28
8.
Читтаделла
 19 7 6 6 25 - 22 27
9.
Бари
 19 6 9 4 21 - 19 27
10.
Зюйдтироль
 19 7 5 7 23 - 21 26
11.
Пиза
 19 6 8 5 30 - 27 26
12.
Специя
 19 6 8 5 18 - 17 26
13.
Модена
 19 6 6 7 19 - 21 24
14.
Сампдория
 19 7 4 8 25 - 25 23
15.
Асколи
 19 5 8 6 19 - 16 23
16.
Козенца
 19 5 7 7 29 - 25 22
17.
Тернана
 19 5 7 7 16 - 16 22
18.
Реджана
 19 3 11 5 16 - 24 20
19.
Лекко
 19 4 2 13 19 - 34 14
20.
ФералпиСало
 19 3 5 11 25 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 10 6 3 32 - 18 36
2.
Кремонезе
 19 10 5 4 24 - 17 35
3.
Комо
 19 9 5 5 26 - 21 32
4.
Сампдория
 19 9 5 5 28 - 25 32
5.
Катанзаро
 19 8 5 6 25 - 22 29
6.
Венеция
 19 8 4 7 28 - 21 28
7.
Палермо
 19 7 7 5 29 - 26 28
8.
Реджана
 19 7 6 6 22 - 21 27
9.
Козенца
 19 6 7 6 18 - 17 25
10.
Модена
 19 4 11 4 22 - 26 23
11.
Брешия
 19 5 7 7 20 - 23 22
12.
Тернана
 19 6 3 10 27 - 34 21
13.
Зюйдтироль
 19 5 6 8 23 - 27 21
14.
Пиза
 19 5 5 9 21 - 27 20
15.
ФералпиСало
 19 5 4 10 19 - 31 19
16.
Читтаделла
 19 4 7 8 15 - 25 19
17.
Асколи
 19 4 6 9 19 - 26 18
18.
Специя
 19 3 9 7 18 - 32 18
19.
Бари
 19 2 8 9 17 - 30 14
20.
Лекко
 19 2 6 11 16 - 40 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 20 (3)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Кремонезе Кода Массимо 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Микай Алессандро получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Флоренци Альдо сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Тутино Дженнаро бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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