  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Ворскла
2:3
Конец матча
Минай
0'
3' Желтая карточка
Петько Сергей
28' Желтая карточка
Степанюк Руслан
35' Желтая карточка
Yevgeniy Skyba
1:0
36' Гол
Павлюк Евгений
2:0
55' Гол
Глущенко Антон
65' Желтая карточка
Челядин Артём
2:1
74' Гол
Ременяк Артур
2:2
80' Гол в свои ворота
Павлюк Евгений
81' Желтая карточка
Глущенко Антон
88' Желтая карточка
Родригес Фелипе
2:3
90' Пенальти
Vadym Vitenchuk
90'+44
7
Исенко
Павел
27
Крупский
Илья
4
Пердута
Игорь
18
Павлюк
Евгений
29
Бацула
Андрей
6
Скляр
Александр
92
Сиссоко
Самбу
50
Кане
Ибрахим
24
Глущенко
Антон
33
Мякушко
Сергей
11
Степанюк
Руслан
35
Кемкин
Александр
22
Yevgeniy
Skyba
4
Bohdan
Chuiev
3
Прокопчук
Кирилл
2
Taras
Dmytruk
44
Vadym
Vitenchuk
32
Петько
Сергей
29
Ременяк
Артур
97
Кораблин
Тимур
9
Устименко
Денис
99
Вакула
Владислав
Ворскла
Минай

История личных встреч

Ворскла
Минай

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ТМС
2:4

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.67

Среднее время на гол

51
135

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 7 (3) 0.25
Юрченко Владлен 3 0.11
Мякушко Сергей 2 0.07
Скляр Александр 2 (2) 0.07
Родригес Фелипе II 2 0.07
Челядин Артём 2 0.07
Нестеренко Иван 2 0.07
Бацула Андрей 1 0.04
Корниенко Виктор 1 0.04
Павлюк Евгений 1 0.04
Ковталюк Николай 1 0.04
Глущенко Антон 1 0.04
Кане Ибрахим 0 0
Пердута Игорь 0 0
Крупский Илья 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Устименко Денис 5 (1) 0.18
Ременяк Артур 4 0.14
Кораблин Тимур 3 0.11
Yegor Gunichev 3 0.11
Vadym Vitenchuk 3 (2) 0.11
Yegor Tverdokhlib 2 0.07
Yevgeniy Skyba 1 0.04
Петько Сергей 1 0.04
Sergiy Korniychuk 1 0.04
Вакула Владислав 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Valeriy Rogozynsky 0 0
Прокопчук Кирилл 0 0
Семотюк Владислав 0 0
Матюшенко Иван 0 0
Bohdan Chuiev 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 9 1
Челядин Артём 10 0
Крупский Илья 5 1
Tiago Santana 6 0
Степанюк Руслан 4 1
Хрипчук Даниил 2 2
Пердута Игорь 4 0
Кане Ибрахим 4 0
Павлюк Евгений 4 0
Родригес Фелипе II 3 0
Мякушко Сергей 3 0
Корниенко Виктор 3 0
Исенко Павел 3 0
Ковталюк Николай 2 0
Сиссоко Самбу 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Нестеренко Иван 2 0
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Глущенко Антон 1 0
Taras Galas 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петько Сергей 8 0
Vadym Vitenchuk 6 0
Taras Dmytruk 6 0
Кораблин Тимур 6 0
Sergiy Korniychuk 3 1
Мельник Александр 2 1
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Yevgeniy Skyba 3 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Гечев Михаил 2 0
Семотюк Владислав 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Вишневский Олег 2 0
Кисель Ярослав 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Yegor Gunichev 2 0
Бандура Александр 0 1
Вакула Владислав 1 0
Устименко Денис 1 0
Ременяк Артур 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0

Результаты матчей

Ворскла
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Минай
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

11
6
Ворскла
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Минай
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

8
9
Ворскла
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Минай
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

13
18

Упущенные победы

19
15

Голы по времени матча

Забито

17
10
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
1
6%
2
20%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
4
24%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
6
35%
1
10%
76-90

