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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Шахтёр Донецк
1:0
Второй тайм: 86'
Динамо Киев
0'
27' Желтая карточка
Судаков Георгий
1:0
33' Пенальти
Судаков Георгий
41' Желтая карточка
Матвиенко Николай
70' Желтая карточка
Ванат Владислав
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
8
Крыськив
Дмитрий
11
Зубков
Александр
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
25
Дячук
Максим
2
Вивчаренко
Константин
6
Бражко
Владимир
9
Волошин
Назар
10
Шапаренко
Николай
29
Буяльский
Виталий
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
Шахтёр Донецк
Динамо Киев

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Динамо Киев

38 матчей

92.1%
7.9%
5.3290705182008E-15%
35 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
36.8%
13.2%
19 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
26.3%
30 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед

64 матча

54.7%
14.1%
31.2%
35 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

29.7%
45.3%
25%
19 побед 29 ничьих 16 побед

Второй тайм

46.9%
31.3%
21.8%
30 побед 20 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
С
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
С
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
1:2
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
С
0:1
ПЛ
2:1
К
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
2:0
ПЛ
2:3
К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
С
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
С
0:2
К
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
С
2:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
2:3
ПЛ
0:0
С
1:3
К
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:1
ПЛ
1:0
С
1:1
К
2:0
КПК
4:5
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

56
37

Голов в среднем за матч

1.65
1.23

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

86
67

Голов в среднем за матч

1.34
1.05

Тотал матчей

2.5
58
Больше 91%
Меньше 9%
6
44
Больше 69%
Меньше 31%
20
27
Больше 42%
Меньше 58%
37
12
Больше 19%
Меньше 81%
52
6
Больше 9%
Меньше 91%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
63
1
Больше 2%
Меньше 98%
63

Среднее время на гол

66
85

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 10 0.36
Крыськив Дмитрий 6 (1) 0.21
Судаков Георгий 6 (2) 0.21
Зубков Александр 5 0.18
Траоре Лассина 4 0.14
Бондаренко Артём 4 0.14
Кевин IV 3 (1) 0.11
Швед Марьян 3 0.11
Кащук Алексей 3 0.11
Гомес Марлон 3 0.11
Матвиенко Николай 3 0.11
Назарина Егор 2 0.07
Келси Кевин 2 0.07
Эгиналдо де Соуза Лемос 2 0.07
Вьюнник Богдан 1 0.04
Невертон 1 0.04
Конопля Ефим 1 0.04
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Ракицкий Ярослав 0 0
Козик Эдуард 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 13 (1) 0.46
Буяльский Виталий 10 (3) 0.36
Ярмоленко Андрей 8 (2) 0.29
Волошин Назар 7 0.25
Бражко Владимир 6 0.21
Кабаев Владислав 5 0.18
Шапаренко Николай 3 (1) 0.11
Караваев Александр 2 0.07
Бенито Муйива 2 0.07
Тымчик Александр 2 0.07
Шепелев Владимир 2 0.07
Андриевский Александр 1 0.04
Сидорчук Сергей 1 0.04
Попов Денис II 1 0.04
Дячук Максим 1 0.04
Matviy Ponomarenko 1 0.04
Супряга Владислав 0 0
Вивчаренко Константин 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Сирота Александр 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матвиенко Николай 6 0
Судаков Георгий 6 0
Бондаренко Артём 2 2
Степаненко Тарас 4 0
Бондарь Валерий 4 0
Крыськив Дмитрий 4 0
Гочолеишвили Гиорги 2 1
Сикан Даниил 3 0
Фарина Марьян 3 0
Чигринский Дмитрий 1 1
Зубков Александр 1 1
Траоре Лассина 2 0
Конопля Ефим 2 0
Кастильо Денил 2 0
Кевин IV 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Назарина Егор 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волошин Назар 6 1
Ванат Владислав 5 1
Дубинчак Владислав 5 0
Тымчик Александр 3 1
Шапаренко Николай 4 0
Шепелев Владимир 4 0
Бражко Владимир 4 0
Дячук Максим 4 0
Сирота Александр 2 1
Андриевский Александр 3 0
Попов Денис II 1 1
Ярмоленко Андрей 2 0
Буяльский Виталий 2 0
Кабаев Владислав 2 0
Вивчаренко Константин 2 0
Караваев Александр 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Бущан Георгий 1 0
Диалло Самба 1 0
Бенито Муйива 1 0
Matviy Ponomarenko 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Динамо Киев
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

