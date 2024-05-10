Тур: 38. Стадион: Марко Друсо.
0:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаRaphael Kofler
21' Желтая карточкаSilvio Merkaj
52' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
59' Желтая карточкаЛучиони Фабио
0:1
64' ГолДиаките Салим
74' Желтая карточкаВинетот Кевин
84' Желтая карточкаМолина Сальваторе
86' Красная карточкаSimone Davi
90' Желтая карточкаСолери Эдоардо
90'+6
Ход матча
19'
21'
52'
59'
64'
0:1
74'
86'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
510 Количество передач 438
-
54 Владение мячом, % 46
42
Петерс
Дауда
24
Simone
Davi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Simone DaviПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
- Нападающий
-
23 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
-
18 Ровер Маттео
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Траоре ШакаНападающий
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
История личных встреч
Зюйдтироль
Палермо
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|16 (11)
|0.42
|Одогву Рафаэль
|8 (1)
|0.21
|Тайт Фабиан
|4
|0.11
|Silvio Merkaj
|4
|0.11
|Emanuele Pecorino
|4
|0.11
|Киерво Риккардо
|2
|0.05
|Мазиелло Андреа
|2
|0.05
|Куртич Ясмин
|1
|0.03
|Раути Никола
|1
|0.03
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0.03
|Винетот Кевин
|1
|0.03
|Молина Сальваторе
|1
|0.03
|Simone Davi
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|17 (6)
|0.45
|Сегре Джакопо
|7
|0.18
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.13
|Солери Эдоардо
|5
|0.13
|Манкузо Леонардо
|4
|0.11
|Штулац Лео
|4
|0.11
|Раноккья Филиппо
|4
|0.11
|Инсинье Роберто
|2
|0.05
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.05
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0.05
|Лучиони Фабио
|2
|0.05
|Неделчару Ионуц
|2
|0.05
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|Кулибали Мамаду
|1
|0.03
|Гравес Симон
|1
|0.03
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Диаките Салим
|1
|0.03
|Alessio Buttaro
|1
|0.03
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simone Davi
|10
|1
|Мазиелло Андреа
|9
|1
|Арригони Томмазо
|7
|0
|Казираги Даниэль
|7
|0
|Тайт Фабиан
|7
|0
|Silvio Merkaj
|5
|0
|Одогву Рафаэль
|4
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Раути Никола
|4
|0
|Каньяно Андреа
|4
|0
|Emanuele Pecorino
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Скалья Филиппо
|3
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Винетот Кевин
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Ровер Маттео
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Малламо Алессандро
|2
|0
|Raphael Kofler
|2
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|7
|0
|Ivan Marconi
|3
|2
|Штулац Лео
|4
|1
|Гомес Клаудио
|4
|1
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Кулибали Мамаду
|5
|0
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Франческо Федерико
|4
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|Неделчару Ионуц
|4
|0
|Хендерсон Лиам
|3
|0
|Солери Эдоардо
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Аурелио Джузеппе
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Валенте Никола
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Палермо
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
17
Зюйдтироль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Палермо
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
14
Упущенные победы
18
28
Зюйдтироль
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (9)
53% (20)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
26% (10)
34% (13)
Палермо
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (14)
26% (10)
37% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
21% (8)
39% (15)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
20
17
Упущенные победы
25
45
Голы по времени матча
Забито
23
30
5 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 13
27 Не забивали 23
2
9%
5
17%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
2
9%
7
23%
31-45
5
22%
2
7%
46-60
3
13%
5
17%
61-75
10
43%
8
27%
76-90
Пропущено
21
25
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
3
14%
1
4%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
5
24%
3
12%
31-45
3
14%
6
24%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
5
24%
7
28%
76-90
Забито
23
33
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
2
9%
3
9%
1-15
1
4%
6
18%
16-30
4
17%
6
18%
31-45
7
30%
2
6%
46-60
5
22%
4
12%
61-75
4
17%
12
36%
76-90
Пропущено
27
27
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
4
15%
3
11%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
3
11%
6
22%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
7
26%
5
19%
61-75
5
19%
4
15%
76-90
Забито
46
63
12 В 1-м тайме 30
34 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 21
12 Не забивали 8
4
9%
8
13%
1-15
2
4%
9
14%
16-30
6
13%
13
21%
31-45
12
26%
4
6%
46-60
8
17%
9
14%
61-75
14
30%
20
32%
76-90
Пропущено
48
52
20 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 31
21 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 28
7
15%
4
8%
1-15
5
10%
8
15%
16-30
8
17%
9
17%
31-45
7
15%
11
21%
46-60
11
23%
9
17%
61-75
10
21%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0
Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3
Палермо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0
Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2
Результаты матчей
Зюйдтироль
Палермо
Точный счет
0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:2
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
4
1 раз 5%
Точный счет
2:1
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
6 раз 32%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
Точный счет
0:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 13%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
5 раз 13%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 39%
0
11 раз 29%
2
6 раз 16%
3
5 раз 13%
4
1 раз 3%
1
10 раз 26%
3
10 раз 26%
2
9 раз 24%
0
8 раз 21%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
154
613
118
514
613
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
154
613
910
118
514
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2711
Больше Меньше
308
1226
2018
632
1127
137
137
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|16 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15