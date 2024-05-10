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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Зюйдтироль
0:0
Первый тайм: 45'
Палермо
0'
19' Желтая карточка
Raphael Kofler
21' Желтая карточка
Silvio Merkaj

Ход матча

19'
Raphael Kofler
 
21'
Silvio Merkaj
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Палермо
4.20
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4.15
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2.38
Все Коэффициенты
12
Giacomo
Drago
28
Raphael
Kofler
55
Мазиелло
Андреа
3
Каньяно
Андреа
79
Молина
Сальваторе
42
Петерс
Дауда
4
Арригони
Томмазо
8
Малламо
Алессандро
24
Simone
Davi
33
Silvio
Merkaj
90
Одогву
Рафаэль
1
Депланше
Себастьяно
2
Гравес
Симон
5
Лучиони
Фабио
18
Неделчару
Ионуц
23
Диаките
Салим
8
Сегре
Джакопо
14
Раноккья
Филиппо
17
Ди
Франческо
Федерико
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
11
Инсинье
Роберто
9
Брунори
Маттео
Зюйдтироль
3-5-2
Палермо
3-5-2

История личных встреч

Зюйдтироль
Палермо

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
2:1
СB
1:1
СB
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 16 (11) 0.42
Одогву Рафаэль 8 (1) 0.21
Тайт Фабиан 4 0.11
Silvio Merkaj 4 0.11
Emanuele Pecorino 4 0.11
Киерво Риккардо 2 0.05
Мазиелло Андреа 2 0.05
Куртич Ясмин 1 0.03
Раути Никола 1 0.03
Эль-Кауакиби Хамза 1 0.03
Винетот Кевин 1 0.03
Молина Сальваторе 1 0.03
Simone Davi 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Джорджини Андреа 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 17 (6) 0.45
Сегре Джакопо 7 0.18
Ди Франческо Федерико 5 0.13
Солери Эдоардо 5 0.13
Манкузо Леонардо 4 0.11
Штулац Лео 4 0.11
Раноккья Филиппо 4 0.11
Инсинье Роберто 2 0.05
Чеккарони Пьетро 2 0.05
Хансен Кристоффер Лунн 2 0.05
Лучиони Фабио 2 0.05
Неделчару Ионуц 2 0.05
Хендерсон Лиам 1 0.03
Кулибали Мамаду 1 0.03
Гравес Симон 1 0.03
Аурелио Джузеппе 1 0.03
Alessio Buttaro 1 0.03
Ди Мариано Франческо 0 0
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Диаките Салим 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 9 1
Simone Davi 10 0
Арригони Томмазо 7 0
Казираги Даниэль 7 0
Тайт Фабиан 7 0
Silvio Merkaj 5 0
Одогву Рафаэль 4 0
Петерс Дауда 4 0
Раути Никола 4 0
Каньяно Андреа 4 0
Emanuele Pecorino 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Скалья Филиппо 3 0
Куртич Ясмин 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Ровер Маттео 2 0
Чиско Андреа 2 0
Малламо Алессандро 2 0
Raphael Kofler 2 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Бро Жереми 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 3 2
Лучиони Фабио 6 0
Штулац Лео 4 1
Гомес Клаудио 4 1
Ди Мариано Франческо 5 0
Матею Алеш 5 0
Брунори Маттео 5 0
Кулибали Мамаду 5 0
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Франческо Федерико 4 0
Чеккарони Пьетро 4 0
Хендерсон Лиам 3 0
Неделчару Ионуц 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Аурелио Джузеппе 3 0
Диаките Салим 3 0
Хансен Кристоффер Лунн 3 0
Корини Эудженио 1 1
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гравес Симон 2 0
Aljosa Vasic 2 0
Манкузо Леонардо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Палермо
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
17
Зюйдтироль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Палермо
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
14

Упущенные победы

18
28
Зюйдтироль
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (9)
51% (19)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
27% (10)
32% (12)
Палермо
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (14)
24% (9)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
22% (8)
41% (15)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

20
17

Упущенные победы

25
45

Голы по времени матча

Забито

23
29
5 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 12
26 Не забивали 23
2
9%
5
17%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
2
9%
7
24%
31-45
5
22%
2
7%
46-60
3
13%
4
14%
61-75
10
43%
8
28%
76-90

Пропущено

20
25
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 14
3
15%
1
4%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
5
25%
3
12%
31-45
3
15%
6
24%
46-60
3
15%
4
16%
61-75
5
25%
7
28%
76-90

Забито

23
33
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
2
9%
3
9%
1-15
1
4%
6
18%
16-30
4
17%
6
18%
31-45
7
30%
2
6%
46-60
5
22%
4
12%
61-75
4
17%
12
36%
76-90

Пропущено

27
27
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
4
15%
3
11%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
3
11%
6
22%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
7
26%
5
19%
61-75
5
19%
4
15%
76-90

Забито

46
62
12 В 1-м тайме 30
34 Во 2-м тайме 32
14 Забивали первыми 20
11 Не забивали 8
4
9%
8
13%
1-15
2
4%
9
15%
16-30
6
13%
13
21%
31-45
12
26%
4
6%
46-60
8
17%
8
13%
61-75
14
30%
20
32%
76-90

