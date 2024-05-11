Тур: 28. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
0'
3' Желтая карточкаПетько Сергей
28' Желтая карточкаСтепанюк Руслан
35' Желтая карточкаYevgeniy Skyba
1:0
36' ГолПавлюк Евгений
2:0
55' ГолГлущенко Антон
65' Желтая карточкаЧелядин Артём
2:1
74' ГолРеменяк Артур
2:2
80' Гол в свои воротаПавлюк Евгений
81' Желтая карточкаГлущенко Антон
88' Желтая карточкаРодригес Фелипе
2:3
90' ПенальтиVadym Vitenchuk
90'+44
Ход матча
28'
35'
36'
1:0
55'
2:0
65'
74'
2:1
80'
2:2
81'
88'
90'
2:3
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Доланский Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Попов КириллПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
История личных встреч
Ворскла
Минай
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.67
Среднее время на гол
51
135
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|7 (3)
|0.25
|Юрченко Владлен
|3
|0.11
|Мякушко Сергей
|2
|0.07
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.07
|Родригес Фелипе II
|2
|0.07
|Челядин Артём
|2
|0.07
|Нестеренко Иван
|2
|0.07
|Бацула Андрей
|1
|0.04
|Корниенко Виктор
|1
|0.04
|Павлюк Евгений
|1
|0.04
|Ковталюк Николай
|1
|0.04
|Глущенко Антон
|1
|0.04
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Устименко Денис
|5 (1)
|0.18
|Ременяк Артур
|4
|0.14
|Кораблин Тимур
|3
|0.11
|Yegor Gunichev
|3
|0.11
|Vadym Vitenchuk
|3 (2)
|0.11
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.07
|Yevgeniy Skyba
|1
|0.04
|Петько Сергей
|1
|0.04
|Sergiy Korniychuk
|1
|0.04
|Вакула Владислав
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Прокопчук Кирилл
|0
|0
|Семотюк Владислав
|0
|0
|Матюшенко Иван
|0
|0
|Bohdan Chuiev
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|9
|1
|Челядин Артём
|10
|0
|Крупский Илья
|5
|1
|Tiago Santana
|6
|0
|Степанюк Руслан
|4
|1
|Хрипчук Даниил
|2
|2
|Пердута Игорь
|4
|0
|Кане Ибрахим
|4
|0
|Павлюк Евгений
|4
|0
|Родригес Фелипе II
|3
|0
|Мякушко Сергей
|3
|0
|Корниенко Виктор
|3
|0
|Исенко Павел
|3
|0
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Сиссоко Самбу
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Нестеренко Иван
|2
|0
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Глущенко Антон
|1
|0
|Taras Galas
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петько Сергей
|8
|0
|Vadym Vitenchuk
|6
|0
|Taras Dmytruk
|6
|0
|Кораблин Тимур
|6
|0
|Sergiy Korniychuk
|3
|1
|Мельник Александр
|2
|1
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Yevgeniy Skyba
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Семотюк Владислав
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Кисель Ярослав
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Yegor Gunichev
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Вакула Владислав
|1
|0
|Устименко Денис
|1
|0
|Ременяк Артур
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Минай
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
11
6
Ворскла
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Минай
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
8
9
Ворскла
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Минай
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
13
18
Упущенные победы
19
15
Голы по времени матча
Забито
17
10
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
1
6%
2
20%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
4
24%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
6
35%
1
10%
76-90
Пропущено
26
26
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
2
8%
0
0%
1-15
4
15%
8
31%
16-30
6
23%
2
8%
31-45
5
19%
2
8%
46-60
1
4%
7
27%
61-75
8
31%
7
27%
76-90
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
1
9%
1
7%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
18%
6
43%
61-75
3
27%
3
21%
76-90
Пропущено
17
19
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
18%
2
11%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
2
12%
5
26%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
3
18%
6
32%
76-90
Забито
28
24
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 11
2
7%
3
13%
1-15
5
18%
3
13%
16-30
5
18%
3
13%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
3
11%
7
29%
29%
61-75
9
32%
4
17%
76-90
Пропущено
43
45
22 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
5
12%
2
4%
1-15
7
16%
10
22%
16-30
10
23%
4
9%
31-45
7
16%
7
16%
46-60
3
7%
9
20%
61-75
11
26%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1
Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0
Минай
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Верес - Минай 3:1 Минай - Черноморец Од 2:0 Минай - Рух Львов 1:1 Минай - Динамо Киев 1:3
Оболонь - Минай 1:1 Минай - Полесье 2:3 Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0
Результаты матчей
Ворскла
Минай
Точный счет
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
2:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
9 раз 32%
0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
59
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
410
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
1711
919
622
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|2.
|27
|20
|3
|4
|67 - 25
|63
|3.
|27
|16
|6
|5
|47 - 26
|54
|4.
|27
|13
|9
|5
|37 - 25
|48
|5.
|0:0
|28
|11
|13
|4
|41 - 29
|46
|6.
|27
|12
|7
|8
|33 - 27
|43
|7.
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|8.
|27
|7
|10
|10
|27 - 33
|31
|9.
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|10.
|27
|9
|2
|16
|35 - 43
|29
|11.
|27
|6
|11
|10
|18 - 25
|29
|12.
|27
|6
|9
|12
|24 - 36
|27
|13.
|0:0
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|14.
|27
|5
|8
|14
|26 - 42
|23
|15.
|28
|4
|10
|14
|24 - 45
|22
|16.
|27
|5
|7
|15
|28 - 49
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|33 - 8
|34
|2.
|14
|11
|1
|2
|30 - 12
|34
|3.
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|4.
|14
|6
|4
|4
|19 - 14
|22
|5.
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|6.
|0:0
|13
|4
|8
|1
|17 - 12
|20
|7.
|13
|6
|1
|6
|18 - 18
|19
|8.
|14
|4
|5
|5
|21 - 23
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|16 - 23
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|11 - 20
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|9 - 14
|15
|12.
|14
|3
|6
|5
|8 - 11
|15
|13.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|9 - 15
|15
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|15.
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|16.
|14
|2
|6
|6
|13 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|31 - 9
|33
|2.
|13
|9
|2
|2
|34 - 17
|29
|3.
|14
|8
|3
|3
|25 - 13
|27
|4.
|13
|7
|5
|1
|18 - 11
|26
|5.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|24 - 17
|26
|6.
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|14
|5
|5
|4
|13 - 12
|20
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|9.
|14
|3
|7
|4
|18 - 19
|16
|10.
|13
|3
|5
|5
|10 - 14
|14
|11.
|13
|2
|5
|6
|13 - 16
|11
|12.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|13.
|14
|3
|1
|10
|17 - 25
|10
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
|16.
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Заря
|Герреро Эдуардо
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Ворскла
|Челядин Артём
|10