2
6
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
15% (2)
85% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Динамо Киев
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

28
32
Шахтёр Донецк
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Динамо Киев
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

30
38

Голы по времени матча

Забито

31
33
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
5
16%
6
18%
1-15
7
23%
5
15%
16-30
1
3%
4
12%
31-45
4
13%
5
15%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
10
32%
7
21%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 10
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
4
36%
4
22%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
1
9%
4
22%
76-90

Забито

28
32
17 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 10
15 Не забивали 15
2
7%
5
16%
1-15
8
29%
4
13%
16-30
7
25%
6
19%
31-45
3
11%
3
9%
46-60
3
11%
3
9%
61-75
5
18%
11
34%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
4
44%
1
11%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

59
65
30 В 1-м тайме 30
29 Во 2-м тайме 35
22 Забивали первыми 20
2 Не забивали 2
7
12%
11
17%
1-15
15
25%
9
14%
16-30
8
14%
10
15%
31-45
7
12%
8
12%
46-60
7
12%
9
14%
61-75
15
25%
18
28%
76-90

Пропущено

20
27
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 17
2
10%
4
15%
1-15
3
15%
3
11%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
5
25%
7
26%
46-60
5
25%
5
19%
61-75
2
10%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Заря 2:1
Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:3 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0
Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Динамо Киев

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:4
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:4
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
9 раз 33%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
4
2 раза 7%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
8 раз 30%
4
6 раз 22%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
10
4
1.5
10
4
5
9
2.5
6
8
1
13
3.5
4
10
1
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
10
3
7
6
2.5
6
7
2
11
3.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
1
0.5
Больше Меньше
25
2
19
8
1.5
20
7
12
15
2.5
12
15
3
24
3.5
8
19
1
26
4.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:0 28 22 4 2 62 - 21 70
2.
Динамо Киев
 0:1 28 20 3 5 67 - 26 63
3.
Кривбасс
 27 16 6 5 47 - 26 54
4.
Днепр-1
 27 13 9 5 37 - 25 48
5.
Рух Львов
 28 11 13 4 41 - 29 46
6.
Полесье
 27 12 7 8 33 - 27 43
7.
ЛНЗ Черкассы
 27 8 8 11 25 - 32 32
8.
Заря
 27 7 10 10 27 - 33 31
9.
Ворскла
 28 8 6 14 27 - 44 30
10.
Черноморец Од
 27 9 2 16 35 - 43 29
11.
Колос Ковалёвка
 27 6 11 10 18 - 25 29
12.
Александрия
 27 6 9 12 24 - 36 27
13.
Оболонь
 28 5 11 12 17 - 35 26
14.
Верес
 27 5 8 14 26 - 42 23
15.
Минай
 28 4 10 14 24 - 45 22
16.
Металлист-1925
 27 5 7 15 28 - 49 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:0 15 12 1 2 31 - 12 37
2.
Динамо Киев
 0:1 14 11 1 2 33 - 8 34
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 22 - 13 27
4.
Днепр-1
 14 6 4 4 19 - 14 22
5.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
6.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
7.
Черноморец Од
 13 6 1 6 18 - 18 19
8.
Верес
 14 4 5 5 21 - 23 17
9.
Металлист-1925
 13 4 4 5 16 - 23 16
10.
Александрия
 14 4 4 6 11 - 20 16
11.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
12.
Колос Ковалёвка
 14 3 6 5 8 - 11 15
13.
Оболонь
 14 3 6 5 9 - 15 15
14.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
15.
Ворскла
 14 3 3 8 15 - 28 12
16.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:0 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 0:1 14 9 2 3 34 - 18 29
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 25 - 13 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 14 5 5 4 13 - 12 20
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Заря
 14 3 7 4 18 - 19 16
10.
Колос Ковалёвка
 13 3 5 5 10 - 14 14
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 14 3 1 10 17 - 25 10
14.
Минай
 14 2 4 8 11 - 25 10
15.
Верес
 13 1 3 9 5 - 19 6
16.
Металлист-1925
 14 1 3 10 12 - 26 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Заря Герреро Эдуардо 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Ворскла Челядин Артём 10
Весь список
  • 46'
    Волошин Назар уходит с поля. Ярмоленко Андрей выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Динамо Киев
3.60
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5.60
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8.93
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