Пропущено

47
52
20 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 31
20 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 28
7
15%
4
8%
1-15
5
11%
8
15%
16-30
8
17%
9
17%
31-45
7
15%
11
21%
46-60
10
21%
9
17%
61-75
10
21%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0
Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3
Палермо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0
Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2

Результаты матчей

Зюйдтироль
Палермо

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
4
1 раз 5%

Точный счет

2:1
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
0
10 раз 27%
2
6 раз 16%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
3
10 раз 27%
2
9 раз 24%
1
9 раз 24%
0
8 раз 22%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
4
6
12
1.5
11
8
5
13
2.5
6
13
1
17
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
14
4
6
13
1.5
9
9
1
18
2.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
29
8
12
25
1.5
20
17
6
31
2.5
11
26
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:1 38 21 12 5 65 - 35 75
2.
Венеция
 1:0 38 22 7 9 69 - 44 73
3.
Комо
 0:1 38 21 9 8 57 - 40 72
4.
Кремонезе
 2:0 38 19 10 9 49 - 32 67
5.
Катанзаро
 1:1 38 17 10 11 59 - 48 61
6.
Палермо
 0:0 38 14 12 12 61 - 53 54
7.
Сампдория
 1:1 38 15 10 13 51 - 50 53
8.
Брешия
 0:1 38 12 15 11 44 - 39 51
9.
Козенца
 1:0 38 12 13 13 47 - 41 49
10.
Реджана
 1:0 38 11 16 11 38 - 44 49
11.
Зюйдтироль
 0:0 38 12 12 14 46 - 47 48
12.
Модена
 3:1 38 10 17 11 41 - 46 47
13.
Пиза
 0:1 38 11 13 14 50 - 53 46
14.
Читтаделла
 0:2 38 11 13 14 40 - 46 46
15.
Тернана
 1:0 38 11 10 17 43 - 50 43
16.
Асколи
 1:0 38 9 14 15 37 - 41 41
17.
Бари
 1:0 38 8 17 13 37 - 49 41
18.
Специя
 0:1 38 8 17 13 34 - 49 41
19.
ФералпиСало
 0:1 38 8 9 21 44 - 65 33
20.
Лекко
 1:3 38 6 8 24 34 - 74 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:0 19 13 3 3 41 - 25 42
2.
Комо
 0:1 19 12 4 3 31 - 19 40
3.
Парма
 0:1 19 11 7 1 34 - 17 40
4.
Кремонезе
 2:0 19 9 5 5 25 - 15 32
5.
Катанзаро
 1:1 19 9 5 5 34 - 26 32
6.
Брешия
 0:1 19 7 8 4 24 - 17 29
7.
Палермо
 0:0 19 8 4 7 33 - 27 28
8.
Зюйдтироль
 0:0 19 7 6 6 23 - 20 27
9.
Читтаделла
 0:2 19 7 6 6 25 - 22 27
10.
Бари
 1:0 19 6 9 4 20 - 19 27
11.
Пиза
 0:1 19 6 8 5 30 - 27 26
12.
Модена
 3:1 19 6 6 7 19 - 21 24
13.
Сампдория
 1:1 19 7 4 8 25 - 25 23
14.
Асколи
 1:0 19 5 8 6 18 - 15 23
15.
Специя
 0:1 19 5 8 6 16 - 17 23
16.
Козенца
 1:0 19 5 7 7 29 - 25 22
17.
Тернана
 1:0 19 5 7 7 16 - 16 22
18.
Реджана
 1:0 19 4 10 5 16 - 23 22
19.
Лекко
 1:3 19 4 2 13 18 - 34 14
20.
ФералпиСало
 0:1 19 3 5 11 25 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:1 19 10 5 4 31 - 18 35
2.
Кремонезе
 2:0 19 10 5 4 24 - 17 35
3.
Комо
 0:1 19 9 5 5 26 - 21 32
4.
Венеция
 1:0 19 9 4 6 28 - 19 31
5.
Сампдория
 1:1 19 8 6 5 26 - 25 30
6.
Катанзаро
 1:1 19 8 5 6 25 - 22 29
7.
Козенца
 1:0 19 7 6 6 18 - 16 27
8.
Реджана
 1:0 19 7 6 6 22 - 21 27
9.
Палермо
 0:0 19 6 8 5 28 - 26 26
10.
Модена
 3:1 19 4 11 4 22 - 25 23
11.
Брешия
 0:1 19 5 7 7 20 - 22 22
12.
Тернана
 1:0 19 6 3 10 27 - 34 21
13.
Зюйдтироль
 0:0 19 5 6 8 23 - 27 21
14.
Пиза
 0:1 19 5 5 9 20 - 26 20
15.
ФералпиСало
 0:1 19 5 4 10 19 - 31 19
16.
Читтаделла
 0:2 19 4 7 8 15 - 24 19
17.
Асколи
 1:0 19 4 6 9 19 - 26 18
18.
Специя
 0:1 19 3 9 7 18 - 32 18
19.
Бари
 1:0 19 2 8 9 17 - 30 14
20.
Лекко
 1:3 19 2 6 11 16 - 40 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 20 (3)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Кремонезе Кода Массимо 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Сильвио Меркай получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Рафаэль Кофлер получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Палермо.
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Ничья
Палермо
4.20
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4.15
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2.38
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Где смотреть матч Зюйдтироль 0:0 Палермо онлайн

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Палермо
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