Пропущено

26
26
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
2
8%
0
0%
1-15
4
15%
8
31%
16-30
6
23%
2
8%
31-45
5
19%
2
8%
46-60
1
4%
7
27%
61-75
8
31%
7
27%
76-90

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
1
9%
1
7%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
18%
6
43%
61-75
3
27%
3
21%
76-90

Пропущено

17
19
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
18%
2
11%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
2
12%
5
26%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
3
18%
6
32%
76-90

Забито

28
24
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 11
2
7%
3
13%
1-15
5
18%
3
13%
16-30
5
18%
3
13%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
3
11%
7
29%
29%
61-75
9
32%
4
17%
76-90

Пропущено

43
45
22 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
5
12%
2
4%
1-15
7
16%
10
22%
16-30
10
23%
4
9%
31-45
7
16%
7
16%
46-60
3
7%
9
20%
61-75
11
26%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1
Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0
Минай
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Верес - Минай 3:1 Минай - Черноморец Од 2:0 Минай - Рух Львов 1:1 Минай - Динамо Киев 1:3
Оболонь - Минай 1:1 Минай - Полесье 2:3 Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0

Результаты матчей

Ворскла
Минай

Точный счет

2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
2:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
9 раз 32%
0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
17
11
9
19
1.5
6
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 27 21 4 2 61 - 21 67
2.
Динамо Киев
 27 20 3 4 67 - 25 63
3.
Кривбасс
 27 16 6 5 47 - 26 54
4.
Днепр-1
 27 13 9 5 37 - 25 48
5.
Рух Львов
 0:0 28 11 13 4 41 - 29 46
6.
Полесье
 27 12 7 8 33 - 27 43
7.
ЛНЗ Черкассы
 27 8 8 11 25 - 32 32
8.
Заря
 27 7 10 10 27 - 33 31
9.
Ворскла
 28 8 6 14 27 - 44 30
10.
Черноморец Од
 27 9 2 16 35 - 43 29
11.
Колос Ковалёвка
 27 6 11 10 18 - 25 29
12.
Александрия
 27 6 9 12 24 - 36 27
13.
Оболонь
 0:0 28 5 11 12 17 - 35 26
14.
Верес
 27 5 8 14 26 - 42 23
15.
Минай
 28 4 10 14 24 - 45 22
16.
Металлист-1925
 27 5 7 15 28 - 49 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 14 11 1 2 33 - 8 34
2.
Шахтёр Донецк
 14 11 1 2 30 - 12 34
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 22 - 13 27
4.
Днепр-1
 14 6 4 4 19 - 14 22
5.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
6.
Рух Львов
 0:0 13 4 8 1 17 - 12 20
7.
Черноморец Од
 13 6 1 6 18 - 18 19
8.
Верес
 14 4 5 5 21 - 23 17
9.
Металлист-1925
 13 4 4 5 16 - 23 16
10.
Александрия
 14 4 4 6 11 - 20 16
11.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
12.
Колос Ковалёвка
 14 3 6 5 8 - 11 15
13.
Оболонь
 0:0 14 3 6 5 9 - 15 15
14.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
15.
Ворскла
 14 3 3 8 15 - 28 12
16.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 13 9 2 2 34 - 17 29
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 25 - 13 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 0:0 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 14 5 5 4 13 - 12 20
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Заря
 14 3 7 4 18 - 19 16
10.
Колос Ковалёвка
 13 3 5 5 10 - 14 14
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 0:0 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 14 3 1 10 17 - 25 10
14.
Минай
 14 2 4 8 11 - 25 10
15.
Верес
 13 1 3 9 5 - 19 6
16.
Металлист-1925
 14 1 3 10 12 - 26 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Заря Герреро Эдуардо 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Ворскла Челядин Артём 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Кораблин Тимур уходит с поля. Егор Гуничев выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Бацула Андрей сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Павлюк Евгений бьет в цель!
    • 35'
      Yevgeniy Skyba получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Степанюк Руслан получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Петько Сергей получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ворскла 2:3 Минай онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный