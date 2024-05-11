Тур: 28. Стадион: Арена Львов.
1:0
Второй тайм: 86'
0'
27' Желтая карточкаСудаков Георгий
1:0
33' ПенальтиСудаков Георгий
41' Желтая карточкаМатвиенко Николай
70' Желтая карточкаВанат Владислав
Ход матча
27'
33'
1:0
70'
26
Конопля
Ефим
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 КевинПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Динамо Киев
38 матчей
92.1%
7.9%
5.3290705182008E-15%
35 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
36.8%
13.2%
19 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
26.3%
30 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед
64 матча
54.7%
14.1%
31.2%
35 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
29.7%
45.3%
25%
19 побед 29 ничьих 16 побед
Второй тайм
46.9%
31.3%
21.8%
30 побед 20 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
56
37
Голов в среднем за матч
1.65
1.23
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
86
67
Голов в среднем за матч
1.34
1.05
Тотал матчей
2.5
58
Больше 91%
Меньше 9%
6
44
Больше 69%
Меньше 31%
20
27
Больше 42%
Меньше 58%
37
12
Больше 19%
Меньше 81%
52
6
Больше 9%
Меньше 91%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
63
1
Больше 2%
Меньше 98%
63
Среднее время на гол
66
85
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|10
|0.36
|Крыськив Дмитрий
|6 (1)
|0.21
|Судаков Георгий
|6 (2)
|0.21
|Зубков Александр
|5
|0.18
|Траоре Лассина
|4
|0.14
|Бондаренко Артём
|4
|0.14
|Кевин IV
|3 (1)
|0.11
|Швед Марьян
|3
|0.11
|Кащук Алексей
|3
|0.11
|Гомес Марлон
|3
|0.11
|Матвиенко Николай
|3
|0.11
|Назарина Егор
|2
|0.07
|Келси Кевин
|2
|0.07
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|2
|0.07
|Вьюнник Богдан
|1
|0.04
|Невертон
|1
|0.04
|Конопля Ефим
|1
|0.04
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|13 (1)
|0.46
|Буяльский Виталий
|10 (3)
|0.36
|Ярмоленко Андрей
|8 (2)
|0.29
|Волошин Назар
|7
|0.25
|Бражко Владимир
|6
|0.21
|Кабаев Владислав
|5
|0.18
|Шапаренко Николай
|3 (1)
|0.11
|Караваев Александр
|2
|0.07
|Бенито Муйива
|2
|0.07
|Тымчик Александр
|2
|0.07
|Шепелев Владимир
|2
|0.07
|Андриевский Александр
|1
|0.04
|Сидорчук Сергей
|1
|0.04
|Попов Денис II
|1
|0.04
|Дячук Максим
|1
|0.04
|Matviy Ponomarenko
|1
|0.04
|Супряга Владислав
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Сирота Александр
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матвиенко Николай
|6
|0
|Судаков Георгий
|6
|0
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Бондарь Валерий
|4
|0
|Крыськив Дмитрий
|4
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Сикан Даниил
|3
|0
|Фарина Марьян
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Зубков Александр
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Кевин IV
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Назарина Егор
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|6
|1
|Ванат Владислав
|5
|1
|Дубинчак Владислав
|5
|0
|Тымчик Александр
|3
|1
|Шапаренко Николай
|4
|0
|Шепелев Владимир
|4
|0
|Бражко Владимир
|4
|0
|Дячук Максим
|4
|0
|Сирота Александр
|2
|1
|Андриевский Александр
|3
|0
|Попов Денис II
|1
|1
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|Буяльский Виталий
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Вивчаренко Константин
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Диалло Самба
|1
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Matviy Ponomarenko
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Динамо Киев
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
2
6
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
15% (2)
85% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Динамо Киев
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
28
32
Шахтёр Донецк
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Динамо Киев
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
30
38
Голы по времени матча
Забито
31
33
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
5
16%
6
18%
1-15
7
23%
5
15%
16-30
1
3%
4
12%
31-45
4
13%
5
15%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
10
32%
7
21%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 10
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
4
36%
4
22%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
1
9%
4
22%
76-90
Забито
28
32
17 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 10
15 Не забивали 15
2
7%
5
16%
1-15
8
29%
4
13%
16-30
7
25%
6
19%
31-45
3
11%
3
9%
46-60
3
11%
3
9%
61-75
5
18%
11
34%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
4
44%
1
11%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
59
65
30 В 1-м тайме 30
29 Во 2-м тайме 35
22 Забивали первыми 20
2 Не забивали 2
7
12%
11
17%
1-15
15
25%
9
14%
16-30
8
14%
10
15%
31-45
7
12%
8
12%
46-60
7
12%
9
14%
61-75
15
25%
18
28%
76-90
Пропущено
20
27
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 17
2
10%
4
15%
1-15
3
15%
3
11%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
5
25%
7
26%
46-60
5
25%
5
19%
61-75
2
10%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Заря 2:1
Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:3 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0
Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Динамо Киев
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:4
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:4
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
9 раз 33%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
4
2 раза 7%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
8 раз 30%
4
6 раз 22%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
104
104
59
68
113
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
76
67
211
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
261
Больше Меньше
252
198
207
1215
1215
324
819
126
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|28
|22
|4
|2
|62 - 21
|70
|2.
|0:1
|28
|20
|3
|5
|67 - 26
|63
|3.
|27
|16
|6
|5
|47 - 26
|54
|4.
|27
|13
|9
|5
|37 - 25
|48
|5.
|28
|11
|13
|4
|41 - 29
|46
|6.
|27
|12
|7
|8
|33 - 27
|43
|7.
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|8.
|27
|7
|10
|10
|27 - 33
|31
|9.
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|10.
|27
|9
|2
|16
|35 - 43
|29
|11.
|27
|6
|11
|10
|18 - 25
|29
|12.
|27
|6
|9
|12
|24 - 36
|27
|13.
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|14.
|27
|5
|8
|14
|26 - 42
|23
|15.
|28
|4
|10
|14
|24 - 45
|22
|16.
|27
|5
|7
|15
|28 - 49
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|12
|1
|2
|31 - 12
|37
|2.
|0:1
|14
|11
|1
|2
|33 - 8
|34
|3.
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|4.
|14
|6
|4
|4
|19 - 14
|22
|5.
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|6.
|13
|4
|8
|1
|17 - 12
|20
|7.
|13
|6
|1
|6
|18 - 18
|19
|8.
|14
|4
|5
|5
|21 - 23
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|16 - 23
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|11 - 20
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|9 - 14
|15
|12.
|14
|3
|6
|5
|8 - 11
|15
|13.
|14
|3
|6
|5
|9 - 15
|15
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|15.
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|16.
|14
|2
|6
|6
|13 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|10
|3
|0
|31 - 9
|33
|2.
|0:1
|14
|9
|2
|3
|34 - 18
|29
|3.
|14
|8
|3
|3
|25 - 13
|27
|4.
|13
|7
|5
|1
|18 - 11
|26
|5.
|15
|7
|5
|3
|24 - 17
|26
|6.
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|14
|5
|5
|4
|13 - 12
|20
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|9.
|14
|3
|7
|4
|18 - 19
|16
|10.
|13
|3
|5
|5
|10 - 14
|14
|11.
|13
|2
|5
|6
|13 - 16
|11
|12.
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|13.
|14
|3
|1
|10
|17 - 25
|10
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
|16.
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Заря
|Герреро Эдуардо
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Ворскла
|Челядин Артём
|10